Big-Pharma, Gates, Fauci und britische Beamte werden in einer Klage vor dem Internationalen Strafgerichtshof der Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt

Aktivisten beschuldigen Beamte des Vereinigten Königreichs und die einflussreichsten Persönlichkeiten des Gesundheitswesens des Völkermords und führen eine Reihe von Statistiken über die Auswirkungen der COVID-„Impfstoffe“ und -politiken an.

Eine Gruppe, zu der auch der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, gehört, hat beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) im Namen britischer Bürger Klage gegen Boris Johnson und britische Beamte, Bill und Melinda Gates, die Chefs großer Pharmaunternehmen, den Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, und andere wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingereicht.

Die britische Gruppe, zu der auch ein Astrophysiker und ein Bestattungsunternehmer gehören, hat außerdem Dr. Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus, den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), June Raine, die Leiterin der Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA), Dr. Radiv Shah, Präsident der Rockefeller Foundation, und Dr. Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, als „verantwortlich für zahlreiche Verstöße gegen den Nürnberger Kodex … Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression“ im Vereinigten Königreich und anderen Ländern.

Nach wiederholten erfolglosen Versuchen, einen Fall vor das englische Gericht zu bringen, forderten die Antragsteller den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) mit „äußerster Dringlichkeit“ auf, „die Einführung von COVID-Impfungen, die Einführung von ungesetzlichen Impfpässen und alle anderen Arten von illegaler Kriegsführung … gegen die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs zu stoppen“.

In der am 6. Dezember eingereichten Klage legt die Gruppe Beweise dafür vor, dass es sich bei den COVID-19-„Impfstoffen“ in Wirklichkeit um experimentelle Gentherapien handelt, die mit Hilfe von Forschungsergebnissen aus Fledermaus-Coronaviren entwickelt wurden. Sie argumentiert, dass diese „Impfstoffe“ zu massiven Todesfällen und Verletzungen geführt haben und dass die britische Regierung es versäumt hat, die gemeldeten Todesfälle und Verletzungen zu untersuchen; dass die COVID-Fall- und Todeszahlen künstlich aufgebläht wurden; dass Gesichtsmasken aufgrund von Hypoxie, Hyperkapnie und anderen Ursachen schädlich sind; und dass PCR-Tests „völlig unzuverlässig“ sind und „krebserregendes Ethylenoxid enthalten. „

Sie argumentieren außerdem, dass wirksame Behandlungen für COVID-19, wie Hydroxychloroquin und Ivermectin, unterdrückt wurden, was zu einer höheren Zahl von Todesfällen durch COVID-19 führte, als eigentlich hätte auftreten müssen.

Sie argumentieren, dass die Verbote unter dem Vorwand künstlich aufgeblähter Infektions- und Todeszahlen durch ein künstlich hergestelltes Virus erlassen wurden, und dass die experimentellen „Impfstoffe“ dazu geführt haben:

Massive kurzfristige Schäden und Todesfälle, mit mindestens 395.049 gemeldeten unerwünschten Reaktionen auf COVID-„Impfstoffe“ allein im Vereinigten Königreich; ein starker Anstieg der ChildLine-Anrufe von gefährdeten Kindern während der Abriegelungen; „Zerstörung von Wohlstand und Unternehmen“ durch die verhängten Abriegelungen; „Schwerer Entzug der körperlichen Freiheit unter Verletzung grundlegender Regeln des Völkerrechts“, einschließlich Reise- und Versammlungsverboten sowie erzwungener Quarantäne und Selbstisolierung; Apartheid aufgrund von Segregation durch den Besitz von Impfpässen; und „erwartete Verringerung der Fruchtbarkeit“ nach der „Impfung“, neben anderen schädlichen physischen und psychologischen Auswirkungen.

Darüber hinaus behaupten die Kläger, dass „die Unterdrückung sicherer und wirksamer alternativer Behandlungsmethoden für Covid-19 einem Mord gleichkommt und eine umfassende Untersuchung durch das Gericht rechtfertigt“. Sie wiesen darauf hin, dass neben der Zensur von Online-Informationen und der Werbung für diese alternativen Behandlungen „einige akademische Zeitschriften die Veröffentlichung von Studien blockieren, die die Wirksamkeit von Medikamenten wie Ivermectin und Hydroxychloroquin belegen.“

Die Antragsteller zitierten auch Holocaust-Überlebende, die „krasse Parallelen zwischen den Covid-Beschränkungen und dem Beginn des Holocausts“ gezogen haben. In einem offenen Brief haben die Holocaust-Überlebenden die medizinischen Aufsichtsbehörden aufgefordert, „dieses gottlose medizinische Experiment an der Menschheit sofort zu stoppen“, das ihrer Meinung nach gegen den Nürnberger Kodex verstößt.

Sie behaupten sogar, dass sich „ein weiterer Holocaust größeren Ausmaßes vor unseren Augen abspielt“. Eine Überlebende, Vera Sharav, bemerkte in einem Interview, das in der Beschwerde zitiert wird,

„Die harte Lehre des Holocaust ist, dass die Medizin von einem heilenden, humanitären Beruf zu einem mörderischen Apparat pervertiert werden kann, wenn sich Ärzte mit der Regierung zusammentun und von ihrer persönlichen, beruflichen und klinischen Verpflichtung, dem Einzelnen keinen Schaden zuzufügen, abweichen.“

„Was den Holocaust von allen anderen Massengenoziden unterscheidet, ist die zentrale Rolle, die das medizinische Establishment, das gesamte medizinische Establishment, spielte. Jeder Schritt des mörderischen Prozesses wurde vom akademischen, professionellen medizinischen Establishment gebilligt. Ärzte und angesehene medizinische Gesellschaften und Institutionen verliehen dem Kindermord und dem Massenmord an der Zivilbevölkerung den Anschein von Legitimität.“

Den Klägern zufolge erfüllen alle schädlichen Folgen der „Impfstoffe“, des „Lockdown“ und des Virus die Kriterien für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs, weil die schuldigen „Mitglieder der britischen Regierung und führende Politiker der Welt sowohl Wissen als auch Absicht in Bezug auf diese angeblichen Verbrechen haben.“

In der Tat argumentieren sie, dass die zerstörerischen Folgen der „Impfstoffe“, der Abriegelungen und des manipulierten Virus bewusste Versuche der Entvölkerung und der gesellschaftlichen Destabilisierung als Teil eines global koordinierten Plans zur Konsolidierung von Reichtum und Macht in den Händen einiger weniger sind.

Sie argumentieren, dass diese Maßnahmen daher auch ein „Verbrechen der Aggression“ darstellen, d. h. das Bemühen, „tatsächlich die Kontrolle über einen Staat auszuüben oder dessen politische oder militärische Aktionen zu lenken“. In diesem Fall bestehe das Ziel darin, „alle demokratischen Nationalstaaten Schritt für Schritt zu demontieren“ und „kleine und mittlere Unternehmen zu zerstören und die Marktanteile auf die größten Konzerne zu verlagern“, die sich im Besitz der Superreichen befinden, um dieser „Elite“ eine größere politische und monetäre Kontrolle zu ermöglichen.