Wie Covid-19 Blutgerinnsel verursacht

Ich bin Allgemeinmediziner und arbeite hauptsächlich mit älteren Menschen. Als solcher war ich an vorderster Front und habe seit Ausbruch der Pandemie und während der langen Monate Pflegeheime besucht. Ich bin geimpft und habe eine Auffrischungsimpfung erhalten, sonst könnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal.

Ich lebe in einer anderen Welt, in der ich mich mit Herzkrankheiten beschäftige und über sie forsche und schreibe. In dieser Welt werde ich als Außenseiter angesehen, weil ich es wage, die allmächtige Cholesterinhypothese in Frage zu stellen.

Das bedeutet, dass ich mit zwei Dingen mühsam vertraut geworden bin. Erstens: Angriffe von Medizinerkollegen und „Experten“ für Herz-Kreislauf-Medizin, die mir sagen, dass ich Blödsinn rede. Zweitens, die Tatsache, dass die Welt der medizinischen Forschung … nicht ganz das olympische Ideal ist, das wir uns vielleicht wünschen. (Er sagte das aus Höflichkeit.)

Deshalb habe ich das Buch „Doctoring Data“ geschrieben, um den Menschen zu helfen, aus den verschiedenen verrückten Schlagzeilen zu Gesundheitsfragen wie „Eier sind schlecht für Sie“, „Eier sind ein Supernahrungsmittel und gut für Sie“ und „Eier sind wieder schlecht für Sie“ einen Sinn zu ziehen. Auch um einige der massiven Interessenkonflikte und Datenmanipulationen zu entlarven.

In dieser Welt fühlte ich mich ziemlich gut positioniert, um mich mit Covid-19-Impfstoffen zu befassen – was sie bewirken, wie sie funktionieren und welche Probleme sie verursachen könnten. Insbesondere die Frage der Blutgerinnung, denn ich glaube, dass eine „abnormale“ Blutgerinnung die eigentliche Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, und ich forsche seit mehr als 30 Jahren auf diesem Gebiet.

Als Covid-19 zuschlug, schrieb ich gerade ein Kapitel darüber, wie Bakterien und Viren das Risiko der Blutgerinnung erhöhen können, was zu so schrecklichen Dingen wie Schlaganfällen und Herzinfarkten führt.

Wie Kassandra beobachtete ich, wie die Forscher in scheinbarem Erstaunen darüber schrieben, dass Covid-19 Menschen hauptsächlich durch Blutgerinnsel tötete. Außerdem entwickelten Kinder eine Autoimmunerkrankung, die zu einer Entzündung der Blutgefäße führte, die so genannte Vaskulitis (vascular“ = Blutgefäße, itis“ = Entzündung),

Ich recherchierte über eine Autoimmunerkrankung, die bei Kindern eine Vaskulitis hervorruft: die Kawasaki-Krankheit. Es war klar, dass die beiden Krankheiten ziemlich ähnlich sind. Die Kawasaki-Krankheit verursacht eine glühende Vaskulitis, die die Blutgefäße schädigt und in einigen Fällen bei Kindern im Alter von vier oder fünf Jahren zu Herzinfarkten führen kann. Die Ursache ist unbekannt, aber viele Forscher glauben, dass eine Virusinfektion den Prozess auslöst.

Wie verursacht Covid-19 Vaskulitis und Blutgerinnsel? In Kurzform: Das SARS-CoV-2-Virus dringt in die Zellen ein, indem es sich an einen Rezeptor auf der Zellmembranoberfläche anheftet. Dieser Rezeptor ist der ACE2-Rezeptor. Ohne ACE2-Rezeptor kann das Virus nicht in eine Zelle eindringen.

Die Zellen, die die Lunge auskleiden, haben viele ACE2-Rezeptoren, ebenso wie die Zellen, die alle Blutgefäße auskleiden. Das Gleiche gilt für die Zellen im Herzen – Herzmuskelzellen und Herzbeutelzellen. Der Grund dafür ist, dass die ACE2-Rezeptoren eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle des Blutdrucks und Ähnlichem spielen. Auch die Umwandlung von Angiotensin I in Angiotensin II findet in der Lunge statt (das „A“ in ACE2 steht für Angiotensin). Ich tanze hier auf einer Welt der Komplexität, ohne, wie ich hoffe, hineinzufallen.

Zellen mit vielen ACE2-Rezeptoren auf ihnen werden also mit SARS-CoV-2 infiziert. Das Virus wird sich in diesen Zellen vermehren, bevor Tausende von neu gebildeten Viren ausbrechen. Die Lungenzellen werden zuerst befallen, daher beginnen hier die Hauptprobleme, und deshalb kann sich die Lunge mit Flüssigkeit und anderen „Trümmern“ füllen.

Dann kommen die Zellen, die alle Blutgefäße auskleiden, ins Spiel. Natürlich sitzt das Immunsystem nicht tatenlos herum. Infizierte Zellen senden Notrufe aus, um dem Immunsystem mitzuteilen, dass das Virus eingedrungen ist. Das Immunsystem stößt auf das Virus im Blutkreislauf und greift es an. Das ganze System gerät in Wallung. Es werden spezifische Anti-SARS-CoV-2-Antikörper gebildet – das kann einige Wochen dauern.

(Achtung: Ich spreche hier hauptsächlich über das, was in „schweren“ Fällen passiert; die überwiegende Mehrheit der Menschen hat eine viel, viel mildere „Infektion“. Ich möchte niemanden unnötig beunruhigen.)

Die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, sind nun geschädigt und sterben ab. Außerdem beginnen sie, zum Angriffsziel des Immunsystems zu werden. Die einzige Möglichkeit für Killerzellen und dergleichen, an ein Virus in einer Zelle heranzukommen, besteht darin, zuerst die Zelle zu töten. Ihr Immunsystem beginnt, die Zellen, die Ihre Blutgefäße auskleiden, als „Feind“ zu betrachten: aufspüren und zerstören.

Gleichzeitig wird das System der Blutgerinnung aktiviert. Das Immunsystem und das Blutgerinnungssystem sind eng miteinander verbunden. Bei primitiveren Tieren sind sie ein und dasselbe. Wenn das Immunsystem in Alarmbereitschaft ist, ist das Blut viel eher bereit, zu gerinnen.

Hinzu kommt, dass das Spike-Protein von SARS-CoV-2 ein starker Stimulator der Blutgerinnung ist, wie in dem Artikel „SARS-CoV-2spike S1 subunit induces hypercoagulability“ beschrieben.

Kurz gesagt: Covid-19 stimuliert die Blutgerinnung auf viele verschiedene Arten. Zum Beispiel:

Wenn die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden (Endothelzellen), geschädigt werden, stimuliert dies die Bildung von Blutgerinnseln an diesen Stellen.

Durch die Aktivierung des Immunsystems wird die Gerinnungsbereitschaft des Blutes erhöht.

Die Spike-Proteine der SARS-CoV-2-Viren stimulieren aktiv die Blutgerinnung.

Das wirft natürlich die Frage auf: Können die Impfstoffe das Gleiche bewirken? Ich werde dies in einem weiteren Artikel untersuchen.