Big Pharma frustriert: Impfzahlen sinken drastisch – Vorwürfe gegen RFK Jr. werden lauter

„Nicht viel, was wir tun können“: Impfstoffhersteller gehen auf RFK Jr. los, während die Umsätze einbrechen

Führungskräfte der Pharmaindustrie schlagen Alarm, während US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Impfstoffstandards verschärft, Impfpläne für Kinder neu überprüft und das einfordert, was er als Wissenschaft auf Goldstandard-Niveau bezeichnet.

„Ich bin ernsthaft frustriert“, sagte der CEO von Pfizer über Kennedys Änderungen, die den Impfstoffabsatz in den USA drücken und neue Studien verlangsamen.

von Jill Erzen

Führungskräfte der Impfstoffindustrie machen öffentlich den US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. für fallende Aktienkurse, rückläufige Impfstoffverkäufe in den USA und ihre Zurückhaltung bei Investitionen in klinische Studien für neue Impfstoffe verantwortlich.

Auf die Frage, was sich ändern müsse, um die Gespräche über Impfstoffe voranzubringen, antwortete Pfizer-CEO Albert Bourla: „Der Gesundheitsminister“, berichtete das Wall Street Journal am Mittwoch.

‼️💉💉Beim Weltwirtschaftsforum zeigte sich Pfizer-Chef Albert Bourla öffentlich frustriert über die wachsende Zahl von Impfverweigerern, die er als eine „neue Religion“ bezeichnete.



Bourla erklärte, er sei zutiefst besorgt und zunehmend frustriert über das, was er als… pic.twitter.com/fJRLL4eLpd — Don (@Donuncutschweiz) January 22, 2026

💉Davos: Nach Bourla ist nun auch Stéphane Bancel, der Chef von Moderna, über die niedrige Impfrate frustriert. Er macht „Fehlinformationen” in den sozialen Medien für die sinkenden Impfraten verantwortlich und betont, dass bei der Sicherheit des Corona-mRNA-„Impfstoffs” keine… pic.twitter.com/61KZqMhq94 — Don (@Donuncutschweiz) January 23, 2026

Bourla hat sich als Kennedys schärfster Kritiker hervorgetan und dessen Ansatz als „wissenschaftsfeindlich“ bezeichnet.

Bei einer WSJ-Veranstaltung am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos sagte Bourla, Gespräche mit Kennedy brächen zusammen, sobald es um Impfstoffe gehe.

„Ich habe sehr produktive Gespräche, wenn es um Krebsheilungen geht. … Es ist eine andere Welt, sobald man über Impfstoffe spricht“, sagte er. „Es ist fast wie eine Religion.“

Auf der J.P.-Morgan-Healthcare-Konferenz in San Francisco Anfang dieses Monats warnte Bourla, Kennedys Einfluss drücke die Impfquoten und erhöhe das Krankheitsrisiko.

„Ich bin ernsthaft frustriert“, sagte Bourla laut Reuters zu Reportern. „Was hier passiert, hat keinerlei wissenschaftliche Grundlage und dient lediglich einer politischen und impfkritischen Agenda.“

Sanofi-CEO: „Sehr wenig“, was man tun könne – außer auf Wahlen zu warten

Andere Führungskräfte der Pharmaindustrie auf der Konferenz schlossen sich Bourlas Frustration an.

Sanofi-CEO Paul Hudson machte Kennedy für „all die … Fehlinformationen verantwortlich, die im Umlauf sind“, berichtete Reuters.

„Ich habe Gespräche mit Kennedy geführt; wir versuchen einfach, uns an die Fakten zu halten“, sagte Hudson laut WSJ. „Nicht viel, was wir tun können.“

Führungskräfte sagten, die Sorge gehe weit über einzelne Impfstoffe oder Technologien hinaus.

Moderna-Mitgründer und Verwaltungsratsvorsitzender Noubar Afeyan warnte, die derzeitige politische Ausrichtung setze einen breiteren Präzedenzfall.

„Heute sind es vielleicht Kinderimpfstoffe oder mRNA, aber morgen ist es alles“, sagte er laut Bloomberg. „Wir müssen uns nicht nur fragen: ‚Warum passiert das?‘, sondern: ‚Wo hört das auf?‘“

Während sich eine schwere Grippesaison entfaltet, sagte Dean Li, Präsident der Merck Research Laboratories, der politische Druck auf Impfungen wirke sich bereits auf die routinemäßigen Grippeschutzimpfungen aus. „Angesichts des Drucks auf Impfungen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Grippeimpfungen in diesem Land in den nächsten drei Jahren zunehmen“, sagte er in einer Präsentation. „Es besteht die Möglichkeit, dass sie zurückgehen.“

Hudson äußerte eine ähnliche Einschätzung und sagte, die Regierung zeige „eine besondere Sensibilität gegenüber Impfungen, insbesondere gegenüber Kinderimpfungen“. Auf die Frage, wie Unternehmen den Trend umkehren könnten, sagte er, es gebe kaum Alternativen. „Es gibt wirklich sehr wenig, was wir tun können“, außer auf Wahlen zu warten.

Kennedy betonte hingegen, dass die Bundesgesundheitsbehörden „Wissenschaft auf Goldstandard-Niveau“ und Impfstoffsicherheit priorisieren.

In einer Stellungnahme an The Defender im November 2025 sagte Andrew Nixon, Kommunikationsdirektor des US-Gesundheitsministeriums, die Änderungen bei Impfstoffen spiegelten „evidenzbasierte Wissenschaft auf Goldstandard-Niveau“ wider.

Der Leiter der US-Arzneimittelbehörde FDA, Marty Makary, bekräftigte diese Linie in einem Fox-News-Interview im November 2025. „Wir werden neue Produkte, die nicht funktionieren oder in klinischen Studien scheitern, nicht einfach durchwinken“, sagte er. „Es macht die Wissenschaft lächerlich, wenn wir Dinge ohne Daten einfach absegnen.“

Impfstoffverkäufe in den USA gehen zurück

Die Änderung der bundesweiten Impfpolitik wirkt sich bereits auf die Geschäftszahlen aus. Im dritten Quartal 2025 meldeten Pfizer und GSK zwar ein weltweites Wachstum bei Impfstoffen, während die Umsätze in den USA zurückgingen, berichtete das WSJ.

In einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen verwies Sanofis Finanzvorstand François Roger auf eine „negative Stimmung“ gegenüber Impfstoffen in den USA.

Unternehmen, die stärker von Impfstoffen abhängig sind, wurden härter getroffen. CSL Seqirus etwa gab seine Pläne auf, die Impfstoffsparte auszugliedern, und verwies auf eine „erhöhte Volatilität auf dem derzeitigen US-Markt für Grippeimpfstoffe“.

Moderna ging noch weiter. CEO Stéphane Bancel sagte Bloomberg, das Unternehmen werde wegen des wachsenden Widerstands von US-Behörden nicht in neue Impfstoffstudien im Spätstadium investieren. „Man kann keine Rendite erzielen, wenn man keinen Zugang zum US-Markt hat“, sagte er.

Bancel erklärte, regulatorische Verzögerungen und eine schwache staatliche Unterstützung hätten die Marktgröße drastisch reduziert.

„Es ist traurig für uns zu sehen, dass Impfstoffe, die seit Jahrzehnten nachweislich Menschen auf der ganzen Welt helfen, nicht mehr empfohlen werden“, sagte er.

Kennedys Impfstoffkurs bedeutet: „Jeder wird anfangen zu klagen“

Investoren sagen, die Folgen seien real und dauerhaft.

Fünfzehn Investoren und Analysten sagten Reuters, Kennedys rasche Überarbeitung der Impfpolitik – darunter die Auseinandersetzung mit finanziellen Anreizen für Impfungen, Änderungen des Kinderimpfplans und Kürzungen der Forschungsgelder für mRNA – habe die Nachfrage geschwächt und Investitionen in die Biotechnologie untergraben.

„Impfstoffe werden unter der derzeitigen Regierung kein Wachstumsfeld sein“, sagte Stephen Farrelly, Leiter Pharma und Gesundheitswesen weltweit bei ING.

Führungskräfte sagten außerdem, Kennedys Ansatz erhöhe das rechtliche Risiko für Arzneimittelhersteller. Kennedy, ein Umweltanwalt, habe von Klagen gegen Impfstoffunternehmen profitiert, ebenso wie einige seiner Verbündeten, berichtete Bloomberg.

„Es gibt dort auch eine ganze Menge aus dem Drehbuch der Kläger. Jeder wird anfangen zu klagen“, sagte Bourla.

2018 half Kennedy, eine Massenklage gegen Merck anzuführen. In der Klage wurde behauptet, Merck habe Kunden über die Sicherheit und Wirksamkeit des HPV-Impfstoffs Gardasil getäuscht.

Kennedy sieht sich jedoch selbst mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert.

Ende 2025 reichten die American Academy of Pediatrics und mehrere andere medizinische Organisationen eine Bundesklage gegen Kennedys Änderungen am Impfberatungsgremium der US-Gesundheitsbehörde CDC ein.

Die Gruppen fordern die Auflösung des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices), die Aufhebung seiner jüngsten Empfehlungen und den Neuaufbau des Gremiums unter gerichtlicher Aufsicht.

Für Bourla sind Gespräche über Impfstoffe mit Kennedy faktisch beendet. „Ich habe mich entschieden, mit ihm an den Dingen zu arbeiten, bei denen wir übereinstimmen“, sagte er. „Über Impfstoffe spreche ich mit ihm überhaupt nicht.“