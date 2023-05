Ist das der Grund, warum Kinderärzte Impfungen vorantreiben?

Zweifelsohne werden Ärzte einer Gehirnwäsche unterzogen und glauben, dass die „Impfung für alle“ dem höchsten und allgemeinen Wohl dient – und auch ihre Arbeitgeber können die Impfung vorschreiben.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Hausärzte in den USA wurden mit Anreizprogrammen bestochen, um Patienten zu zwingen, sich die giftige COVID-Spritze geben zu lassen. Anthem Blue Cross and Blue Shield zahlte Ärzten 50 Dollar für jeden Medicaid-Patienten ab 6 Monaten, der die experimentelle Impfung erhielt

Für Ärzte gibt es schon seit langem finanzielle Anreize, Kinder zu impfen. Im Jahr 2016 zahlte Blue Cross Blue Shield Kinderärzten einen Bonus von 400 Dollar für jeden Patienten, der 10 Impfungen vor seinem zweiten Geburtstag erhielt, vorausgesetzt, dass 63 % ihrer Patienten vollständig geimpft waren

Es gibt auch „Kunden- und Familienanreize“. Im Jahr 2015 empfahl die Community Preventive Services Task Force, die Impfraten durch kleine, kostengünstige Belohnungen für die Patienten zu erhöhen

Bestechung ist ebenfalls an der Tagesordnung, wenn es um Impfverpflichtungen geht. Pfizer zahlte ungenannte Summen an Tarnorganisationen, die sich für die COVID-Impfung einsetzten, und verbarg so seinen Interessenkonflikt

Während die COVID-19-Pandemie viele globalistische Ziele förderte, führte sie ungewollt zu einem Rückgang der Impfraten bei Kindern. Um die Impfraten bei Kindern wieder auf Kurs zu bringen, hat eine globale Allianz die Initiative „The Big Catch-Up“ ins Leben gerufen. Sie wird als die größte jemals durchgeführte Impfaktion für Kinder angepriesen

Im April 2023 berichtete ich, wie Hausärzte in den USA mit Anreizprogrammen bestochen wurden, um Patienten zu zwingen, sich die giftige COVID-Spritze geben zu lassen. Da es keine Haftung für ärztliche Kunstfehler gab, profitierten die Ärzte, während die Patienten ihr Leben als Teilnehmer eines beispiellosen medizinischen Experiments riskierten, während sie über die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Injektionen belogen wurden.

Noch ungeheuerlicher ist, dass nach der Zulassung der COVID-Spritze für Kinder durch die US-Arzneimittelbehörde ähnliche Impfanreize auch auf Kinderärzte ausgedehnt wurden. Wie in einem Bulletin von Anthem Blue Cross and Blue Shield für Medicaid-Anbieter vom Juli 2022, erhielten Ärzte 50 Dollar für jeden Medicaid-Patienten ab 6 Monaten, der die experimentelle Impfung erhielt.

Kinderärzte erhalten finanzielle Anreize für die Impfung

Wie sich herausstellt, gibt es für Ärzte schon seit langem finanzielle Anreize, Kinder zu impfen. Einem Artikel im JAMA Pediatrics aus dem Jahr 1999 zufolge liegt die durchschnittliche Zahl der Patienten amerikanischer Kinderärzte bei 1.546, wobei die Zahl der Patienten in weniger bevölkerten Gebieten und in Einzelpraxen deutlich höher war.

Davon waren 8,3 % jünger als 1 Jahr, 9,5 % waren 1 Jahr alt und 8,6 % waren 2 Jahre alt. Das bedeutet, dass etwa 26,4 % der Patienten des durchschnittlichen Kinderarztes 2 Jahre alt oder jünger waren. Neuere Daten, die im Jahr 2021 veröffentlicht wurden, zeigen, dass 75 % der Kinderärzte zwischen 1.000 und 1.800 Patienten und 21 % etwa 1.200 Patienten haben; die meisten Praxen, 65 %, liegen im Bereich von 1.000 bis 1.500 Patienten.

Wie aus dem nachstehenden Dokument zum Leistungsanreizprogramm 2016 von Blue Cross Blue Shield hervorgeht, bekamen Kinderärzte 400 Dollar für jeden pädiatrischen Patienten, der alle 10 aufgeführten Impfungen – insgesamt 25 Dosen – (Bitte beachten Sie, dass die Anreize je nach Bundesstaat variieren können. Das angegebene Beispiel ist Teil des Leistungsanerkennungsprogramms von Blue Cross Blue Shield in Michigan).

Wie viel Geld steht auf dem Spiel?

Die Rechnung ist dann ziemlich einfach (obwohl wir hier mit angenommenen Durchschnittswerten und veralteten Statistiken zu tun haben). Multiplizieren Sie einfach die Zahl der Patienten unter 2 Jahren mit 400 Dollar. Legt man die Durchschnittsstatistiken von 1999 zugrunde, so ist davon auszugehen, dass von 1.000 Patienten eines Kinderarztes 264 2 Jahre alt oder jünger sind. Wenn alle vollständig geimpft sind, hätte der Kinderarzt Anspruch auf einen Jahresendbonus von 105.600 $.

Während 400 Dollar pro vollständig geimpftem Kind als Anreiz genug erscheinen mögen, gibt es hier einen zusätzlichen Druck, weil Blue Cross Blue Shield auch eine „Zielvorgabe“ von 63 % hat (oder zumindest 2016 hatte).

Das bedeutet, dass ein Kinderarzt, der es nicht schafft, 63 % seiner anspruchsberechtigten Patienten zu impfen, nichts erhält. Der Kinderarzt hat also einen SEHR großen Anreiz, so viele Kleinkinder wie möglich vollständig zu impfen, damit er dieses Ziel nicht verfehlt. Es stehen nicht nur 400 Dollar auf dem Spiel, wenn Eltern eine oder mehrere Impfungen ablehnen. Es könnten Zehntausende von Dollar auf dem Spiel stehen. Wie Dr. Bob Sears feststellte:

„Solche Anreize … zwingen einen Arzt dazu, die finanziellen Auswirkungen der Aufnahme von Patienten zu bedenken, die auch nur einen Impfstoff ablehnen … Vielleicht würden ein paar solcher Familien nicht dazu führen, dass sie bei der Überprüfung der Krankenakten durchfallen, aber wenn es zu viele sind, ist ihr Jahresendbonus dahin.“

Warum Kinderärzte zu Widersachern werden

Wann immer finanzielle Anreize im Spiel sind, kann man davon ausgehen, dass die Verlockung der Selbstbereicherung überwiegt. Wenn Zehntausende von Dollar auf dem Spiel stehen, können Kinderärzte leicht in Selbstgefälligkeit verfallen, wenn es darum geht, sich mit der Wissenschaft zu befassen.

Denn wer will schon Beweise dafür sehen, dass das, was er tut, mehr schadet als nützt? Diese Art von Anreizen ermutigt Kinderärzte auch, fragende Eltern einfach aus ihrer Praxis zu werfen, um Platz für willfährigere Patienten zu schaffen, die ihr Einkommen nicht gefährden. Wie Children’s Health Defense im Jahr 2018 berichtete:

„… die von der AAP empfohlenen 11 Vorsorgeuntersuchungen in den ersten 30 Monaten eines Kindes (und danach jährliche Untersuchungen bis zum Alter von 21 Jahren) sichern den Kinderärzten einen stetigen Strom von Stammkunden und Einnahmen. In Übereinstimmung mit dem Impfplan der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wird von Kinderarztpraxen erwartet, dass sie bei etwa der Hälfte der Vorsorgeuntersuchungen bis zum Jugendalter Impfstoffe verabreichen (oft bis zu sechs auf einmal), wodurch Impfungen zu einem grundlegenden Brot-und-Butter-Bestandteil des Berufsbildes des Kinderarztes werden … Es kommt häufig vor, dass Kinderärzte (und Hausärzte) mit Eltern zu tun haben, die eine oder mehrere Säuglingsimpfungen ablehnen, meist aufgrund von Sicherheitsbedenken. Diese Bedenken bedeuten auch, dass Kinderärzte häufig gebeten werden, den Impfplan zu ändern oder zu verschieben – fast drei Fünftel (58 %) der Kinderärzte berichteten in einer AAP-Umfrage von 2014 von solchen Anfragen … Anstatt die Sicherheitsbedenken der Eltern anzuerkennen oder ihre eigene Ambivalenz gegenüber einigen der neueren Impfstoffe zuzugeben, entscheiden sich viele Kinderärzte – einigen Schätzungen zufolge fast zwei von fünf – dafür, unkooperative Familien aus ihrer Praxis zu vertreiben … Letztendlich … werden subtile und weniger subtile finanzielle Anreize und sozialer Druck wahrscheinlich dafür sorgen, dass sich Kinderärzte weitgehend an das Impfschema halten – selbst in Fällen, in denen Kontraindikationen vorliegen. Obwohl Kinderärzte gesetzlich verpflichtet sind, ihre Patienten umfassend über die Risiken und Nebenwirkungen von Impfstoffen aufzuklären, können die Verlockungen finanzieller Vorteile und der Wunsch, sich anzupassen, ihre Motivation, dies zu tun, mindern.“

Auch Patienten werden bestochen

Zusätzlich zu den finanziellen Anreizen für Ärzte gibt es auch „Anreize für Kunden und Familien“. Ein nichtstaatliches Gremium von Experten für öffentliche Gesundheit und Prävention, die „Community Preventive Services Task Force“ veröffentlichte im Jahr 2015 einen Leitfaden zur Steigerung der Impfraten durch Anreize für Patienten.

Die Task Force wurde 1996 vom US-Gesundheitsministerium eingerichtet, „um auf der Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse Leitlinien zu entwickeln, welche gemeindebasierten Interventionsansätze zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention funktionieren und welche nicht“. Wie von dieser Arbeitsgruppe erklärt:

„Die Community Preventive Services Task Force empfiehlt Kunden- oder Familienprämien, die allein oder in Kombination mit anderen Maßnahmen eingesetzt werden, um die Impfraten bei Kindern und Erwachsenen zu erhöhen. Kunden- oder Familienprämien werden eingesetzt, um Menschen zu motivieren, die empfohlenen Impfungen durchführen zu lassen. Die Belohnungen können monetär oder nicht monetär sein und den Kunden oder Familien als Gegenleistung für die Einhaltung eines Termins, die Durchführung einer Impfung, die Wiederholung einer Impfserie oder die Dokumentation des Impfstatus gewährt werden. In der Regel handelt es sich um kleine Belohnungen (z. B. Lebensmittelgutscheine, Geschenkkarten, Lotteriepreise, Babyartikel).“

Die wissenschaftlichen Belege für die Bestechung von Patienten mit Essensgutscheinen, Geschenkkarten und anderen Produkten von begrenztem Wert wurden mit 4 von 4 Punkten bewertet, was bedeutet, dass sie sehr stark sind. Mit anderen Worten: Anreize, selbst nahezu wertlose, funktionieren.

Das haben wir auch auf der COVID-19 gesehen. Die Leute standen Schlange für experimentelle COVID-Spritzen im Gegenzug für einen Donut, einen Hamburger mit Pommes oder sogar einen kostenlosen Lap Dance im örtlichen Strip-Club. Das Muster ist das gleiche. Werfen Sie den Patienten einen Knochen hin, und sie werden Dingen zustimmen, die anderen große Gewinne bringen.

Als Patienten müssen wir diese Art von Tricks besser durchschauen und sie als das deuten, was sie sind. Diese Art von „Geschenken“ werden nicht aus Freundlichkeit oder Sorge um Ihr Wohlbefinden gemacht. Es ist ein Bestechungsversuch, und Ihre Compliance macht jemanden reich. In der Zwischenzeit tragen Sie alle damit verbundenen Risiken selbst.

Bestechung und Impfstoffmandate

Bestechung ist ebenfalls an der Tagesordnung, wenn es um Impfstoffmandate geht. Wie in einem früheren Artikel beschrieben, zahlte Pfizer nicht offengelegte Summen an Tarnorganisationen, die sich für COVID-Impfstoffmandate einsetzten und so ihren Interessenkonflikt verbargen. Unter anderem dank der gefälschten „Graswurzel“-Arbeit dieser Gruppen konnte Pfizer im Jahr 2022 einen rekordverdächtigen Umsatz von 100 Milliarden Dollar einfahren.

Natürlich zahlte die US-Regierung auch den Nachrichtenmedien die unglaubliche Summe von 1 Milliarde Dollar, um für das Medikament zu werben und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen, und Pfizer selbst gab allein im Jahr 2022 2,8 Milliarden Dollar für Werbung aus.

Aber der Druck von Verbrauchergruppen, Bürgerrechtsgruppen, Patientengruppen und Ärzteverbänden – die alle bezahlt worden waren – war wahrscheinlich der Grund dafür, dass die COVID-Impfung von der Regierung überhaupt offiziell in Betracht gezogen werden konnte. Sie schufen einen falschen Konsens, dass die Menschen unbedingt Impfvorschriften wollten, um alle „sicher“ zu machen.

Von Pfizer bezahlte Interessengruppen bezahlt wurden, um die COVID-Impfpflicht und Zwangsimpfungen voranzutreiben, waren u. a. die Chicago Urban League (die argumentierte, dass die Impfpflicht der schwarzen Bevölkerung zugute käme), die National Consumers League, die Immunization Partnership, der Advertising Council und eine lange Liste von Universitäten und Organisationen aus den Bereichen Krebs, Lebererkrankungen, Kardiologie, Rheumatologie und medizinische Wissenschaft.

„Pfizer musste nicht an prominenter Stelle für die Impfpflicht eintreten, denn das wäre ein offensichtlicher Interessenkonflikt gewesen. Sie haben andere dafür bezahlt, die Vorschriften für sie durchzusetzen.“

Jede dieser Organisationen erhielt allein im Jahr 2021 mehrere Tausend bis Hunderttausende von Dollar von Pfizer. Ist es da verwunderlich, dass mehr als 50 große Gesundheitsorganisationen in diesem Jahr eine Impfpflicht forderten, auch für ihre eigenen Mitarbeiter?

Impfquoten im Kindesalter sanken während COVID

Während die COVID-19-Pandemie viele globalistische Ziele förderte, führte sie unbeabsichtigt zu einem Rückgang der Impfraten bei Kindern, da viele Eltern aufgrund von Klinikschließungen, Abriegelungen und der Angst, ihre Kinder nach draußen zu bringen, routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen verpassten. Wie die American Medical Association (AMA) im November 2021 berichtete:

„… kürzlich veröffentlichte Forschungsergebnisse werfen ein neues Licht darauf, wie die COVID-19-Pandemie einige dieser Routineimpfungen gestört hat, da Eltern und ihre Kinder nicht nur zu Hause blieben, sondern auch dem Arzt fernblieben. Die JAMA Pediatrics-Studie … fand heraus, dass die Impfquoten in allen pädiatrischen Altersgruppen deutlich niedriger waren, als die Pandemie in den USA ausbrach … So waren beispielsweise nur 74 % der Säuglinge, die im September 2020 7 Monate alt wurden, auf dem neuesten Stand ihrer Impfungen, ein Rückgang gegenüber 81 % im September 2019. Und nur 57 % der Säuglinge, die im September 2020 18 Monate alt wurden, waren auf dem neuesten Stand, gegenüber 61 % im Jahr zuvor. Der Anteil der Kinder, die bei Routineimpfungen auf dem neuesten Stand waren, war bei schwarzen Kindern am niedrigsten, wobei die Ungleichheiten in der Gruppe der 18 Monate alten Kinder noch ausgeprägter waren.“

Die große Aufholjagd-Initiative

Um die Impfraten bei Kindern wieder auf den richtigen Weg zu bringen, wirbt Chelsea Clinton jetzt für eine neue Impfstoffinitiative mit dem Namen „The Big Catch-Up“. In einem kürzlichen Interview mit dem Fortune Magazine versprach Clinton, dass es sich um „die größte Impfaktion für Kinder aller Zeiten“ handeln würde. In den nächsten 18 Monaten wird diese Initiative versuchen, „so viele Kinder wie möglich aufzuholen“, sagte sie.

Zu den Partnern dieser Initiative gehören die Weltgesundheitsorganisation, UNICEF, Gavi, die Vaccine Alliance, die Bill & Melinda Gates Foundation, die Immunization Agenda 2030 und mehrere andere „globale und nationale Gesundheitspartner“. Wie von der WHO berichtet, 24. April 2023:

„Während der Pandemie sanken die Impfquoten in über 100 Ländern, was zu einem Anstieg von Masern, Diphtherie, Polio und Gelbfieber führte. The Big Catch-up“ ist eine ausgedehnte Anstrengung, um die Impfquoten bei Kindern zumindest auf das Niveau vor der Pandemie anzuheben, und versucht, diese zu übertreffen … Während die Menschen und Regierungen in allen Ländern aufgerufen sind, ihren Teil dazu beizutragen, dass die verpassten Impfungen nachgeholt werden, konzentriert sich „The Big Catch-up“ besonders auf die 20 Länder, in denen drei Viertel der Kinder leben, die bis 2021 nicht geimpft wurden … Die 20 Länder, in denen drei Viertel der Kinder leben, die im Jahr 2021 nicht geimpft wurden, sind: Afghanistan, Angola, Brasilien, Kamerun, Tschad, Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK), Demokratische Republik Kongo (DRK), Äthiopien, Indien, Indonesien, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Somalia, Madagaskar, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Tansania und Vietnam.“

Impfprogramm wird im Stil einer „sanften Mafia“ geführt

Wenn man sich all diese Bereiche der Bestechung und der finanziellen Anreize ansieht, hat man dann nicht den Eindruck, dass das gesamte Impfprogramm auf finanzieller Nötigung beruht? Eine Art „sanfte Mafia“, bei der sich alle Drohungen und Versprechungen um Geld und öffentliche/professionelle Beschämung im Gegensatz zu Auszeichnungen drehen.

Was würde passieren, wenn alle finanziellen Anreize wegfallen würden? All die Leistungsprämien, die an Ärzte gezahlt werden, die Werbegeschenke für Patienten, die „wohltätigen Spenden“ an industriefreundliche Organisationen und die Zahlungen an Tarnorganisationen?

Was würde passieren, wenn man den Eltern einfach unvoreingenommene Beweise vorlegen würde und niemand finanziell dazu gebracht würde, sie in die eine oder andere Richtung zu drängen? Ich kenne die Antwort nicht. Es ist ein Gedankenexperiment. Aber ich vermute, dass die Impfraten drastisch sinken würden.

Artikel als PDF

Quellen: