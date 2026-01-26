Davos ist tot: Die westliche Zivilisation hat genug gelitten …

James Howard Kunstler,

In Rauch aufgegangen

„So sieht Tyrannei in der modernen Welt aus. Sie kommt verkleidet als Dialog, Konsens und Expertise. Sie wird von Menschen durchgesetzt, die aufrichtig glauben, überhaupt nichts zu tun.“

Davos — Das Weltwirtschaftsforum (WEF) — ist erledigt. Trump, Bessent und Lutnick haben diese elende Organisation überbezahlter Weichlinge zu viel Licht und Hitze ausgesetzt, und sie ist zu einem derart jämmerlichen, schwelenden Häufchen Asche verglüht, dass ihre Sprecher erklärten, das Treffen könne nächstes Jahr womöglich ganz aus Davos verlegt werden, nach Dublin oder Detroit. Näher an den Menschen, versteht sich (außer dass es in Detroit dank fünfzig Jahren WEF-Einfluss auf die Industriepolitik kaum noch Menschen gibt und die Leute in Dublin inzwischen Nigerianer, Somalier und Kongolesen sind – dank der zurückgebliebenen Migrationsdoktrin des WEF).

All das bedeutet, dass auch sein Markenzeichen, der WEF-Globalismus, tot ist. Keine Bestrebungen mehr nach einer Eine-Welt-Regierung (als wäre die Erde der Planet Krypton) … kein „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein und Insekten essen“ mehr … kein Green-Energy-Gaslighting mehr … kein „alle Frauen sind Frauen, einschließlich Männer, die vorgeben, Frauen zu sein“ … keine weit offenen Grenzen mehr … kein lächerlicher elitärer Sessel-Totalitarismus mehr. Wenn überhaupt, dann hatte das WEF massive Grenzprobleme – ähnlich wie die Cluster-B-Persönlichkeiten, die die oberen Ränge des NGO-Paralleluniversums verseuchen, das für sie die niederträchtige Programmierung des WEF ausführte. Sie wussten nicht, wann Schluss ist.

Bevor er in einer Brühe aus sexuellen Anschuldigungen und Veruntreuung unterging, pflegte WEF-Führer Klaus Schwab damit zu prahlen, seine „Young Global Leaders“ überall in Spitzenpositionen der Regierungen zu platzieren (z. B. den katastrophalen Justin Trudeau und Chrystia Freeland in Kanada). Das ist vorbei. Die westliche Zivilisation hat genug gelitten. Einer nach dem anderen ziehen sich die großen Hunde der EU stillschweigend von ihrer irrsinnigen Politik der Migrantenimportierung zurück.

Grenzkontrollen sind die Art der Natur, geistige Grenzprobleme zu beheben.

Niemand verkörpert dieses Problem mehr als Ursula Gertrud von der Leyen, die archetypische Cluster-B-„verschlingende Mutter“, verkleidet als harmlose Internatsdirektorin. Sie ist die nicht gewählte (von einem Ausschuss ernannte) Präsidentin der Europäischen Kommission, die den gewählten Weichlingsführern Frankreichs, Deutschlands und anderswo gesagt hat, was sie zu tun haben – und, erstaunlicherweise, haben sie genau das getan, was man ihnen sagte! Die Dritte Welt über Nacht einladen und sehen, was passiert … die Kernkraftwerke abschalten … die Bauern ruinieren … lachen und klatschen, wenn die Nord-Stream-Pipeline in die Luft fliegt und die Bürger im Dunkeln frieren müssen.

„Europa stand fest und geeint in voller Solidarität mit Grönland & dem Königreich Dänemark“, twitterte Ursula neulich.

Das ist köstlich. (Und unrecht.)

Was diese Woche in Davos wirklich passiert ist, ist geradezu urkomisch einfach.

Herr Trump hat den beteiligten Parteien lediglich mitgeteilt, dass ein Abkommen aus dem Jahr 1951 den USA „uneingeschränkten Zugang“ zu Grönland gewährt – aus dem ausgezeichneten Grund, dass das US-Militär im Zweiten Weltkrieg verhindert hat, dass die Nazis es einnehmen, mit allem, was das impliziert. Fait accompli. Die USA werden nun in Grönland tun, was sie für erforderlich halten – mit allen daraus resultierenden Implikationen für die aktualisierte geo-realpolitische Lage des Jahres 2026.

Das schmutzige Geheimnis der politischen Realität in Europa ist inzwischen, dass der Masterplan, Russland in den Bankrott zu treiben, zu ruinieren und zu zerschlagen, vollständig nach hinten losgegangen ist.

Europa ist jetzt ruiniert. Voilà!

Ironischerweise war es das Vereinigte Königreich (alias Großbritannien), das bei diesem quixotischen Fiasko vorangegangen ist – man erinnere sich daran, dass es 2016 tatsächlich für den Austritt aus der EU gestimmt hat. Und dennoch hat es dem Vereinigten Königreich gelungen, das idiotische NATO-Programm zu orchestrieren, den Krieg in der Ukraine so lange wie möglich am Laufen zu halten. Man erinnere sich auch an Boris Johnsons Mission von 2022, das Istanbuler Kommuniqué zu sabotieren, das ukrainische Neutralität vorsah und möglicherweise verhindert hätte, dass der Krieg außer Kontrolle gerät.

Die Auszahlung für Großbritannien: Keir Starmer wird zum realen Großen Bruder, wie von George Orwell beschrieben, mit all dem Despotismus und wirtschaftlichen Niedergang, der dazugehört. Großbritannien bleibt mittellos, kulturlos und wird nach Belieben von den eigenen Hausgästen vergewaltigt. Währenddessen löst sich Frankreich in einem Säurebad islamischer Turbo-Geburtenraten auf, und Deutschland unter dem kraftlosen Olaf Scholz und nun Friedrich Merz erhält ein Ein-Weg-Ticket nach Palookaville des Neo-Mittelalters. Gute Arbeit, Jungs!

Und währenddessen, wie ich Ihnen bereits zuvor mitgeteilt habe, rollt Herr Putin das unglückliche Geschäft in der Ukraine methodisch auf, während Herrn Selenskyjs langjähriges, von der NATO subventioniertes Fehlabenteuer seinem schmählichen Ende entgegengeht. Ja, Sie sehen, wie Grenzen wiederhergestellt werden. Herr Putin ist keine Ihrer Junior-High-School-Zicken oder eine verblendete Internatsdirektorin. Er ist ein fähiger, männlicher Verwalter seines eigenen souveränen Gemeinwesens und stellt Russlands uralte Einflusssphäre in der ambigen Grenzregion Ukraine wieder her. Die Welt wird besser dran sein, wenn das erledigt ist.

Und Herr Trump kommt aus dem Davos-Miasma mit einem geopolitischen Plan hervor, um die westliche Zivilisation zu verteidigen und die Prioritäten der Wirtschaft in den USA neu zu ordnen, damit Amerikaner wieder ihren Lebensunterhalt verdienen und sinnvolle Leben führen können. Die Cluster-B-Zicken hassen das. Sie wollen, dass die Männer Amerikas noch besser scheitern, so wie sie gescheitert sind, bis Herr Trump wieder auf der Bildfläche erschien.

Wie auch immer – heute Morgen waren es minus 20 Grad in Minneapolis – kein besonders gutes Wetter, um US-Einwanderungsbeamten ins Ohr zu pfeifen – also erwarten Sie von dort mindestens für eine weitere Woche nicht allzu viel Aufregung.

Behalten Sie Virginia im Auge, wo die neue Gouverneurin Abigail Spanberger, die gemeinste aller Zicken, im Begriff ist, den Bundesstaat zu ruinieren.

Prognose: Harmeet Dhillon aus der Bürgerrechtsabteilung des Justizministeriums wird dieser durchgeknallten Schlampe in Kürze auf den Fersen sein wie Weiß auf Reis. Warten Sie es ab.