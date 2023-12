Big Ag, Big Pharma werden untergehen

Von Elizabeth Nickson

Und das auch nicht zu früh

Man kann darüber streiten, ob die Umweltbewegung, die größtenteils von WEFlern finanziert wird, von der systematischen Vergiftung unserer Lebensmittel und unseres Wassers ablenken soll. Abgesehen vom Geo-Engineering, das nur wenige Landwirte betreiben, schürte die manipulierte Wissenschaft, die Covid begleitete, den Verdacht gegen jedes Produkt von Big Pharma. Und Big Pharma und Big Ag sind verheiratet. Covid und der Impfstoff haben alles und jeden verändert, selbst diejenigen, die davon in ungeheuerlicher Weise profitiert haben, wie die oberen 0,01 Prozent. Naomi Wolf besuchte kürzlich die Bewohner der Upper East Side, um festzustellen, dass die ehemaligen Masters of the Universe jetzt Scham empfinden, grau werden, Jogginghosen tragen und ihre Verletzungen eingestehen.

Kürzlich lud das MIT Steve Kirsch ein, vor Studenten über die Gefahren des Covid-Impfstoffs zu sprechen – eine bemerkenswerte Wendung. Draußen in der wilderen, weiten Welt fand in den frühen 2020er-Jahren eine Verlagerung in ländliche Gebiete statt. Viele verließen die entwickelte Welt, um in ein (für sie) freieres Entwicklungsland zu ziehen. Der Hauptantrieb auf der rechten Seite war das Misstrauen gegenüber Covid, dem Impfstoff und dem plötzlichen Autoritarismus der Regierung. Aber die „Wissenschaft“ und die Propaganda der Pandemie waren so ungeheuerlich und absurd, dass das Misstrauen gegenüber den Lebensmitteln, die wir essen, dem Wasser, das wir trinken, und den Pharmaprodukten, die wir einnehmen, quer durch das politische Spektrum wuchs. Sogar Impfstoffe für Kinder werden immer weniger angenommen.

In Süd- und Mittelamerika werben neue Gemeinschaften für die Trennung von der Superkultur und für ungiftige Lebensmittel, Wasser und Luft. Eine von einem österreichischen Ehepaar gegründete Gemeinschaft im paraguayischen Weideland druckt ihre eigenen Häuser, hält ihr eigenes Vieh, baut ihre eigenen Lebensmittel an und unterrichtet ihre Kinder selbst. Eine Besonderheit ist der tiefe Grundwasserspiegel unter ihren Füßen, und keine Überflüge, die aerosolierte Metalle abwerfen, um die Sonne zu verdunkeln, wie sie behaupten. Ein Video über die Gemeinde wurde in der ersten Woche 400.000 Mal angesehen. Der Telegraph verspottete diese Gemeinschaften, die geografisch von Afrika über Südostasien und verschiedene Inseln bis nach Süd- und Mittelamerika reichen, als „Anti-Vaxxer“ und „rechtsextrem“. Aber die Linke ist noch entschlossener, „sauber“ zu leben, wie sie es nennt, und Kinder in Freilandhaltung aufzuziehen, und ihre „intentionalen“ Gemeinschaften wachsen wie Pilze in jedem Winkel der Erde.

Zurück zu den Grundlagen.

Bio-Lebensmittel und der erweiterte Sektor der Naturprodukte sind der am schnellsten wachsende Lebensmittel- und Lifestyle-Trend in der modernen Geschichte. Die große Agrarindustrie gibt Millionen aus, um zu beweisen, dass ihre Lebensmittel sicher sind, aber ohne großen Erfolg. In den ersten Monaten der Pandemie stieg die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln um 50 Prozent. In einem Markt von 290 Milliarden Dollar (bei einem Lebensmittelmarkt von 1,3 Billionen Dollar) ist das ein ernstzunehmendes Signal.

Ebenso hat der durchschlagende Erfolg der Propaganda, die sich als falsch und zerstörerisch erwiesen hat, den „Glauben“ an den „Klimawandel“ geschwächt. Hier in Kanada, wo unser Medienoligopol ein Jahrhundert lang allen wohlwollend gesagt hat, was sie zu denken haben, und sie haben es gehorsam geglaubt, hat es so viele Leser und Zuhörer verloren, dass keine Subvention mit den sinkenden Zahlen Schritt halten kann. Die Kluft zwischen denjenigen, die meinen, wir sollten verhungern oder frieren, weil ein mythisches Luftschiff kommt, und denjenigen, die sich weigern, Opfer zu bringen, weil Kohlendioxid, eine Pflanzennahrung, gefährlich ist, ist enorm. Trudeau scheint ein toter Mann zu sein, und seine Liberale Partei hat 75 Prozent ihrer Unterstützung verloren. So ziemlich das ganze Land außerhalb der Achse Toronto-Ottawa-Montreal bezeichnet sich selbst als rechtsextrem.

Vergangene Woche wurde der Bayer-Konzern Monsanto im jüngsten Roundup-Fall zu einem Urteil von 1,5 Milliarden Dollar verurteilt. Trotz der Lobbyarbeit von Big Ag (163 Millionen Dollar jährlich) und ihrer unerbittlichen PR glaubt ihnen niemand. Eine einfache Google-Suche führt zu 1,2 Millionen Gegenargumenten, die landwirtschaftliche Chemikalien mit Krebs und anderen Krankheiten in Verbindung bringen.

Und wenn wir schon dabei sind, das Wasser? Es wird allgemein vermutet, dass Fluorid, das seit Jahrzehnten ins Stadtwasser gelangt, kognitive Beeinträchtigungen verursacht, während Atrazin, ein weiterer Agrarchemikalie im Trinkwasser, Bisexe-Fische und es zusammen mit Östrogenen im Trinkwasser für einige (wenn nicht alle) verantwortlich sein könnten. der sexuellen Verwirrung bei der Jugend. Diese Google-Suche liefert fast zwei Millionen Ergebnisse.

Verwirrung? Welche Verwirrung?

Eine von Trumps schlimmsten Entscheidungen bedeutete, dass Monsanto/Bayer „effektiv fast 60 Prozent des weltweiten Angebots an geschütztem Saatgut, 70 Prozent der Chemikalien und Pestizide, die für den Anbau von Lebensmitteln verwendet werden, und die meisten genetischen Eigenschaften der gentechnisch veränderten Nutzpflanzen der Welt sowie einen Großteil der Daten darüber, was Landwirte wo anbauen und welche Erträge sie erzielen, kontrollieren“, so der Guardian im Jahr 2018. Keine Namensänderung wird Monsanto davor bewahren, von Grund auf gehasst zu werden. Menschen, die nach dem Verzehr von amerikanischem Brot oder Pasta einen Nesselausschlag bekommen, haben keine Probleme in Italien, wo die EU in einem ihrer wenigen vernünftigen Schritte GVO und Glyphosat verboten hat. Wir wissen jetzt, dass Monsantos biotechnisch verändertes Saatgut den Einsatz von Chemikalien und das Wachstum von Superunkräutern enorm gesteigert hat. Das bedeutet, dass ein Unternehmen die Landwirtschaft weltweit dominiert, obwohl ein Tsunami von Beweisen dafür vorliegt, dass gentechnisch verändertes Saatgut Giftstoffe in Föten im Mutterleib überträgt.

Trotz der „Vision“ der WEF-Globalisten vergessen sie, dass die Kunden, die Menschen, die Märkte leiten und nicht die Eliten von Davos. In ihrer Arroganz haben sie katastrophale Fehler gemacht, die man ihnen nicht verzeihen kann. Wie kommt es, dass dies alles nicht als langsamer, aber unaufhaltsamer Völkermord erkannt wird? Antwort: Es wird von den Early Adopters auf der Marketing-Kurve erkannt, um es in ihrem kruden Jargon auszudrücken, und das bedeutet eine gigantische Katastrophe für Big Agriculture und Big Pharma.

Elizabeth Nickson wurde als Reporterin im Londoner Büro des Time Magazine ausgebildet. In den letzten Jahren der monatlichen Erscheinungsweise des LIFE-Magazins wurde sie Leiterin des Europabüros. In dieser Zeit verhandelte sie über die Rechte an Nelson Mandelas Memoiren und erwarb diese, bevor er aus Robben Island entlassen wurde. Danach schrieb sie für das Harper’s Magazine, den Guardian, den Observer, den Independent, den Sunday Telegraph, das Sunday Times Magazine, den Telegraph, den Globe and Mail und die National Post. Ihr erstes Buch The Monkey Puzzle Tree (Der Affenpuzzle-Baum) war eine Untersuchung des MKULTRA-Gedankenkontrollprogramms der CIA und wurde von Bloomsbury und Knopf Canada veröffentlicht. Ihr nächstes Buch, Eco-Fascists, How Radical Environmentalists Are Destroying Our Natural Heritage (Ökofaschisten, wie radikale Umweltschützer unser Naturerbe zerstören), befasst sich mit der Frage, wie schlecht praktizierter Umweltschutz die ländliche Wirtschaft und die ländliche Kultur in den USA und überall auf der Welt zerstört. Es wurde von Adam Bellow bei Harper Collins US veröffentlicht. Sie ist Senior Fellow am Frontier Center for Public Policy.