Finanzierung des Kontrollnetzes, Teil 4: Der Technologie-Rahmen

Mit Milliardenbeträgen werden waffenfähige neue Technologien entwickelt, die ein Kontrollnetz für die Massen bilden.

Wir sind dabei, unser eigenes digitales Gefängnis zu bauen. Das technologische Panoptikum, das sich um uns herum entwickelt, ermöglicht zentralisierte Macht, Kontrolle und Sichtbarkeit über jeden Aspekt unseres Lebens. Mit unseren hart verdienten Steuergeldern und Bergen von Schulden finanzieren wir den Aufbau eines digitalen Kontrollnetzes, das uns versklaven soll.

Dieses technologische Kontrollnetz besteht aus fortgeschrittenen Computern, künstlicher Intelligenz, Biotechnologie, Nanotechnologie, CBDCs, digitalen IDs, 5G und einer Vielzahl anderer neuer Technologien. Der Zweck dieses Berichts ist es, die Finanzierung und die Gesetzgebung zum Aufbau des technologischen Kontrollnetzes zu skizzieren – zusammengefasst aus 6.000 Seiten Gesetzgebung, die durch den Omnibus und das NDAA Ende 2022 verabschiedet wurden.

Hintergrund & Kontext

Fortgeschrittene Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz

Advanced Wireless, 5G, elektromagnetisches Spektrum und gerichtete Energie

Biotechnologie, Nanotechnologie und Gehirn-Computer-Schnittstelle

CBDCs, digitale IDs und verteilte Ledger-Technologie

Wie im Corey’s Digs-Bericht „The Rise & Risks of Central Bank Digital Currencies“ dargelegt, gibt es weltweit eine Vielzahl von CBDC-Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Die Fortschritte bei diesen Projekten können hier und hier verfolgt werden. Mehr als 100 Länder, die etwa 95% des weltweiten BIP repräsentieren, sind dabei, CBDCs zu erforschen, wobei sich 60 Länder in einem fortgeschrittenen Stadium der Erforschung befinden. Elf Länder haben bereits digitale Währungen eingeführt, während China sein CBDC-Pilotprogramm auf 260 Millionen Menschen ausweitet.

Im März 2022 erließ das Biden-Regime eine Exekutivanordnung zur „Sicherstellung einer verantwortungsvollen Entwicklung digitaler Vermögenswerte“, die „den Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen im Hinblick auf die potenziellen Gestaltungs- und Einführungsoptionen einer CBDC der Vereinigten Staaten höchste Dringlichkeit einräumt“. Im November 2022 kündigte die Federal Reserve Bank of New York den Abschluss von Phase 1 und die Einführung von Phase 2 ihres CBDC-Forschungsprogramms für Großkunden, bekannt als Projekt „Cedar“, an. Im Dezember 2022 gab die Federal Reserve Bank of Boston den Abschluss ihres zweijährigen Projekts mit dem MIT bekannt, das als Projekt „Hamilton“ bekannt ist und sich auf die technische Machbarkeit von CBDCs konzentrierte. Im März 2023 kündigte die Federal Reserve den Start ihres neuen Sofortzahlungsdienstes „FedNow“ an, der im Juli 2023 eingeführt werden soll. Der „FedNow“-Dienst bietet nicht nur eine schnellere Zahlungsabwicklung, sondern legt auch den Grundstein für die bevorstehende Einführung eines CBDC-Systems. Ebenfalls im März 2023 hat das Finanzministerium eine CBDC-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um die technologischen Entwicklungen voranzutreiben und verschiedene Möglichkeiten für die Bereitstellung von CBDCs zu erkunden, darunter CBDCs für Großkunden, CBDCs für Privatkunden oder beides. Der Staatssekretär des Finanzministeriums für inländische Finanzen erklärte: „Noch während die politischen Überlegungen weitergehen, beschäftigen wir uns mit der technologischen Entwicklung einer CBDC, damit wir in der Lage sind, schnell voranzukommen, wenn eine CBDC als im nationalen Interesse liegend angesehen wird.“ In der Zwischenzeit wurden auf staatlicher und nationaler Ebene einige Gesetze vorgeschlagen, um CBDCs zu stoppen.

Wie in der ursprünglich auf „The Solari Report“ veröffentlichten Corey’s Digs-Publikation mit dem Titel „I Want To Stop CBDCs – What Can I Do?“ festgestellt wurde, haben mehrere führende Vertreter der Branche, darunter auch Personen der Federal Reserve und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dargelegt, wie das CBDC-System die vollständige Kontrolle über die Bürger ermöglichen wird. Der Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Augustin Carstens, erklärte im Oktober 2020: „Der Hauptunterschied zur CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.“ Im August 2022 erklärte der Präsident der Minneapolis Federal Reserve, Neel Kashkari: „Ich bin ziemlich skeptisch. Ich frage ständig irgendjemanden … irgendjemanden bei der Fed oder außerhalb der Fed, mir zu erklären, welches Problem damit gelöst wird … Was kann eine CBDC tun, was Venmo nicht kann? Und alles, was ich bekomme, ist ein Haufen Herumgerede … Und sie sagen: ‚Nun, was ist mit China? China macht es doch auch.‘ Nun, ich kann verstehen, warum China es tun würde. Wenn sie jede Ihrer Transaktionen überwachen wollen, können Sie das mit einer digitalen Zentralbankwährung tun. Mit Venmo ist das nicht möglich. Wenn sie negative Zinssätze einführen wollen, können sie das mit einer digitalen Zentralbankwährung tun. Mit Venmo ist das nicht möglich. Und wenn Sie Kundenkonten direkt besteuern wollen, können Sie das mit einer digitalen Zentralbankwährung tun. Mit Venmo ist das nicht möglich. Ich verstehe also, warum China interessiert ist. Aber warum sollte das amerikanische Volk dafür sein?“ Im März 2023 gab die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Legarde, zu, dass es bei einem digitalen Euro „eine Kontrolle geben wird“. Legarde sagte, sie sei „persönlich davon überzeugt, dass wir vorankommen müssen“, und fügte hinzu, dass eine offizielle Entscheidung über die Einführung einer Euro-Zentralbank im Oktober 2023 getroffen werde.

Der angesehene Banker, Professor und Wirtschaftswissenschaftler Richard Werner, der sich über die Gefahren von CBDCs geäußert hat, sagte auf einer Podiumsdiskussion im Mai 2022: „Das Hauptproblem ist dieser Kontrollaspekt … Und das ist natürlich ein Problem. Außerdem wird nie über die Art dieser CBDCs gesprochen … aber ich habe gehört, wie ein europäischer Zentralbanker mir sagte, wie es aussehen wird. Er hat es gesehen. Er wurde zu einer der alten Zentralbanken in Europa eingeladen, die dies sehr fördern, und sie zeigten es ihm … Er ist ein hochrangiger Direktor einer anderen Zentralbank in Europa, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass er mir nur eine Geschichte erzählt hat.“ Werner beschrieb dann einen kleinen Gegenstand, der „unter die Haut implantiert wird“, und fügte hinzu: „Das ist also der Plan.“ Werner erklärte weiter: „Und das hat natürlich noch andere Auswirkungen … zusätzlich zu den Kontrollaspekten, weil das tatsächlich in Ihren Körper eindringt und meiner Meinung nach die Menschenwürde verletzt und dann in Bezug auf die Funktionalität über die monetären und wirtschaftlichen Transaktionszwecke hinaus verwendet werden kann. Es ist also höchst gefährlich und definitiv etwas, das wir ablehnen müssen.“

Waffenfähig gemachte Technologien wie fortschrittliche Computertechnik, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Nanotechnologie, CBDCs, digitale IDs und 5G verschmelzen zu einem technologischen Kontrollnetz über die Massen. Während die Konvergenz dieser aufkommenden Technologien erhebliche Gefahren und gesundheitliche Auswirkungen für die menschliche Bevölkerung mit sich bringt, treibt die US-Regierung die Investitionen in Forschung, Entwicklung und Einsatz dieser Technologien voran. Der Haushaltsplan 2023 zur Aufstockung der Mittel für diese neuen Technologien wird im Folgenden erläutert.

Omnibus & NDAA verstärken technologisches Kontrollnetz

Die Gesamtmittel des Omnibus-Gesetzes für 2023 belaufen sich auf 1,7 Billionen Dollar, was einen Anstieg um 134 Milliarden Dollar gegenüber dem Haushalt 2022 bedeutet. Die Ermächtigungen des NDAA 2023 belaufen sich auf insgesamt 858 Mrd. USD, was einem Anstieg von 80 Mrd. USD gegenüber 2022 entspricht. Der Verteidigungshaushalt wurde um 10% aufgestockt, was auch Mittel für künstliche Intelligenz, 5G und Quantencomputer umfasst. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung von „Spitzentechnologien“ belaufen sich auf 139,7 Milliarden Dollar, was dieses Finanzierungspaket zum „größten Forschungs- und Entwicklungs-Budget in der Geschichte des Verteidigungsministeriums“ macht. Die Abschnitte und Seitenzahlen, auf die unten verwiesen wird, finden Sie hier im Omnibus-Gesetz und im NDAA.

Schlüsselagenturen, die zum technologischen Kontrollnetz beitragen

* Die Mittel für das Intelligence-Programm sind geheim. Das ODNI ist verpflichtet, den „Gesamtbetrag der vom Kongress bewilligten Mittel“ spätestens 30 Tage nach Ende des Haushaltsjahres zu veröffentlichen.

Schlüsselhaushalte 2023, die zum technologischen Kontrollnetz beitragen

Die Forschungs- und Entwicklungs-Budgets für fortgeschrittene drahtlose Netzwerke bei der DARPA, dem DOD, NIST, NSF und anderen erreichen 254,3 Mio. $, ein Anstieg um 62 Mio. $.

Die Budgets für Biotechnologie, Bioengineering und biologische Verteidigung bei ARPA-H, BARDA, DOD und NIH erreichen mehr als 23 Milliarden Dollar. *

Die F&E-Budgets für künstliche Intelligenz im Verteidigungsministerium und in den Bundesbehörden belaufen sich auf mehr als 1,8 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 97 Millionen Dollar entspricht.

Die geheimen Genehmigungen des Verteidigungsministeriums belaufen sich auf mehr als 80 Milliarden Dollar. *

Das Budget des Verteidigungsministeriums für Cyberspace-Aktivitäten erreicht mehr als 11 Milliarden Dollar.

Die F&E-Budgets des Verteidigungsministeriums und der Bundesbehörden für High Capability Computing erreichen mehr als 1,8 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 236 Millionen Dollar entspricht.

Die F&E-Budgets für Large-Scale Data Management im Verteidigungsministerium und in den Bundesbehörden erreichen mehr als 1,3 Milliarden Dollar, was einer Erhöhung um 77,8 Millionen Dollar entspricht.

Die F&E-Budgets für Nanotechnologie im Verteidigungsministerium, im DOE, im HHS, in der NSF und in anderen Behörden belaufen sich auf 1,98 Mrd. USD, was einem Rückgang von 373,9 Mio. USD entspricht.

*Die Schätzungen des Verteidigungsministeriums beruhen auf den in den Abschnitten 4101 bis 4701 des NDAA aufgeführten Einzelermächtigungen.

Fortgeschrittene Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz

Ausweitung und Integration von fortgeschrittenem Computing und KI in den Bundesbehörden

Der Omnibus sieht 8,1 Mrd. $ für das Wissenschaftsministerium vor, wovon nicht weniger als 135 Mio. $ in künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen und 245 Mio. $ in Quantencomputer investiert werden, „einschließlich nicht weniger als 120.000.000 $ für Forschung und 125.000.000 $ für die fünf National Quantum Information Science Research Centers“. Die mathematische, rechnerische und computerwissenschaftliche Forschung erhält nicht weniger als 300 Millionen Dollar, wovon zwischen 15 und 45 Millionen Dollar für „die Entwicklung fortschrittlicher Speichertechnologien zur Förderung der künstlichen Intelligenz und der Analytik für wissenschaftliche Anwendungen durch einen in den USA ansässigen Hersteller von Speichersystemen und semantischen Speichern“ vorgesehen sind.

Von den 47,5 Milliarden Dollar, die der Omnibus für die NIH bewilligt, sind 135 Millionen Dollar für die Unterstützung der NIH-Kapazitäten für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (AI/ML) vorgesehen, um biomedizinische Innovationen voranzutreiben, darunter 50 Millionen Dollar speziell für AI/ML-Investitionen. Ein Pilotprogramm, bei dem die NIH und das DOE zusammenarbeiten, um das Potenzial von Quantencomputern für die biomedizinischen Wissenschaften zu untersuchen, erhält 85 Millionen Dollar. Die NIH erhalten außerdem 3 Millionen Dollar für KI-gestützte Analysetools zur Optimierung biomedizinischer Forschungsinvestitionen. Das „National Center for Advancing Translation Sciences“ unter den NIH erhält bis zu 70 Millionen Dollar für das „Cures Acceleration Network“, das die KI/ML-gestützte Arzneimittelentwicklung vorantreiben soll.

Der Omnibus ermächtigt das „National Institute of Standards and Technology“ (NIST), eine Erhöhung von 4 Mio. $ gegenüber dem für 2022 vorgesehenen Betrag von 31 Mio. $ zu erhalten – insgesamt 35 Mio. $ für KI-Forschung und -Entwicklung – um „Ressourcen für die Verwendung von KI durch Regierungen, Unternehmen und Hochschulen zu entwickeln, um Systeme zu trainieren und zu testen, KI-Verhalten zu modellieren und Systeme zu vergleichen.“ Das NIST wird außerdem beauftragt, „die wachsende Nachfrage nach dem ‚Facial Recognition Vendor Test‘ zu befriedigen und den Test zu verbessern.“

Von den 9,54 Milliarden Dollar, die die „National Science Foundation“ (NSF) im Rahmen des Omnibus-Gesetzes erhalten hat, plant die NSF, im Jahr 2023 687,7 Millionen Dollar für künstliche Intelligenz bereitzustellen, um Forschungs- und Entwicklungsprojekte in der gesamten Bundesregierung zu koordinieren und zu erleichtern. KI-Innovationen, die von der NSF entwickelt werden, erstrecken sich auf mehrere Wirtschaftssektoren, darunter Landwirtschaft, Fertigung, Verkehr und Gesundheitswesen.

Der Omnibus stellt dem „National Targeting Center“ (NTC) unter dem DHS 214,9 Millionen Dollar für Targeting-Operationen zur Verfügung und fordert die Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) auf, einen Teil der Mittel für „handelsübliche Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz“ zu verwenden, um „die Operationen des NTC zu verbessern“. Darüber hinaus stellt der Omnibus bis zu 5 Millionen Dollar bereit, um „die formale Einrichtung eines Technologiezentrums für künstliche Intelligenz (KI) zu unterstützen, um das Fachwissen im Bereich KI/Maschinenlernen (ML) für das DHS zu zentralisieren“.

Abschnitt 7221 des NDAA umreißt den „Advancing American AI Act“ zur Förderung von KI-Initiativen, die „die Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten verbessern“, und die Einführung „fortschrittlicher Technologien in der gesamten Bundesregierung, die mit den Werten der Vereinigten Staaten übereinstimmen“.

In Abschnitt 7224 des NDAA wird erwartet, dass der Minister für Innere Sicherheit Richtlinien und Verfahren für das DHS in Bezug auf den „Erwerb und die Nutzung“ von KI sowie die „Risiken und Auswirkungen“ von KI-gestützten Systemen herausgibt, wobei der Schwerpunkt auf den „Auswirkungen auf die Privatsphäre, die Bürgerrechte und die bürgerlichen Freiheiten von Systemen, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind“, sowie dem Potenzial für Missbrauch liegt. Abschnitt 7225 schreibt eine Bestandsaufnahme der „aktuellen und geplanten Anwendungen“ von KI-Systemen in den Behörden vor und verlangt, dass die Bestandsaufnahme der KI-Anwendungsfälle in den Behörden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Abschnitt 7226 des NDAA sieht ein „Rapid Pilot, Deployment and Scale of Applied AI Capabilities“-Programm vor, um „4 neue Anwendungsfälle für die Anwendung von Systemen mit künstlicher Intelligenz zur Unterstützung behördenübergreifender oder behördeninterner Modernisierungsinitiativen zu identifizieren“.

Abschnitt 5921 des NDAA mit dem Titel „FedRAMP Authorization Act“ kodifiziert ein regierungsweites Programm zur Koordinierung und Standardisierung von Sicherheitsbewertungen von „Cloud-Computing-Produkten und -Diensten, die nicht klassifizierte Informationen verarbeiten“ in allen Bundesbehörden. In Abschnitt 3610 wird ein FedRAMP-Gremium eingerichtet, das sich aus Mitgliedern des Verteidigungsministeriums, des Ministeriums für Innere Sicherheit und der „General Services Administration“ zusammensetzt und Empfehlungen für „Anforderungen und Richtlinien für Sicherheitsbewertungen von Cloud-Computing-Produkten und -Diensten sowie für die Festlegung von Prioritäten“ abgeben soll. Abschnitt 3612 schreibt vor, dass „Informationen in Bezug auf ausländische Interessen, ausländischen Einfluss oder ausländische Kontrolle“ von unabhängigen Bewertungen, die Cloud-Dienste akkreditieren, jährlich offengelegt werden müssen. Abschnitt 3616 sieht die Einrichtung eines „Federal Secure Cloud Advisory Committee“ vor, dem Mitglieder des CISA, des NIST sowie weitere Mitglieder der Regierung und des Privatsektors angehören, um „eine effektive und kontinuierliche Koordinierung der Einführung, Nutzung, Autorisierung, Überwachung, Beschaffung und Sicherheit von Cloud-Computing-Produkten und -Diensten durch die Behörden zu gewährleisten, um die Prioritäten der Behörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und der Verwaltung zu unterstützen.“ Die Kodifizierung des bestehenden FedRAMP-Programms deutet auf ein verstärktes Interesse an der Rationalisierung und Skalierung von Cloud-basierten Diensten in der gesamten Bundesverwaltung hin. Im Juni 2021 erhielt das unter dem Namen „ID.me“ bekannte digitale Identitätsnetzwerk die FedRAMP-Akkreditierung, wodurch seine als „Identity Gateway“ bekannte digitale Identitätsplattform bundesweit zertifiziert wurde. Ab Oktober 2022 ist „Palantir“ (das mit CIA-Mitteln über „In-Q-Tel“ aufgebaut wurde und das NSA-Programm zur Spionage im Inland unterstützte) zusammen mit „Microsoft“ und „Amazon“ eines von nur drei Unternehmen mit der FedRAMP-Akkreditierung „Impact Level 6“ (IL6), die es den Cloud-Dienstanbietern erlaubt, Informationen der Geheimhaltungsstufe SECRET zu speichern.

Skalierung von Advanced Computing und KI im gesamten Verteidigungsministerium

Abschnitt 212 des NDAA skizziert ein Pilotprogramm des Verteidigungsministeriums zur gemeinsamen Nutzung von Datenbeständen mit öffentlichen und privaten Organisationen „zum Zwecke der Entwicklung verbesserter Softwarefähigkeiten für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen“, die vom Verteidigungsministerium beschafft werden können.

Abschnitt 233 des NDAA umreißt Investitionspläne „zur Unterstützung der Entwicklung neuartiger Verarbeitungsansätze für Verteidigungsanwendungen“, die Investitionen in „neu entstehende Rechentechniken wie Biocomputing, Exascale Computing [und] Quantencomputing im Versorgungsmaßstab“ umfassen.

In Abschnitt 911 des NDAA wird der Management-Reformrahmen des Verteidigungsministeriums dahingehend geändert, dass er „die Verfolgung und Umsetzung von technologischen Ansätzen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung im Management, wie z. B. Werkzeuge der künstlichen Intelligenz“, umfasst. Abschnitt 916 des NDAA skizziert eine „Strategic Management Dashboard Demonstration“ „zur Automatisierung der Datenerfassung und Datenvisualisierung der primären Managementziele des Verteidigungsministeriums“, einschließlich des „Einsatzes von künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernwerkzeugen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und Bewertung im Zusammenhang mit der Datenanalyse“.

In Abschnitt 1513 des NDAA wird der stellvertretende Verteidigungsminister beauftragt, bestimmte vorrangige Projekte „für Datenmanagement, künstliche Intelligenz und digitale Lösungen sowohl für geschäftliche Effizienz als auch für Kriegsführungsfähigkeiten zur Beschleunigung von Entscheidungsvorteilen“ zu identifizieren und dann „Verantwortlichkeiten für die Ausführung und Finanzierung der Projekte zuzuweisen.“

Abschnitt 1552 des NDAA weist den Chief Information Officer des Verteidigungsministeriums und den Chief Digital and Artificial Intelligence Officer an, „die Anwendung fortschrittlicher Datenanalysen auf die Haushaltsdaten eines Militärministeriums für das Haushaltsjahr 2024 zu demonstrieren, um die Gesamtausgaben für Cyber- und Informationstechnologie und die Verteilung dieser Ressourcen auf das Budget zu ermitteln“, um die „Transparenz“ aller Cyber- und Informationstechnologiefinanzierungen und -aktivitäten zu verbessern.

Abschnitt 1553 des NDAA weist den Verteidigungsminister an, „eine Politik und einen Plan für die Prüfung und Bewertung der Cybersicherheit der Clouds kommerzieller Cloud-Service-Anbieter umzusetzen, die die Speicherung oder Verarbeitung von Verschlusssachen des Verteidigungsministeriums bereitstellen oder bereitstellen sollen“.

Abschnitt 1554 des NDAA skizziert einen „Fahrplan und Implementierungsplan für die Cyber-Adoption von künstlicher Intelligenz“, in dem der Befehlshaber des „Cyber Command“, der Chief Information Officer, der Chief Digital and Artificial Intelligence Officer, der Direktor der DARPA, der Direktor der NSA und der Under Secretary of Defense for Research and Engineering „gemeinsam einen Fünf-Jahres-Fahrplan und Implementierungsplan für die rasche Übernahme und den Erwerb von Systemen und Anwendungen der künstlichen Intelligenz sowie von unterstützenden Daten und Datenverwaltungsprozessen für die Cyberspace Operations Forces des Verteidigungsministeriums entwickeln.“ Dieser Fahrplan umfasst die Identifizierung und Priorisierung von KI-Systemen für Cyber-Missionen, die Bewertung von Schwachstellen von KI-Systemen, die Verteidigung gegen KI-basierte Cyber-Angriffe und Pläne zur „Entwicklung, Beschaffung, Einführung und Aufrechterhaltung“ von KI-Systemen für Cyber-Missionen.

In den Abschnitten 6701 bis 6703 des NDAA wird vom Direktor der Nationalen Nachrichtendienste erwartet, dass er Standards und Verfahren im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Übernahme, der Entwicklung, der Nutzung, der Koordinierung und der Aufrechterhaltung“ von KI-Fähigkeiten durch die Nachrichtendienste festlegt und überprüft, um die Übernahme von Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz innerhalb der Nachrichtendienste zu beschleunigen und zu erhöhen“. Die Abschnitte 6717 und 6718 schreiben vor, dass der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste Richtlinien für Verträge und Vereinbarungen zur Beschaffung von KI und neuer Technologie aufstellt und dass die Technologie kompatibel und auf dem neuesten Stand sein muss und vor der Zertifizierung und dem Abschluss eines Vertrags zur Beschaffung gründlich geprüft werden muss. Abschnitt 6721 legt fest, wie die Nachrichtendienste dem Kongress über die Aktivitäten zur Beschleunigung des Einsatzes von KI-Systemen bei nachrichtendienstlichen Erhebungen Bericht erstatten müssen.

Abschnitt 6723 des NDAA umreißt einen Plan des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste „für die Rekrutierung und Bindung von Personal für Positionen, deren Hauptaufgaben die Integration, Wartung oder Nutzung von künstlicher Intelligenz beinhalten“ sowie für die Ausbildung des Personals, wobei der Schwerpunkt auf „dem Fachwissen liegt, das erforderlich ist, um die Übernahme von künstlicher Intelligenz und anderen neuen Technologielösungen zu beschleunigen. In Abschnitt 6731 wird der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste beauftragt, die Durchführbarkeit der „Einrichtung eines Kaders von Mitarbeitern, die Experten für neue Technologien, Softwareentwicklung, Systemintegration und Beschaffung sind, zu untersuchen, um die Übernahme kommerzieller Lösungen für neue Technologien in der gesamten Nachrichtendienstgemeinschaft zu verbessern, insbesondere, wenn sich die Technologien auf künstliche Intelligenz beziehen.“

In Abschnitt 6742 des NDAA wird erwartet, dass der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes in Absprache mit den Leitern der CIA, der NSA und anderer Abteilungen eine Politik zur Förderung der Nutzung von codefreien Werkzeugen für künstliche Intelligenz in der gesamten Nachrichtendienstgemeinschaft entwickelt.

Advanced Wireless, 5G, elektromagnetisches Spektrum und gerichtete Energie

Beschleunigung der 5G-Umstellung in ganz Amerika und beim Militär

Von den 4 Mrd. USD, die das USDA für die Entwicklung des ländlichen Raums erhalten hat, sind über 455 Mio. USD für den Ausbau von Breitbanddiensten in ländlichen Gebieten bestimmt, darunter 348 Mio. USD für das Breitband-Pilotprogramm „ReConnect“. Diese Mittel kommen zu den 65 Milliarden Dollar hinzu, die im Rahmen des im November 2021 verabschiedeten „Infrastructure Investment and Jobs Act“ bereitgestellt werden, um „die digitale Kluft zu schließen und sicherzustellen, dass alle Amerikaner Zugang zu zuverlässigen, erschwinglichen und schnellen Breitbanddiensten haben“. Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben wurde in Corey’s Digs Bericht „A Clearer Breakdown of What This Infrastructure Bill is Really Funding“ behandelt.

Durch den Omnibus erhielt die FCC 390 Millionen Dollar, von denen die Behörde 132,2 Millionen Dollar für ihr Spektrum-Auktionsprogramm bereitstellte, „um ihre Bemühungen fortzusetzen, mehr Spektrum für 5G verfügbar zu machen.“ Der Omnibus verlängerte die Ermächtigung der FCC zur Durchführung von Frequenzauktionen bis zum 9. März 2023 – danach läuft ihre Befugnis zur Durchführung von Auktionen aus. Während das Repräsentantenhaus eine Gesetzesvorlage zur Verlängerung der Frequenzversteigerungsbefugnis der FCC bis zum 19. Mai 2023 verabschiedete, geriet die Vorlage im Senat ins Stocken, so dass die FCC vorerst keine Frequenzversteigerungen mehr durchführen kann. Der Omnibus sah jedoch keine zusätzlichen Mittel vor, die von der FCC im Rahmen ihres „Rip and Replace“-Programms gefordert wurden. Im Jahr 2019 genehmigte der Kongress 1,9 Milliarden Dollar, um kleinen Mobilfunk- und Breitbandanbietern die Kosten für die Entfernung und den Austausch von Huawei- und ZTE-Geräten aus China zu erstatten. Im Juli 2022 teilte die FCC dem Kongress mit, dass sich die Kosten für das Erstattungsprogramm auf 4,98 Milliarden Dollar belaufen würden, was einem Defizit von 3 Milliarden Dollar entspricht. Im Januar 2023 berichtete die FCC dem Kongress, dass fast die Hälfte der Dienstanbieter Schwierigkeiten hatte, die Anforderungen für den Austausch der chinesischen Geräte zu erfüllen, da es an finanziellen Mitteln mangelte und es Probleme mit der Lieferkette gab. In der Zwischenzeit setzt die FCC ihre Bemühungen zur Einführung von 5G im Rahmen ihres „Universal Service Fund“ (USF) fort. Die FCC verlangt von den Telekommunikationsunternehmen einen Beitrag zum USF, der zur Finanzierung von Projekten verwendet wird, die sich auf die Bereitstellung von Diensten in ländlichen Gebieten konzentrieren. Im Rahmen ihrer USF-Aktivitäten richtete die FCC im Jahr 2020 einen „5G-Fonds für das ländliche Amerika“ ein, der „bis zu 9 Milliarden Dollar zur Verfügung stellt, um 5G-Mobilbreitbanddienste in ländliche Gebiete zu bringen.“

Von den 9,6 Milliarden Dollar, die für die diplomatischen Programme des Außenministeriums vorgesehen sind, heißt es im Omnibus in Abschnitt 7030 auf Seite 1403, dass die Mittel „für Programme zur Verfügung gestellt werden, einschließlich der Partnerschaft für digitale Konnektivität und Cybersicherheit, um … die Einführung sicherer Kommunikationsnetze und -dienste der nächsten Generation, einschließlich 5G, und Cybersicherheitsmaßnahmen in den Ländern, die Unterstützung erhalten, voranzutreiben“, sowie um „der Einrichtung unsicherer Kommunikationsnetze und -dienste, einschließlich 5G, die von der Volksrepublik China und anderen staatlich unterstützten Unternehmen gefördert werden, entgegenzuwirken.“

In Abschnitt 221 des NDAA wird der Verteidigungsminister aufgefordert, ein Zieldatum für die Bereitstellung von 5G-Infrastruktur in allen Militäreinrichtungen bis zum 30. Juli 2023 anzugeben. Abschnitt 234 des NDAA verlangt von Armee, Marine und Luftwaffe Pläne zur Beschleunigung des Übergangs zu 5G in allen Militäreinrichtungen innerhalb von drei Jahren.

Strategie der Überlegenheit im elektromagnetischen Spektrum und gerichtete Energie

In Abschnitt 217 des NDAA wird die Luftwaffe beauftragt, im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Vergabeverfahrens „qualifizierte Einrichtungen“ auszuwählen, um „Demonstrationen und Tests kommerzieller elektronischer Technologie“ durchzuführen, um festzustellen, ob die Technologie „elektromagnetische Kriegsführungsfähigkeiten“ ermöglichen könnte, um „den im Umsetzungsplan für die Strategie zur elektromagnetischen Spektrumsüberlegenheit vom 5. August 2021 dargelegten Bedarf zu decken oder zu unterstützen“.

Abschnitt 914 des NDAA umreißt die Verantwortung des Verteidigungsministers, dem Kongress über alle „Verantwortlichkeiten und Funktionen im Bereich des elektromagnetischen Spektrums“ innerhalb des Verteidigungsministeriums und „die mögliche Einrichtung einer neuen Einheit für das elektromagnetische Spektrum“ zu berichten.

Abschnitt 1091 des NDAA schreibt vor, „dass offensive und defensive Fähigkeiten der elektronischen Kriegsführung in gemeinsame Übungen der Stufen 1 und 2“ in den Jahren 2023 bis 2027 integriert werden, und zwar auf der Grundlage „aktueller Erkenntnisse“ über die Fähigkeiten des Gegners zur elektromagnetischen Kriegsführung.

In Abschnitt 1662 des NDAA werden der Verteidigungsminister und der Direktor der „Missile Defense Agency“ aufgefordert, dem Kongress eine Strategie für den Einsatz „asymmetrischer Fähigkeiten zur Abwehr von Hyperschallraketen“ vorzulegen, einschließlich „(A) gerichteter Energie, (B) Mikrowellensysteme, (C) Cyber-Fähigkeiten und (D) anderer Fähigkeiten, die vom Minister und Direktor als angemessen erachtet werden“.

In Abschnitt 6412 des NDAA wird von der CIA erwartet, dass sie in den nächsten fünf Jahren einmal pro Jahr detaillierte Informationen über die Anzahl der Personen, die „anomale Gesundheitsvorfälle“ erlitten haben, sowie über die „potenziellen Ursachen und Täter von anomalen Gesundheitsvorfällen“ berichtet. In Abschnitt 6810 des NDAA wird der stellvertretende Staatssekretär für Nachrichtendienste und Forschung aufgefordert, eine „Bewertung der Ergebnisse im Zusammenhang mit den Ereignissen, die kollektiv als „anomale Gesundheitsvorfälle“ bezeichnet wurden, vorzulegen, einschließlich „(1) jeglicher diplomatischer Berichte oder anderer relevanter Informationen über die Ursache anomaler Gesundheitsvorfälle. (2) Jegliche diplomatische Berichterstattung oder andere relevante Informationen über Personen oder Einrichtungen, die für solche Vorfälle verantwortlich sein könnten. (3) Detaillierte Pläne, einschließlich Metriken, Zeitvorgaben und messbare Ziele, für das Bureau of Intelligence and Research, um anomale Gesundheitsvorfälle zu verstehen und Erkenntnisse mit anderen Elementen der Intelligence Community zu teilen“. (Wie oben erörtert, gibt es Beweise dafür, dass das Havana-Syndrom, das als „anomale Gesundheitsvorfälle“ beschrieben wird, durch eine Form der elektromagnetischen oder gerichteten Energiekriegsführung verursacht wird).

Biotechnologie, Bioüberwachung und biologische Kriegsführung/Bioverteidigung

Fortschrittliche neue Technologien für künftige Pandemien

Auf Seite 3219 in Abschnitt 2104 des Omnibus wird im „Office of Pandemic Preparedness and Response Policy“ ein neuer Pandemie-Zar unter dem Präsidenten eingesetzt. Der Pandemiebeauftragte soll den Präsidenten in Bezug auf die Reaktion auf Pandemien und biologische Bedrohungen für die nationale Sicherheit beraten und die Arbeit aller Bundesbehörden koordinieren, um „eine regierungsweite Reaktion auf solche Bedrohungen zu erleichtern“. Darüber hinaus soll der Pandemie-Zar über die „internationale Zusammenarbeit“ bei der Reaktion auf biologische Bedrohungen beraten und Aktivitäten im Zusammenhang mit neuen Technologien koordinieren, „die die Ziele der Bundesregierung in Bezug auf Biosicherheit, Bereitschaft und Reaktion fördern können“.

Beschleunigung der Investitionen und Genehmigungen in der Biotechnologie

Auf Seite 1009 des Omnibus erhält das „National Human Genome Research Institute“ 663,2 Millionen Dollar für die Humangenomforschung, und das „National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering“ erhält 440,6 Millionen Dollar.

Auf Seite 1044 des Omnibus erhält der Notfallfonds für das öffentliche Gesundheits- und Sozialwesen 1,647 Milliarden Dollar „zur Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Abwehr potenzieller biologischer, nuklearer, radiologischer, chemischer und Cybersicherheitsbedrohungen für die Zivilbevölkerung und für andere Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit“. Aus diesem Fonds stehen der BARDA bis September 2024 950 Millionen Dollar für die „fortgeschrittene Forschung und Entwicklung“ von Gegenmaßnahmen oder „qualifizierten Pandemie- oder Epidemieprodukten“ zur Verfügung. Zusätzlich werden aus diesem Fonds bis September 2024 75 Millionen Dollar für die „Entwicklung, Herstellung und Verteilung von Impfstoffen, Therapeutika und anderen medizinischen Gegenmaßnahmen“ zur Verfügung gestellt. Produkte, die im Rahmen dieses Abschnitts erworben werden, müssen im Strategischen Nationalen Vorrat deponiert werden.

Auf Seite 1046 des Omnibus werden 335 Millionen Dollar für die Reaktion auf eine Grippepandemie bewilligt, von denen 300 Millionen Dollar für die Entwicklung und den Kauf von Grippeimpfstoffen, antiviralen Mitteln, medizinischem Bedarf, Diagnostika und „anderen Überwachungsinstrumenten“ zur Verfügung stehen. Nach Angaben von Senator Markey wurden durch den Omnibus im Rahmen des „Flu Vaccine Act“ 270 Millionen Dollar für die Forschung und Entwicklung eines universellen Grippeimpfstoffs bereitgestellt, der auch die mRNA-Technologie umfasst.

Auf Seite 1046 des Omnibus werden bis September 2025 Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar für die neue ARPA-H-Agentur für fortgeschrittene Forschungsprojekte im Gesundheitsbereich bewilligt. Auf Seite 3367 des Omnibus werden die Aufgaben der ARPA-H beschrieben: „Förderung risikoreicher und lukrativer Innovationen, um die Entwicklung innovativer Gesundheitstechnologien zu ermöglichen“ und „Förderung der Entwicklung neuartiger, bahnbrechender und breit anwendbarer Fähigkeiten und Technologien zur Beschleunigung innovativer Entwicklungen in der biomedizinischen Wissenschaft und Medizin in einer Weise, die durch herkömmliche biomedizinische Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Bundes oder kommerzielle Aktivitäten nicht ohne weiteres erreicht werden kann“.

Auf Seite 3332 des Omnibus wird unter den Abschnitten „Accelerating Research and Countermeasure Discovery“ [Beschleunigung der Forschung und Entdeckung von Gegenmaßnahmen, Anm. d. Übersetzers] und „Fostering Research and Development and Improving Coordination“ [Förderung von Forschung und Entwicklung und Verbesserung der Koordinierung, Anm. d. Übersetzers] eine Zusammenarbeit zwischen Instituten, Zentren und Abteilungen der NIH, ASPR und BARDA für „ein multidisziplinäres Forschungsprogramm zur Förderung der Entdeckung und präklinischen Entwicklung von medizinischen Produkten für vorrangige Virusfamilien und andere virale Krankheitserreger mit einem erheblichen Pandemiepotenzial“ gefordert. Die Mittel in diesem Abschnitt sind für die Erforschung und Entwicklung neuer medizinischer Technologien einschließlich „Plattformtechnologien“ zu verwenden. („Plattformtechnologien“ ist ein Begriff, der auch für die mRNA-Technologie verwendet werden kann.)

Auf Seite 3401, unter dem Abschnitt „Modernisierung und Stärkung der Versorgungskette für lebenswichtige medizinische Produkte“, wird das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst geändert, um „Aktivitäten zur Unterstützung, Aufrechterhaltung und Verbesserung der inländischen Produktionskapazitäten und -fähigkeiten zu fördern, einschließlich der Nutzung fortschrittlicher Produktions- und Plattformtechnologien, um die Verfügbarkeit von Produkten zu erhöhen, die qualifizierte Gegenmaßnahmen oder qualifizierte Pandemie- oder Epidemieprodukte sind oder werden können.“ (Wie bereits erwähnt, kann der Begriff „Plattformtechnologien“ zur Beschreibung der mRNA-Technologie verwendet werden). Die im Rahmen dieses Abschnitts zugewiesenen Mittel wurden von 610 Millionen Dollar für jedes Jahr von 2019-2021 auf 750 Millionen Dollar für jedes Jahr von 2022-2023 erhöht.

Auf Seite 3441 des Omnibus unter dem Abschnitt „Accelerating Countermeasure Development and Review“ [Beschleunigung der Entwicklung und Überprüfung von Gegenmaßnahmen, Anm. d. Übersetzers] kann das Zulassungsverfahren für Medikamente, die als „Gegenmaßnahmen“ gelten, im Falle eines „innenpolitischen, militärischen oder gesundheitspolitischen Notfalls oder einer materiellen Bedrohung“ beschleunigt werden. Seite 3446 in Abschnitt 2503 mit dem Titel „Plattformtechnologien“ umreißt ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Plattformtechnologien, die Teil von Arzneimitteln oder biologischen Produkten sind.

Ausbau der Instrumente zur biologischen Überwachung

Auf Seite 3195 des Omnibus wird die CDC aufgefordert, einen behördenweiten Strategieplan zur Vorbereitung auf die nächste Pandemie zu erstellen, der „die Verbesserung der globalen und nationalen Kapazitäten, Fähigkeiten und Bereitschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der Daten zur öffentlichen Gesundheit, der Überwachung, des Personals sowie der Laborkapazitäten und -sicherheit“ beinhaltet.

Auf Seite 3268 des Omnibus, unter dem Abschnitt mit dem Titel „Genomic Sequencing, Analytics, and Public Health Surveillance of Pathogens Program“ [Programm für genomische Sequenzierung, Analytik und Überwachung von Krankheitserregern im öffentlichen Gesundheitswesen, Anm. d. Übersetzers], werden HHS, CDC und NIH beauftragt, „die Aktivitäten im Zusammenhang mit der genomischen Sequenzierung von Krankheitserregern zu verstärken und zu erweitern, auch durch neue und innovative Ansätze und Technologien für den Nachweis, die Charakterisierung und die Sequenzierung von Krankheitserregern, für die Analytik und die Überwachung der öffentlichen Gesundheit, einschließlich … den potenziellen Einsatz genomischer Sequenzierungstechnologien, fortschrittlicher Datenverarbeitung und anderer fortschrittlicher Technologien zur Information über Überwachungsmaßnahmen zu ermitteln und gegebenenfalls den Einsatz solcher Technologien einzubeziehen.“

Internationale Vorbereitungen für die Biosicherheit

Auf Seite 1307 des Omnibus werden USAID unter „Globale Gesundheitsprogramme“ 4,165 Milliarden Dollar zugewiesen, unter anderem für Immunisierungsprogramme und die Reaktion auf neu auftretende globale Gesundheitsbedrohungen. Die Mittel können für Beiträge zu Bill Gates‘ „GAVI – The Vaccine Alliance“ und „für eine multilaterale Partnerschaft zur Entwicklung von Impfstoffen zur Unterstützung der Bereitschaft für Epidemien“ zur Verfügung gestellt werden.

Auf Seite 950 in Abschnitt 5559 des NDAA mit dem Titel „International Pandemic Preparedness“ wird die „Global Health Security Agency“ (GHSA) aufgefordert, die „globale Gesundheitssicherheit zu einer Priorität auf nationaler Ebene“ zu machen, um die Einhaltung der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO, der Resolution 1540 des UN-Sicherheitsrats, des Übereinkommens über biologische Waffen und des „Global Health Security Agenda 2024 Framework“ zu erleichtern.

Auf Seite 953 in Abschnitt 5561 des NDAA mit dem Titel „Enhancing the U.S.‘ International Response to Pandemics“ und „Leveraging U.S. Bilateral Global Health Programs for International Pandemic Response“ werden Genehmigungen unter diesem Abschnitt für Länder zur Verfügung gestellt, die Auslandshilfe erhalten, um „die Impfbereitschaft zu stärken … die Impfstoffzurückhaltung zu verringern … Impfstoffe zu liefern und zu verabreichen“ sowie die Versorgungsketten und Arbeitskräfte für die Pandemievorsorge zu verbessern, die Daten zur öffentlichen Gesundheit zu erweitern und die Laborkapazitäten auszubauen.

Auf Seite 954 in Abschnitt 5562 des NDAA wird der Präsident unter der Überschrift „International Pandemic Prevention and Preparedness“ beauftragt, eine Strategie zur Verbesserung der globalen Gesundheitssicherheit für die Pandemievorsorge zu entwickeln und voranzutreiben. Die Strategie muss mit dem „One Health“-Ansatz, der Agenda für globale Gesundheitssicherheit und den Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO in Einklang stehen und gleichzeitig die Verbindungen zwischen den Programmen der Weltbank, der WHO, des Globalen Fonds und der „GAVI Vaccine Alliance“ stärken.

Biowaffen und biologische Verteidigung

Auf Seite 564 des Abschnitts 1671 des NDAA mit dem Titel „Cooperative Threat Reduction Funds“ werden 354,4 Mio. US-Dollar für die Finanzierung des Programms zur kooperativen Bedrohungsbekämpfung durch das Verteidigungsministerium bewilligt. Auf den Abbau biologischer Bedrohungen entfallen 225 Mio. US-Dollar, d.h. 63% des unter diesem Abschnitt genehmigten Gesamtbetrags, während alle anderen Programme zum Abbau von Bedrohungen unter diesem Abschnitt (einschließlich chemischer und nuklearer Bedrohungen) zusammen 33% in Höhe von 116,6 Mio. USD ausmachen. (Von den gesamten Mitteln für den Bedrohungsabbau in diesem Abschnitt sind 12,8 Mio. $ oder 4% nicht belegt oder nicht spezifiziert). Die „Defense Threat Reduction Agency“ (DTRA) hat zweistellige Millionenbeträge zur Unterstützung der „EcoHealth Alliance“ – einer der Hauptverschwörer bei der Entwicklung der Biowaffe Covid – verwendet, und die DTRA unterstützt EcoHealth weiterhin mit Verträgen, die bis 2024 laufen.

*ein umfassenderer Überblick über die Mittelausstattung und die Gesetzgebung im Bereich Biotechnologie, Bioüberwachung und biologische Kriegsführung findet sich in „Funding the Control Grid Part 1: The Biomedical Framework“.

CBDCs, digitale ID und verteilte Ledger-Technologie

Wie im Corey’s Digs-Bericht „National Strategy to Develop Distributed Ledger Technology for Digital ID Tucked into 2023 Defense Budget“ dargelegt, sind der Direktor des „Office of Science and Technology Policy“ (OSTP) und die Leiter anderer Bundesbehörden gemäß Abschnitt 5913 des NDAA verpflichtet, „eine nationale Strategie für die Erforschung und Entwicklung von Distributed-Ledger-Technologien und deren Anwendungen zu entwickeln, einschließlich Anwendungen öffentlicher und erlaubnisfreier Distributed-Ledger“. Die nationale Strategie muss Risiken und Vorteile des Einsatzes von Distributed-Ledger-Technologien in verschiedenen Branchen abwägen und mögliche Anwendungsfälle untersuchen. Die „National Science Foundation“ (NSF) wird angewiesen, Forschungsstipendien zu vergeben, um „Anwendungsfälle für Distributed-Ledger-Technologien in verschiedenen Industriezweigen und Behörden zu untersuchen, einschließlich Anwendungen im Zusammenhang mit (i) digitaler Identität, einschließlich vertrauenswürdiger Identität und Identitätsmanagement; (ii) digitalen Eigentumsrechten; (iii) Erbringung öffentlicher Dienstleistungen; (iv) Transparenz in der Lieferkette; (v) Management medizinischer Informationen; (vi) integrative Finanzdienstleistungen; (vii) Community Governance; (viii) wohltätige Spenden; (ix) Finanzierung öffentlicher Güter; (x) digitale Ausweise; (xi) Einhaltung von Vorschriften; (xii) Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur, auch gegen Naturkatastrophen; und (xiii) Peer-to-Peer-Transaktionen“ sowie die „sozialen, verhaltensbezogenen und wirtschaftlichen“ Auswirkungen des Einsatzes von Distributed-Ledger-Technologien im öffentlichen und privaten Sektor. Wie in der vierteiligen Artikelreihe „Die globale Perspektive auf Impfpässe“ dargelegt, bildet die Distributed-Ledger-Technologie die Grundlage für die Einführung digitaler IDs und CBDCs, die alle persönlichen Informationen und Transaktionen speichern, überwachen und kontrollieren – von Pässen über Krankenakten bis hin zu Bankgeschäften und vielem mehr.

Aktivitäten im Cyberspace und kritische Technologien

Vorbereitung auf immerwährende Notfälle

In den Abschnitten 7301 bis 7309 des NDAA werden der Secretary of Homeland Security und der Administrator der FEMA aufgefordert, Strategien für „globale Katastrophenrisiken“ und „existenzielle Bedrohungen“ zu bewerten, darüber zu berichten und zu entwickeln, zu denen „schwere globale Pandemien, Atomkriege, Asteroiden- und Kometeneinschläge, Supervulkane, plötzliche und schwerwiegende Klimaveränderungen sowie absichtliche oder zufällige Bedrohungen, die sich aus der Nutzung und Entwicklung neuer Technologien ergeben“ gehören können. Der Administrator der FEMA ist verpflichtet, ein „nationales Übungsprogramm“ zu leiten, um Strategien zur Bewältigung der Auswirkungen solcher Ereignisse zu testen und zu bewerten.

Fast-Tracking-Operationen und -Fähigkeiten

Abschnitt 804 des NDAA beschreibt die Befugnis des Verteidigungsministers, auf „dringende operative Bedürfnisse“ zu reagieren, die von „vitalem nationalem Sicherheitsinteresse“ sind, indem er einen gestrafften „schnellen Beschaffungsweg“ nutzt, um den „dringenden Erwerb und Einsatz“ der benötigten Fähigkeiten zu erreichen. Diese Befugnis kann genutzt werden, um als Reaktion auf Cyberangriffe schnell Cyberfähigkeiten zu erwerben und einzusetzen.

Die Abschnitte 842 und 843 des NDAA ändern die Verwendung der OT-Befugnis (Other Transaction) des Verteidigungsministeriums für Ausgaben für Prototypen, indem sie die Definition von Prototypenprojekten erweitern und die Verwendung der OT-Befugnis des Verteidigungsministeriums auf die Finanzierung von (A) Konzeptnachweisen, Modellen oder Prozessen, einschließlich Geschäftsprozessen, ausweiten; (B) Reverse Engineering zur Behebung von Veralterung; (C) ein Pilotprojekt oder eine neuartige Anwendung kommerzieller Technologien für Verteidigungszwecke; (D) agile Entwicklungsaktivitäten; (E) die Schaffung, das Design, die Entwicklung oder die Demonstration des operationellen Nutzens; oder F) jede Kombination der Unterabsätze (A) bis (E).“ Das Pentagon hat die OT-Befugnis in den letzten Jahren in großem Umfang genutzt, um Projekte zu finanzieren, die von den Bundesbeschaffungsgesetzen und -vorschriften ausgenommen sind, und zwar mit wenig Transparenz oder Aufsicht. Die erweiterte Auslegung von Prototyp-Projekten wird die verstärkte Nutzung der OT-Befugnis fördern, wobei jegliche Mechanismen zur Kontrolle und Abwägung umgangen werden. In der Vergangenheit hat das Pentagon von der OT-Befugnis Gebrauch gemacht, um Waffensystemprototypen mit wenig Transparenz zu erwerben; seit der Militäroperation zur Einführung von Covid-Injektionen hat das Pentagon jedoch die OT-Befugnis genutzt, um die Beschaffungsgesetze zu umgehen und Covid-„Gegenmaßnahmen“ unter dem Deckmantel des so genannten „nationalen Notstands“ rasch zu finanzieren und einzusetzen.

In Abschnitt 1509 des NDAA werden der Verteidigungsminister und der Befehlshaber des Cyberkommandos aufgefordert, innerhalb des Cyberkommandos ein Büro einzurichten, das die „Joint Cyber Warfighting Architecture“ beaufsichtigt, verwaltet und ausführt, die einen Rahmen für die Integration der von der DARPA geschaffenen Cybertechnologien in die Operationen des Cyberkommandos umfasst.

Abschnitt 1511 des NDAA umreißt die Befugnis des Präsidenten, den Verteidigungsminister und das „Cyber Command“ zu ermächtigen, „militärische Cyber-Aktivitäten oder -Operationen“ durchzuführen, wenn der Präsident feststellt, „dass es eine aktive, systematische und laufende Kampagne von Angriffen im Cyberspace durch eine ausländische Macht gegen die Regierung oder die kritische Infrastruktur der Vereinigten Staaten gibt“.

In Abschnitt 6713 des NDAA wird ein Pilotprogramm eingeführt, das den Direktor der Nationalen Nachrichtendienste verpflichtet, neu entstehende Technologien von „vielversprechenden Prototypen oder Produkten in einem Entwicklungsstadium in ein Produktionsstadium“ zu überführen. Abschnitt 6722 des NDAA sieht vor, dass der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, der Direktor der CIA und der Direktor der NSA prüfen, „ob die Nachrichtendienste von der Einrichtung einer neuen Organisation mit der Bezeichnung ‚ICWERX‘ profitieren würden“, um aufstrebende Technologieunternehmen bei der „Beschleunigung der Beschaffung und Einführung innovativer Technologien“ zu unterstützen und „den Nachrichtendiensten einen besseren Zugang zu innovativen Unternehmen zu verschaffen, die an der Spitze aufstrebender Technologien stehen“. ICWERX „würde die Erfahrungen aus „AFWERX“ der Air Force (oder einem entsprechenden Nachfolgeprogramm), der Defense Innovation Unit des Verteidigungsministeriums, In-Q-Tel und anderen von der Bundesregierung geförderten Programmen einbeziehen.“ In-Q-Tel, bekannt als der Risikokapitalzweig der CIA, wurde gegründet, um Innovationen des privaten Sektors zu finanzieren, mit dem Ziel, neue Technologien in Geheimdienst- und Verteidigungsoperationen zu integrieren.“In Abschnitt 6713 des NDAA wird ein Pilotprogramm eingeführt, das den Direktor der Nationalen Nachrichtendienste verpflichtet, neu entstehende Technologien von „vielversprechenden Prototypen oder Produkten in einem Entwicklungsstadium in ein Produktionsstadium“ zu überführen. Abschnitt 6722 des NDAA sieht vor, dass der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, der Direktor der CIA und der Direktor der NSA prüfen, „ob die Nachrichtendienste von der Einrichtung einer neuen Organisation mit der Bezeichnung ‚ICWERX‘ profitieren würden“, um aufstrebende Technologieunternehmen bei der „Beschleunigung der Beschaffung und Einführung innovativer Technologien“ zu unterstützen und „den Nachrichtendiensten einen besseren Zugang zu innovativen Unternehmen zu verschaffen, die an der Spitze aufstrebender Technologien stehen“. ICWERX „würde die Erfahrungen aus „AFWERX“ der Air Force (oder einem entsprechenden Nachfolgeprogramm), der „Defense Innovation Unit“ des Verteidigungsministeriums, „In-Q-Tel“ und anderen von der Bundesregierung geförderten Programmen einbeziehen.“ In-Q-Tel, bekannt als der Risikokapitalzweig der CIA, wurde gegründet, um Innovationen des privaten Sektors zu finanzieren, mit dem Ziel, neue Technologien in Geheimdienst- und Verteidigungsoperationen zu integrieren.

Die Umwandlung kritischer Technologien von US-Unternehmen in wichtige Waffensystem

In den Abschnitten 834 bis 835 des NDAA wird der Verteidigungsminister beauftragt, ein Pilotprogramm zum Erwerb von geistigem Eigentum und Datenrechten in Vereinbarungen mit Start-up-Unternehmen für die Beschaffung von Software und in Software eingebetteten Systemen einzurichten, sowie Schulungen für die Beschaffungsmitarbeiter in den Bereichen „Cybersicherheit, Informationstechnologiesysteme, Computernetzwerke, Cloud Computing, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Distributed-Ledger-Technologien und Quantentechnologien“.

In Abschnitt 861 des NDAA wird der Verteidigungsminister aufgefordert, dem Kongress eine umfassende Strategie vorzulegen, um „die Wettbewerbschancen“ für US-Unternehmen bei der „Umwandlung kritischer Technologien in Hauptwaffensysteme zu erhöhen.“ Der in diesem Abschnitt definierte Begriff „kritische Technologien“ umfasst „(A) Biotechnologie. (B) Quantenwissenschaftliche Technologie. (C) Hochentwickelte Materialien. (D) Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. (E) Mikroelektronik. (F) Raumfahrttechnik. (G) Fortgeschrittene Computertechnik und Software. (H) Hyperschall. (I) Integrierte Sensorik und Cybersicherheit. (J) Autonome Systeme. (K) Unbemannte Systeme. (L) Fortgeschrittene Erfassungssysteme. (M) Fortgeschrittene Kommunikationssysteme.“

In Abschnitt 882 des NDAA wird ein Pilotprogramm eingerichtet, um Angestellten von kritischen Technologieunternehmen, die Auftragsarbeiten für das Verteidigungsministerium durchführen, eine Sicherheitsüberprüfung zu ermöglichen. Abschnitt 6715 des NDAA skizziert einen Plan zur „Ausweitung des Zugangs von Auftragnehmern kleiner aufstrebender Technologieunternehmen zu Einrichtungen mit sensiblen Informationen“.

Bildung, Ausbildung, Arbeitskräfte und Universitätspartnerschaften

Das „Institute of Education Sciences“ (IES) innerhalb des Bildungsministeriums erhielt 807,6 Mio. US-Dollar aus dem Omnibus, von denen 245 Mio. US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungsprojekte bestimmt sind. Das IES beabsichtigt, mindestens 30 Millionen Dollar dieser Mittel zu verwenden, um „DARPA-ähnliche Methoden in die Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur im Bildungsbereich zu integrieren“, um „innovative, hochmoderne Praktiken und Werkzeuge nach dem Vorbild der Strategien, die bei DARPA so erfolgreich waren“, voranzutreiben und zu erweitern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Frage liegt, wie „das Bildungswesen (und letztendlich der Arbeitsplatz) durch die Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens, der großen Sprachmodelle und der Datenwissenschaft verändert werden wird“. Das IES hat sich mit der „National Science Foundation“ (NSF) zusammengetan, um ein KI-Institut für außergewöhnliche Bildung zu gründen, das mit 20 Millionen Dollar gefördert wird.

Abschnitt 1535 des NDAA sieht ein Stipendienprogramm für Hochschuleinrichtungen in „kritisch benötigten“ Bereichen der Cyber- oder Digitaltechnologie vor. Die Stipendiaten müssen sich verpflichten, für einen Zeitraum, der der Dauer des Stipendiums entspricht, im Auftrag des Verteidigungsministeriums im Bereich Cyber- oder Digitaltechnik zu arbeiten. In Abschnitt 1540 des NDAA wird der Verteidigungsminister beauftragt, die Durchführbarkeit der Schaffung eines „zivilen Cybersecurity-Reservekorps“ zu prüfen, um das Verteidigungsministerium mit Arbeitskräften zu versorgen, die „auf bedeutende Cybervorfälle reagieren“. Abschnitt 1541 des NDAA sieht eine Evaluierung der Bemühungen zur Anwerbung und Bindung von Mitarbeitern in Cyber-Positionen vor.

In Abschnitt 7104 des NDAA wird der „Homeland Security Act“ dahingehend geändert, dass er Zuschüsse für staatliche und lokale Regierungen, Universitäten und gemeinnützige Organisationen für Schulungen in den Bereichen Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit vorsieht, um „das nationale Defizit an Cybersicherheitsexperten zu beheben“. In Abschnitt 7121 des NDAA wird der Direktor des CISA ermächtigt, einen jährlichen Cybersicherheitswettbewerb mit Geldpreisen zu veranstalten, um „die besten Cybersicherheitsexperten und -teams der US-Regierung in allen offensiven und defensiven Cybersicherheitsdisziplinen“ zu ermitteln. Abschnitt 7122 umreißt eine Initiative des DHS zur „Entwicklung und Stärkung der Fähigkeiten der Cybersicherheitskräfte im Zusammenhang mit industriellen Kontrollsystemen“.

Abschnitt 6732 des NDAA sieht vor, dass der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes und der Verteidigungsminister „gemeinsam ein Schulungsprogramm für die Mitarbeiter des Beschaffungswesens aufstellen“, um „die Vergabebehörden und -verfahren für die Beschaffung neuer Technologien“ besser zu verstehen.

In Abschnitt 6812 des NDAA wird der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste beauftragt, einen Plan zu entwickeln, der „nachrichtendienstliche Ingenieur-, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten“ und eine „verstärkte Partnerschaft“ zwischen Universitäten und der „Intelligence Advanced Research Projects Activity“ (IARPA) fördert. Zu den intelligenzbasierten Ingenieurs-, Forschungs- und Entwicklungsprojekten gehören künstliche Intelligenz, Quantencomputer, maschinelles Lernen und synthetische Biologie.

Internationale Cyberspace-Strategien

Auf Seite 1213 in Abschnitt 6815 des NDAA wird der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste aufgefordert, einen Plan zur Operationalisierung eines neuen „Social Media Data and Threat Analysis Center“ zu erstellen, einer Abteilung, die die Bemühungen der Nachrichtendienste um eine Partnerschaft mit Big Tech bei der Zensur sozialer Medien und der Datenerfassung konsolidieren soll, die sie als „internetbasierte ausländische bösartige Einflussnahme“ betrachten.

Abschnitt 1522 des NDAA verlangt eine Bewertung und einen operativen Plan für alle ausländischen „Informations- und Einflussoperationen“ des Verteidigungsministeriums im Cyberspace.

Abschnitt 1506 des NDAA skizziert eine koordinierte Cyberstrategie des Verteidigungsministeriums, um „Cyberspace-Operationen mit ausländischen Partnern abzustimmen“ und „operative und nachrichtendienstliche Partnerschaften zu pflegen“. In Abschnitt 1551 des NDAA wird dem Verteidigungsminister die Befugnis erteilt, ein Pilotprogramm einzurichten, um „Cyber-Fähigkeiten und damit zusammenhängende Informationen, die vom Verteidigungsministerium entwickelt oder beschafft wurden, ausländischen Ländern oder Organisationen zur Verfügung zu stellen“, wenn der Verteidigungsminister „feststellt, dass die Bereitstellung solcher Cyber-Fähigkeiten im nationalen Sicherheitsinteresse der Vereinigten Staaten liegt.“

Die Abschnitte 9501 bis 9509 des NDAA skizzieren eine „Internationale Cyberspace-Politik“ zur Entwicklung von Allianzen, die „gemeinsame Werte und Cyberspace-Politiken mit den Vereinigten Staaten teilen“ und „diese Werte und Politiken international vorantreiben“. Die Programmagenda zielt darauf ab, „eine sichere Internetarchitektur zu stärken“ und „die verantwortungsvolle Entwicklung neuer, innovativer Technologien zu fördern“. Abschnitt 9502 des NDAA richtet ein neues Büro für Cyberspace und digitale Politik innerhalb des Außenministeriums ein, um die „diplomatischen Cyberspace- und Cybersicherheitsbemühungen“ der Behörde umzusetzen. Abschnitt 9508 umreißt ein „Regional Technology Officer Program“, das „den Einsatz kritischer und neuer Technologien zur Unterstützung demokratischer Werte“ fördern und „die Rolle kritischer und neuer Technologien bei der Förderung der außenpolitischen Ziele der Vereinigten Staaten“ erleichtern soll.

Auf Seite 1186 des Omnibus wird den Agenturen untersagt, Mittel für den Erwerb von Telekommunikationsgeräten der chinesischen Unternehmen Huawei oder ZTE zu verwenden, wenn es sich um ein Informationssystem „von hoher oder mittlerer Bedeutung“ handelt, wie es vom „National Institute of Standards and Technology“ (NIST) definiert wird. Die Agenturen dürfen außerdem keine Mittel für den Erwerb von in China entwickelter Technologie verwenden, es sei denn, der Außenminister und andere Agenturen stellen fest, dass die Verwendung dieser Technologie keine negativen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit hat. Auf Seite 2001 des Omnibus wird ein Verbot von „TikTok“ auf allen Regierungsgeräten mit „Ausnahmen für Strafverfolgungsaktivitäten, nationale Sicherheitsinteressen und -aktivitäten sowie Sicherheitsforscher“ umrissen.

In Abschnitt 5513 des NDAA werden der Außenminister und der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste aufgefordert, „eine Strategie zu entwickeln und umzusetzen, um auf Chinas verdeckte, zwanghafte und korrumpierende Aktivitäten“ in Bezug auf Taiwan zu reagieren, wozu Desinformationskampagnen, Propaganda und Cyberangriffe gehören. In Abschnitt 6505 des NDAA wird der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste aufgefordert, die Fortschritte Chinas bei der Produktion von Halbleitern durch chinesische Unternehmen zu bewerten, die „in den Bereichen künstliche Intelligenz, Cloud Computing, autonome Fahrzeuge, erneuerbare Energien der nächsten Generation, fortgeschrittene Biowissenschaften und Biotechnologie sowie Hochleistungscomputer“ konkurrieren.

Zusammenfassung

Im Jahr 2023 erreichte das Verteidigungsbudget für die Forschung und Entwicklung von Spitzentechnologien ein Allzeithoch. Während das Verteidigungsministerium für 2024 einen weiteren Rekordhaushalt für Forschung, Entwicklung und Beschaffung von Zukunftstechnologien beantragt, muss das Pentagon noch 21 Billionen Dollar an versteckten oder gestohlenen Geldern nachweisen, da mehr als 60% seiner Vermögenswerte nach fünf nicht bestandenen Prüfungen in Folge unzureichend ausgewiesen sind. Der neue Verteidigungshaushalt 2024 sieht 145 Milliarden Dollar für Forschungs- und Entwicklungsprojekte vor, von denen 17,8 Milliarden Dollar in Wissenschaft und Technologie und 1,8 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz fließen sollen.

Unterdessen zeigen die Enthüllungen des Pentagon-Leaks, dass die Operation darauf abzielt, die Befugnisse zur Ausspähung, Zensur, Unterdrückung und Kontrolle der amerikanischen Bevölkerung im Namen der nationalen Sicherheit zu erweitern. Das Leck kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Gesetzgeber auf die Verabschiedung des „RESTRICT Act“ drängen – ein Gesetzentwurf, der der Öffentlichkeit als nationales Verbot von „TikTok“ verkauft wird, aber zu Recht als „Online PATRIOT Act“ bezeichnet wird, der der Bundesregierung uneingeschränkten Zugang zum Ausspionieren der Online-Daten der Amerikaner von Telefonen, Computern, Spielkonsolen, Überwachungskameras, Zahlungsanwendungen und vielem mehr ermöglichen würde, während gleichzeitig schwere strafrechtliche Sanktionen für die Nutzung von VPNs verhängt werden. Ein separater Gesetzentwurf, der im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses eingebracht wurde und als „DATA Act“ bekannt ist, geht über das Verbot von „TikTok“ hinaus und verwendet eine weit gefasste Formulierung, die darauf abzielt, ausländische Gegner abzuschrecken und gleichzeitig die Finanztransaktionen und den Zugang der Amerikaner zu Informationen weiter einzuschränken.

Wir haben es in der Hand, uns gegen diese Tyrannei zu wehren, indem wir Druck auf die Gesetzgeber ausüben, damit sie gegen außer Kontrolle geratene Bundeshaushalte und gefährliche Gesetze wie das „RESTRICT“-Gesetz stimmen. Tatsächlich hat die Bundesregierung nach der Verfassung nicht einmal die Befugnis, solche Gesetze zu verabschieden. Es ist an der Zeit, dass sich die Menschen über die Verfassung und die Verfassungen ihrer Bundesstaaten informieren und erkennen, dass wir die wahren Machthaber sind und dass die Staaten die Souveränität über die Bundesregierung haben. Sie sind so weit gegangen, dass sie die Präsidenten „ermächtigt“ haben, internationalen Organisationen Vorrechte und Immunitäten zu gewähren, die auf das Jahr 1945 zurückgehen, was völlig gegen die Verfassung verstößt und diesen Organisationen erlaubt, völlig außerhalb des Gesetzes zu operieren.

Wenn sie nicht kontrolliert werden, werden neue Technologien, die im Rahmen eines anschwellenden Verteidigungsbudgets entwickelt wurden, weiterhin als Waffen gegen die Amerikaner eingesetzt, um den Überwachungsstaat unter dem Deckmantel der nationalen Verteidigung auszuweiten. Mit den Milliarden an Finanzmitteln, die in diese neuen Technologien fließen, wird ein Kontrollnetz über die Massen geschaffen. Es ist an der Zeit, sich aus dem digitalen Panoptikum, das uns umgibt, zu befreien und die Flut der Mittel zur digitalen Versklavung der Weltbevölkerung zu stoppen.