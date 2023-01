Netanjahu: „Verabscheuungswürdiges“ UN-Votum hat keinen Einfluss auf Israel

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Freitag eine Resolution verabschiedet, in der der Internationale Gerichtshof (IGH) aufgefordert wird, die Rechtmäßigkeit der „anhaltenden Besetzung, Besiedlung und Annexion palästinensischer Gebiete“ durch Israel zu prüfen.

In einer Videobotschaft verurteilte Ministerpräsident Benjamin Netayahu das UN-Votum als „verabscheuungswürdige Entscheidung“, die keinen Einfluss auf Israel habe – eine Regierung, die 1948 im Gefolge einer Empfehlung der UN-Generalversammlung zur Teilung Palästinas gegründet wurde.

„Das jüdische Volk ist weder Besatzer in seinem eigenen Land noch Besatzer in unserer ewigen Hauptstadt Jerusalem, und keine UN-Resolution kann diese historische Wahrheit entstellen“, sagte Netanjahu.

In der UN-Resolution vom Freitag wird der IGH auch aufgefordert, ein Gutachten über israelische Maßnahmen abzugeben, die darauf abzielen, die demografische Zusammensetzung, den Charakter und den Status der Heiligen Stadt Jerusalem zu verändern, sowie über die Verabschiedung entsprechender diskriminierender Gesetze und Maßnahmen.

Jüdische Siedler und israelische Behörden haben ihre Bemühungen verstärkt, Palästinenser aus dem besetzten Ostjerusalem zu vertreiben, wobei sich das Viertel Sheikh Jarrah als besonderer Brennpunkt erwiesen hat.

Die UN-Abstimmung erfolgt, nachdem Netanjahu die ultranationalistischste und religiöseste Regierung in der Geschichte des Landes gebildet hat. Letzte Woche erklärte Netanjahus Regierung, dass „das jüdische Volk ein ausschließliches und unveräußerliches Recht auf alle Teile des Landes Israel“ habe, einschließlich des Westjordanlandes und der Golanhöhen.

Da die neue Führung auf eine noch stärkere Ausweitung der Siedlungen im Westjordanland aus ist – und damit droht, die langjährigen fiktiven Bemühungen um eine „Zweistaatenlösung“ zunichte zu machen -, schickt das Weiße Haus unter Biden den nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan Mitte Januar zu einem Besuch nach Israel.

Die IGH-Resolution wurde am Freitag von der Generalversammlung mit 87 zu 26 Stimmen angenommen, wobei sich 53 Mitglieder der Stimme enthielten. Neben Israel und den Vereinigten Staaten stimmten auch Australien, Österreich, Kanada, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich gegen die Maßnahme. Frankreich enthielt sich der Stimme, während Russland, China, Irland, Portugal und Saudi-Arabien mit Ja stimmten.

Der 15-köpfige IGH mit Sitz in Den Haag (Niederlande) ist das oberste Gericht der Vereinten Nationen für die Behandlung internationaler Streitigkeiten. Obwohl das Gericht nicht verpflichtet ist, auf die Resolution der Generalversammlung hin tätig zu werden, wird allgemein erwartet, dass es dies tut.

Im September bezeichnete die italienische Menschenrechtsanwältin Francesca Albanese in ihrer Eigenschaft als UN-Sonderberichterstatterin Israel als ein „absichtlich besitzergreifendes, segregationistisches und repressives Regime, das die Verwirklichung des Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung verhindern soll„. Sie forderte Israel offiziell auf, seine „siedlungskoloniale Besatzung und seine Apartheidspraktiken“ aufzugeben.

In diesem Monat beschuldigte Israel Albanese des Antisemitismus und berief sich dabei auf Kommentare in den sozialen Medien aus dem Jahr 2014, in denen sie den Begriff „jüdische Lobby“ verwendete, um zu erklären, warum die Vereinigten Staaten bei den brutalen Angriffen Israels auf den Gazastreifen, die einen hohen Anteil an zivilen Opfern forderten, „an der Seitenlinie blieben“.

Israel ist ein selbsterklärter „jüdischer Staat“, aber laut der israelischen Regierung ist „der Begriff ‚jüdische Lobby‘ eine bekannte und jahrtausendealte antisemitische Phrase. Er wird seit Hunderten von Jahren verwendet, um den Hass gegen das jüdische Volk zu schüren – mit schrecklichen Folgen.