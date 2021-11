Der Wendepunkt – Zeit zum Handeln

Wir alle wissen, dass wir in schwierigen und unruhigen Zeiten leben. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie, Städte und ganze Länder werden monatelang abgeriegelt. Menschen verlieren ihr Leben, ihre Arbeit und ihr Geschäft. Psychische Erkrankungen und Selbstmorde nehmen zu, und es wird Generationen dauern, bis die angehäuften Schulden abbezahlt sind. Zensur und Polarisierung scheinen die neue Norm zu sein, bei der differenzierte Debatten und gegenseitiger Respekt einer Pro- oder Anti-Mentalität weichen, die eine abschreckende und zutiefst spaltende Wirkung auf unsere zuvor offenen und toleranten Gesellschaften hat.

Viel beunruhigender als all diese Dinge ist jedoch, dass wir am Rande eines zivilisatorischen Wandels stehen, der in seinen Folgen so weitreichend und in seinen Implikationen so tiefgreifend ist, dass nur wenige in der Lage sind, die unmittelbare Gefahr zu erkennen oder den Rubikon, den wir zu überschreiten im Begriff sind, und die dystopische Welt, die uns auf der anderen Seite erwartet, vollständig zu begreifen. Sie fragen sich, wie dieser grundlegende Wandel herbeigeführt werden soll? Durch Taschenspielertricks, durch Irreführung und durch die Einführung des scheinbar harmlosen „Impfpasses“.

Eine solche These erscheint höchst unwahrscheinlich, und Sie sind zu Recht skeptisch, aber lassen Sie mich das erklären.