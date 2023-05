Big-Food, Big-Pharma, Big-Media und Big-People: Wie der -Industriekomplex funktioniert

In einer Folge von „Breaking Points“ erklärte der Journalist James Li, wie Big Food durch den Verkauf ungesunder, süchtig machender Lebensmittel, die Fettleibigkeit verursachen, profitiert, Big Pharma mit der Behandlung von Fettleibigkeit Geld verdient, beide mit der Regierung zusammenarbeiten, um einen industriefreundlichen Rechtsrahmen zu schaffen, und Big Media dafür bezahlt wird, mit ihren Produkten hausieren zu gehen.

„Hilft uns die moderne Medizin, länger und gesünder zu leben?“ Oder gibt es eine „dunklere, unheimlichere Agenda“, die „ein längeres, aber kränkeres Leben“ ermöglicht?

Der Journalist James Li ging dieser Frage in einer kürzlich ausgestrahlten Folge von „Breaking Points“ nach, in der er erörterte, wie „Big Pharma, Big Food, Mainstream-Medien, Mediziner und die Regierung“ zusammenarbeiten, um uns krank zu machen.

Li zeigte einen „60 Minutes“-Ausschnitt über die Adipositas-Epidemie, die die USA heimsucht, in dem Dr. Fatima Cody Stanford, Ärztin und Wissenschaftlerin für Adipositas-Medizin und außerordentliche Professorin am Massachusetts General Hospital und der Harvard Medical School, erklärte, warum die gängigen Vorstellungen über Fettleibigkeit falsch sind.

„Die Hauptursache für Fettleibigkeit ist die Genetik“, sagte sie. „Das heißt, wenn man Eltern hat, die fettleibig sind, hat man eine 50- bis 85-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man selbst fettleibig ist, auch wenn man sich optimal ernährt, Sport treibt, schläft und Stress bewältigt.“

Li sprach auch über Ozempic und Wegovy, die Medikamente zur Gewichtsreduzierung, die im Mittelpunkt des jüngsten Abnehmwahns stehen.

„Die Botschaft der Mainstream-Medien ist also ziemlich einfach“, sagte Li. „Fettleibigkeit ist eine Krankheit, nimm ein Medikament“. Aber das ist nicht die ganze Geschichte, sagte er.

Die Fettleibigkeit hat sich in den USA von „fast nicht existent“ in den 1950er Jahren auf geschätzte 50 % der Bevölkerung im Jahr 2030 entwickelt. Wenn die menschliche Rasse nicht gerade eine Art Quantensprung in der Genetik erlebt hat, muss es also etwas anderes geben, was wir tun, das unsere metabolische Gesundheit zerstört“, so Li.

In Anlehnung an die jüngste Arbeit des Pharmaberaters und ehemaligen Whistleblowers Calley Means wies Li auf zwei Hauptprobleme des amerikanischen Ernährungssystems hin – zu viel Zucker und zu wenig Ballaststoffe.

Das durchschnittliche Kind nimmt heute täglich 100 Mal mehr Zucker zu sich als noch vor 100 Jahren – der mehr süchtig macht als Kokain – und der Zucker versteckt sich in verarbeiteten Lebensmitteln, so Li.

Das Wissen, dass Zucker süchtig macht, ist für die Hersteller von verarbeiteten Lebensmitteln ein Anreiz, unseren Lebensmitteln immer mehr davon beizumischen.

Li sagte den Zuschauern:

Wenn Sie eine Führungskraft in der Lebensmittelindustrie sind – Ihr Bonus steht auf dem Spiel, die Aktionäre verlangen Quartal für Quartal astronomische Wachstumsraten – was tun Sie, um Ihren Konkurrenten einen Schritt voraus zu sein?

Nun, man fügt seinen Produkten Zucker zu, um sie süchtig zu machen, damit die Leute Ihre Produkte kaufen und nicht die der Konkurrenz, und dann versuchen sie, Sie zu übertreffen, und plötzlich ist Zucker überall.

Ballaststoffe, die nach Angaben der Mayo-Klinik dazu beitragen, „ein gesundes Gewicht zu halten und das Risiko von Diabetes, Herzkrankheiten und einigen Krebsarten zu senken“, sind in vielen unserer beliebtesten Lebensmittel fast vollständig verschwunden.

Tatsächlich, so Li, nehmen laut den National Institutes of Health nur 5 % der Menschen die empfohlene Tagesmenge an Ballaststoffen zu sich.

Li zitierte Nicole Avena, Ph.D., die gegenüber Newsweek erklärte, dass viele ultra-verarbeitete Lebensmittel für uns „fast vorgekaut“ sind:

Sie zergehen sofort im Mund. Es gibt kein Protein. Es gibt kein Wasser. Es gibt keine Ballaststoffe, die sie abbremsen. Die Geschmacksknospen werden getroffen und die Belohnungs- und Motivationszentren des Gehirns werden sofort aktiviert. Dann gibt es einen zweiten Dopaminstoß, wenn es vom Körper aufgenommen wird.

Li sagte: „Diese Lebensmittelunternehmen haben sich in Drogenlabors verwandelt. Sie haben einen Weg gefunden, unsere Gehirne zu hacken und sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne ein Vermögen zu machen.“

Das Gesundheitssystem trete dann als Held auf, um diese Krankheiten zu behandeln, und mache dabei horrende Gewinne. Li zitierte Mittel, um zu sagen, dass sich das Gesundheitssystem nicht auf die Gesundheit oder die Prävention konzentriert. Es macht nur Geld, wenn Menschen krank sind.

„Jede einzelne Institution hat Anreize, damit mehr Amerikaner für längere Zeit kränker sind“, sagte Li.

FAIR berichtete, dass jeder Arzt, der von „60 Minutes“ für seinen Beitrag über Fettleibigkeit interviewt wurde, Geld von Novo Nordisk erhalten hatte, dem Hersteller der Medikamente, die in der Sendung effektiv beworben wurden.

Keiner der Ärzte erwähnte die schwerwiegenden Nebenwirkungen, die mit den Medikamenten verbunden sind, die massiven Gewinne von Novo Nordisk aus den Medikamenten oder die Lobbyarbeit, die der Arzneimittelhersteller betreibt, um Versicherungen dazu zu bringen, für Medikamente zur Gewichtsreduktion zu zahlen.

So funktioniert der „industrielle Komplex der Fettleibigkeit“, sagte Li:

Die Lebensmittelindustrie verdient Milliarden von Dollar mit dem Verkauf von Lebensmitteln, die bekanntermaßen giftig sind und Millionen von Amerikanern krank machen. Die Gesundheitsindustrie darf in diesem Fall den Helden spielen, während sie ebenfalls Milliarden von Dollar mit dem Verkauf eines vermeintlichen Wundermittels an Millionen von Erwachsenen und Kindern einstreicht.

Beide Industrien haben einen kleinen Deal mit der Bundesregierung, dem Kongress mit Lobbygeldern und der Finanzierung der FDA [U.S. Food and Drug Administration] ausgearbeitet, damit sie die Wissenschaft umschreiben und weiterhin Lebensmittel verkaufen können, von denen bekannt ist, dass sie toxisch und giftig sind.

Doch trotz der Tatsache, dass das gesamte System so organisiert ist, dass es davon profitiert, Menschen krank zu machen, gebe es einige „unproblematische“ Lösungen, die Li vorschlägt.

Erstens sollte die FDA den „empfohlenen“ Wert für zugesetzten Zucker in der Ernährung von Kindern von 50 Gramm pro Tag, basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät, auf Null reduzieren.

Zweitens funktioniere das Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), das gemeinhin als „Lebensmittelmarken“ bekannt ist, als Subvention für die verarbeitete Lebensmittelindustrie, da die meisten SNAP-Leistungen für billige, verarbeitete Lebensmittel ausgegeben werden. Durch eine Reform dieses Programms könnten diese Subventionen abgeschafft werden, so Li.

Li schloss mit einer Frage an die Zuhörer: