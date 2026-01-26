Trump-Regierung hält Verbindungen zum WHO-Influenza-System aufrecht, während die USA Vogelgrippe-Gain-of-Function-Forschung und Massenimpfprogramme finanzieren

Obwohl sie behauptet, aus der internationalen Organisation ausgetreten zu sein.

Jon Fleetwood

Obwohl sie erklärt hat, formell aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgetreten zu sein, bestätigte die Trump-Regierung, dass sie weiterhin in aktiven Gesprächen mit der Organisation über eine mögliche Teilnahme am globalen Prozess zur Auswahl der Influenzavirus-Stämme für die Impfstoffe des kommenden Jahres steht – während die US-Regierung gleichzeitig Gain-of-Function-Forschung zur Vogelgrippe sowie ein 500-Millionen-Dollar-Programm für Influenza-Impfstoffe finanziert.

Am 22. Januar gab das US-Gesundheitsministerium (HHS) bekannt, dass die Vereinigten Staaten ihren Austritt aus der WHO abgeschlossen hätten, womit offenbar sämtliche Finanzierungen beendet, US-Personal abgezogen und die Teilnahme an WHO-Ausschüssen, Leitungsgremien und technischen Arbeitsgruppen beendet wurde.

Während derselben Pressekonferenz räumten Regierungsvertreter jedoch ein, dass Influenza weiterhin ein offener Kanal für Zusammenarbeit bleibe.

Laut einem Bericht von CNN vom Donnerstag:

„HHS ließ jedoch die Tür für eine gewisse fortgesetzte Zusammenarbeit offen. Auf die Frage, ob die USA an einem bevorstehenden, von der WHO geleiteten Treffen zur Festlegung der Zusammensetzung der Grippeimpfstoffe für das nächste Jahr teilnehmen würden, erklärte die Regierung, dass entsprechende Gespräche noch andauern.“

Die Erklärung erfolgte während eines Telefonats mit Journalisten nach der Bekanntgabe des Austritts.

Damit wird Influenza in eine eigene politische Kategorie eingeordnet – eine, in der der US-Austritt auf dem Papier besteht, die Koordination mit demselben internationalen Entscheidungssystem jedoch fortgesetzt wird.

Dies wirft Fragen darüber auf, wer tatsächlich die US-Influenza-Politik bestimmt und warum ausgerechnet die Krankheit, die mit globaler Stammprognose, Pandemiemodellierung und massenhafter Produktion von Gegenmaßnahmen verknüpft ist, von dem Bruch ausgenommen bleibt.

WHO-Austritt mit Influenza-Ausnahme

Das HHS erklärte, die USA hätten:

sämtliche WHO-Finanzierungen beendet

sämtliches Personal und alle Auftragnehmer zurückgerufen

die Teilnahme an technischen Arbeitsgruppen und Leitungsgremien der WHO eingestellt

Gleichzeitig schloss die Regierung eine Beteiligung am Influenza-Stammauswahlprozess der WHO nicht aus, der die angeblichen Viruslinien für saisonale Impfstoffe weltweit festlegt und die Zeitpläne der pharmazeutischen Produktion bestimmt.

Inländische Influenza-Programme werden weiter ausgebaut

Während über eine fortgesetzte Koordination mit der WHO verhandelt wird, weitet die Bundesregierung gleichzeitig die Influenza- und Vogelgrippe-Forschung sowie Impfprogramme innerhalb der Vereinigten Staaten aus.

Im Jahr 2025 startete das HHS eine föderale Influenza-Impfstoffinitiative im Umfang von 500 Millionen US-Dollar, die als „Goldstandard“-Programm beschrieben wird und darauf abzielt, Stammaktualisierungen zu beschleunigen, eine schnelle Herstellung zu ermöglichen und den präpandemischen Einsatz zu unterstützen.

Bundesbehörden wie die NIH, NIAID, das USDA und das Verteidigungsministerium finanzieren weiterhin Laborforschung an aviären und humanen Influenzaviren, bei der virale Eigenschaften gezielt verändert werden, unter anderem:

Veränderungen der Rezeptorbindung,

Modellierung der Übertragbarkeit auf Säugetiere,

chimäre virale Grundgerüste,

Merkmale zur Immunflucht.

Diese Experimente werden in begutachteten Fachzeitschriften beschrieben und durch staatliche Forschungsgelder sowie Biodefense-Vertragsmechanismen unterstützt.

US-Behörden finanzieren zudem H5N1-Vogelgrippe-Impfstoffplattformen auf Basis von Reverse-Genetik-Systemen, chimären Viruskonstrukten und selbstamplifizierenden RNA-Technologien, die für die Entwicklung pandemischer Gegenmaßnahmen vorgesehen sind.

Integrierte Influenza-Infrastruktur

Die WHO koordiniert die globale Influenza-Überwachung und Stammprognose.

Die USA verhandeln weiterhin über technischen Zugang zu diesem System.

Bundesbehörden finanzieren die Labor-Modifikation von Influenzaviren sowie parallele Impfstoffplattformen.

Pharmazeutische Herstellung und Vorsorgeplanung stützen sich auf dieselben Überwachungs- und Stammdaten.

Zusammengenommen zeigen diese Offenlegungen, dass die Vereinigten Staaten trotz des öffentlich verkündeten WHO-Austritts funktional weiterhin in das WHO-zentrierte Influenza-System eingebunden bleiben – in dem globale Stammauswahl, staatlich finanzierte Virus-Manipulation und staatlich unterstützte Impfstoffplattformen innerhalb derselben internationalen Pandemie-Planungsarchitektur zusammenlaufen.