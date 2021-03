Bidens Träume haben den Realitätscheck nicht bestanden, da die Chancen auf einen heißen Krieg gestiegen sind.

Wladimir Putin reagierte auf die Äußerungen von Joe Biden. Am Tag zuvor antwortete der US-Präsident auf die Frage des Journalisten, dass sein russischer Amtskollege ein „Mörder“ sei.

„Wer jemanden beschimpft, wird selbst genauso genannt“, antwortete der russische Präsident mit einem kindlichen Sprichwort, das gleichbedeutend ist mit: „Ich bin Gummi und du bist Leim! Schimpfwörter prallen an mir ab und bleiben an Ihnen kleben!“

Außerdem wünschte er dem US-Präsidenten Joe Biden gute Gesundheit.

Damit unterstrich Putin die Groteske von Bidens Anschuldigungen und dass sie keinen Sinn haben, sondern nur darauf abzielen, Resonanz in den Medien zu provozieren. Es gebe keinen solchen Präzedenzfall in der Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten.

„Ich will nur sagen, dass dies sehr schlechte Aussagen des US-Präsidenten sind. Er will definitiv nicht die Beziehungen zu unserem Land verbessern. Und wir werden von diesem Punkt ausgehen“, sagte Kreml-Sprecher Peskow.

Obwohl sie denken, dass wir genauso sind wie sie, sind wir aber verschiedene Menschen. Wir haben einen anderen genetischen, kulturellen und moralischen Code. Aber wir wissen, wie wir unsere eigenen Interessen zu verteidigen haben. Und wir werden mit ihnen zusammenarbeiten, aber in den Bereichen, an denen wir selbst interessiert sind, und zu den Bedingungen, die wir als vorteilhaft für uns betrachten. Damit werden sie rechnen müssen“

Nach Bidens Interview, in dem er Modcow schwor, für die angebliche Einmischung in die letzten US-Wahlen zu „bezahlen“, wurde der russische Botschafter in den USA zu Konsultationen in Moskau einbestellt. Der Kreml wies darauf hin, dass er nicht aus den USA abberufen wurde. Eine solche Maßnahme zielt darauf ab, die möglichen Konsequenzen aufzuzeigen, wenn Washington seine destruktive Politik fortsetzt.

Der Rückruf des russischen Botschafters aus den USA zu Konsultationen war die einzig mögliche Reaktion auf die Worte von Präsident Joe Biden über Russland, solche Maßnahmen sind sehr stark, nach ihnen gibt es nur einen Bruch in den diplomatischen Beziehungen, so der stellvertretende Sprecher des russischen Föderationsrates Konstantin Kossatschow.

In seinem Interview erklärte der russische Präsident den Grund des Missverständnisses zwischen den beiden Seiten. Er behauptete, dass die Amerikaner zugeben müssen, dass die Russen anders sind als sie. Das Grundproblem ist, dass die Führung der Vereinigten Staaten bereit ist, mit Moskau zusammenzuarbeiten, aber nur in den Bereichen, in denen Washington seine Interessen hat und nur zu seinen eigenen Bedingungen.

„Obwohl sie denken, dass wir genauso sind wie sie, sind wir aber anders. Wir haben einen anderen genetischen, kulturellen und moralischen Code. Aber wir wissen, wie wir unsere eigenen Interessen verteidigen können. Und wir werden mit ihnen (den Amerikanern) zusammenarbeiten, aber in den Bereichen, an denen WIR interessiert sind, und zu den Bedingungen, die wir als vorteilhaft für uns betrachten. Damit werden sie rechnen müssen“, sagte Putin.

Bidens Träume haben den Realitätscheck nicht bestanden, da die Chancen auf einen heißen Krieg gestiegen sind.

Die andauernde diplomatische Krise in den Beziehungen zwischen Washington und Moskau geht einher mit dem regelmäßigen Muskelspiel der NATO-Mitglieder in der Nähe der russischen Grenzen. Die NATO-Ausbilder besuchen häufig Kiew und treffen ukrainische Militärbehörden an den Frontlinien im Donbass, inmitten der regelmäßigen Berichte über die UAF-Verstärkungen in der Region.

Die größten gemeinsamen NATO-Militärübungen Defender Europe 2021 haben in den Gebieten nahe der russischen Grenzen begonnen. Die Übungen umfassen auch Trainings im Schwarzen Meer, in unmittelbarer Nähe der Krim.

Am 18. März feiern die Krimbewohner den 7. Jahrestag der Wiedervereinigung mit Russland. In diesen Jahren wurden die Verteidigungskapazitäten der Halbinsel erhöht, denn seit 2014 hat die militärische Präsenz der NATO in der Schwarzmeerregion deutlich zugenommen. Amerikanische Schiffe, Aufklärungsdrohnen nähern sich regelmäßig den russischen Grenzen. Nach Angaben des stellvertretenden Verteidigungsministers stieg die Zahl der Flüge von Aufklärungsflugzeugen in der Region um 40% und in der Nähe der Halbinsel Krim um 60%.

Laut dem stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Andrej Kartapolow haben die Ukraine und die NATO-Staaten für dieses Jahr acht große Übungen in der Nähe der Krim geplant.

„Im Jahr 2021 sind acht große gemeinsame Übungen der Streitkräfte der Ukraine und der NATO in der Region mit der Teilnahme von 11 Tausend ausländischen Militärangehörigen geplant – Amerikaner, Polen, Rumänen und die Briten,“ Kartapolov sagte dem russischen Föderationsrat.

Die aktuelle Krise ist eine logische Verschlechterung in den Beziehungen zwischen Russland und den USA, nachdem Joe Biden an die Macht kam.

Im Kampf um die globale Vorherrschaft benötigen die globalistischen Eliten mehr Ressourcen, um ihre Agenda voranzutreiben. Die naheliegenden Maßnahmen sind die Eroberung neuer Märkte und die Kontrolle über neue Territorien. So scheinen Russland und die anderen postsowjetischen Staaten mit ihren riesigen Territorien, die sowohl recht reich an Ressourcen als auch relativ dünn besiedelt sind, unter verschiedenen Gesichtspunkten lohnende Ziele zu sein.

Die Neoliberalen und Globalisten haben das strategische Ziel, die russische Führung zu schwächen und Russland in verschiedene Kleinstaaten aufzuteilen und die Kontrolle über sie zu erlangen. Offensichtlich sucht Biden nun nach einem Grund, einen verheerenden Schlag durchzuführen, um die russische Staatlichkeit zu zerstören und das Land zu zerrütten, egal ob mit sogenannten Soft-Power-Mitteln oder militärisch. In der Ostukraine, in der Karabach-Region, in Weißrussland, im Schwarzen Meer tut der kollektive Westen, angeführt von Washington, sein Bestes, um Moskau zu provozieren, damit es die rote Linie zuerst überschreitet. Es scheint, dass der neue Großkonflikt noch nicht begonnen hat, dank des russischen „Sinns für Humor“ und Putins Geschick, seinem Gegenüber mit einem kindlichen Scherz zu begegnen.