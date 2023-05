Verelendet, gedemütigt und doch widerstandsfähig: Wie Syrer die wirtschaftliche Belagerung durch Amerika überleben

Der syrisch-amerikanische Journalist Hekmat Aboukhater reiste im April dieses Jahres durch Homs, Lattakia, Tartus und Aleppo und berichtete für The Grayzone über die verheerenden Auswirkungen der westlichen Wirtschaftssanktionen auf die Durchschnittssyrer.

Im Laufe des Jahres 2023 haben eine Reihe von antisyrischen Flüchtlingsgesetzen, eine scheiternde Wirtschaft und antisyrische Rhetorik die Notlage der zwei Millionen syrischen Flüchtlinge im Libanon verschärft. Die Hassverbrechen gegen Syrer, die verdächtigt werden, sich illegal im Land aufzuhalten, sind sprunghaft angestiegen, und mindestens 130 Flüchtlinge wurden abgeschoben.

Wöchentliche israelische Angriffe haben die Flughäfen von Aleppo und Damaskus ständig außer Betrieb gesetzt und verhindern, dass dringend benötigte Hilfslieferungen ins Land gelangen. Syrer, die im Ausland leben und in ihre Heimat zurückkehren wollen, müssen sich daher nach ihrer Landung im Nahen Osten dem libanesischen Zoll stellen.

Jeder Syrer, der nach Syrien reisen möchte, um etwas so Einfaches wie eine Hochzeit oder eine Beerdigung zu besuchen, wie ich es im April dieses Jahres getan habe, muss damit rechnen, von libanesischen Zollbeamten angefeindet zu werden. Die Beamten wollen in der Regel wissen, warum ein Syrer in den Libanon einreist und wie und wann er wieder ausreisen wird. Nach Verlassen des Flughafens ist der syrische Staatsangehörige gezwungen, eine 150 Dollar teure Taxifahrt nach Syrien zu unternehmen.

Die Würde und das Privileg, die Italiener genießen, die zu Ostern auf dem Flughafen Fiumicino landen, und die Amerikaner, die zu Thanksgiving auf dem Flughafen Logan landen, werden einem Syrer, der zum Eid al-Fitr nach Hause kommt, nicht zuteil. Und wenn sie dann zu Hause sind, müssen sie sich in einer Wirtschaft zurechtfinden, die durch die westlichen Sanktionen absichtlich erstickt wurde.

US-Sanktionen vernichten die Ersparnisse der Durchschnittssyrer

Das syrische Pfund hat so stark an Wert verloren, dass 1 Dollar jetzt für 8.700 SYP gehandelt wird. Während der Wechselkurs vor dem Krieg bei 1:40 lag, begann die Abwärtsspirale für die Währung des Landes, nachdem der US-Kongress das sogenannte Caesar Act-Sanktionsgesetz genehmigt hatte, das 2019 in Kraft trat. Mit einem Federstrich des Präsidenten wurden die Ersparnisse von Millionen von Syrern im Laufe weniger Monate dezimiert.

Heutzutage muss der durchschnittliche Syrer, der für alltägliche Waren und Dienstleistungen bezahlt, absurd unbequeme Mengen an Bargeld in Form von Bündeln mit sich führen, die in Schulranzen und Gürteltaschen stecken. Wenn der Syrer etwas Wertvolleres bezahlen will – etwa die monatliche Miete -, braucht er schwarze Plastiktüten mit syrischen Lira und Hunderte von Gummibändern.

Bargeldbündel und eine Plastiktüte voller Bargeld werden in Vorbereitung auf eine Zahlung gezählt. Bargeld wird auf weniger als 500 Dollar umgetauscht. Foto von Hekmat Aboukhater.

Zahlungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und Immobilienkäufen können dagegen manchmal diskret mit Dollar und Euro bezahlt werden.

Um die Auswirkungen der Inflation auf den Durchschnittssyrer auszugleichen, hat die Regierung ein Chipkartenregister eingerichtet, über das im zweiwöchigen Rhythmus subventionierte Rationen für Lebensmittel, Kochgas und Fahrzeugkraftstoff ausgegeben werden. Die Regierung hat dieses Subventionssystem durch Direktzahlungen in Höhe von 150.000 SYP oder 19 US-Dollar an Regierungsangestellte, Familien von im Kampf gefallenen Veteranen der syrischen Armee und Rentner ergänzt.

Zahlreiche Syrer stehen an, um staatlich subventioniertes Brot zu erhalten. Foto mit freundlicher Genehmigung von Bassel Najjar.

Angesichts der Tatsache, dass laut einem UN-Bericht vom November 2022 90 % der syrischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze „ersticken“, sind diese Maßnahmen der Regierung zwar hilfreich, aber schlichtweg nicht in der Lage, die überwältigenden Bedürfnisse der verelendeten syrischen Bevölkerung zu erfüllen.

US-Militärbesatzung lässt Syrien bei Öl und Weizen verhungern

Eine Möglichkeit für die syrische Regierung, die grassierende Inflation zu bekämpfen, besteht darin, die natürlichen Ressourcen des Landes zu nutzen, doch diese einfache Lösung stößt auf ein großes Hindernis: das US-Militär.

Das US-Militär unterhält derzeit eine Präsenz von etwa 1.000 Mann, die sich strategisch günstig im ressourcenreichen östlichen Drittel Syriens befindet. Während Deir Ezzor, Hasakah und Al-Raqqah auf dem Papier unter der Kontrolle der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) oder der kurdischen YPG-Kräfte stehen, sind sie in Wirklichkeit unter Verletzung des Völkerrechts vom US-Militär besetzt.

US-Truppen besetzen Ölfelder in Syrien

In den letzten fünf Jahren haben die US-Streitkräfte nachweislich Tausende von Öltankwagen und Weizenlastwagen aus Syrien gestohlen und illegal die Grenze zum Irak und zur Türkei überquert. Die USA verkaufen dann syrisches Öl, um ihre Stellvertretertruppen und militärischen Operationen in der gesamten Region zu finanzieren.

Vor dem achtjährigen schmutzigen Krieg, den der Westen und die Golfstaaten gegen Syrien führten und in dessen Verlauf Waffen und Ausrüstung im Wert von Milliarden von Dollar in die Hände bewaffneter Gruppen gelangten, die entschlossen waren, der Regierung die Kontrolle zu entreißen, war Syrien ein wirtschaftlich autarkes Land. Die nordöstlichen Regionen Hasakah und Deir Ezzor, die von dschihadistischen Banden wie ISIS belagert und dann vom US-Militär besetzt wurden, bildeten einst den Brotkorb Syriens. Nach fast einem Jahrzehnt der Destabilisierung ist Syrien in hohem Maße auf Getreideexporte aus der Ukraine angewiesen, die derzeit Schauplatz des schwersten europäischen Landkriegs seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Da die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln unterbrochen ist, leiden die Syrer unter akuter Nahrungsmittelknappheit.

Aufgrund des Brennstoffmangels steht die von der Regierung bereitgestellte Elektrizität in Homs, Lattakia, Damaskus, Aleppo und Tartus nur insgesamt vier Stunden pro Tag zur Verfügung (normalerweise zwei Stunden am frühen Morgen und zwei Stunden am Abend). Während in Großstädten wie Aleppo, Lattakia und Damaskus massive Generatoren (oder Ampere-Einheiten) eingesetzt wurden, um die Beleuchtung aufrechtzuerhalten, versinkt der überwiegende Teil des Landes während eines Großteils des Tages in Dunkelheit.

Links: Ampelanlage im Zentrum von Aleppo. Rechts: Ampere-Schalttafel in der Nachbarschaft. Foto zur Verfügung gestellt von Yves Jennawi.

Während meines Besuchs in Aleppo Anfang Mai saß ich in einem Taxi, dem plötzlich der Sprit ausging. Der Taxifahrer hatte die ihm durch die Chipkarte zugewiesene Treibstoffration bereits aufgebraucht und war gezwungen, einen Fahrerkollegen zu bitten, ihm einen Liter Treibstoff in einer Plastikflasche abzuzapfen, damit er meine Fahrt fortsetzen konnte.

Ein Taxifahrer bittet einen anderen Fahrer, ihm einen Liter von seinen 25 zugeteilten Smartcard-Rationen zu geben. Der zweite Fahrer willigt ein und füllt eine halbe Plastikflasche mit Wasser. Foto zur Verfügung gestellt von Hekmat Aboukhater.

Während die syrische Bevölkerung systematisch um Strom und ihre eigenen natürlichen Ressourcen gebracht wird, fühlt sie sich noch mehr gedemütigt, wenn sie Konvois von Tankwagen mit Nummernschildern aus Deir Ezzor auf dem Weg zur Raffinerie in Baniyas im Küstengouvernement Tartus sieht. Diese Tanker transportieren syrisches Öl, das ihr nationales Erbe darstellt, das aber von den von den USA unterstützten Kräften in Deir Ezzor abgezapft und nach Syrien zurückverkauft wird.

“Diese Öltanker fahren Hunderte von Kilometern von den Ölquellen in Deir Ezzor zur Raffinerie in Baniyas, nur um dann zu wenden und in die syrischen Gouvernements zu liefern… Was für eine Schande”, erklärte Bassam, ein Freund und Fahrer der Familie, als wir von Homs nach Tartus fuhren.

Nach Jahren des Krieges regnet es israelische Angriffe auf syrische Städte

Wenn man durch die Straßen einer beliebigen syrischen Stadt schlendert oder mit dem Bus durch die Gouvernements des Landes fährt, muss man beim Anblick von Veteranen der Syrischen Arabischen Armee (SAA) zusammenzucken. Während meines Besuchs in Homs teilte ich mir eine Busfahrt mit einem behinderten SAA-Veteranen, der nicht ohne Hilfe eine Bordsteinkante hinuntersteigen konnte. Während der Fahrt erklärte der Veteran, wie der Krieg sein Leben und seine Berufsaussichten zerstört hat. Er erklärte, dass er während seines Dienstes viele seiner Waffenbrüder an ISIS, Al Nusra und Rebellengruppen während des vom Westen und den Golfstaaten unterstützten schmutzigen Krieges von 2012 und 2019 verloren hat. Doch der Verlust, der ihn am meisten schmerzte, geschah erst kürzlich: Er verlor einen engen Kameraden bei einem der Hunderte von israelischen Angriffen, die 2022 auf das Land niedergingen.

Last week, I visited Damascus, Syria.



About 1 month before my visit (and 2 weeks after an earthquake devastated Syria), Israel launched strikes on civilian areas of Damascus that killed at least 15 persons, including 2 women.



One site that was hit was the Citadel in the old… pic.twitter.com/bXq64bo2BE — Dimitri Lascaris (@dimitrilascaris) March 27, 2023

Jetzt sterben die Männer, die den Krieg überlebt haben, um ihr Land von ISIS und Al Nusra zu befreien, durch die Hand israelischer Piloten, die amerikanische Jets fliegen. „Wir haben in diesem Krieg nicht nur Syrien gerettet und geschützt… Wir haben auch die Menschen in Amerika und Europa gerettet, indem wir dafür gesorgt haben, dass die Dschihadisten hier sterben. Und so vergelten sie es uns“, sagte der niedergeschlagene Veteran zu mir.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben der Westen und seine Verbündeten aus der Golfregion Syrien zu einem Sammelbecken für das Schlimmste der Menschheit gemacht. Doch die syrische Armee hat diesen Todestrichter für die Franzosen, die die sogenannten gemäßigten Rebellen unterstützten, für die Engländer, die Geheimdienstoperationen in Syrien finanzierten, und für die Amerikaner, die sich dem Kampf auf der Seite von ISIS und Jabhat Al-Nusra anschlossen, freigemacht.

Ein Mausoleum, das den gefallenen Soldaten der Syrisch-Arabischen Armee aus dem christlichen Dorf Khreibat gewidmet ist. Foto von Hekmat Aboukhater.

Online-Bildung durch US-Sanktionen blockiert

Peter Jabbour ist ein 19-jähriger syrischer Student, der um 4:30 Uhr morgens aufwacht, weil in seinem Zimmer gerade das Licht angegangen ist. Er genießt etwa zwei Stunden lang den von der Regierung zur Verfügung gestellten Strom, eilt aus dem Bett, um seine elektronischen Geräte aufzuladen und seine Hausaufgaben am Computer zu erledigen. Dann versucht er, sich in sein Coursera-Konto einzuloggen, um einen Programmierkurs zu absolvieren, wird aber blockiert. Er versucht, einen ähnlichen Kurs auf Udemy zu absolvieren, aber auch dieser wird blockiert. Er stellt fest, dass sein VPN nicht mehr funktioniert. Seine IP-Adresse lautet: Syrien. Die Macht des US-Sanktionsregimes ist auf den jungen Studenten in seinem Zimmer niedergeprasselt.

In den Augen Washingtons ist Peter nicht würdig, ein digitaler Student wie seine Kommilitonen auf der ganzen Welt zu sein, nur weil er Syrer ist und in Aleppo lebt, einem von der syrischen Regierung kontrollierten Gebiet.

Während durchschnittliche syrische Jugendliche versuchen, ihr Schicksal mit den begrenzten Mitteln, die ihnen in ihrem Land zur Verfügung stehen, zu verbessern, werden sie in der digitalen Welt unweigerlich zu Bürgern zweiter Klasse degradiert. Der Zugang zu den grundlegendsten Online-Tools, die für die Teilnahme an der globalen Wirtschaft erforderlich sind, wird ihnen verwehrt. Willkürliche und undurchsichtige OFAC- und Caesar Act-Sanktionsregeln haben syrische Studenten am Zugang zu Zoom, Slack, Skillshare, Udemy, Coursera, Code Academy und sogar zu alltäglichen Tools wie dem Apple Store gehindert.

Letzten September versuchte meine Schwester in Syrien, die Prüfung des National Board of Medical Examiners abzulegen, wurde aber von der Software blockiert, weil sie sich in Syrien befand. Warum ist eine medizinische Prüfung in der Liste der Sanktionen gegen ein Land enthalten? Dies ist eine von vielen Fragen, auf die die Syrer von ihren Belagerern nie eine Antwort erhalten werden.

Die Schwierigkeit, als syrischer Student unter Sanktionen eine Online-Präsenz zu haben. Collage von Hekmat Aboukhater.

Die syrische Zivilgesellschaft versucht, wieder auf die Beine zu kommen

Während sich die syrische Zivilgesellschaft von dem schmutzigen Krieg erholt und tagtäglich Neuerungen einführt, um zu überleben, erleben Kultureinrichtungen einen spürbaren Aufschwung, da die Bürger wieder Konzerte und Aufführungen besuchen.

Oben: Klassische Aufführung im Amphitheater der historischen Zitadelle von Aleppo. Unten: Vollständig gefülltes Amphitheater. Fotos von Hekmat Aboukhater.

Während meines Aufenthalts in Aleppo hatte ich die Gelegenheit, zwei Konzerte in der historischen Zitadelle von Aleppo und eine Aufführung in der maronitischen Kathedrale des Heiligen Elias zu besuchen. Die Zahl der Besucher war beeindruckend, und die Begeisterung während der Aufführungen war spürbar.

Links: Außenansicht der Kathedrale St. Elias. Rechts: Die klassische Aufführung in der Kathedrale war bis auf den letzten Platz besetzt. Fotos von Hekmat Aboukhater.

Es war ein klares Zeichen für die Widerstandsfähigkeit, die die Welt seit dem Beginn des Krieges 2011 und dem Beginn des Wirtschaftskrieges 2019 zu sehen bekommt. Die Menschen in Syrien haben offenbar verstanden, dass ihr Land ein Rädchen in einem Spiel ist, das von mächtigen Nationen gespielt wird. Und sie erkennen deutlich, dass dieses Spiel nur mit einer weitsichtigen Perspektive zu gewinnen ist.

In Anbetracht des jüngsten, von China vermittelten Friedensabkommens zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, der Aufnahme von syrisch-türkischen Gesprächen unter russischer Vermittlung und der Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga sehen die Syrer allmählich einen Lichtschimmer am Ende des Tunnels.

In den vier Gouvernements, die ich besuchte, und in allen Gesprächen, die ich mit Syrern führte, hörte ich immer wieder das Wort “هانت” oder “hanet”. Es ist ein arabischer Ausdruck, der grob übersetzt bedeutet: “Unser Leiden ist fast vorbei”.