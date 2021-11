Bilder von der weißrussisch-polnischen Grenze, die in Deutschland nicht gezeigt werden

Das russische Fernsehen hat Bilder von der Lage der Flüchtlinge an der weißrussisch-polnischen Grenze gezeigt, wie man sie in Deutschland wohl nicht zu sehen bekommt.

In der Sendung „Nachrichten der Woche“, dem Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, wurde am Sonntag wieder eine Reportage von der weißrussisch-polnischen Grenze und der Lage der Flüchtlinge gezeigt, die dort gestrandet sind. Obwohl Präsident Lukaschenko mittlerweile persönlich vor Ort war und den Flüchtlingen Hilfe bei der Rückkehr in ihre Heimat angeboten hat, bleiben viele lieber in dem provisorischen Flüchtlingslager und hoffen weiterhin, nach Deutschland zu gelangen.

Da ich auch vor einer Woche einen Bericht des russischen Fernsehens aus dem Lager übersetzt habe, habe ich an den Reaktionen der Leser bemerkt, dass in Deutschland nicht vollständig über die Situation vor Ort berichtet wird. Vor allem das ausgesprochen brutale Vorgehen der polnischen Sicherheitskräfte wird in Deutschland nach Kräften verschwiegen. Oder wurde im deutschen Fernsehen zur besten Sendezeit