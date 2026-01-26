US-Bürger in Uniform gegen Bürger: Die gefährliche Folge von „Wartime Recruitment“ die jetzt umgesetzt wird

Der jüngste Bericht der Washington Post über die sogenannte „Wartime Recruitment“-Kampagne von ICE wirft ein grelles Licht auf einen sicherheitspolitischen Kurswechsel in den USA: Mit kriegsähnlicher Rhetorik, massiven finanziellen Mitteln und gezielter Ansprache patriotisch-militärischer Milieus bereitet der Staat seine Inlandsbehörden auf eine Eskalation im eigenen Land vor – offiziell zur Durchsetzung von Ordnung, faktisch jedoch mit weitreichenden Folgen für das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern.

Die Einführung von sogenanntem „Wartime Recruitment“ im Inland ist mehr als eine aggressive Personalstrategie – sie ist ein politisches Signal. Sie sagt: Der Staat denkt nicht mehr primär in Kategorien von Gesellschaft, Recht und Vertrauen, sondern in Szenarien von Bedrohung, Fronten und Durchsetzung. Und sie sagt noch etwas Unbequemeres: Der Ausnahmezustand wird nicht vorbereitet – er wird normalisiert.

Wer im eigenen Land mit Kriegsrhetorik rekrutiert, schafft zwangsläufig ein Feindbild. Denn Krieg setzt einen Gegner voraus. Wenn dieser Gegner nicht mehr klar extern definiert ist, rückt er nach innen. „Chaos“, „Unordnung“, „Extremismus“ oder „Gefährder“ werden zu dehnbaren Begriffen, die weniger beschreiben als markieren. Die Grenze zwischen Gesetzesdurchsetzung und politischer Kontrolle beginnt zu verschwimmen.

Wartime Recruitment verändert nicht nur die Größe von Behörden, sondern deren Charakter. Es zieht Menschen an, die sich von Konfrontation, Loyalität und Kampfansprache angesprochen fühlen – nicht zwingend von rechtsstaatlicher Zurückhaltung, Verhältnismäßigkeit oder Deeskalation. Wer mit Kriegslogik wirbt, bekommt Kriegsmentalität. Das ist keine Unterstellung, sondern ein bekanntes Muster aus Militär-, Polizei- und Sicherheitsforschung.

Besonders brisant ist der Einsatz dieser Logik im Inland. Bürger werden rekrutiert, um gegen andere Bürger vorzugehen – nicht offiziell gegen „Meinungen“, aber gegen Verhalten, das politisch oder sozial als destabilisierend definiert wird. Die Entscheidung darüber, wer als Risiko gilt, fällt dabei oft administrativ, nicht richterlich. Die Etikettierung geht der Tat voraus. Wer einmal als Problem gilt, verliert faktisch Schutzräume.

Der Staat rechtfertigt diesen Kurs mit Prävention. Man müsse vorbereitet sein, Eskalation verhindern, Ordnung sichern. Doch genau hier liegt die Gefahr: Präventive Sicherheitslogik ist selbstverstärkend. Mehr Personal erzeugt mehr Einsätze. Mehr Einsätze erzeugen mehr Reibung. Mehr Reibung erzeugt mehr Angst – und diese Angst legitimiert wiederum weitere Aufrüstung im Inneren. Ein Kreislauf, der nicht stabilisiert, sondern verhärtet.

Die gesellschaftlichen Folgen sind absehbar: wachsendes Misstrauen gegenüber Institutionen, zunehmende Politisierung staatlicher Gewalt, lokale Eskalationen, die dann als Beweis für die eigene Notwendigkeit herangezogen werden. Am Ende steht eine paradoxe Situation: Der Staat schützt sich vor der Gesellschaft – und nennt das Sicherheit.

Wartime Recruitment ist deshalb kein neutrales Verwaltungsinstrument, sondern ein Paradigmenwechsel. Er verschiebt das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern zugunsten von Kontrolle und zulasten von Legitimität. Wer den Krieg nach innen holt, sollte sich nicht wundern, wenn Bürger anfangen, den Staat nicht mehr als Schutzinstanz, sondern als Gegenüber wahrzunehmen.

Die unbequeme Wahrheit bleibt: Der Staat ist kein Freund. Er ist ein Machtapparat mit Eigenlogik und Selbsterhaltungsinteresse. Demokratie lebt davon, diese Macht zu begrenzen – nicht davon, sie mit Kriegsrhetorik im Inneren zu entfesseln. Wer Sicherheit verspricht, indem er den Ausnahmezustand zur Normalität erklärt, bereitet nicht Stabilität vor, sondern den nächsten Bruch.