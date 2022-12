Bill Gates bei der Planung einer „katastrophalen Seuche“ ertappt, die „Millionen von Kindern“ im inneren Kreis töten soll?

Bill Gates ist dabei ertappt worden, wie er Jugendliche und Kinder in einer dystopischen Vorsorgeübung namens „Catastrophic Contagion“ ins Visier nimmt. Gates versucht verzweifelt zu verhindern, dass Informationen über dieses beunruhigende Gipfeltreffen an die Öffentlichkeit dringen, aber zu seinem Pech gibt es jetzt zu viele mutige Menschen, die entschlossen sind, sein Übel vor der Welt zu enthüllen.

Dank mutiger Whistleblower haben wir alle Informationen, die Sie über „Catastrophic Contagion“ benötigen, aber lassen Sie uns zunächst einen Blick auf Gates‘ Form werfen, wenn es um das geht, was er „Bereitschaftsübungen“ nennt.

Erinnern Sie sich an „Event 201„, eine Bereitschaftsübung mit einer Coronavirus-Pandemie, die im Oktober 2019 unter der Schirmherrschaft des Weltwirtschaftsforums und der Bill and Melinda Gates Foundation durchgeführt wurde und an der die üblichen Verdächtigen wie die Weltgesundheitsorganisation, das chinesische CDC, Anthony Fauci und andere beteiligt waren?

Das Timing war exquisit, und die COVID-19-Pandemie begann innerhalb weniger Wochen nach der Übung und verlief genau so, wie sie es vorausgesagt hatten. Die Globalisten-Elite war im siebten Himmel. Das Weltwirtschaftsforum konnte es sich nicht verkneifen, über die Situation zu schwärmen und das Loblied auf die „brutal effizienten“ Abriegelungen zu singen.

Der Durchschnittsbürger wurde von den Mainstream-Medien, die schamlos als Handlanger der Elite dienten, in Angst und Schrecken versetzt und gefügig gemacht. Wir wurden eingesperrt, bestraft, krank gemacht, gespritzt und verarmt. Die wirtschaftlichen Folgen für den Normalbürger waren katastrophal und werden immer schlimmer.

Falls Sie daran zweifeln, dass die Elite darüber glücklich ist, sehen Sie sich das psychopathische Lächeln von Bill Gates an, wenn CNN-Moderator Fareed Zakaria sagt, dass es lange dauern wird, bis sich die Wirtschaft erholt.

Natürlich sind die Reichen noch reicher geworden. Die Elite ist jetzt elitärer als je zuvor.

Und natürlich mussten die Eliten selbst nicht unter strafenden Abriegelungen leiden. Die Weltgesundheitsorganisation und das Weltwirtschaftsforum haben beide ihren Sitz in der Schweiz, die zufällig eines der wenigen Länder ist, die keine Abriegelungen und Maskenanordnungen durchgesetzt haben.

Eine Regel für dich, eine andere für mich.

Wenn man bedenkt, was die Menschheit in den letzten Jahren durchmachen musste, ist es zwingend erforderlich, dass wir die Handlungen derjenigen, die von der Pandemie profitiert haben, sehr genau beobachten.

Insbesondere sollten Sie wissen, dass Bill Gates am 23. Oktober 2022 eine weitere Übung mit dem treffenden Namen „Catastrophic Contagion“ durchgeführt hat.

Bill selbst erschien, um die „Tabletop“-Übung mit Koryphäen aus der Welt der Biosicherheit und des globalen Gesundheitswesens durchzuführen, darunter zehn aktuelle und ehemalige Gesundheitsminister und hochrangige Gesundheitsbeamte aus einer Reihe von WEF-infiltrierten Ländern, darunter Deutschland, Singapur und Indien.

Was hat „Catastrophic Contagion“ geplant? Geplant war eine schwere Pandemie, schlimmer als COVID-19, die auf junge Menschen und Kinder abzielt.

Laut Gates gehen die „Lehren“ stark in Richtung eines viel stärkeren Vorgehens gegen so genannte „Fehlinformationen“ als während der Covid-Pandemie. Wie wirkt sich das in der realen Welt aus? Es bedeutet, dass es noch mehr Zensur und Unterdrückung der freien Meinungsäußerung geben wird, wenn die nächste Pandemie ausgerollt wird.

Schließlich haben sich bei dieser Pandemie die Covid-Skeptiker durchgesetzt, was für Bill Gates NICHT akzeptabel ist. Obwohl wir das Gewicht der Mainstream-Medien und der globalen autokratischen Kontrollinfrastruktur gegen uns hatten, konnten wir uns durchsetzen, indem wir uns weigerten, uns durch ihre autoritären Taktiken einschüchtern und zum Schweigen bringen zu lassen.

Bill Gates plant also die nächste katastrophale Ansteckungspandemie, bei der jüngere Menschen sterben werden und bei der eine viel stärkere Kontrolle der Fehlinformationen erfolgen wird. Laut Gates müssen die Länder vorrangig Anstrengungen unternehmen, um das Vertrauen in die Regierung und die öffentliche Gesundheit zu stärken.

Wenn Sie sich fragen, wie das aussieht, werfen Sie einen Blick auf das vom WEF infiltrierte Neuseeland, wo die linksautoritäre Jacinda Ardern direkt aus dem Spielbuch von Klaus Schwab schöpft.

Die Regierung ist Ihre „einzige Quelle der Wahrheit“, so Ardern, die behauptet, dass „es keine Wahrheit ist, wenn Sie sie nicht von uns hören“.

Das wäre dieselbe Jacinda Ardern, die damit geprahlt hat, dass sie direkten Zugang zum Zensurportal von Facebook hat.

Es macht Sinn, dass die globale Elite entschlossen ist, noch härter gegen die freie Meinungsäußerung vorzugehen. Bill Gates und seine Partner haben erkannt, dass die Covid-Skeptiker den Kampf gewinnen und ganze soziale Netzwerke übernehmen werden.

Hier spricht Bill auf seiner Veranstaltung „Catastrophic Contagion“. Er hat sorgfältig darauf geachtet, dass es keine Aufzeichnungen über das, was er sagte, gibt.

Gates weiß jetzt, dass wir ihm auf der Spur sind. Seien wir ehrlich, es gibt einfach viel zu viele Zufälle, wenn es um Gates geht, als dass man ihm erlauben könnte, still im Verborgenen zu arbeiten, ohne ihn genau zu beobachten.

Er hat die unheimliche Fähigkeit, künftige Pandemien „vorauszusehen“. Neben der Vorbereitung auf die Covid-19-Pandemie über Event 201 führte er auch eine „Affenpocken-Vorbereitungsübung“ im Jahr 2021 durch, die das Auftreten von Affenpocken auf den Monat genau vorhersagte!

Bill Gates ist ein brillanter Investor, auf einer Stufe mit Nancy Pelosi. Er kaufte nur zwei Monate vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie Anteile an einem kaum bekannten Biotech-Startup namens BioNTech und machte damit weit über eine Milliarde Dollar. Zur Erinnerung: BioNTech liefert den Covid-Impfstoff von Pfizer – obwohl es vor der Pandemie nie an Impfstoffen gearbeitet hat.

Der Zeitpunkt seiner Investition zeigt seine beispielhafte Weitsicht! Man muss sich fragen: Was wusste Bill?

Ich empfehle also, genau hinzuhören, wenn Bill Gates eine künftige Pandemie vorhersagt. Er weiß etwas, das uns vielleicht nicht bewusst ist.

Und er kann es nicht lassen, sich über die „nächste“ schadenfroh zu freuen.

Während die Welt weiterhin über die Verbrechen der globalistischen Elite aufwacht und sich die öffentliche Stimmung verschlechtert, bringt die Elite die Idee einer „Covid-Amnestie“ für die elitären Entscheidungsträger ins Spiel, die Millionen von Leben ruiniert haben, indem sie drakonische Abriegelungen, Masken für Kinder und barbarische Impfvorschriften durchgesetzt haben.

Einem viralen Atlantic-Artikel zufolge sollte die Elite, darunter Dr. Anthony Fauci, Bill Gates und Joe Biden, um nur einige zu nennen, einen Freifahrtschein erhalten und Amnestie gegen Strafverfolgung gewährt werden, da immer mehr Beweise für ihr Fehlverhalten und ihre offenkundige Kriminalität an die Oberfläche gelangen.

Es klingt so, als ob sich die Elite bewusst ist, dass die Dammmauer zu brechen droht und ihre plandämonischen Verbrechen bald an die Öffentlichkeit gelangen werden. Und die Elite hat zu Recht Angst davor, dass die Massen aufwachen und sich gegen sie erheben.

Sollen wir nach all dem, was wir in den letzten Jahren durchgemacht haben, wirklich die Elite begnadigen, die sich immer wieder als bestenfalls inkompetent und in vielen Fällen als regelrechte Tyrannen erwiesen hat? Ganz und gar nicht. Sollen wir die Akte derjenigen auslöschen, die dafür verantwortlich sind, dass kranke Kinder allein in Krankenhäusern dahinsiechen, dass Eheleute getrennt werden, dass Familien nicht mehr die Hände der Sterbenden halten oder sich zu deren Beerdigung versammeln dürfen? Nein, nein, und nochmals nein.

Nachdem die Mandate Menschen aus ihren Arbeitsplätzen vertrieben und Existenzen und Leben zerstört haben und der Impfstoff, der zu einem Therapeutikum umfunktioniert wurde, die Übertragung nicht stoppen konnte, sollen wir da wirklich aufhören, nach den möglichen Nebenwirkungen zu fragen oder nach den Beziehungen zwischen großen Pharmaunternehmen und der FDA?

Sollen wir wirklich die Vergangenheit ruhen lassen, wenn es um Vertuschung und Verbote geht, die die Schüler um ein Jahrzehnt zurückwerfen, die Unternehmen im ganzen Land zum Erliegen brachten und den Tod aus Verzweiflung vervielfachten?

Wir müssen wachsam bleiben und im Auge behalten, was die globalistische Elite vorhat. Angesichts ihrer Doppelzüngigkeit ist dies keine leichte Aufgabe und erfordert eine Armee von Wahrheitssuchern. Hier bei der Stimme des Volkes hoffen wir, weiterhin unseren Teil dazu beizutragen, die Massen darüber aufzuklären, was wirklich in der Welt geschieht. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Wenn Sie unsere Arbeit schätzen, abonnieren Sie bitte diesen Kanal und verbreiten Sie dieses Video weit und breit.

Wir müssen so viele Menschen wie möglich erreichen, bevor es zu spät ist.