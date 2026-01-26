NIAID finanziert Gain-of-Function-Studie zur Erzeugung neuartiger Influenza-Viren mit neuen pathogenen Eigenschaften bei Säugetieren und neuen Mechanismen des Wirtszell-Eintritts

Trotz Behauptungen, die USA hätten die Finanzierung von Gain-of-Function-Experimenten eingestellt.

Jon Fleetwood

Eine neue, in dieser Woche veröffentlichte, peer-reviewte Studie erklärt, dass staatlich finanzierte Forscher Viren gentechnisch verändert haben, sodass diese biologische Funktionen erlangten, die in keinem natürlich vorkommenden Stamm vorhanden sind – darunter neue Mechanismen des Wirtszell-Eintritts, artspezifisch übergreifende Antigen-Darstellung und Letalität bei Säugetieren.

In mehreren Fällen wurden virale Oberflächenproteine aus einer Spezies und Virusfamilie gezielt in das genetische Rückgrat eines vollständig anderen Virus eingefügt. Dadurch entstanden Labor-Chimären, die Spezies- und Viruslinien überbrücken, die sich in der Natur nicht vermischen.

Die Arbeit mit dem Titel

„Immunogenicity and Efficacy of a Rabies-Based Vaccine against Highly Pathogenic Influenza H5N1 Virus“ erschien in Emerging Microbes & Infections.

Die Studie dokumentiert drei unterschiedliche Kategorien funktioneller Zugewinne:

Übertragung von Influenza-Eintrittsmechanismen in fremde virale Rückgrate,

Umprogrammierung des Tollwutvirus zur Ausführung von Influenza-Funktionen und

Erzeugung neuer Influenza-Chimären, die für Säugetiere tödlich sind.

(Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel erhebt keinerlei Behauptungen zu Virologie- oder Terrain-Theorien. Er berichtet darüber, was von NIAID finanzierte Wissenschaftler angeben, mit amerikanischen Steuergeldern zu tun.)

Finanzierung & Forschungsstandorte

Die Autoren erklären:

„Diese Studie wurde unterstützt durch … das Center for Research on Influenza Pathogenesis and Transmission (CRIPT), eines der vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) finanzierten Centers of Excellence for Influenza Research and Response (CEIRR; Vertragsnummer 75N93021C00014), sowie durch den NIAID-Vertrag SEM-CIVIC (Vertragsnummer 75N93019C00051).“

Das NIAID steht unter der Leitung von Direktor Jeffery Taubenberger, der US-Steuergelder auf Influenza-Gain-of-Function-Experimente lenkt, während er zugleich ein Patent für einen Influenza-Impfstoff hält, der im Zentrum des 500-Millionen-Dollar-Influenza-Impfstoffprogramms der Trump-Regierung steht.

Dies wirft Fragen der nationalen Sicherheit und zu Interessenkonflikten auf, da hier gleichzeitig ein lukratives Problem und eine dazugehörige Lösung geschaffen werden.

Das NIAID untersteht dem US-Gesundheitsministerium (HHS), das von Robert F. Kennedy Jr. geleitet wird.

Tierversuche wurden genehmigt unter:

„dem Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) der Thomas Jefferson University (TJU).“

Influenza-Wirtszell-Eintrittsfunktionen auf ein anderes Virus übertragen

Die Autoren geben an, dass sie ein Vesikuläres Stomatitisvirus erzeugt haben, dessen natürliches Eintrittsprotein durch Influenza-H5 ersetzt wurde:

„VSV∆G-H5-GFP, das entweder das Klade-1-H5 (A/Viet Nam/1203/2004(H5N1)) oder die zirkulierende Klade 2.3.4.4b vom Rind kodiert, wurde wie beschrieben erzeugt.“

Dies beschreibt ein Virus, das nun Influenza-Hämagglutinin nutzt, um in Wirtszellen einzudringen – eine Funktion, über die VSV natürlicherweise nicht verfügt.

Es stellt außerdem eine direkte, art- und virusübergreifende Übertragung von Eintrittsmechanismen dar, bei der ein aviäres Influenza-Protein, ein mit Nutztieren assoziierter Stamm und ein humaninfektiöses virales Rückgrat in einem einzigen konstruierten System vereint werden.

Tollwutvirus zur Darstellung und Abgabe von Influenza-Antigen umprogrammiert

Die Studie bestätigt, dass ein Tollwutvirus so konstruiert wurde, dass es Influenza-H5 exprimiert:

„Wir entwickelten einen auf dem Tollwutvirus basierenden H5-Impfstoff (RABV-H5) durch Einfügung eines synthetischen, vollständigen, codon-optimierten HA-ORF des Influenza-Virus A/Vietnam 1203/2004(H5N1) in den BNSP333-Tollwut-Impfstoff-Vektor zwischen den N- und P-Genen.“

Weiter erklären die Autoren:

„Darstellung sowohl von RABV-G als auch des gewünschten Antigens auf der Oberfläche.“

Dies bestätigt, dass ein neurotropes Virus genetisch so verändert wurde, dass es eine neue, influenza-spezifische Funktion ausführt.

Das Laborkonstrukt kombiniert ein neurotropes Säugetiervirus mit einem aviären Influenza-Oberflächenantigen und schafft damit einen synthetischen, artübergreifenden Hybrid, der in der Natur nicht existiert.

Erzeugung neuartiger Influenza-Viren, die in der Natur nicht existierten

Das Papier erklärt, dass neue Influenza-Viren durch Austausch von Genomsegmenten konstruiert wurden:

„PR8-H5N1, ein rekombinantes Influenza-A-Virus Puerto Rico 8 (A/PR8), bei dem die HA- und NA-Genomsegmente durch die entsprechenden Segmente von H5N1 ersetzt wurden.“

Ein zweites konstruiertes Virus wird identifiziert:

„Influenza-Virus A/PR8-H5N1 bovine/Ohio/439/2024 (2024).“

Diese Viren existierten vor ihrer Laborkonstruktion nicht.

Gentechnisch erzeugte Viren zeigten Pathogenität bei Säugetieren

Die Autoren berichten über eine intranasale Infektion von Mäusen mit den konstruierten Viren:

„An den Tagen 104 oder 150 wurden Mäuse durch IN-Instillation mit 0,05 ml entweder von 1E5 TCID50 Influenza A/PR8-H5N1 (Viet Nam 1203 oder Kuh) oder mit 100 pfu von HPAI-H5N1 Viet Nam 1203 (2004), verdünnt in PBS + 1 % hitzeinaktiviertem FBS, herausgefordert.“

Weiter bestätigen sie, dass die Dosis tödlich war:

„[A]n Tag 104 wurden sie durch IN-Instillation mit einer letalen Dosis von 1E5 pfu des A/PR8-H5N1 Viet Nam 1203-Virus (>100LD50) herausgefordert.“

Das Papier dokumentiert die Virusvermehrung in der Lunge:

„Während ungeimpfte Mäuse etwa 1E6 TCID50/ml replizierendes Virus in der Lunge aufwiesen.“

Und beschreibt die Lungenpathologie:

„Schwere und chronische bronchiolenzentrierte Infektion mit bronchiolärer und peribronchiolärer Infiltration von Lymphozyten, verbunden mit interstitieller Pneumonitis und erweiterten Alveolarwänden infolge von Ödemen und Entzündungen.“

Fazit

Die neue Studie macht deutlich, dass die Erzeugung von Gain-of-Function-Viren angeblich weiterhin mit US-Steuergeldern durchgeführt wird – trotz der Risiken für nationale Sicherheit und Biosicherheit, die solche Arbeiten für genau jene Bevölkerung darstellen, die sie finanziert.

Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA sowie der Bundesnachrichtendienst (BND) haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer laborbasierten Manipulation eines Krankheitserregers war.

Warum finanziert die USA weiterhin dieselben Experimente, von denen gesagt wird, dass sie die letzte Pandemie verursacht haben.