Mehr als 20.000 Todesfälle nach COVID-Impfungen an VAERS gemeldet

childrenshealthdefense.org: Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 965.843 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen, darunter 20.244 Todesfälle und 155.506 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 10. Dezember 2021 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 10. Dezember 2021 insgesamt 965.843 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 20.244 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 358 gegenüber der Vorwoche – und 155.506 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.560 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 10. Dezember 2021 691.884 unerwünschte Ereignisse, darunter 9.295 Todesfälle und 59.767 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Meldungen sind Meldungen, die US-Hersteller von ihren ausländischen Tochtergesellschaften erhalten haben. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den 9295 Todesfällen in den USA, die bis zum 10. Dezember gemeldet wurden, traten 21 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 26 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 61 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

Bis zum 10. Dezember waren in den USA 480 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind 279 Millionen Dosen von Pfizer, 184 Millionen Dosen von Moderna und 17 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Dezember 2021 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

4.181 unerwünschte Ereignisse, darunter 80 als schwerwiegend eingestufte und 2 gemeldete Todesfälle. Ein Todesfall ereignete sich bei einem 11-jährigen Mädchen aus Georgia, das am 14. September geimpft wurde, also vor der Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer in der Altersgruppe 5 bis 11 Jahre.

Der zweite Todesfall (VAERS I.D. 1890705) ereignete sich bei einem 5-jährigen Mädchen, das vier Tage nach der ersten Pfizer-Impfung starb.

Die US-amerikanischen VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Dezember 2021 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

24.893 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.488 als schwerwiegend eingestufte und 33 gemeldete Todesfälle.

Bei den jüngsten Todesfällen handelt es sich um ein 13-jähriges Mädchen aus Texas (VAERS I.D. 1913198), das 31 Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs starb. Laut VAERS-Bericht erhielt das Mädchen die erste Dosis von Pfizer am 1. August.

Zwei Wochen später klagte sie über vage Schmerzen im oberen Rücken und es wurde ein seltener Weichteilkrebs am Herzen diagnostiziert, obwohl sie keine Vorerkrankungen hatte. Die Eltern beantragten eine VAERS-Meldung für den Fall, dass ihr Krebs mit dem Impfstoff in Verbindung steht. Ihr Krebs und ihr Herzleiden verschlimmerten sich rasch und zunehmend, und sie starb am 1. Dezember.

61 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

571 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 561 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

143 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Dezember 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 10. Dezember meldeten 4.584 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.446 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.285 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

791 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 29 % auf Moderna und 27 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2 206 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

11.680 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.198 Berichte Pfizer, 4.159 Berichte Moderna und 2.275 Berichte J&J zugeschrieben.

3.405 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.118 Fälle Pfizer, 1.137 Fälle Moderna und 140 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

CDC befürwortet Impfstoffe von Pfizer und Moderna gegenüber J&J

Ein beratendes Gremium der CDC stimmte am Donnerstag mit 15 zu 0 Stimmen dafür, die mRNA-COVID-Impfstoffe von Pfizer und Moderna gegenüber der J&J-Impfung für Erwachsene ab 18 Jahren zu bevorzugen.

Die Empfehlung erfolgte, nachdem das Beratungsgremium der Behörde festgestellt hatte, dass die Rate der seltenen Blutgerinnungsstörungen nach der J&J-Impfung höher als erwartet war.

Die CDC hat die aktualisierte Empfehlung des Gremiums am späten Donnerstag gebilligt.

Das Gremium riet Impfstoffanbietern und Erwachsenen von der Verwendung des J&J-Impfstoffs ab, ohne jedoch zu empfehlen, den Impfstoff vom Markt zu nehmen. Die vorläufige Empfehlung gilt für die erste Impfstoffdosis und die Auffrischungsdosis von J&J.

CDC-Beamte bestätigten 54 Fälle von Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) unter J&J-Empfängern, darunter neun Todesfälle.

Die COVID-19 Vaccine Task Force der CDC schloss „Berichte aus, bei denen die einzige Thrombose ein ischämischer Schlaganfall oder ein Herzinfarkt war“, wodurch die Zahl der Fälle mit Blutgerinnungsstörungen erheblich reduziert wurde.

16.000 Ärzte und Wissenschaftler sagen, Kinder sollten keine COVID-Impfstoffe erhalten

COVID-Impfstoffe sind „irreversibel und potenziell dauerhaft schädlich“, so Dr. Robert Malone in einer Erklärung, in der er darlegt, warum 16.000 Ärzte und medizinische Wissenschaftler in aller Welt eine Erklärung unterzeichnet haben, in der sie öffentlich erklären, dass gesunde Kinder nicht gegen COVID geimpft werden sollten.

Laut Malone zwingt das in die Zellen der Kinder injizierte Virusgen den Körper, giftige Spike-Proteine zu bilden, die irreparable Schäden an wichtigen Organen verursachen könnten. Die neuartige Technologie, die in den Impfstoffen zum Einsatz kommt, sei nicht ausreichend getestet worden, so Malone.

Angesichts der COVID-Schäden, mit denen Eltern oder ihre Kinder möglicherweise für den Rest ihres Lebens leben müssen, sieht Malone keinen Nutzen darin, Kinder gegen die geringen Risiken eines Virus zu impfen.

Der Arzt sagt: „Viele Leben werden zerstört, weil die Regierung die natürliche Immunität nicht anerkennt

Dr. Marty Makary, ein Forscher im Bereich der öffentlichen Gesundheit an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, warf am Dienstag Regierungsvertretern vor, „modernen McCarthyismus“ gegen jeden zu betreiben, der vorschlägt, dass junge gesunde Menschen, insbesondere solche, die sich von COVID erholt haben, keine Auffrischungsimpfungen benötigen.

MUST WATCH testimony by Dr. Marty Makary of Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. He accuses public health officials of “modern-day McCarthyism” + publishing studies not worthy of “a 7th-grade science experiment.”https://t.co/HkeXYlH7X8 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) December 17, 2021

Makary sagte den Mitgliedern des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Krise, dass einige COVID-Maßnahmen „zu extrem und zu starr geworden sind und sich nicht mehr an klinischen Daten orientieren“.

Makary kritisierte die Eile der CDC, Auffrischungsimpfungen für 16- und 17-Jährige voranzutreiben, die auf Laborexperimenten beruhen, die nahelegen, dass Auffrischungsimpfungen die Antikörperspiegel gegen Omikron erhöhen.

Er erinnerte die Ausschussmitglieder daran, dass trotz eines gemeinsamen Jahresbudgets von etwa 58 Milliarden Dollar weder die CDC noch die National Institutes of Health eine glaubwürdige Studie zur natürlichen Immunität gegen COVID vorgelegt haben.

Studien zeigen, dass Pfizer-Impfstoff weniger wirksam gegen Omikron ist

Wie The Defender am 14. Dezember berichtete, haben drei Studien, die innerhalb weniger Tage veröffentlicht wurden, gezeigt, dass der COVID-Impfstoff von PfizerBioNTech weniger wirksam gegen die Omikron-Variante ist.

Laut einer Preprint-Studie von Forschern der britischen Universität Oxford in England ist bei den vollständig geimpften Personen „ein erheblicher Rückgang der Neutralisierung“ von Antikörpern festzustellen, „wobei es Hinweise darauf gibt, dass bei einigen Empfängern die Neutralisierung ganz ausbleibt“.

Der Studie zufolge könnten Durchbruchsinfektionen bei zuvor infizierten oder doppelt geimpften Personen zunehmen, obwohl es derzeit keine Hinweise auf ein erhöhtes Potenzial für schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle gibt.