Russlands „Balanceakt“

Die meisten Beobachter sind in ihrer Einschätzung der russischen Großstrategie gespalten: Diejenigen, die mit den Mainstream-Medien (MSM) verbunden sind, glauben, dass das Land aggressiv nach „Hegemonie“ strebt, während viele Stimmen aus der Alt-Media-Community (AMC) leidenschaftlich behaupten, dass es sich aus Prinzip in allen Bereichen gegen die USA richtet. Beides ist falsch, denn die Strategie dieser Großmacht des 21. Jahrhunderts besteht darin, die oberste „ausgleichende“ Kraft auf dem eurasischen Superkontinent zu werden, und zu diesem Zweck hat ihre Führung kürzlich einen diplomatischen Feldzug unternommen, um dieses ehrgeizige Ziel voranzutreiben.

Vietnam/Südostasien

Zunächst empfing Präsident Putin seinen vietnamesischen Amtskollegen, wobei sie sich auf eine gemeinsame Erklärung zur umfassenden Stärkung ihrer strategischen Partnerschaft bis 2030 einigten. Entscheidend ist, dass in diesem Dokument auch das UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) erwähnt wird. Dies zeigt die aufrichtige Absicht Russlands, in Südostasien eine neutrale ausgleichende Rolle zu spielen, wenn man bedenkt, wie empfindlich der chinesische strategische Partner auf die Art und Weise reagiert, in der die in diesem Übereinkommen verankerten internationalen Rechtsgrundsätze von einigen Klägern im Südchinesischen Meer interpretiert werden.

Indien/Südasien

Zweitens reiste der russische Staatschef nach Indien, wo er zum ersten Mal seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im vergangenen Jahr einen Tag lang sein Land verließ. Bei dieser Gelegenheit einigten sich die beiden auf eine gemeinsame Erklärung mit satten 99 Paragraphen, die sogar eine Klausel über die trilaterale Zusammenarbeit in Zentralasien, Südostasien und Afrika enthielt. Dies war ein globaler geostrategischer Wendepunkt, da damit die Grundlage geschaffen wurde, auf der diese beiden Großmächte ihre jeweiligen „Ausgleichsmaßnahmen“ in Afro-Eurasien durch die potenzielle Gründung einer neuen Bewegung der Blockfreien Staaten („Neo-NAM“) weiter aufeinander abstimmen können.

USA/Europa

Drittens hielt Präsident Putin am nächsten Tag ein virtuelles Treffen mit US-Präsident Joe Biden ab, das zweite Treffen dieser Art zwischen den beiden Staatsoberhäuptern innerhalb der letzten sechs Monate. Dabei ging es um die dringende Deeskalation der unerklärten, von den USA provozierten Raketenkrise in Europa. Ihre gemeinsamen Bemühungen um eine verantwortungsvolle Regulierung ihrer Rivalität durch den Abschluss eines De-facto-Nichtangriffspakts würden den Druck auf Russlands Westflanke verringern, was es den USA wiederum ermöglichen könnte, einen Teil ihrer militärischen Kräfte von dort in den asiatisch-pazifischen Raum zu verlagern, um China aggressiver „einzudämmen“.

China/Ostasien

Die vierte und bisher letzte diplomatische Entwicklung war das am Montag angekündigte, praktisch spontane virtuelle Treffen zwischen den Präsidenten Putin und Xi, das für den Mittwoch zwei Tage später angesetzt wurde. In Anbetracht des Kontextes, in dem diese Gespräche stattfinden, die kurz nach den letzten drei strategisch bedeutsamen Entwicklungen innerhalb von nur einer Woche stattfinden, ist es verständlich, dass Präsident Xi um eine Klarstellung der Absichten seines Amtskollegen bitten könnte, da jeder der zuvor beschriebenen Schritte Länder betraf, die äußerst angespannte Beziehungen zu China haben.

Entscheidende Klarstellung

Um Missverständnissen vorzubeugen: Es wird keineswegs behauptet, dass alles, was Russland in diesem Monat bisher getan hat, darauf abzielt, China „einzudämmen“ oder seine Sicherheitslage zu verkomplizieren. Die bilateralen Beziehungen sind besser als je zuvor in der Geschichte, sie sind wahrhaftig „ein Modell effektiver zwischenstaatlicher Interaktion“, genau wie Präsident Putin sie zuvor beschrieben hat, und sie haben nicht die geringste Chance, durch die bösartigen Spaltungsversuche feindlicher Dritter geschwächt zu werden. Dennoch sind diese beiden umfassenden strategischen Partner keine „Verbündeten“ und verfolgen weiterhin eine unabhängige Politik.

Große Strategie

In der Praxis äußert sich dies in den pragmatischen Bemühungen Russlands, seine geostrategische Lage und seine erstklassige diplomatische Erfahrung zum Zwecke des „Ausgleichs“ eurasischer Angelegenheiten zu nutzen, um den Ausbruch von Konflikten zwischen den zahlreichen konkurrierenden Staatenpaaren zu verhindern. Bei der Verfolgung dieses hehren friedensstiftenden Ziels hat Russland der Verbesserung der Beziehungen zu beiden Seiten vieler rivalisierender Staatenpaare Priorität eingeräumt, zu denen in diesem Zusammenhang China auf der einen Seite und seine vietnamesischen, indischen und US-amerikanischen Rivalen auf der anderen Seite gehören. Der Kreml hofft, das Gleichgewicht der Interessen und der Macht zwischen ihnen „sanft“ auszugleichen, um einen Krieg zu verhindern.

„Militärdiplomatie“

Nach seinem Kalkül kann der Kreml als gemeinsame Basis zwischen rivalisierenden Länderpaaren als potenzieller Vermittler in deren Streitigkeiten dienen. Wenn dies nicht von beiden Seiten gewünscht wird, kann der Kreml seine „Militärdiplomatie“ einsetzen, um das Kräftegleichgewicht zwischen den beiden Ländern aufrechtzuerhalten, so dass keines der beiden Länder einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem anderen erlangt, was sie seiner Meinung nach dazu bewegen kann, politische Lösungen für ihre Streitigkeiten zu suchen. Dies ist genau die Politik, die sie mit Vietnam und Indien gegenüber China praktiziert.

Die Verbindung zwischen den Punkten

Was die amerikanische Dimension dieses „Balanceakts“ betrifft, so hat Russland ein legitimes nationales Interesse daran, den beispiellosen militärischen Druck der NATO an seiner Westflanke zu verringern, auch wenn das Ergebnis eines möglichen „Nichtangriffspakts“ zwischen ihm und den USA die USA ungewollt in die Lage versetzen könnte, einen Teil ihrer Streitkräfte von dort in den asiatisch-pazifischen Raum zu verlegen, um China aggressiver „einzudämmen“. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass dies Vietnam oder Indien betreffen könnte, da beide inzwischen unmissverständlich signalisiert haben, dass Russland ihr bevorzugter militärisch-strategischer Partner ist und nicht die USA.

Chinas Druckventile

Vor diesem Hintergrund muss sich China zwar Sorgen über den Vorschlag eines vierfachen asiatischen Netzwerks zwischen diesem Land, Australien, Japan, der Republik Korea, den Philippinen und Thailand machen, den Außenminister Blinken in seiner Rede in Indonesien Anfang dieser Woche angedeutet hat, doch sollten diese Länder bereits als mögliche Aufmarschgebiete in Betracht gezogen werden, da sie zu den Vertragsverbündeten der USA gehören. Im größeren Kontext des „Ausgleichs“ ist es am wichtigsten, dass Vietnam und Indien aus dieser blockbasierten Gleichung herausgenommen werden, was den Druck auf Chinas Südflanke etwas verringert.

Russlands „ausgleichende“ Rolle

Dies wiederum kann China und Indien ermutigen, weiterhin nach politischen Lösungen für ihre Streitigkeiten im Südchinesischen Meer bzw. im Himalaya zu suchen. Mit anderen Worten: Auch wenn einige böswillige ausländische Kräfte versuchen könnten, die Wahrnehmung der jüngsten Rekalibrierungen in Russlands eurasischem „Balanceakt“ gegenüber den Beziehungen Vietnams und Indiens zu China zu manipulieren, so ist die strategische Wahrheit doch, dass diese Schritte im Großen und Ganzen die nationalen Sicherheitsinteressen der Volksrepublik ergänzen. Es ist jedoch die amerikanische Dimension, die einer weiteren Klärung bedarf.

Putins Spionagechef redet

Darin liegt die Bedeutung des jüngsten Interviews von Sergej Naryschkin. Er ist der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR. TASS berichtete über einige wichtige Auszüge aus seinem jüngsten Medienauftritt, in dem er nicht nur bestritt, dass sein Land „Hauptgegner“ wie zu Zeiten der Sowjetunion hat, sondern auch eine stärkere Zusammenarbeit und sogar eine Partnerschaft mit der CIA vorschlug, um den Terrorismus zu bekämpfen und in anderen Fragen von gemeinsamem Sicherheitsinteresse enger zusammenzuarbeiten. Seltsamerweise erschien sein Interview am selben Tag, an dem die Präsidenten Putin und Xi ihr letztes virtuelles Treffen abhielten, bei dem sie sich über eine Reihe von Themen einig waren.

Entlarvung falscher Narrative

Wenn man bedenkt, was der Spionagechef des Landes gerade enthüllt hat, sollte es keinen Zweifel daran geben, dass es Russland wirklich ernst damit ist, einen „Nichtangriffspakt“ mit den USA zu schließen, der für beide Seiten vorteilhaft und global stabilisierend wäre. Naryschkin widersprach implizit den MSM- und AMC-Einschätzungen der großen Strategie seines Landes, indem er aufzeigte, wie „ausgewogen“ seine Absichten tatsächlich sind. Russland betrachtet die USA nicht als seinen ewigen Feind, wie diese beiden Lager überraschenderweise übereinstimmend feststellen, sondern ist lediglich besorgt über die Folgen, die einige seiner Schritte für Moskaus legitime nationale Sicherheitsinteressen haben.

Eine Partnerschaft zwischen SVR und CIA?

Für den Fall, dass ein „Nichtangriffspakt“ erreicht werden kann, deutete Naryschkin an, dass der SVR mit seinen CIA-Rivalen in Fragen gemeinsamer Sicherheitsinteressen wie dem Terrorismus zusammenarbeiten könnte. TASS zitierte ihn sogar mit den Worten: „Ich respektiere alle Geheimdienstler, die unsere Welt sicherer machen wollen und es nicht als ihr Lebensziel ansehen, Russland zu schaden.“ Es sollte selbstverständlich sein, dass diese vorgeschlagene Partnerschaft nicht gegen Drittländer wie China gerichtet wäre, aber die Optik einer SVR-CIA-Partnerschaft wäre sicherlich bedeutsam, und allein die Tatsache, dass dies offiziell vorgeschlagen wurde, bestätigt Russlands neutrale „ausgleichende“ Absichten.

Nicht-ideologisches „Gleichgewicht“

Dies ist für das Verständnis von Russlands kürzlich neu kalibriertem „Gleichgewicht“ äußerst wichtig, das Präsident Putin seinem chinesischen Amtskollegen während ihrer Gespräche wahrscheinlich verdeutlichte, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass dies in den jeweiligen Berichten beider Seiten über das Gespräch vom Mittwoch erwähnt wird. Naryschkins Vorschlag, mit der CIA zusammenzuarbeiten, zeigt, wie unideologisch die Außenpolitik seines Landes ist, genau wie Außenminister Lawrow sie im Oktober beschrieben hat. Im Gegensatz zur Wahrnehmung der Medien und der AMC betrachtet Russland die USA nicht als uneinlösbaren Rivalen.

Putin + Naryschkin = Erfolg

Um seine große strategische Vision, im 21. Jahrhundert die wichtigste „ausgleichende“ Kraft Eurasiens zu werden, maximal zu optimieren, muss Russland unbedingt seine Beziehungen zu den USA „normalisieren“, was genau die Absicht ist, die Spionagechef Naryschkin seinem amerikanischen Amtskollegen vermitteln wollte. Dies ergänzt die diplomatischen Bemühungen Präsident Putins in diesem Monat, mit seinen vietnamesischen, indischen, amerikanischen und chinesischen Gesprächspartnern in Kontakt zu treten. All dies zielt darauf ab, das Gleichgewicht der Interessen auf dem Superkontinent so anzupassen, dass Russland sie für den Rest des Jahrhunderts effektiver verwalten kann.

Bewertung der strategischen Absichten

Während die friedlichen Absichten Amerikas in Eurasien fragwürdig sind, sind es die Vietnams, Indiens und Chinas nicht, so dass Russland mit seinen jüngsten Schritten unverzichtbar ist, um politische Lösungen für ihre Streitigkeiten zu fördern. Darüber hinaus sind die USA zwar immer noch bestrebt, China im asiatisch-pazifischen Raum zu provozieren – vor allem durch ihren jüngsten Vorschlag für ein Quad-ähnliches asiatisches Netzwerk, ganz zu schweigen von AUKUS -, doch scheinen sie tatsächlich ernsthaft an einer Deeskalation der Spannungen mit Russland in Westeurasien (Europa) interessiert zu sein, weshalb Biden zugestimmt hat, sich in nur sechs Monaten zweimal mit seinem russischen Amtskollegen zu treffen.

Vorhersage des Szenarios

Das sich entwickelnde Szenario deutet darauf hin, dass Russlands jüngste „ausgleichende“ Schritte in Eurasien in Verbindung mit dem möglichen Erfolg der US-Bemühungen um eine Neuverhandlung des iranischen Atomabkommens zur Lösung einiger der dringendsten Sicherheitsfragen in Europa und Westasien führen könnten. Dieses Ergebnis würde wiederum die strategische Aufmerksamkeit des Superkontinents auf den asiatisch-pazifischen Raum lenken, vor allem im Hinblick auf die Versuche einiger Länder, China „einzudämmen“. Obwohl die Volksrepublik unter zusätzlichen Druck geraten könnte, wenn die US-Truppen aus den beiden genannten Regionen dorthin verlegt werden, könnten sich auch einige Druckventile ergeben.

„Ausgleichende“ russisch-chinesische Beziehungen

Insbesondere Russlands jüngste „ausgleichende“ Schritte mit Vietnam und Indien können den Druck auf Chinas Südflanke verringern, während Moskaus politische Koordination mit Peking in Afghanistan und in der iranischen Nuklearfrage der Volksrepublik neue Möglichkeiten in Zentral- und Westasien eröffnen könnte. In Anbetracht des vorherrschenden Einflusses Russlands in der erstgenannten Region und seines in letzter Zeit wachsenden Einflusses in der zweiten Region würde dies wiederum dazu führen, dass die eurasische Großmacht in den Augen ihrer Partner eine größere strategische Bedeutung erlangt, was ihr helfen kann, über Jahrzehnte hinweg „ausgewogene“ Beziehungen zu China aufrechtzuerhalten.

Abschließende Überlegungen

Die in dieser Analyse vermittelte große strategische Einsicht sollte keinen Zweifel an Russlands „ausgleichenden“ Absichten lassen, die von Präsident Putins Spionagechef Naryschkin bestätigt wurden, als er eine Partnerschaft mit der CIA für den Fall forderte, dass beide Länder ihre Rivalität verantwortungsvoll regeln. China braucht sich keine Sorgen zu machen, denn Russlands diplomatische Aktivitäten der letzten zwei Wochen zielen darauf ab, das „Gleichgewicht“ der Interessen und der Macht auf dem Superkontinent neu zu gestalten, nicht es zu destabilisieren. Dies geschieht, um politische Lösungen für Streitigkeiten zu fördern und so den Frieden für alle zu sichern.