Kanada will keine unabhängigen Medien mehr: Justin Trudeau sagt, dass 2023 das Jahr ist, in dem Rebel News sterben muss.

Trudeau kommt, um Rebel News im Jahr 2023 zu töten. Werden Sie uns helfen zu überleben?

Direkt zum Video:

Justin Trudeau hat jedes Jahr versucht, Rebel News zu vernichten, und bisher ist er gescheitert. Aber er wird dabei immer schlauer.

Ich glaube, dieses Mal könnte er es tatsächlich schaffen.

Im Jahr 2019 hat Trudeau den Reportern von Rebel News die Teilnahme an den Wahldebatten verboten. Wir zogen vor das Bundesgericht und ein Richter ordnete an, dass Trudeau uns einlässt. (Das hat er gehasst.)

Im Jahr 2020 ließ mich Trudeau von Beamten der kanadischen Wahlbehörde über mein Buch The Libranos verhören, das Trudeaus Korruption aufdeckte. Sie verhängten eine Geldstrafe von Tausenden von Dollar und behaupteten, mein Buch sei illegal. (Ich weigere mich zu zahlen – wir gehen gerade vor Gericht in Berufung gegen dieses Urteil).

Im Jahr 2021 verbot Trudeau unseren Reportern erneut die Teilnahme an den Wahldebatten. Und zum zweiten Mal hat das Bundesgericht ihn überstimmt. (Das hat ihn so wütend gemacht.)

Im Jahr 2022 hatte Rebel News die meistgesehene Berichterstattung in Kanada über den Trucker-Konvoi. Trudeaus persönliche Leibwächter verprügelten unsere Reporter Drea Humphrey und David Menzies und seine Polizei schoss unsere Reporterin Alexa Lavoie buchstäblich an. (Wir verklagen sie vor Gericht.)

Trudeau hat uns all das und noch mehr angetan, und trotzdem ist Rebel News noch nicht tot. Tatsächlich war 2022 in jeder Hinsicht unser erfolgreichstes Jahr.

Trotz der Bemühungen von Trudeau war 2022 unser größtes Jahr.

Ich habe ein Video gemacht, das die Höhepunkte unseres erstaunlichen Jahres zusammenfasst.

Im Jahr 2022…

setzte Rebel New die meisten Reporter aller Zeiten ein;

haben wir die meisten Nachrichten veröffentlicht, die es je gab; und

wurden diese Geschichten von den meisten Zuschauern aller Zeiten gesehen.

Und das kann Justin Trudeau nicht ausstehen. Deshalb kommt er 2023, um uns zu töten.

Gesetzentwurf C-11, das „Online-Streaming-Gesetz“.

Glauben Sie nicht nur an mein Wort. Es steht direkt in Trudeaus neuem Gesetz, C-11, dem „Online Streaming Act“.

Trudeau besitzt bereits die Regierungsjournalisten bei der CBC. Und mit seinen Rettungsaktionen für die Medien mietet er 99 % der übrigen Journalisten. Er kontrolliert, was sie sagen. Wenn er sich Rebel News ansieht, einen der letzten unabhängigen Nachrichtensender in Kanada, wird er wütend. Deshalb hat er Abschnitt 9.1(1)(e) in das Gesetz geschmuggelt.

Wenn das Online-Streaming-Gesetz in ein paar Monaten in Kraft tritt, wird Abschnitt 9.1(1)(e) Trudeau die Macht geben, Internetunternehmen wie Google, YouTube, Facebook und Instagram anzuweisen, Nachrichtenquellen seiner Wahl zu fördern oder zu verbergen.

Er kann sie anweisen, die CBC und den Toronto Star zu fördern und es unmöglich zu machen, Rebel News zu finden. Hier ist der Wortlaut des Gesetzes. Trudeau kann „Anordnungen … in Bezug auf die Präsentation von Programmen und Programmdiensten zur Auswahl durch die Öffentlichkeit treffen, einschließlich der Präsentation und Auffindbarkeit von kanadischen Programmen und Programmdiensten“.

Lassen Sie mich übersetzen: Trudeau muss Rebel News nicht mehr verbieten. Er kann einfach die großen Internetfirmen anweisen, uns verschwinden zu lassen. Ich habe gehört, wie mehrere Journalisten dies als „Kill Rebel Law“ bezeichnet haben, weil es so eindeutig auf uns abzielt.

Aber ich habe Neuigkeiten für Trudeau: Wir werden nicht aufgeben und sterben.

Wie Sie wissen, kämpfen wir wie wild, wenn Trudeau versucht, uns zu zensieren. Und wir gewinnen oft – wir haben ihn schon zweimal vor dem Bundesgericht geschlagen.

Aber was wäre, wenn Trudeau tatsächlich Erfolg hätte?

Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Rebel News. Stellen Sie sich vor, ich, Sheila Gunn Reid, David Menzies, Alexa Lavoie, Drea Humphrey und das Dutzend anderer Reporter, die wir haben, würden zum Schweigen gebracht.

Stellen Sie sich vor, es hätte uns im vergangenen Jahr nicht gegeben – wenn wir keine Reporter gehabt hätten, die den Trucker-Konvoi in Ottawa und Coutts, Alberta, begleitet hätten. Stellen Sie sich vor, wir hätten keine Rebel News, die die Geschichten von Hunderten von einfachen Kanadiern, kleinen Unternehmen und Kirchen erzählen, die sich gegen die Abriegelungen gewehrt haben, mit Anwälten, die von den Zuschauern der Rebel News finanziert wurden.

Stellen Sie sich vor, Trudeau würde seinen Willen durchsetzen und wir würden einfach ausgelöscht.

Das können wir nicht zulassen. Aber Trudeau hat genau das vor.

Werden Sie uns helfen zu überleben?

Wir haben bereits ein hochkarätiges Juristenteam eingestellt, um das Online-Streaming-Gesetz zu bekämpfen, sobald es in Kraft tritt. Sie haben sich mit dem Gesetzentwurf befasst und seine Schwachstellen gefunden (wir glauben, dass es unsere Pressefreiheit verletzt).

Das Problem ist, dass wir nicht mehr viele Verbündete haben – sie wurden vereinnahmt. Der kanadische Journalistenverband liebt Trudeaus neue Regelung. Sie interessieren sich nur für Rettungsaktionen. Selbst sogenannte konservative Zeitungen wie Postmedia schweigen zu diesem Thema, denn dieses Unternehmen ist der größte Empfänger von Trudeaus Geld in Kanada.

Es gibt noch einige andere unabhängige Websites in Kanada, wie True North und Western Standard, aber aus welchen Gründen auch immer, wurden sie nicht auf die gleiche Weise angegriffen wie Rebel News. Ich glaube, dass Trudeau einfach einen persönlichen Rachefeldzug gegen uns führt, weil wir so hart kämpfen.

Wir sind wirklich allein – aber wir haben ja Sie.

Könnten Sie bitte eine besondere Spende in Erwägung ziehen, um sicherzustellen, dass wir weiterleben können, um den guten Kampf im Jahr 2023 zu kämpfen? Wir haben schon einmal gegen Trudeau gekämpft und gewonnen, und ich glaube, wir können ihn wieder schlagen. Aber wir können das nicht allein tun.

Bitte spenden Sie auf dieser Seite, um uns im Kampf gegen Trudeaus Zensurgesetz zu unterstützen.

Denn in Wahrheit ist Trudeau nicht hinter uns her. Er ist hinter Ihnen her. Wir stellen uns ihm nur in den Weg.