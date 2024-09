Die Revolution ist jetzt

Caitlin Johnstone

Eine effektive Lösung, die wir alle hier und jetzt umsetzen können, besteht darin, einen revolutionären Zeitgeist zu fördern, indem wir das Bewusstsein für die Verderbtheit und Täuschung des Imperiums verbreiten. Die Menschen fragen mich immer wieder, was wir tun können, um die Tyrannei und Verderbtheit des Imperiums zu bekämpfen und eine gesunde Welt zu schaffen.

„Aber was können wir tun?“, fragen sie. „Du sprichst immer über die Probleme, aber wir benötigen Lösungen! Wie lösen wir die Probleme, auf die du immer wieder hinweist?“

Das ist besonders während der US-Wahlzeit üblich, weil ich oft die betrügerische Natur der westlichen Wahlpolitik betone und sage, dass Amerikaner niemals durch Wahlen ihre Probleme lösen können.

Das ist natürlich berechtigt. Wenn ich sage: „Nicht dieser Weg, das ist eine Sackgasse“, ist es nur fair, dass ich gefragt werde, welcher Weg tatsächlich zum Ausweg führt.

Das Problem ist, dass ich hier ständig über Lösungen spreche und immer das praktiziere, was ich predige, und mit gutem Beispiel vorangehe; aber einige Menschen scheinen nicht zu hören, was ich sage. Es geht zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus, weil ich keine Lösungen habe, die so einfach und unmittelbar sind wie „Stimmen Sie für Donald Trump, er wird den tiefen Staat bekämpfen“ oder „Stimmen Sie für Kamala Harris, sie wird den Faschismus stoppen.“

Die Wahrheit ist, dass es im Hier und Jetzt keine einfachen und sofortigen Lösungen für die Probleme gibt, denen wir in unserer Welt gegenüberstehen. Das System ist viel zu tief verwurzelt, und die Menschen sind viel zu stark mit Propaganda indoktriniert, um jetzt zum Kampf gegen das System bewegt zu werden.

Und ich betone die Worte „im Hier und Jetzt“. Meine Lösungen mögen nicht einfach oder unmittelbar sein, aber im Gegensatz zur Stimmabgabe für Trump oder Harris im November werden sie tatsächlich funktionieren, wenn sie in ausreichender Anzahl umgesetzt werden.

Eine effektive Lösung, die wir alle hier und jetzt umsetzen können, besteht darin, einen revolutionären Zeitgeist zu fördern, indem wir das Bewusstsein für die Verderbtheit und Täuschung des Imperiums verbreiten. Das Hauptproblem für wirklichen Wandel ist die Tatsache, dass mehr als genug Menschen durch Propaganda so stark gehirngewaschen sind, dass sie sich nicht gegen unsere Herrscher erheben. Unsere erste Aufgabe besteht also darin, daran zu arbeiten, die Menschen aus diesem propagandainduzierten Koma zu wecken, damit sie sehen können, wie dringend wirklicher Wandel benötigt wird.

Die Tyrannen werden ihre Tyrannei nicht beenden, bis sie dazu gezwungen werden, und sie können nicht dazu gezwungen werden, solange genug Menschen durch Propaganda glauben, dass alles in Ordnung ist. Deshalb wird so viel Energie in Maßnahmen zur Kontrolle der Narrative wie Massenmedienpropaganda, Zensur, staatliche Geheimhaltung, den Krieg gegen den Journalismus und die Manipulation von Algorithmen im Silicon Valley investiert. Sie würden nicht so viel Energie in den Schutz dieses Teils der imperialen Maschine stecken, wenn er nicht sehr anfällig für Angriffe wäre.

Also greifen wir ihn an. Wir entwickeln eine Gewohnheit aus kleinen Akten des Widerstands und versuchen, jeden Tag etwas zu tun, um die Missbräuche des Imperiums in den Augen der Öffentlichkeit zu entnormatisieren. Unsere historisch beispiellose Fähigkeit, Ideen und Informationen in Echtzeit weltweit zu teilen, macht es viel einfacher als früher, nicht autorisiertes Material zu verbreiten, und viel demokratischer. Das ist etwas, dem wir uns alle widmen können.

Die Maschine ist viel zu groß und mächtig, als dass wir sie alleine zu Fall bringen könnten, aber wenn genug Köpfe aus der Narrativmatrix herausgelöst werden können, können wir sie definitiv gemeinsam zu Fall bringen. Sobald genug Köpfe auf dieses Projekt gerichtet sind, werden konkretere Lösungen entstehen und in unserem kollektiven Bewusstsein an Fahrt gewinnen.

Es ist jetzt noch zu früh für einen Aufstand. Schon mal Les Misérables gesehen? Die Szene mit der Barrikade? So würde es aussehen, wenn wir jetzt versuchen würden, die Maschine direkt anzugreifen. Die Menschen würden nicht kommen. Es wäre ungewinnbar. Die Geschichte ist voll von solchen gescheiterten Revolutionen. Also widmen wir uns im Hier und Jetzt dem Projekt, sicherzustellen, dass viele andere sich uns an der Barrikade anschließen werden, in welcher Form auch immer dieser direkte konkrete Widerstand schließlich Gestalt annehmen wird.

Die gute Nachricht ist, dass dies die Revolution ins Hier und Jetzt bringt, denn jetzt sieht die Revolution nach etwas aus, das wir alle heute beginnen können. Jeder von uns.

Keiner von uns kann alles tun, aber wir können alle etwas tun. Alles, was Sie machen können, um das nächste Paar Augen für die Schrecken zu öffnen, die das Imperium unserer Welt auferlegt, für die Ungerechtigkeiten, die unsere Herrscher unserer Gesellschaft auferlegen, und für die Lügen, die uns erzählt werden, um all das zu rechtfertigen.

Sie können dies mit allen Mitteln tun, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sprechen Sie mit Menschen. Verteilen Sie Literatur. Erstellen Sie Videos. Erstellen Sie TikTok-Sketche. Erstellen Sie Tweets. Machen Sie Kunst. Machen Sie Memes. Schreiben Sie an Wände. Schreiben Sie Blogs. Drucken Sie Zines. Schreiben Sie Leserbriefe an Ihre lokale Zeitung. Alles, was Sie machen können, um nicht autorisierte Ideen in Augen und Ohren zu bringen, die ihnen sonst vielleicht nicht begegnet wären, unter Verwendung Ihrer eigenen einzigartigen Fähigkeiten und persönlichen Konditionierung.

Je mehr Augen für das geöffnet werden, was vor sich geht, desto mehr Hände werden wir haben, die daran arbeiten, die anderen zu wecken. Dies ermöglicht die Möglichkeit eines nicht linearen Wachstums, was bedeutet, dass sich die Dinge rasant von „unmöglich“ zu „unvermeidlich“ entwickeln könnten.

Alle positiven Veränderungen im menschlichen Verhalten werden immer von einer Bewusstseinserweiterung begleitet, egal ob es sich um Veränderungen im Verhalten eines Individuums oder um Veränderungen im Verhalten unserer gesamten Spezies handelt. Also lasst uns daran arbeiten, das Bewusstsein zu erweitern.

Es ist mein aufrichtigster Wunsch, dass eines Tages, und zwar nicht allzu fern, das, was ich hier tue, als nichts Besonderes angesehen wird, weil so viele andere das tun, was ich tue, dass ich in keiner Weise mehr aus der Menge heraussteche. Und idealerweise wird dieses Projekt hier dann in völlige Obsoleszenz verfallen, wenn wir zusammen eine gesunde Welt schaffen, die es vollkommen überflüssig macht.