Big Tech’s neueste “Lösung” für KI-Panik ist die Förderung einer digitalen ID-Agenda

Ein Forschungspapier, das von Microsoft, OpenAI und einer Reihe einflussreicher Universitäten verfasst wurde, schlägt die Entwicklung von “Personhood Credentials” (PHCs) vor.

Es ist bemerkenswert, dass dieselben Unternehmen, die potenziell “betrügerische” KI-Modelle entwickeln und verkaufen, jetzt mit einer ziemlich drastischen “Lösung” aufwarten, nämlich einer Form der digitalen ID.

Das Ziel besteht darin, Täuschungen zu vermeiden, indem man sicherstellt, dass die Urheber von Online-Inhalten als “echt” identifiziert werden, im Gegensatz zu KI-generierten Inhalten. In dem Dokument wird offen eingeräumt, dass dabei die Privatsphäre nicht berücksichtigt wird.

Stattdessen ist von “kryptografischer Authentifizierung” die Rede, die auch als “pseudonym” bezeichnet wird, da die PHCs eine Person nicht öffentlich identifizieren sollen – es sei denn, die Forderung kommt von den Strafverfolgungsbehörden.

“Obwohl die PHCs die Verknüpfung der Anmeldeinformationen mit anderen Diensten verhindern, sollten sich die Nutzer darüber im Klaren sein, dass ihre anderen Online-Aktivitäten immer noch verfolgt und durch bestehende Methoden möglicherweise anonymisiert werden können”, so die Autoren der Studie.

Hier kommen wir zum Kern der Sache: die Entwicklung einer praktikablen digitalen ID, die der Regierung zur Verfügung steht und oberflächlich die Anonymität wahrt. Gleichzeitig wird sie als Lösung für das vermeintliche Unrecht präsentiert, das durch die profitablen “KI”-Produkte von Unternehmen wie Microsoft verursacht wird.

In dem Papier wird die Online-Anonymität als die wichtigste “Waffe” betrachtet, die von schlechten Akteuren bei betrügerischem Verhalten eingesetzt wird. Shrey Jain, Produktmanager bei Microsoft, erklärte in einem Interview, dass dies in der Vergangenheit aus Gründen des Datenschutzes und des Zugangs zu Informationen akzeptabel war – doch die Zeiten haben sich geändert.

Der Grund dafür ist die KI – oder besser gesagt, die KI-Panik, die heutzutage gedeiht, lange bevor die Welt jemals echte KI (AGI) erleben und damit umgehen wird. Aber es ist gut genug für Microsoft, OpenAI und über 30 andere (einschließlich Harvard, Oxford, MIT…), um PHCs vorzuschlagen.

In diesem Szenario werden Menschen nicht wirklich anders behandelt als Websites, wobei die PHC mit Zertifizierungsstellen verglichen werden. Es bleibt jedoch unklar (obwohl Regierungen als mögliche “Vertrauenswurzeln” erwähnt werden), welche Behörde Menschen “authentifizieren” und ihnen Identifikatoren zuweisen soll, als Beweis dafür, dass sie Menschen sind.

Da das Papier nicht wirklich einen konkreten Plan für die Entwicklung und Umsetzung von PHCs darstellt, könnte es auch als eine Möglichkeit für die Industrie gesehen werden, weiterhin Einnahmen aus der “KI” zu erzielen und gleichzeitig unruhige Regierungen zu beruhigen und ihnen zu versichern, dass “etwas unternommen wird”.