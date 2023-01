Bill Gates beginnt zu stottern, als ihm eine heikle Frage gestellt wird.

Es sind Aufnahmen eines Interviews aufgetaucht, das der Milliardär Bill Gates im Jahr 2020 mit CBS News über die „Pandemie“ führte. Norah O’Donnell wies darauf hin, dass die Nebenwirkungen des Moderna-Impfstoffs besorgniserregend sind.

Nach der zweiten Dosis traten bei mindestens 80 Prozent der Probanden systemische Nebenwirkungen auf, die von starkem Schüttelfrost bis zu Fieber reichten, so O’Donnell. Sie fragte Gates, ob diese Impfstoffe sicher seien.

These things are so rancid that not even Bill Gates is defending them anymore. pic.twitter.com/Hg2kCMQzPJ