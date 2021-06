Bidens Sohn investierte in ein Unternehmen zur Pandemieprävention, indem er mit der EcoHealth Alliance und dem Wuhan-Labor zusammenarbeitete

Metabiota, ein Unternehmen zur Überwachung und Reaktion auf Pandemien, das mit der EcoHealth Alliance von Peter Daszak und dem Wuhan Institute of Virology zusammengearbeitet hat, war ein wichtiger Geldgeber für Rosemont Seneca Technology Partners, eine von Hunter Biden geleitete Investmentgruppe.

Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) war ein Spin-off von Rosemont Capital, einer Risikokapitalgesellschaft, die 2009 von Biden und dem Stiefsohn von John Kerry gegründet wurde. Biden war DER CEO.

Eines der Unternehmen, die in archivierten Versionen des Firmenportfolios erwähnt werden, ist Metabiota, ein in San Francisco ansässiges Start-up, das behauptet, neue Infektionskrankheiten zu erkennen, zu verfolgen und zu analysieren, enthüllte The National Pulse.

Laut Finanzberichten führte RSTP die erste Runde der Mittelbeschaffung des Unternehmens an, die sich auf 30 Millionen US-Dollar belief. Neil Callahan , ehemaliger CEO und Mitbegründer von RSTP – ein Name, der häufig auf dem Computer von Hunter Biden auftaucht – ist auch Mitglied des Metabiota Advisory Board.

Herkunft von Metabiota und COVID-19

Seit 2014 war Metabiota ein Partner der EcoHealth Allianz im Rahmen der „predict“ Initiative, der US – Agentur für internationale Entwicklung (USAID), die Ziele zu „vorhersagen und Verhinderung der globalen Bedrohungen von neu auftretenden Krankheiten“.

Im Rahmen dieser Bemühungen arbeiteten Forscher von Metabiota, EcoHealth Alliance und dem Wuhan Institute of Virology an einer Studie zu Infektionskrankheiten bei Fledermäusen in China. Laut der Studie wurden „sensible und breit reagierende RT-PCR-Assays am Wuhan Institute of Virology der Chinese Academy of Sciences durchgeführt“.

Shi Zhengli, Leiter des Zentrums für neu auftretende Infektionskrankheiten am Labor der Kommunistischen Partei Chinas in Wuhan, ist einer der Forscher, die in der oben genannten Veröffentlichung von 2014 enthalten sind. Peter Daszak, der kürzlich aufgrund zahlreicher Konflikte aus dem Lancet COVID-19-Gremium ausgetreten wird als Mitwirkender genannt.

Daszak ist auch eine Schlüsselfigur bei den möglichen Ursprüngen von COVID-19. Seine EcoHealth Alliance nutzte öffentliche Mittel, um mit Anthony Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) bei der Fledermaus-Coronavirus-Forschung in Wuhan zusammenzuarbeiten.

Forscher der EcoHealth Alliance und Metabiota arbeiteten auch an Präsentationen zum Thema“ Sicher mit Fledermäusen“ und an Studien zusammen, die neue Infektionskrankheiten mit Wildtierhandelseinrichtungen wie „Frischmärkte“ in Verbindung bringen.

„Der Handel mit Wildtieren kann die Übertragung von Zoonosekrankheiten erleichtern und stellt eine Bedrohung für die menschliche Gesundheit und die Wirtschaft in Asien dar, was durch den Ausbruch des SARS-Coronavirus 2003 hervorgehoben wurde, als ein chinesischer Wildtiermarkt die Übertragung des Erregers erleichterte“ , heißt es in dem Dokument von 2016.

In einer Studie zur Verbreitung des Henipavirus aus dem Jahr 2014, einer Studie zur Ebola-Überwachung aus dem Jahr 2014, einer Studie zu Herpes aus dem Jahr 2015 und einer Studie zur Virusvielfalt aus dem Jahr 2015 wurden Metabiota-Forscher mit Mitarbeitern der EcoHealth Alliance berufen.

Abgesehen von seinen Verbindungen zur EcoHealth Alliance wurde Metabiota auch dafür kritisiert, dass es die Reaktion der USA auf Ebola „verpfuscht“ hat.

Metabiota und die Ebola-Krise.

„Eine US-Firma, die sich selbst als Pionier bei der Verfolgung von aufkommenden Epidemien bezeichnet, hat während des Ebola-Ausbruchs 2014, der durch Westafrika fegte, eine Reihe von kostspieligen Fehlern gemacht: Mitarbeiter stritten sich mit Kollegen, trugen zu falsch diagnostizierten Ebola-Fällen bei und schätzten den Verlauf des Virus wiederholt falsch ein“, so eine Untersuchung der Associated Press über die Firma.

Berichten zufolge verschlimmerte das Unternehmen eine „bereits chaotische Situation“, was Beamte der Weltgesundheitsorganisation dazu veranlasste, es anzuprangern.

E-Mails, die die AP erhalten hat, und Interviews mit Helfern vor Ort zeigen, dass einige der Aktionen des Unternehmens die ohnehin schon chaotische Situation noch verschlimmerten.

Dr. Eric Bertherat, ein Experte für Ausbrüche der WHO, schrieb in einer E-Mail vom 17. Juli 2014 an Kollegen über Fehldiagnosen und „totale Verwirrung“ im Labor der Regierung von Sierra Leone, das sich Metabiota mit der Tulane University in der Stadt Kenema teilt. Er sagte, es gäbe „keine Nachverfolgung von Proben“ und „absolut keine Kontrolle darüber, was gemacht wird.“

„Dies ist eine Situation, die die WHO nicht länger hinnehmen kann“, schrieb er. AP

Im April 2021 startete Joe Bidens USAID ein neues Programm zur Erkennung neu auftretender Infektionskrankheiten mit Pandemiepotenzial, das von der EcoHealth Alliance koordiniert wird. Auch Metabiota, dessen Forscher seit Juni 2021 als Autoren von Artikeln zur Coronavirus-Überwachung in Afrika genannt wurden, kooperiert bei den vom Steuerzahler finanzierten Bemühungen.