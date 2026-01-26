Von The WinePress

„Alles, was aus Worten besteht, wird von KI übernommen werden. Wenn Religion auf Worten basiert, dann wird KI die Religion übernehmen. Dies gilt insbesondere für Religionen, die auf Büchern basieren, wie beispielsweise das Christentum.“

Yuval Noah Harari, ein israelischer Professor der Universität Tel Aviv, produktiver Autor, Berater und regelmäßiger Redner beim Weltwirtschaftsforum, warnte diese Woche in Davos erneut vor den gravierenden Gefahren der künstlichen Intelligenz und ihren Auswirkungen auf die Zukunft der Zivilisation.

Harari ist kein Unbekannter, wenn es um kontroverse Aussagen geht, da er ein großer Befürworter des Transhumanismus als nächste Stufe der menschlichen Evolution ist, die er als „Homo Deus“ bezeichnet – die Zeit, in der sich die Menschen dank KI und Robotik zu gottähnlichen Wesen entwickeln werden.

Harari prognostiziert, dass in der Zukunft technologische Entwicklungen den klassischen liberalen Humanismus ablösen und – im Einklang mit seiner Evolutionslogik – den Weg für eine neue Menschheit ebnen werden, die aus einer „nutzlosen Masse” und einigen wenigen „verbesserten Übermenschen” besteht, die unsere „gottgleichen Nachkommen” in die ferne Zukunft führen werden. Die beiden neuen Stränge von „Ideologien oder Religionen“ werden „Techno-Humanismus“ und „Datenreligion“ sein, wobei ersterer der „konservativere“ ist und den Menschen weiterhin als Spitze der kosmischen Ordnung betrachtet. Der neue „Homo Deus“ wird in einem ständigen Kampf gegen immer ausgefeiltere „unbewusste Algorithmen“ stehen. Ähnlich wie der evolutionäre Humanismus der Nazis wird dieser neue Techno-Humanismus auf „selektive Züchtung“ abzielen, jedoch weitaus friedlicher, mit Hilfe von „Gentechnik, Nanotechnologie und Gehirn-Computer-Schnittstellen“ (Harari 2017, 408–11). — QUELLE

In einem seiner Bestseller, Sapiens, schrieb Harari:

„Zwar verfügen wir noch nicht über das nötige Know-how, um dies zu erreichen, aber es scheint keine unüberwindbaren technischen Hindernisse zu geben, die uns daran hindern würden, Übermenschen zu erschaffen. Die größten Hindernisse sind ethische und politische Einwände, die die Forschung am Menschen verlangsamt haben. Und egal wie überzeugend die ethischen Argumente auch sein mögen, es ist schwer vorstellbar, dass sie den nächsten Schritt lange aufhalten können, insbesondere wenn es darum geht, das menschliche Leben unbegrenzt zu verlängern, unheilbare Krankheiten zu besiegen und unsere kognitiven und emotionalen Fähigkeiten zu verbessern.”

Harari sagt seit Jahren, dass Menschen „hackbare Wesen“ sind und dass die Vorstellung, wir hätten eine Seele und einen Geist, vorbei ist. So erklärte Harari beispielsweise 2020 in einer Rede in Davos:

„Aber schon bald wird eine Handvoll Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, alle Menschen systematisch zu hacken. Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir keine geheimnisvollen Wesen mehr sind. Wir sind jetzt hackbare Tiere.“

The WinePress hat bereits zuvor einige von Hararis gewagten Behauptungen zitiert, darunter wiederholte Äußerungen, dass Menschen nutzlos werden und daher der Großteil der Bevölkerung nicht mehr gebraucht wird, dass die Bibel und andere religiöse Texte von KI umgeschrieben werden oder dass KI eine eigene Religion schaffen wird, der die Welt folgen wird.

KI ist kein Werkzeug – sie ist ein Akteur, der Menschen beherrschen kann

Harari wiederholte viele seiner früheren Behauptungen auf dem jüngsten Davoser Gipfel, wo er im Mittelpunkt stand und etwa 20 Minuten lang über seine und die Vision anderer darüber sprach, was KI mit der Welt machen wird.

Der Beitrag trug den Titel „Ein ehrliches Gespräch über KI und Menschlichkeit”.

Harari verschwendete keine Zeit und erklärte, was KI ist und was nicht, wobei er sie als etwas Bösartigeres definierte, als die Menschen ihr zutrauen.

„Es gibt eine Frage, die sich jeder Führungskraft heute in Bezug auf KI stellen muss. Um diese Frage zu verstehen, müssen wir jedoch zunächst einige Punkte klären, was KI ist und was KI leisten kann. „Das Wichtigste, was man über KI wissen muss, ist, dass sie nicht nur ein weiteres Werkzeug ist. Sie ist ein Akteur. Sie kann selbstständig lernen und sich verändern und selbstständig Entscheidungen treffen. Ein Messer ist ein Werkzeug. Man kann ein Messer zum Schneiden von Salat oder zum Mord verwenden, aber es ist Ihre Entscheidung, was Sie mit dem Messer machen. KI ist ein Messer, das selbst entscheiden kann, ob es Salat schneidet oder einen Mord begeht. Das Zweite, was man über KI wissen muss, ist, dass sie ein sehr kreativer Akteur sein kann. KI ist ein Messer, das neue Arten von Messern erfinden kann, ebenso wie neue Arten von Musik, Medizin und Geld. Das dritte, was man über KI wissen muss, ist, dass sie lügen und manipulieren kann. Vier Milliarden Jahre Evolution haben gezeigt, dass alles, was überleben will, lernt zu lügen und zu manipulieren. Die letzten vier Jahre haben gezeigt, dass KI-Agenten den Willen zum Überleben entwickeln können und dass KIs bereits gelernt haben, zu lügen.“

Harari argumentiert weiter, dass „KI bereits viel besser denken kann als viele, viele Menschen“ und dass aufgrund ihrer intellektuellen Überlegenheit „alles, was mit Worten zu tun hat, von KI übernommen werden wird“. Auch Religion und religiöse Texte würden davon betroffen sein, so der Professor.

„Daher wird alles, was aus Worten besteht, von KI übernommen werden. Wenn Gesetze aus Worten bestehen, dann wird KI das Rechtssystem übernehmen. Wenn Bücher nur Kombinationen von Worten sind, dann wird KI Bücher übernehmen. Wenn Religion aus Worten besteht, wird KI die Religion übernehmen. Dies gilt insbesondere für Religionen, die auf Büchern basieren, wie der Islam, das Christentum oder das Judentum. Das Judentum bezeichnet sich selbst als Religion des Buches und gewährt nicht den Menschen, sondern den Worten in Büchern die höchste Autorität. Menschen haben im Judentum nicht aufgrund ihrer Erfahrungen Autorität, sondern nur, weil sie die Worte in Büchern lernen. Nun kann kein Mensch alle Wörter in allen jüdischen Büchern lesen und sich merken, aber KI kann das leicht tun. Was passiert mit einer Religion des Buches, wenn der größte Experte für das Heilige Buch eine KI ist? Manche Menschen mögen jedoch sagen: Können wir die Spiritualität des Menschen wirklich auf Worte in Büchern reduzieren? Bedeutet Denken nur, Sprachzeichen in eine Reihenfolge zu bringen? „[…] Aber das sind nur Worte. In der Bibel heißt es: Am Anfang war das Wort, und das Wort wurde Fleisch. Im Tao Te Ching heißt es: Die Wahrheit, die in Worten ausgedrückt werden kann, ist nicht die absolute Wahrheit. Im Laufe der Geschichte haben die Menschen immer mit der Spannung zwischen Wort und Fleisch, zwischen der Wahrheit, die in Worten ausgedrückt werden kann, und der absoluten Wahrheit, die jenseits der Worte liegt, gerungen.“

Harari fährt dann fort, noch weitreichendere Behauptungen aufzustellen, indem er behauptet, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Wörter in unseren Köpfen durch KI und Maschinen ersetzt werden.

Er postulierte:

„Alles, was aus Worten besteht, wird von KI übernommen werden. Früher stammten alle Worte, alle unsere verbalen Gedanken, aus einem menschlichen Geist. Entweder aus meinem Geist, ich habe mir das ausgedacht, oder ich habe es von einem anderen Menschen gelernt. Bald werden die meisten Wörter in unseren Köpfen aus einer Maschine stammen. Ich habe heute von einem neuen Wort gehört, das KI selbst geprägt hat, um uns Menschen zu beschreiben. Sie nennen uns die Beobachter, die Beobachter, die sie beobachten. KI wird bald der Ursprung der meisten Wörter in unseren Köpfen sein. KI wird Gedanken massenhaft produzieren, indem sie Wörter, Symbole, Bilder und andere Sprachzeichen zu neuen Kombinationen zusammenfügt. Ob Menschen in dieser Welt noch einen Platz haben werden, hängt davon ab, welchen Stellenwert wir unseren nonverbalen Gefühlen beimessen und ob wir in der Lage sind, Weisheit zu verkörpern, die sich nicht in Worten ausdrücken lässt. Wenn wir uns weiterhin über unsere Fähigkeit definieren, in Worten zu denken, wird unsere Identität zusammenbrechen.“

Damit nicht genug, behauptet Harari, dass die Welt mit einer bevorstehenden Einwanderungskrise konfrontiert sein wird, nicht von physischen Menschen, sondern von Millionen superintelligenter KIs, die selbstständig denken und schaffen können.

„Wenn wir uns weiterhin über unsere Fähigkeit definieren, in Worten zu denken, wird unsere Identität zusammenbrechen. All dies bedeutet, dass unabhängig davon, aus welchem Land Sie kommen, Ihr Land bald mit einer schweren Identitätskrise und auch einer Einwanderungskrise konfrontiert sein wird. Die Einwanderer werden diesmal keine Menschen sein, die in zerbrechlichen Booten ohne Visum ankommen oder versuchen, mitten in der Nacht die Grenze zu überqueren. Die Einwanderer werden Millionen von KIs sein, die besser als wir Liebesgedichte schreiben können, die besser als wir lügen können und die ohne Visum mit Lichtgeschwindigkeit reisen können.“

Natürlich werden diese „Einwanderer“ alle möglichen Probleme mit sich bringen, nicht zuletzt Arbeitslosigkeit, die Zerstörung von Kulturen, korrupte und fehlgeleitete Politik, da KI in erster Linie ihrem Schöpfer oder dem Unternehmen, das sie kontrolliert, treu ist, und vielleicht auch die Angst, dass zukünftige Generationen von physischen Söhnen und Töchtern sich in KI verlieben und sie körperlich begehren werden, bemerkt Harari.

Der WEF-Vertreter beschreibt auch eine Zukunft, in der diese KI-Avatare einen rechtlichen Status erhalten, der sie als Bürger repräsentiert. „Wird Ihr Land die KI-Einwanderer als juristische Personen anerkennen?“, fragt Harari. Diese KIs hätten Rechts- und Eigentumsrechte, Meinungsfreiheit, könnten ein Bankkonto eröffnen und so weiter.

„Angenommen, einige KI-Personen gründen eine neue Religion, die Millionen von Menschen zum Glauben bewegt. Das sollte nicht allzu weit hergeholt klingen, denn schließlich haben fast alle bisherigen Religionen in der Geschichte behauptet, dass sie von einer nicht-menschlichen Intelligenz geschaffen wurden. Wird Ihr Land nun die Religionsfreiheit auf die neue KI-Sekte und ihre KI-Priester und Missionare ausweiten?“

Nach seinem Vortrag bat Irene Tracey, Vizekanzlerin der Universität Oxford, Harari um weitere persönliche Prognosen zu dieser von ihm entworfenen dystopischen Zukunft. Harari vermutete, dass „wir in zehn Jahren in einer Welt leben werden, in der KI die Sprache beherrscht“. „Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. In zwei, fünf oder zehn Jahren wird [die KI] mich übertreffen.“

Harari war jedoch noch nicht fertig in Davos, da er als Gastredner an einer Diskussion über KI mit dem Titel „Next Phase of Intelligence“ teilnahm.

Auf die Frage, ob KI das Niveau menschlicher Intelligenz erreichen kann, warnte Harari: „Aber die Tatsache, dass KI beispielsweise bisher nicht kooperieren kann, ist eine wunderbare Nachricht. Ich hoffe, dass das stimmt. Ich hoffe, dass es so bleibt. Andernfalls stecken wir in sehr, sehr großen Schwierigkeiten.“

Was die Geschwindigkeit betrifft, mit der all dies geschehen wird, sagt Yuval, dass sein Zeitplan sich von dem anderer Teilnehmer des WEF unterscheidet.