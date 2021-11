Österreichs Impfzwang verstößt gegen internationales Recht

Obwohl Impfstoffe eine wichtige Rolle im Kampf gegen die aktuelle Pandemie spielen können, verstößt es gegen jeden Aspekt der menschlichen Freiheit, für die viele Generationen von Männern und Frauen gekämpft haben, diesen medizinischen Eingriff zu erzwingen.

Die westlichen Medien haben mit schockierender Gleichgültigkeit auf die Ankündigung Österreichs reagiert, als „erstes europäisches Land“ die Impfung gegen Covid 19 verpflichtend vorzuschreiben, wobei bei Nichteinhaltung Gefängnisstrafen drohen. Können wir eine zweite Meinung einholen?

Angesichts einer Welle neuer Covid-Fälle hat Österreich eine 10-tägige Abriegelung der gesamten Bevölkerung – einschließlich der Geimpften – ab dem 22. November angeordnet. Darüber hinaus hat die Regierung angekündigt, dass sie eine Gesetzgebung für eine verpflichtende Impfung vorbereitet, die am 1. Februar in Kraft treten soll, wie Bundeskanzler Alexander Schallenberg mitteilte.

„Wir haben nicht genügend Menschen davon überzeugen können, sich impfen zu lassen“, sagte Schallenberg, um die drakonische Entscheidung zu begründen. „Zu lange sind ich und andere davon ausgegangen, dass man die Menschen überzeugen kann, sich impfen zu lassen.“

Schallenberg, der von einer langen Reihe blaublütiger österreichisch-ungarischer Adliger abstammt, wurde übrigens letzten Monat als Nachfolger von Sebastian Kurz als Bundeskanzler ausgewählt, als dieser in eine heikle Korruptionsaffäre verwickelt wurde. Unmittelbar nach der Ernennung Schallenbergs stürmte der gerissene Covid-19, der vielleicht eine günstige Gelegenheit für ein Machtspiel inmitten des Chaos sah, das Land.

Der neue österreichische Bundeskanzler scheint jedoch in seinem Wunsch, den medizinischen Diktator zu spielen, vergessen zu haben, dass die Menschen ein Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper haben. Die Zivilbevölkerung nachdrücklich zu einer Impfung aufzufordern, ist eine Sache; sie mit Gewalt dazu zu zwingen – unter Androhung von Geld- und sogar Haftstrafen, falls sie nicht zahlen können -, überschreitet die humanitäre Grenze. So viel haben zumindest die Vereinten Nationen festgestellt.

Österreich wird nun eine COVID-Sperre für geimpfte UND ungeimpfte Personen verhängen. Außerdem wurde angekündigt, dass bis Februar eine Impfpflicht für das GESAMTE LAND in Kraft treten wird – die erste der Welt. – Dr. David Samadi (@drdavidsamadi) November 19, 2021

Im Oktober 2005 verabschiedeten rund 190 UNESCO-Mitgliedstaaten die Allgemeine Erklärung zur Bioethik und zu den Menschenrechten, in der sich die Unterzeichner und die internationale Gemeinschaft verpflichten, „grundlegende ethische Prinzipien im Zusammenhang mit der Medizin, den Biowissenschaften und den damit verbundenen Technologien zu achten und anzuwenden“.

Artikel 6, Abschnitt 3 lautet:

„In geeigneten Fällen von Forschung an einer Gruppe von Personen oder einer Gemeinschaft kann zusätzlich die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter der betreffenden Gruppe oder Gemeinschaft eingeholt werden. In keinem Fall sollte eine kollektive Zustimmung der Gemeinschaft oder die Zustimmung eines Gemeinschaftsleiters oder einer anderen Autorität die auf Kenntnis der Sachlage gegründete Einwilligung des Einzelnen ersetzen.“

Pierre Sané, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der UNESCO für Sozial- und Humanwissenschaften (2001-2010), ging in seiner Rede auf die Meningitis-Pandemie ein, die 1996 in der nigerianischen Stadt Kano grassierte. Pfizer bot in einer „humanitären Geste“ seine Hilfe an und stellte ein neues Antibiotikum namens Trovan zur Verfügung, das Kindern oral verabreicht werden konnte. Pfizer verschwieg jedoch, dass Trovan nie bei einem Krankheitsausbruch getestet worden war und auch nie oral an Kinder verabreicht wurde. Dennoch nahmen sechs Wochen nach dem Ausbruch der Krankheit 200 Kinder an der klinischen Studie von Pfizer teil.

Sané erklärte, was dann geschah: „Ein Regierungsausschuss aus medizinischen Experten untersuchte die Trovan-Studie und kam zu dem Schluss, dass sie illegal und unethisch war. Die Verzweiflung der Eltern und die Notsituation machten es leicht, Patienten in die Studie einzuschreiben und ihnen eine kostenlose Behandlung für eine schwere Krankheit vorzuschlagen. Eltern mit infizierten Kindern wussten oft nicht, dass sie an einer klinischen Studie teilnahmen; sie hatten Angst um ihre Kinder und stellten nicht viele Fragen …

„In vielen Fällen wurde keine Genehmigung für die Erprobung des Medikaments eingeholt. Pfizer argumentierte, dass die Einwilligung der Eltern nicht eingeholt werden könne, weil sie Analphabeten seien. In diesem verarmten Teil des Landes konnten tatsächlich nur wenige Eltern Englisch sprechen oder schreiben“, so Sané weiter.

So schockierend der Bericht der nigerianischen Gesundheitsbehörde aus dem Jahr 2001 auch war, er wurde nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Erst im Mai 2006 berichtete die Washington Post (dank der Intervention eines Whistleblowers), dass Pfizer einen illegalen Versuch mit einem nicht zugelassenen Medikament durchgeführt hatte. Die Enthüllungen zeigten einen klaren Fall von Ausbeutung, der gegen internationales Recht verstößt und bei dem verarmte, ungebildete und uninformierte Menschen unwissentlich als Versuchskaninchen herhalten mussten. Es zeigte sich auch, dass die medizinische Studie nie von einer Ethikkommission genehmigt worden war, obwohl Pfizer ein Genehmigungsschreiben vom März 1996 vorlegte. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Kano noch keine Ethikkommission.

Abgesehen von der offensichtlichen Vorstrafenliste von Pfizer haben die Empfänger ihrer Impfstoffe keine Rechtsmittel, falls sie verletzt werden oder Schlimmeres erleiden. Und obwohl dies in den Mainstream-Medien nur selten thematisiert wird, erleiden Menschen infolge dieser unbewiesenen Impfungen schwere Beeinträchtigungen und sogar den Tod. Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC hat in den USA bisher 4.694 Todesfälle, 5.413 „lebensbedrohliche“ Reaktionen auf den Impfstoff von Pfizer und 23.867 Krankenhausaufenthalte als Folge der Impfung registriert (Kritiker behaupten jedoch, dass die Zahl der Verletzungen drastisch untertrieben ist). Dennoch genießen die Pharmakonzerne vollen Rechtsschutz, was bedenklich sein sollte, wenn man bedenkt, dass diese Impfstoffe, die gemäß einer „Emergency Use Authorization“ ausgegeben wurden, in – um den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu zitieren – „Warp-Geschwindigkeit“ entwickelt wurden. Das ist nur eine laienhafte Vermutung, aber „Warp“, „Geschwindigkeit“ und „Impfstoff“ sind drei Wörter, die niemals im selben Satz vorkommen sollten.

Bei Florian Dagoury, dem derzeit weltbesten statischen Freitaucher mit angehaltenem Atem, wurde 40 Tage nach seiner zweiten Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer eine Myokarditis und Perikarditis diagnostiziert. Er ist dafür bekannt, dass er offiziell 10 Minuten und 30 Sekunden lang die Luft angehalten hat https://t.co/rxXVMD5ipO – George Fareed (@GeorgeFareed2) November 8, 2021

Übrigens: Wer sich vor der Impfung über die Details des Pfizer-Impfstoffs informieren möchte, muss bis zum Jahr 2076 warten, wenn die 329.000 Seiten an Daten vollständig veröffentlicht werden können (oder, wie ein Richter kürzlich entschied, 500 Seiten pro Tag).

„Die FDA benötigte genau 108 Tage von dem Zeitpunkt, an dem Pfizer begann, die Unterlagen für die Zulassung vorzulegen (am 7. Mai 2021), bis zu dem Zeitpunkt, an dem die FDA den Impfstoff von Pfizer zugelassen hat (am 23. August 2021)“, argumentierte Aaron Siri, ein Anwalt, der im Auftrag von Public Health and Medical Professionals for Transparency arbeitet, die den Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) bei der FDA eingereicht haben. „Während [die FDA] diese intensive Prüfung der Dokumente von Pfizer in 108 Tagen durchführen kann, verlangt sie nun über 20.000 Tage, um diese Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“

Trotz einer bestenfalls schattenhaften Bilanz hat sich Österreich soeben zu der erstaunlich drakonischen Forderung verpflichtet, dass seine Bürger entweder eine dieser Impfungen (von Pfizer oder einer anderen Marke) einnehmen oder aus der ordentlichen Gesellschaft verbannt und möglicherweise sogar ins Gefängnis gesteckt werden.

Bundeskanzler Schallenberg sollte sich vielleicht darüber informieren, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte stark an den Nürnberger Kodex (1947) angelehnt ist, der aus den Nürnberger Prozessen gegen medizinische Forscher (bekannt als „Ärzteprozess“) hervorging, die im Namen der medizinischen Forschung für schreckliche Verbrechen gegen die Menschheit verurteilt wurden.

Monat 21 der Pandemie, und ich habe immer noch keinen Beamten gehört, der über die Vorteile von richtiger Ernährung, Bewegung und erhöhter Vitamin-D-Belastung für die Gesundheit der Bevölkerung gesprochen hätte. Seltsam. @joerogan – James DiNicolantonio (@drjamesdinic) November 21, 2021

Die erste Empfehlung dieses Kodex betrifft die Frage der informierten Zustimmung, die den Respekt vor der persönlichen Autonomie in der Medizin anerkennt, sowie die Erkenntnis, dass Ärzte Handlungen vermeiden sollten, die menschliche Patienten Schaden zufügen.

Sie lautet wie folgt: „Die freiwillige Zustimmung der betroffenen Person ist absolut unerlässlich. Das bedeutet, dass die betreffende Person rechtlich in der Lage sein muss, ihre Einwilligung zu erteilen, dass sie sich in einer Lage befindet, in der sie in der Lage ist, eine freie Entscheidung zu treffen, ohne dass ein Element der Gewalt, des Betrugs, der Täuschung, der Nötigung, der Übervorteilung oder einer anderen Form von Zwang oder Nötigung vorliegt, und dass sie über ausreichende Kenntnisse und ein ausreichendes Verständnis der Elemente des betreffenden Gegenstands verfügt, um eine verständige und aufgeklärte Entscheidung treffen zu können. Letzteres setzt voraus, dass der Versuchsperson vor der Annahme einer positiven Entscheidung die Art, die Dauer und der Zweck des Versuchs, die Methode und die Mittel, mit denen er durchgeführt werden soll, alle zu erwartenden Unannehmlichkeiten und Gefahren sowie die Auswirkungen auf ihre Gesundheit oder Person, die sich aus ihrer Teilnahme an dem Versuch ergeben können, bekannt gemacht werden.“

Die österreichische Regierung ignoriert eklatant die allererste Zeile des Kodex, die da lautet: „Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich.“ Dies ist eine grobe Verleugnung der Geschichte, einer notorisch grausamen Geschichte, die Millionen unschuldiger Menschen zu einem humanitären Alptraum verdammt hat. Auch wenn Impfstoffe eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der aktuellen Pandemie spielen können, so verstößt es doch gegen jeden Aspekt der menschlichen Freiheit, für die viele Generationen von Männern und Frauen gekämpft haben, diesen medizinischen Eingriff zu erzwingen. Es ist an der Zeit, die Segregation der Gesellschaft zu stoppen, eine schleichende globale Apartheid, die letztlich zu weit mehr Tod und Verletzung führen wird als jedes Virus.