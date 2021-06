US-Behörden: Mehr als 4115 vollständig Geimpfte wurden mit bahnbrechenden COVID-Infektionen ins Krankenhaus eingeliefert oder starben daran

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention meldeten bis zum 21. Juni 3907 Krankenhausaufenthalte und 750 Todesfälle bei Menschen, die mit einem von der FDA zugelassenen Impfstoff vollständig gegen COVID geimpft waren.

Mehr als 4100 Menschen sind in den USA mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert worden oder gestorben, obwohl sie vollständig geimpft waren, so die neuen Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Bis zum 21. Juni trat fast die Hälfte (49%) der Fälle bei Frauen auf und 76% waren 65 Jahre und älter. Es gab insgesamt 3907 Krankenhausaufenthalte und 750 Todesfälle unter denjenigen, die Durchbruch-Infektionen hatten, obwohl nicht alle der Krankenhausaufenthalte möglicherweise primär auf COVID zurückzuführen waren, berichtete Forbes.

Ein Durchbruchsfall wird registriert, wenn eine Person zwei Wochen nach Erhalt der Ein-Dosis-Impfung von Johnson & Johnson (J&J) oder nach Abschluss der Zwei-Dosis-Impfung von Moderna oder Pfizer positiv auf SARS-Cov-2 getestet wird.

Laut der CDC-Website ist die Zahl der COVID-Impfstoff-Durchbruchsinfektionen wahrscheinlich zu niedrig aller SARS-CoV-2-Infektionen unter vollständig geimpften Personen aufgrund passiver und freiwilliger Meldungen.

„Diese Überwachungsdaten sind eine Momentaufnahme und helfen, Muster zu erkennen und nach Signalen unter den Impfstoff-Durchbruchsfällen zu suchen“, erklärte die Agentur. „Es wurden keine unerwarteten Muster in den gemeldeten Durchbruchsinfektionen identifiziert.“

Am 1. Mai ging die CDC von der Überwachung aller gemeldeten Impfstoff-Durchbruchsfälle dazu über, nur noch Fälle zu melden, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führten, ein Schritt, für den die Agentur von Gesundheitsexperten kritisiert wurde.

Obwohl die CDC erklärte, dass die Umstellung der Berichterstattung dazu beiträgt, die Qualität der gesammelten Daten über die Fälle mit der größten klinischen und gesundheitlichen Bedeutung zu maximieren“, führt die Umstellung der Berichterstattung zu einer niedrigeren Gesamtzahl von Berichten über Durchbruchsfälle in den USA.

Nach Angaben der CDC wurden bis zum 30. April insgesamt 10’262 SARS-CoV-2-Impfstoff-Durchbruchsinfektionen aus 46 US-Bundesstaaten und Territorien gemeldet, darunter 995 Krankenhauseinweisungen und 160 Todesfälle.

Fast die Hälfte der Erwachsenen in Israel und Großbritannien, die mit der Delta-COVID-Variante infiziert waren, wurden vollständig geimpft

Wie das Wall Street Journal berichtet, war fast die Hälfte der Erwachsenen, die bei einem Ausbruch der Delta-Variante von COVID in Israel infiziert wurden, vollständig mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft.

Vollständig geimpfte Personen, die mit der Delta-Variante in Kontakt gekommen sind, müssen in Quarantäne, sagte Chezy Levy, der Generaldirektor des israelischen Gesundheitsministeriums in einer Erklärung am 23. Juni.

Levy sagte dem staatlichen Sender Kan Bet, dass etwa 40% bis 50% der neuen Fälle bei Menschen auftraten, die geimpft worden waren, berichtete Haaretz.

„Auch wenn die Zahlen niedrig sind, bedeutet die Tatsache, dass dies geimpfte Menschen erreicht …, dass wir noch überprüfen, wie viele geimpfte Menschen auch infiziert wurden,“ sagte Levy.

Am Montag sagte Levy, dass ein Drittel der neuen täglichen Fälle bei Menschen auftraten, die geimpft worden waren. Obwohl sie vorläufig sind, zeigen die Zahlen, dass sich die Delta-Variante sogar an Orten wie Israel ausbreiten kann, wo große Teile der Bevölkerung geimpft wurden.

Anfang dieses Monats berichtete die Daily Mail, dass eine neue Studie in Großbritannien gezeigt hat, dass 12 (oder 29%) von 42 vollständig geimpften Menschen gestorben sind, nachdem sie sich die Delta-Variante eingefangen hatten. In einem technischen Briefing von Public Health England am 25. Juni war diese Zahl auf 43% (50 von 117) gestiegen, wobei die Mehrheit (60%) mindestens eine Dosis erhalten hatte.

Hochkarätige Fälle von Durchbrüchen

Wie The Defender im Mai berichtete, war Bill Maher vollständig geimpft, als er positiv auf COVID getestet wurde, was den Sender HBO dazu veranlasste, die Aufzeichnung von zwei seiner Sendungen zu verschieben.

Im selben Monat wurden acht Personen aus der Yankees-Franchise positiv auf COVID getestet, darunter Trainer, Mitarbeiter und der zweimalige All-Star-Shortstop Gleyber Torres. Mindestens 85 % des Teams waren geimpft worden.

Am 10. Juni wurden zwei vollständig geimpfte Passagiere an Bord eines Celebrity-Kreuzfahrtschiffs positiv auf COVID getestet und mussten isoliert werden, wie die Royal Caribbean Group mitteilte. Das Schiff wurde als die erste vollständig geimpfte Kreuzfahrt in Nordamerika angepriesen, berichtete die New York Times.