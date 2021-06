Statistischer Trick leitet die Bevölkerung direkt in die Todesspritze und warum man Kinder nicht impfen sollte

mercola.com

Pfizer behauptet zwar, sein Impfstoff sei zu 95 % wirksam, aber das ist nur die relative Risikoreduktion. Die absolute Risikoreduktion – die für Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit viel relevanter ist – liegt in Wirklichkeit bei weniger als 1%.

Während der Nutzen der COVID-„Impfung“ bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren selten und kurzlebig ist, sind Nebenwirkungen häufig und die langfristigen Auswirkungen völlig unbekannt

In der Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen traten bei 75,5 % Kopfschmerzen auf, zusammen mit einer langen Liste anderer vorübergehender Nebenwirkungen. Schwerwiegende systemische Nebenwirkungen traten bei 2,4 % der Studienteilnehmer auf, die den mRNA-Shot von Pfizer erhielten

Während Pfizer eine 100%ige Wirksamkeitsrate bei den 12- bis 15-Jährigen angab, ist diese Aussage ein statistischer Trick. Weniger als 2% der vollständig geimpften Kinder haben COVID-19 vermieden; 98% von ihnen hätten COVID ohnehin nicht bekommen. Der Nutzen ist also gering

Selbst wenn sich herausstellen würde, dass die Impfung von Kindern die Infektion bei Erwachsenen reduziert, wäre es unethisch und gegen die Vorschriften, dies zu tun, da die FDA die Verwendung eines medizinischen Produkts in einer bestimmten Population nur dann genehmigen kann, wenn der Nutzen das Risiko in dieser Population überwiegt, und bei Kindern überwiegt der Nutzen nicht die Risiken

Viele Wissenschaftler und medizinische Experten haben gewarnt, dass die Impfung von Kindern gegen COVID-19 sowohl unnötig als auch extrem riskant ist. Das obige Video zeigt Kommentare von Peter Doshi, Ph.D., während einer öffentlichen Anhörung des Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee der U.S. Food and Drug Administration am 10. Juni 2021.

Doshi ist außerordentlicher Professor an der University of Maryland School of Pharmacy und leitender Redakteur von The BMJ. Er hat bereits früher darauf hingewiesen, dass Pfizer zwar behauptet, sein Impfstoff sei zu 95 % wirksam, dass dies aber die relative Risikoreduktion ist. Die absolute Risikoreduktion – die für Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit weitaus relevanter ist – liegt tatsächlich bei weniger als 1 %. Somit ist der COVID-19-Impfstoff von zweifelhaftem Nutzen, um es vorsichtig auszudrücken.

Wenn Sie sich entscheiden, das obige Video anzusehen, muss ich Sie warnen, nach dem Ende von Doshi aufzuhören und sich nicht die Präsentation von Dr. Jacqueline Miller anzusehen. Sie ist ein bezahlter Shill-Kinderarzt und der Leiter der Entwicklung für Infektionskrankheiten bei Moderna. Der Grund, warum ich zu dieser Vorsicht rate, ist, dass Sie, wenn Sie die Realität verstehen, schockiert sein werden, wie leicht eine Ärztin sich verkaufen und sogar ihre eigenen Kinder opfern kann, in dem wahnhaften Glauben, dass die Spritze von Moderna irgendeinen Nutzen für Kinder bringt.

In der Zwischenzeit, vor allem aufgrund von unverantwortlichen Überzeugungen und Kommentaren wie dem von Miller, nehmen die Schäden rapide zu, was das Risiko-Nutzen-Verhältnis noch weiter verzerrt. In Anbetracht des Schadenspotenzials sollten Kinder den COVID-19-Impfstoff nicht erhalten, sagt Doshi und zitiert die Studienergebnisse von Pfizer – genau die gleichen Ergebnisse, die zur Unterstützung des Antrags auf eine Notfallzulassung für 12- bis 15-Jährige verwendet wurden. In dieser Studie überwogen die Schäden eindeutig den Nutzen.

Risiko-Nutzen-Analyse

Während die Vorteile selten und kurzlebig waren, traten Nebenwirkungen häufig auf, und die langfristigen Auswirkungen sind völlig unbekannt. In der Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen traten bei 75,5 % Kopfschmerzen auf, zusammen mit einer langen Liste anderer vorübergehender Nebenwirkungen. Bei 2,4 % der Studienteilnehmer, die die eigentliche mRNA-Spritze erhielten, traten jedoch auch ernstere systemische Nebenwirkungen auf.

2% der vollständig geimpften [Kinder] vermieden COVID; 98% der Geimpften hätten COVID sowieso nicht bekommen … Der Nutzen ist also gering. ~ Peter Doshi, Ph.D.

Nun rühmte sich Pfizer mit einer 100-prozentigen Wirksamkeitsrate in dieser Altersgruppe. Dies, so Doshi, basierte auf 16 Fällen, die in der Placebogruppe auftraten, während in der Impfstoffgruppe keine Fälle verzeichnet wurden. Da es jedoch etwa 1000 Placebo-Empfänger gab, wurden weniger als 2% der Placebo-Gruppe tatsächlich positiv auf COVID-19 getestet.

„Anders ausgedrückt: 2% der vollständig Geimpften haben COVID vermieden“, sagt Doshi und fügt hinzu: „98% der Geimpften hätten COVID sowieso nicht bekommen … Der Nutzen ist also gering.“

Einer der Gründe, warum Kinder so wenig von der Impfung profitieren, ist, dass ein großer Teil der amerikanischen Kinder bereits immun ist und kein Risiko für eine Infektion besteht, um damit zu beginnen. Doshi zitiert Daten der Centers for Disease Control and Prevention, die zeigen, dass schätzungsweise 23 % der Kinder unter 4 Jahren und 42 % der 5 bis 17-Jährigen bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben und nun eine robuste und lang anhaltende Immunität besitzen.

Während die meisten Nebenwirkungen bei Kindern nur von kurzer Dauer waren, wurden bis zum 11. Juni 2021 mindestens sieben Todesfälle bei den 12- bis 17-Jährigen sowie 271 als „schwerwiegend“ eingestufte Ereignisse gemeldet. Langfristig kann man wirklich nicht sagen, was passieren könnte, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt.

Wie Doshi anmerkt, wurde während der Schweinegrippe-Pandemie 2009 Narkolepsie erst neun Monate nach der Impfung mit dem Pandemrix-Impfstoff festgestellt, und erst vier Monate nach der israelischen COVID-19-Impfkampagne wurden Herzschäden als Nebenwirkung bei jungen Männern und Jungen erkannt.

Cocooning funktioniert nicht

Doshi fährt fort zu erklären, warum das Impfen von Kindern wahrscheinlich nicht, wie behauptet, Erwachsenen nützt. Diese Praxis, die manchmal auch als „Cocooning“ bezeichnet wird, ist nie wirklich bewiesen worden. Doshi zitiert einen Leitartikel des BMJ aus dem Jahr 20213 , in dem die Autoren betonen, dass die Impfung von Kindern gegen COVID-19 „im Moment schwer zu rechtfertigen ist“, da Kinder nur leicht erkranken und die Übertragung durch Kinder begrenzt ist, während die Möglichkeit unbeabsichtigter Folgen hoch ist.

„Sollte die Infektion bei Kindern (und die Re-Exposition bei Erwachsenen) weiterhin typischerweise mild verlaufen, wird die Impfung von Kindern nicht notwendig sein, um die Pandemie aufzuhalten“, so die Autoren.

„Der marginale Nutzen sollte daher im Zusammenhang mit den lokalen Gesundheitsressourcen, einer gerechten Verteilung der Impfstoffe weltweit und einem differenzierteren Verständnis der Unterschiede zwischen Impfstoff und infektionsinduzierter Immunität betrachtet werden.

Sobald die meisten Erwachsenen geimpft sind, könnte die Zirkulation von SARS-CoV-2 tatsächlich wünschenswert sein, da sie wahrscheinlich zu einer Primärinfektion im frühen Lebensalter führt, wenn die Krankheit mild ist, gefolgt von Booster-Reexpositionen im Erwachsenenalter, wenn die übertragungsblockierende Immunität abnimmt, die krankheitsblockierende Immunität aber hoch bleibt. Dies würde Reinfektionen mild und die Immunität auf dem neuesten Stand halten.“

Doshi weist darauf hin, dass, selbst wenn man glaubt, dass ein kleiner Nutzen besser ist als gar nichts, muss man bedenken, dass dies ein unbewiesener hypothetischer Nutzen ist. Wir bräuchten eine richtige randomisierte, kontrollierte Studie, um festzustellen, ob die Impfung von Kindern tatsächlich einen Nutzen für Erwachsene haben könnte. „Wir brauchen bestätigende Beweise, nicht nur Annahmen“, sagt Doshi.

Kinder zu impfen, um Erwachsenen zu helfen, ist unethisch

Doch selbst wenn sich herausstellen würde, dass die Impfung von Kindern die Infektionen bei Erwachsenen reduziert, wäre dies nicht möglich. Warum? Weil die U.S. Food and Drug Administration die Verwendung eines medizinischen Produkts in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe nur dann genehmigen kann, wenn der Nutzen das Risiko in dieser Bevölkerungsgruppe überwiegt.

Das heißt, selbst wenn Erwachsene davon profitieren würden, können wir den Impfstoff für Kinder nicht zulassen, wenn die Kinder selbst nicht davon profitieren. Wenn also Kinder keinen Nutzen haben, dann ist die Frage, ob die Impfung von Kindern für Erwachsene von Nutzen sein könnte oder nicht, ein müßiges Argument. Man kann ein Medikament nicht für eine Bevölkerung zulassen, die keinen Nutzen davon hat.

Abschließend weist Doshi darauf hin, dass die FDA keine Grundlage hat, um eine Notfallzulassung für COVID-19-Impfstoffe für Kinder überhaupt zu erteilen, da COVID-19 bei Kindern kein Notfall ist. Die Bedrohung, die diese Infektion für Kinder darstellt, ist vernachlässigbar und nicht ernster als die einer Erkältung oder Grippe.

Da die nachgewiesenen Risiken den nachgewiesenen Nutzen bei Kindern bei weitem überwiegen, erfüllen die Impfstoffe auch nicht den für die endgültige Marktzulassung erforderlichen Antrag auf Zulassung als Biologikum.

Schon jetzt sind gesunde Kinder kurz nach der Impfung gestorben, Dutzende von Fällen von Herzentzündungen wurden gemeldet, und Pfizers eigene Biodistributionsstudie wirft ernsthafte Fragen über das Potenzial der Impfung auf, Unfruchtbarkeit zu verursachen. Zu guter Letzt, da es keinen „ungedeckten Bedarf“ gibt, gibt es auch keinen Grund zur Eile, um diese Injektionen für Kinder zu genehmigen.

Um es klar zu sagen, der einzige Weg, wie sie überhaupt versuchen können, die Impfung von Kindern zu rechtfertigen, ist, sie als Schutzschild zu opfern, um ältere Menschen zu schützen, was völlig unethisch ist. Kinder werden durch COVID-19 selbst nicht geschädigt, dennoch benutzen sie immer wieder den Slogan, dass „niemand sicher ist, bis alle geimpft sind“, was einfach nicht wahr ist.

Berücksichtigen Sie sorgfältig die vielen Risiken

Die Langzeitwirkungen sind unbekannt, aber es gibt Grund zu der Annahme, dass sie schwerwiegend sein könnten. Eine Biodistributionsstudie von Pfizer zeigt, dass die synthetische mRNA nicht, wie ursprünglich angenommen, in der Nähe der Injektionsstelle bleibt. Vielmehr wird sie innerhalb weniger Stunden nach der Injektion im Körper weit verbreitet.

Sie gelangt in den Blutkreislauf und reichert sich in einer Vielzahl von Organen an, vor allem in der Milz, dem Knochenmark, der Leber, den Nebennieren und bei Frauen in den Eierstöcken. Das Spike-Protein – von dem wir jetzt wissen, dass es pathogen ist und an und für sich Krankheiten verursacht – gelangt auch in Ihr Herz, Ihr Gehirn und Ihre Lungen. Sobald es in Ihrem Blutkreislauf ist, bindet das Spike-Protein an Thrombozytenrezeptoren und an die Zellen, die Ihre Blutgefäße auskleiden. Wenn das passiert, kann eines von mehreren Dingen passieren:

Es kann dazu führen, dass Blutplättchen verklumpen – Blutplättchen, auch Thrombozyten genannt, sind spezialisierte Zellen in Ihrem Blut, die Blutungen stoppen.

Wenn ein Blutgefäß beschädigt ist, verklumpen sie und bilden ein Blutgerinnsel. Das ist der Grund, warum wir Gerinnungsstörungen sowohl im Zusammenhang mit COVID-19 als auch mit den Impfstoffen gesehen haben

Es kann zu abnormalen Blutungen führen

In Ihrem Herz kann es zu Herzproblemen führen

In Ihrem Gehirn kann es zu neurologischen Schäden führen

In Ihren Blutgefäßen kann es zu Vaskulitis führen, einschließlich Kawasaki-Krankheit, Antiphospholipid-Syndrom, rheumatoider Arthritis, Sklerodermie und Sjögren-Krankheit. Diese Erkrankungen erhöhen Ihr Sterberisiko erheblich, in einigen Fällen ist die Sterblichkeit um das 50-fache erhöht im Vergleich zu Menschen, die diese Erkrankungen nicht haben

Unabhängig vom Gewebe kann das Spike-Protein auch Ihre mitochondriale Funktion beeinträchtigen, die für eine gute Gesundheit, angeborene Immunität und Krankheitsvorbeugung aller Art unerlässlich ist.

Wenn das Spike-Protein mit dem ACE2-Rezeptor interagiert, kann es die mitochondriale Signalübertragung stören und dadurch die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies und oxidativen Stress induzieren. Wenn der Schaden schwerwiegend genug ist, kann es zu einem unkontrollierten Zelltod kommen, der wiederum mitochondriale DNA (mtDNA) in Ihren Blutkreislauf entweichen lässt.

Abgesehen davon, dass sie bei akuten Gewebeverletzungen, Herzinfarkt und Sepsis nachgewiesen werden kann, hat sich gezeigt, dass frei zirkulierende mtDNA auch zu einer Reihe von chronischen Krankheiten beiträgt, darunter das systemische Entzündungsreaktionssyndrom (SIRS), Herzerkrankungen, Leberversagen, HIV-Infektion, rheumatoide Arthritis und bestimmte Krebsarten.

Das Spike-Protein wird auch in die Muttermilch ausgeschieden, was für Babys tödlich sein kann. Sie übertragen keine Antikörper. Sie übertragen den Impfstoff selbst sowie das Spike-Protein, was zu Blutungen und/oder Blutgerinnseln bei Ihrem Kind führen kann. All dies deutet darauf hin, dass für Personen, die ein geringes Risiko für COVID-19 haben, insbesondere für Kinder und Jugendliche, die Risiken dieser Impfstoffe den Nutzen bei weitem überwiegen.

Wie Spike-Protein Ihrer Gesundheit schadet

Ich habe mehrere Artikel geschrieben, in denen die Mechanismen beschrieben werden, durch die das SARS-CoV-2-Spike-Protein Ihre Gesundheit dezimieren kann. Zur Auffrischung lesen Sie mein Interview mit Stephanie Seneff, Ph.D., und Judy Mikovits, Ph.D., das in „The Many Ways in Which COVID Vaccines May Harm Your Health“ veröffentlicht wurde.

Kürzlich stieß ich auf eine weitere Arbeit, die einen sehr wichtigen Mechanismus beschreibt, der meines Wissens nach nicht weithin bekannt ist, obwohl er im Juli 2020 veröffentlicht wurde. Das Papier, „Genetic Polymorphisms Complicate COVID-19 Therapy: Pivotal Role of HO-1 in Cytokine Storm, erklärt, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein eine weitaus höhere Affinität zu Porphyrin-Molekülen in der Zellmembran hat als ACE-2.

Porphyrine sind Moleküle mit optischen Eigenschaften. Ihre Fähigkeit, Licht zu absorbieren, ist für viele der gesundheitsfördernden Wirkungen des Sonnenlichts verantwortlich. Porphyrine sind auch die Bausteine von Häm, der Vorstufe von Hämoglobin, das notwendig ist, um Sauerstoff im Blut zu binden.

Demnach erleichtern Porphyrine nicht nur das Eindringen von SARS-CoV-2 in die Zelle, sondern sie ermöglichen es dem Virus auch, funktionelles Hämoprotein innerhalb der Zelle zu binden, wodurch der oxidative Stress erhöht wird.

Wenn das Spike-Protein an Porphyrine bindet, erhöht es freies Häm und Eisen, was zu Oxidation führt und Entzündungen anheizt. Es erhöht auch die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) und senkt gleichzeitig die Spiegel der Häm-Oxygenase-1 (HO-1)-Enzyme. HO-Enzyme bauen Häm zu freiem Eisen, Bilirubin (das antioxidative Wirkungen hat) und Kohlenmonoxid (das antiapoptotisch wirkt) ab. Damit spielt das HO-System eine entscheidende Rolle in der zellulären Abwehr.

Das Spike-Protein überwältigt im Wesentlichen die antientzündliche Zytoprotektion, die normalerweise von HO-1 angeboten wird. Da dysfunktionale Porphyrine nicht mehr in der Lage sind, Häm zu bilden, wird mehr Hämoprotein verfügbar, an das SARS-CoV-2 binden kann, was zur Freisetzung von mehr freiem Eisen führt. Wenn der Zyklus weitergeht, baut sich die Entzündung auf. Das von sterbenden Zellen freigesetzte Eisen hat außerdem toxische Wirkungen. All dies hat verheerende Folgen für Ihre Mitochondrien, und, wie in dieser Arbeit festgestellt:

„Wenn nicht genügend Mitochondrien in den Zellen vorhanden sind, wie z.B. in weißen Fettzellen, sind diese Zellen nicht in der Lage, die stark gebildeten ROS aufzunehmen, was zu einer überwältigenden Entzündung führt. Braune Fettzellen können besser mit ROS umgehen, da sie eine höhere Konzentration an Mitochondrien aufweisen.“

Dies erklärt, warum fettleibige Personen ein viel höheres Risiko haben. Weil ihre Fettzellen weniger Mitochondrien haben, sind sie weniger in der Lage, den ROS entgegenzuwirken und haben daher ein höheres Entzündungsniveau. Der beispiellose Ausstoß von toxischem Eisen in den Körper könnte auch erklären, warum manche nach der Genesung von COVID-19 mit dem „Langhaulsyndrom“ enden.

Da all dies mit dem SARS-CoV-2-Spike-Protein zusammenhängt, kann es sein, dass die COVID-Spritzen am Ende auch Krebs fördern, da überschüssiges Eisen durch eine Vielzahl von Mechanismen eng mit der Tumorentstehung in mehreren menschlichen Krebsarten verbunden ist, einschließlich der Katalyse der Bildung von mutagenen Hydroxylradikalen, der Regulierung der DNA-Replikation, der Reparatur und der Zellzyklusprogression, der Beeinflussung der Signaltransduktion in Krebszellen und der Funktion als essentieller Nährstoff für proliferierende Tumorzellen.

Bereuen Sie eine Impfung?

Wenn Sie bereits eine oder zwei COVID-Impfungen erhalten haben und nun Zweifel haben, sollten Sie sich zunächst vergewissern, dass Sie nie wieder geimpft werden, mit keinem Impfstoff, egal welcher Art. Auch wenn Sie noch keine erkennbaren Symptome haben, sollten Sie anfangen, Ihr angeborenes Immunsystem aufzubauen. Dazu müssen Sie stoffwechselmäßig flexibel werden und Ihre Ernährung optimieren.

Ich habe Dr. Vladimir Zelenko am 23. Juni 2021 interviewt, und dieses Interview sollte am 4. Juli 2021 veröffentlicht werden. Wir besprachen, was Dr. Mike Yeadon – ein ehemaliger Chefwissenschaftler bei Pfizer, einem der Haupthersteller der COVID-Spritzen – glaubt, nämlich dass diejenigen, die geimpft werden, bereits zu einem sicheren und qualvollen Tod verurteilt sind.

Er glaubt, dass diejenigen, die die Injektion erhalten haben, vorzeitig sterben werden und dass drei Jahre eine großzügige Schätzung dafür ist, wie lange sie erwarten können, am Leben zu bleiben.

Wenn Yeadons Hochrechnungen wahr sind, ändert das ALLES. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, ob es stimmt oder nicht, aber Yeadon ist jemand, der als ehemaliger Chef-Wissenschaftler von Pfizer ernsthafte Einblicke hat. Ich war bei den Pfadfindern und deren Motto lautet: „Sei vorbereitet“. Es ist klar, dass dies eine Eventualität ist, für die man planen muss. Zelenko teilt zufällig diese Überzeugung. Wir besprechen ausführlich die Strategien, mit denen man das Risiko, dass Yeadons Vorhersagen eintreffen, senken kann.

Verwenden Sie zeitlich begrenztes Essen und essen Sie alle Mahlzeiten für den Tag innerhalb eines Sechs- bis Acht-Stunden-Fensters. Vermeiden Sie alle pflanzlichen Öle und verarbeiteten Lebensmittel. Konzentrieren Sie sich auf zertifizierte Bio-Lebensmittel, um Ihre Glyphosatbelastung zu minimieren, und nehmen Sie reichlich schwefelhaltige Lebensmittel zu sich, um Ihre Mitochondrien und Lysosomen gesund zu halten. Beide sind wichtig für die Beseitigung von Zelltrümmern, einschließlich dieser Spike-Proteine. Sie können Ihren Sulfatgehalt auch erhöhen, indem Sie Bittersalzbäder nehmen.

Sie sollten auch sicherstellen, dass Ihr Vitamin-D-Spiegel auf einen Wert zwischen 60 ng/mL und 80 ng/mL (100 nmol/L bis 150 nmol/L) optimiert ist, idealerweise durch vernünftige Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht hat neben der Bildung von Vitamin D noch weitere Vorteile.

Um die Toxizität des Spike-Proteins zu bekämpfen, sollten Sie die Autophagie optimieren, die bei der Verdauung und Entfernung der Spike-Proteine helfen kann. Zeitlich begrenztes Essen wird die Autophagie hochregulieren, während die Saunatherapie, die Hitzeschockproteine hochreguliert, dabei helfen wird, fehlgefaltete Proteine neu zu falten und auch beschädigte Proteine zu markieren und sie gezielt zu entfernen. Es ist wichtig, dass Ihre Sauna heiß genug ist (etwa 170 Grad Fahrenheit) und keine hohen magnetischen oder elektrischen Felder hat.

Andere Mittel, die hilfreich sein könnten, wenn Sie Nebenwirkungen von Ihrer COVID-Spritze(n) erfahren, sind:

Hydroxychloroquin- und Ivermectin-Behandlungen. Ivermectin erscheint besonders vielversprechend, da es tatsächlich an das Spike-Protein bindet. Um mehr zu erfahren, hören Sie sich bitte das Interview an, das Brett Weinstein mit Dr. Pierre Kory, einem der Mitarbeiter von Dr. Paul Marik, führte

Niedrig dosierte antiretrovirale Therapie zur Umerziehung des Immunsystems

Niedrig dosierte Interferone wie Paximune, entwickelt vom Interferon-Forscher Dr. Joe Cummins, um Ihr Immunsystem zu stimulieren

Peptid T (ein HIV-Eintrittsinhibitor, der vom HIV-Hüllprotein gp120 abgeleitet ist; er blockiert die Bindung und Infektion von Viren, die den CCR5-Rezeptor zur Infektion von Zellen nutzen)

Cannabis, zur Stärkung der Typ-I-Interferon-Signalwege

Dimethylglycin oder Betain (Trimethylglycin), um die Methylierung zu verstärken und dadurch latente Viren zu unterdrücken

Silymarin oder Mariendistel, um die Reinigung der Leber zu unterstützen

