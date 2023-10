Bill Gates – Der Mann hinter dem Vorhang

Von Patricia Harrity

Bis zum heutigen Tag sehen einige Menschen Bill Gates als den philanthropischen Retter, der Millionen von Dollar für den Schutz der Menschen opferte. Es sind vor allem diejenigen, die nicht sehen wollen, dass ein trojanisches Pferd unter dem Deckmantel eines tödlichen Virus in unser Leben eingedrungen ist. Sie werden jedes Gerede über einen globalen Staatsstreich und supranationale Organisationen, die sich weltweit in unsere Regierungen, unser Leben, unsere Beziehungen und unsere Gesundheit eingemischt haben, um die Macht zu zentralisieren und eine planetarische Diktatur zu errichten, als Verschwörungstheorien abtun.

Andere wiederum sehen in Bill Gates einen Mann mit Kontroll- und Machtgelüsten, ähnlich wie der Mann hinter dem Vorhang im fiktiven OZ. Man hat ihn sogar für einen Möchtegern-Diktator gehalten.

Diktatorische Züge

Trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede scheinen Diktatoren laut Frank Dikötter, dem Autor von „How to Be a Dictator – The Cult of Personality in the Twentieth Century„, alle „mit einer Ideologie ausgestattet zu sein, aber ohne Prinzipien, nur mit der Gier nach Macht, aber die Verbreitung macht sie zum Gespött„.

Weitere Gemeinsamkeiten sind, dass sie sich oft „als Schriftsteller oder Philosophen ausgeben, aber als Intellektuelle versagen“ und dass sie sich danach sehnen, populär zu sein, und große Anstrengungen unternehmen, um diese Illusion zu erzeugen, aber das ist alles nur Schein.

Wenn sie Diktatoren der Rechten sind, ziehen sie in den Krieg, mit der Folge, dass das Volk leidet, und führen die Nation in eine beschämende Niederlage. Wenn sie links sind, bringen ihre radikalen Reformversuche Hunger und Leid über die Bevölkerung, und „umgeben von Kriechern sind sie ohne Freunde, einsam und paranoid.“ (Quelle)

Kann man sagen, dass Gates die grundlegenden Charakterzüge aufweist, die bei Diktatoren zu finden sind?

Gates impft die Welt

Wir wissen zwar, dass Bill Gates als Intellektueller durchgefallen ist und das College abgebrochen hat, aber auch ohne medizinische Qualifikation wurde er mit der Aufgabe betraut, die gesamte Weltbevölkerung zu impfen, als er von der Weltgesundheitsversammlung zum Leiter der globalen Impfstoffinitiative für den Zeitraum 2012 bis 2020 ernannt wurde. Das ultimative Ziel ist die Schaffung einer Gesellschaft, in der jeder Einzelne mehrmals im Jahr geimpft werden muss.

In einem Artikel auf der Website der Bill and Melinda Gates Foundation heißt es dazu: „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), UNICEF, das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und die Bill & Melinda Gates Foundation kündigten eine Zusammenarbeit an, um die Koordination innerhalb der internationalen Impfstoffgemeinschaft zu verbessern und einen globalen Impfstoff-Aktionsplan zu erstellen. […]

„Die Zusammenarbeit folgt dem Aufruf von Bill und Melinda Gates vom Januar 2010, die nächsten zehn Jahre zum Jahrzehnt der Impfstoffe zu machen. Der Globale Impfstoff-Aktionsplan wird eine bessere Koordinierung zwischen allen Interessengruppen – nationalen Regierungen, multilateralen Organisationen, der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und philanthropischen Organisationen – ermöglichen und kritische politische, ressourcenbezogene und andere Lücken aufzeigen, die geschlossen werden müssen, um das lebensrettende Potenzial von Impfstoffen zu nutzen.„

Zu viel Einfluss auf die WHO

Bill Gates ist der wichtigste Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation (WHO), was ihm erheblichen Einfluss auf diese Organisation verschafft. Gates spielte persönlich eine Rolle bei der Ernennung von Generaldirektor Tedros, der eine Vergangenheit als kommunistischer Aktivist in Äthiopien hatte, zum Direktor der WHO. Dennoch erhält die WHO durch den „Pandemievertrag“ weitreichende Befugnisse über alle Nationen, wenn sie eine Pandemie ausruft. (Quelle)

Die oben zitierte Schweizer Publikation stellt zu Recht die Frage, ob Gates zu viel Einfluss hat, denn von den vier Gesundheitsorganisationen, die bei der „globalen Pandemiebekämpfung“ die Führung übernommen haben – die Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und der Wellcome Trust – sind alle von Gates gegründet und/oder finanziert worden, obwohl alle vier behaupten, unabhängige Organisationen zu sein.

In den ersten Tagen der Pandemie begannen diese Organisationen mit koordinierten Bemühungen, Impfstoffhersteller zu finden, Tests, medikamentöse Behandlungen und mRNA-Impfungen zu finanzieren und in Zusammenarbeit mit der WHO einen globalen Verteilungsplan zu entwickeln (Quelle).

„Gates ist in der Tat einer der größten Geldgeber der WHO und übertrifft die Spenden vieler einzelner Staaten. Die WHO ist im Grunde zu einem globalen Gesundheitsdiktator geworden“, sagt Dr. Mercola und fragt, ob Gates die wahre Macht hinter dem Vorhang ist. Mercola weist darauf hin, dass „die Empfehlung des PCR-Tests durch die WHO „absichtlich kriminell“ war und der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Pandemie-Angstmacherei war.“ (Quelle).

Ein Werkzeug der statistischen Notwendigkeit

Es hat den Anschein, als hätten sie sich für den PCR-Test für den „Covid“-Plan entschieden, von dem bekannt ist, dass er bis zu 94 % falsch-positive Ergebnisse liefert, was ihn zu einem unvollkommenen Instrument für die Ausrufung einer „Pandemie“ auf der Grundlage unzuverlässiger Testergebnisse macht, aber sicherlich zu einem nützlichen Instrument für die Produktion betrügerischer „Fälle“.

Am 27. November 2020 beantragten zweiundzwanzig Wissenschaftler eines internationalen Konsortiums, die Drosten-Studie in der Fachzeitschrift Eurosurveillance wegen schwerwiegender Mängel und Interessenkonflikte zurückzuziehen. Bei der Durchsicht des Papiers kamen sie zu einem vernichtenden Urteil: Die Studie enthält neun schwerwiegende wissenschaftliche Fehler und drei kleinere Ungenauigkeiten (Quelle)

Unbeeindruckt von den Beweisen, die sogar der Öffentlichkeit zur Verfügung standen, fuhr die bunte Truppe mit der betrügerischen Verwendung der PCR fort, um eine falsche Pandemie zu schaffen, und leider hat die WHO die Befugnis erhalten, eine ähnliche Pandemie auszurufen, wann immer sie will, und dabei jede beliebige Diagnosemethode zu verwenden.

Gates Proben

Wir werden wahrscheinlich wissen, wann dies eintritt, da es in der Regel vorher eine Probe gibt, und es ist Bill Gates, der Mann, der während der Plandemie ein Diktator war, der für die Organisation von „Pandemieübungen“ verantwortlich ist, die kurz vor dem Eintreten des genauen Szenarios, das sie geplant haben, stattfinden.

Ein Beispiel dafür war die Veranstaltung 201 im Oktober 2019, bei der Gates eine Reihe von vier Szenarien einer Coronavirus-Pandemie in einer Tischübung koordinierte, die von der Bill & Melinda Gates Foundation, dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und der Johns Hopkins University organisiert wurde. An dieser Übung nahmen hochrangige Teilnehmer aus der ganzen Welt teil, die sowohl aus dem privaten als auch dem öffentlichen Sektor eingeladen wurden. Sie wurden mit einer Situation konfrontiert, die derjenigen ähnelte, die einige Monate später in der Realität eintrat, und sie erörterten in einem Rollenspiel die erforderlichen Maßnahmen (Quelle).

Der Diktator

Da die WHO in der Lage ist, nach eigenem Ermessen eine Rolle zu übernehmen, die der eines globalen Regierungsorgans ähnelt, und da Bill Gates im Wesentlichen die Kontrolle über die WHO ausübt, bedeutet dies, dass Gates durch „Pandemien“ tatsächlich in eine Position versetzt wird, die einem globalen Diktator ähnelt.

Laut der italienischen Politikerin Sara Cunial, die den angeblichen Einfluss von Gates auf den italienischen Präsidenten aufgedeckt hat, bietet Bill Gates den Regierungen weltweit finanzielle Anreize, um sie zu kontrollieren und ihre Politik zu beeinflussen (Quelle).

Ebenso behaupteten Mitglieder des nigerianischen Parlaments, dass Gates 10 Millionen Dollar für die Umsetzung von Impfvorschriften in Nigeria angeboten habe, was Gates jedoch bestritt. Er versprach jedoch 79 Millionen Dollar, um Nigeria zu „unterstützen“, woraufhin Nigeria als erstes Land weltweit ungeimpften Personen den Zugang zu Bankdienstleistungen verwehrte. (Quelle).

Ein böses Superhirn?

Gates hat weltweit viel von seiner Glaubwürdigkeit und seinem Vertrauen eingebüßt, doch scheint er davon überrascht zu sein. Er gibt zu, dass er nie mit dem Ausmaß des Widerstands gegen seine Covid-Interventionen gerechnet hat, und sagt, er sei schockiert, dass die Menschen ihn jetzt als „böses Genie“ bezeichnen. Er glaubt, dass die Gesellschaft jetzt mehr Misstrauen gegenüber Impfstoffen hegt als zuvor.

Warum sollte das so sein?! Gates war gut genug, um uns Hoffnung zu geben! Er tat dies auch in Afrika und versuchte, Polio auszurotten. Dies führte zu einem raschen Ausbruch der Krankheit im Tschad, in Kamerun und im Sudan, aber ich bin sicher, dass er aus dieser Quelle gelernt hat.

Tatsächlich hat er nicht einmal das College abgeschlossen! Erstaunlich, dass er so leicht den falschen Weg hätte einschlagen können, wie sein guter Kumpel Jefferey Epstein, zumal sie so viel Zeit miteinander verbrachten! (Quelle).

Derjenige, der die Medien kontrolliert……

Hinter der Beziehung zwischen Gates und Epstein, die als einer der Gründe für die Scheidung von Bill und Melinda Gates genannt wurde, steckt sehr wahrscheinlich mehr, aber da Bill Gates Hunderte von Millionen Dollar an Nachrichtenagenturen „spendet“, hat er die Kontrolle darüber, was diese senden dürfen, was bedeutet, dass er die Nachrichten weltweit manipulieren kann.

Noam Chomsky schrieb darüber, wie die moderne PR-Industrie von Walter Lippmanns Theorie der „Zuschauerdemokratie“ beeinflusst wurde, in der die Öffentlichkeit als „verwirrte Herde“ betrachtet wird, die gelenkt und nicht ermächtigt werden muss. Gates hat dafür gesorgt, dass es ihm darum geht, „die öffentliche Meinung zu kontrollieren“, und nicht darum, sie zu informieren.

Wie Chomsky schrieb: „Media Control ist eine unschätzbare Fibel über die geheime Funktionsweise der Desinformation in demokratischen Gesellschaften“, und Gates hat daraus vollen Nutzen gezogen.

The Defender berichtete im Jahr 2021, dass die Medienimperien anderer Milliardäre zwar relativ gut bekannt sind, nicht aber das Ausmaß, in dem Gates‘ Geld die moderne Medienlandschaft untermauert. Nachdem MintPress über 30.000 einzelne Zuwendungen sortiert hatte, stellte sich heraus, dass die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) Spenden im Wert von über 300 Millionen Dollar zur Finanzierung von Medienprojekten geleistet hatte.

Zu den Empfängern dieser Gelder gehören viele der wichtigsten amerikanischen Nachrichtensender, darunter CNN, NBC, NPR, PBS und The Atlantic. Gates sponsert auch eine Vielzahl einflussreicher weltweiter Organisationen, darunter die BBC, The Guardian, The Financial Times und The Daily Telegraph im Vereinigten Königreich, prominente europäische Zeitungen wie Le Monde (Frankreich), Der Spiegel (Deutschland) und El País (Spanien) sowie große globale Sender wie Al-Jazeera.

Zusammengenommen belaufen sich diese von Gates gesponserten Medienprojekte auf insgesamt 319,4 Millionen Dollar. (Quelle)

Diese nicht erschöpfende Liste weist jedoch deutliche Mängel auf, so dass die tatsächliche Zahl zweifellos weitaus höher ist. Erstens sind darin keine Sub-Zuschüsse enthalten, d. h. Gelder, die von den Empfängern an Medien in aller Welt vergeben werden (Quelle).

Die Gates-Kontrolle der Wissenschaft

Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Zuschüsse für die Erstellung von Artikeln für akademische Fachzeitschriften. Diese Artikel sind zwar nicht für den Massenkonsum bestimmt, bilden aber regelmäßig die Grundlage für Berichte in der Mainstream-Presse und tragen dazu bei, die Berichterstattung über wichtige Themen zu prägen.

Die Gates-Stiftung hat weit und breit akademische Quellen unterstützt, wobei mindestens 13,6 Millionen Dollar in die Erstellung von Inhalten für die angesehene medizinische Zeitschrift The Lancet geflossen sind. Und natürlich landen auch Gelder, die Universitäten für reine Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt werden, schließlich in akademischen Zeitschriften und schließlich in den Massenmedien. Akademiker stehen unter starkem Druck, ihre Ergebnisse in angesehenen Zeitschriften zu veröffentlichen; „publish or perish“ ist das Mantra in den Universitätsabteilungen.

Daher haben auch diese Art von Zuschüssen Auswirkungen auf unsere Medien. Weder diese noch die Zuschüsse zur Finanzierung des Drucks von Büchern oder der Einrichtung von Websites werden in der Gesamtsumme berücksichtigt, obwohl auch sie zu den Medien gehören (Quelle).

Der Philanthrop Gates

Die Bill & Melinda Gates Foundation vergab im Rahmen ihres globalen Entwicklungsprogramms auch Mittel an Organisationen, die sich mit der Entwicklung von Impfstoffen beschäftigen:

957.000.000 USD an die GAVI Alliance mit Sitz in Genf.

755.210.000 USD an die Rotary Foundation von Rotary International im Jahr 2007.

750.000.000 USD an die GAVI-Kampagne im Jahr 1999 im Rahmen ihres globalen Entwicklungsprogramms, das die Entwicklung von Impfstoffen sowie deren Lieferung und Verabreichung an Kinder in unterentwickelten Ländern zum Ziel hat.

750.000.000 $ für den Globalen Fonds zur Bekämpfung des erworbenen Immundefizienzsyndroms (AIDS), der Tuberkulose (TB) und der Malaria im Jahr 2011. „Das grundlegende Ziel, das hinter der Freigabe dieses Fonds steht, ist eine HIV-freie Welt“.

682.305.429 Dollar wurden der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für ihre Globale Initiative zur Ausrottung der Kinderlähmung (GPEI) zugesagt. Der 2008 bewilligte Zuschuss diente der Intensivierung der Ausrottungsinitiative, insbesondere in den Regionen Afrika und Asien.

Die 20:1-Rendite

Dies ist jedoch nicht so wohltätig, wie es scheinen mag. Denken Sie daran, dass GAVI eine Organisation von Gates ist, und dass die Finanzierung der WHO auch Gates zugute kommt und es ihm ermöglicht, Einfluss auf Gesundheitsentscheidungen zu nehmen.

Außerdem haben sich Investitionen in globale Gesundheitsorganisationen, die den Zugang zu Impfstoffen verbessern sollen, im Verhältnis 20:1 rentiert“, so Gates in einem Interview mit CNBC.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Bill and Melinda Gates Foundation „etwas mehr als 10 Milliarden Dollar“ vor allem an drei Gruppen gespendet: die Global Alliance for Vaccines and Immunization, den Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria und die Global Polio Eradication Initiative. CNBC berichtete vom Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz.

„Wir sind der Meinung, dass sich die Investitionen im Verhältnis 20:1 rentiert haben, d.h. 200 Milliarden Dollar in diesen etwa 20 Jahren„, sagte Gates gegenüber Becky Quick von CNBC in der „Squawk Box„.

Impfen über die Nahrung

Als ob diese Rendite nicht schon genug wäre, könnte Gates seine Gewinne durch Impfungen über unsere Lebensmittel steigern. „Gates, die WHO, eine Menge dieser Universitäten: Sie alle sprechen davon, mRNA-Impfstoffe in die Nahrung einzubauen. Sie werden die Gene dieser Lebensmittel verändern, um sie zu mRNA-Impfstoffen zu machen„, warnte Rechtsanwalt Tom Renz.

Dies ist seit 2013 in der Pipeline, ein Artikel in der NIH diskutiert Lebensmittel „unter Anwendung“, um gentechnisch verändert werden, um essbare Impfstoffe zu werden.

Avoiding the Shot Isn't Enough: They Now Want to "Vaccinate" Us Through the Food Supply



"Gates, the WHO, a ton of these universities: they're all talking about including mRNA vaccinations as part of the food. They're gonna modify the genes of these foods to make them mRNA… pic.twitter.com/X8t5PVO8Jp — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 1, 2023

Impfung durch Moskitos

Wenn Sie sich nicht impfen lassen wollen, hat Bill Gates im Jahr 2021 einen anderen Weg gefunden und sich mit dem NIH zusammengetan, um „eine Armee genetisch veränderter Moskitos zu schaffen, die Menschen gegen ihren Willen impfen“. In einer von den National Institutes of Health (NIH) finanzierten Studie hat eine Kiste mit gentechnisch veränderten Moskitos einen Menschen erfolgreich gegen Malaria immunisiert (NIH).

„Bei der Studie stachen etwa 200 hungrige Moskitos in den Arm einer menschlichen Versuchsperson. Die menschlichen Teilnehmer hielten ihre Arme direkt über eine kleine Schachtel mit den Blutsaugern“, berichtet The Counter Signal.

„Sollen wir darauf vertrauen, dass diese „kleinen fliegenden Spritzen“ nicht dazu benutzt werden, die Massen gegen ihren Willen zu impfen?“, fragt Prepare for Change, die behaupten, dass „gentechnisch veränderte Moskitos bereits an mehreren Orten freigesetzt wurden, mit freundlicher Genehmigung von Bill Gates.“ Was könnte schief gehen?

Inside a two-story brick building in Medellín, Colombia, scientists work long hours in muggy labs breeding millions and millions of mosquitoes: https://t.co/xuKx5VBzad pic.twitter.com/NkyVtkiNiO — Bill Gates (@BillGates) August 18, 2022

Gates-Stiftung stellt 200 Millionen Dollar für digitale ID und andere öffentliche Infrastrukturen bereit

Sobald man geimpft ist, will Gates dies durch einen digitalen Ausweis nachweisen. Das UN-Ziel 16.9 für nachhaltige Entwicklung sieht vor, dass bis 2030 alle Menschen eine legale Identität besitzen sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden weltweit Programme für digitale Identitäten aufgelegt, da es offensichtlich nicht praktikabel ist, eine Milliarde Menschen ohne Ausweis in alten analogen Systemen zu registrieren, und der Wert eines solchen Systems begrenzt ist (Quelle). Natürlich musste Gates seine Finger in diesem Spiel haben.

Gates finanzierte sogar Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT), die eine heimliche Methode zur Aufzeichnung der Impfhistorie entwickelten: die Speicherung der Daten in einem für das bloße Auge unsichtbaren Farbmuster oder einer Tätowierungstinte, die unter die Haut geschoben wird, versteckt in Ihrem Impfstoff.

„Diese Technologie könnte eine schnelle und anonyme Erfassung der Impfhistorie von Patienten ermöglichen, um sicherzustellen, dass jedes Kind geimpft ist“, sagt Kevin McHugh, ein ehemaliger MIT-Postdoktorand, der jetzt Assistenzprofessor für Bioingenieurwesen an der Rice University ist (Quelle).

Er könnte auch zusehen, wie wir alle den Risiken erliegen, die er für uns alle vorgeschlagen hat. Gates plante, die gesamte Welt rund um die Uhr zu überwachen, und zwar mit einem anderen Projekt, an dem er beteiligt war und das den Einsatz einer „Konstellation“ fortschrittlicher Bildsatelliten vorsah. Dies würde „kontinuierliche Echtzeit-Videobilder von fast jedem Ort der Erde“ liefern. Mit anderen Worten: Non-Stop-Videoüberwachung der gesamten Welt“ (Quelle).

Ein Gates-Projekt zielt darauf ab, Staub in die Atmosphäre zu sprühen, um die Sonne zu blockieren.

Gates „unterstützte finanziell die Entwicklung einer Technologie zur Verdunkelung der Sonne, die möglicherweise das Sonnenlicht aus der Erdatmosphäre reflektieren und so eine globale Abkühlung bewirken würde.“ Forbes enthüllte: „Was könnte schief gehen?„, fragten sie.

Und was könnte bei seiner Idee, dass wir alle anfangen sollten, synthetisches Rindfleisch zu essen, schief gehen? Gates ist der Meinung, dass man sich an den Geschmacksunterschied gewöhnen kann“, und sagt, dass sie es mit der Zeit noch besser schmecken lassen werden. „Irgendwann ist der grüne Aufschlag so gering, dass man das Verhalten der Menschen ändern oder die Nachfrage durch Regulierung völlig verändern kann.“ (Quelle)

Vielleicht sollten wir es Gates erst einmal auf seinem eigenen Land ausprobieren lassen, denn schließlich ist er „der größte Besitzer von Ackerland in den Vereinigten Staaten, indem er im Stillen riesige Grundstücke im ganzen Land aufkauft“, so The Land Report, der hinzufügt, dass „Gates‘ Portfolio etwa 242.000 Hektar Ackerland und fast 27.000 Hektar anderes Land in 19 Staaten umfasst,

WHO-Insider hat die globale Gesundheitsdiktatur von Gates und Gavi auffliegen lassen

Gates und seine Organisation sind in der Tat an allen Unternehmungen beteiligt, die die menschliche Bevölkerung auf eine im besten Fall unnatürliche Weise zu beeinflussen scheinen, und manchmal sind seine Ideen tödlich, aber er kommt immer noch damit durch.

Die diktatorischen Handlungen von Gates wurden im Juli 2020 von Astrid Stuckelberger, einer WHO-Insiderin, aufgedeckt, die vor dem deutschen Außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss Corona aussagte und sagte, dass Bill Gates‘ GAVI in Wirklichkeit die Organisation ist, die die WHO leitet.

Stuckelberger führt verschiedene Anomalien im Zusammenhang mit der Präsenz von GAVI bei der WHO an und sagt, dass GAVI, eine gemeinnützige Organisation, diplomatische Immunität genießt, was bedeutet, dass sie steuerbefreit ist *(Quelle).

Außerdem genieße GAVI totale Immunität, was die Polizei daran hindere, Ermittlungen anzustellen, falls sie in einen Skandal verwickelt sei, so Stuckelberger, der hinzufügt, dass Bill Gates 2017 sogar „tatsächlich darum gebeten habe, Teil des Exekutivrats der WHO zu sein, genau wie ein Mitgliedstaat, weil er ihnen so viel Geld gibt“ (Quelle).

Finstere Agenda

Jetzt, wo sein Geld ihm den Status eines Ein-Mann-„Mitgliedsstaates“ verschafft hat, ist ein Artikel aus dem Jahr 2013 mit dem Titel „Verwendet Bill Gates das Epizyten-Gen, um die Bevölkerung der Armen zu kontrollieren?“ noch alarmierender als damals. Der Deacon Herald (DHNS) berichtete:

„Es wächst die Befürchtung, dass Eugenik zum Zweck der Bevölkerungskontrolle eingesetzt wird – um Teile der Weltbevölkerung loszuwerden, die ‚überflüssig‘ sind. [….] „Der Milliardär Bill Gates hat Hunderte von Millionen Dollar zugesagt, um den Zugang zu Verhütungsmitteln in den Entwicklungsländern zu verbessern.

Er geht davon aus, dass die Welt überbevölkert ist und weniger Menschen bedeuten, dass die Eliten und die Bessergestellten den Wettbewerb um die von ihnen so begehrten Ressourcen verringern und ihr derzeitiges hohes Niveau an materiellem Konsum beibehalten können.

Gates hat auch Aktien von Monsanto im Wert von mehr als 23 Millionen Dollar erworben. Sein Ziel ist es, Monsanto dabei zu helfen, seine gentechnisch veränderten Organismen (GVO) im großen Stil nach Afrika zu bringen.

Im Jahr 2001 kauften Monsanto und Du Pont ein kleines Biotech-Unternehmen namens Epicyte, das ein Gen entwickelt hatte, das männliche Spermien unfruchtbar macht. In den USA sind genetisch veränderte Lebensmittel bereits auf dem Markt und nicht gekennzeichnet. Die US-Bürger haben keine Ahnung, was in ihren Lebensmitteln enthalten sein könnte. …Lebensmittel sind jetzt zu einer Waffe geworden, um die globale Vorherrschaft zu sichern. (Quelle).

Der „gute“ Club

Apropos Eugenik (ja, das war ich), erinnern Sie sich daran? Am 5. Mai 2009 fand ein Treffen statt, das von Bill Gates, Warren Buffett und David Rockefeller Jr. organisiert wurde – und zwar in der Residenz des Präsidenten der Rockefeller University, Sir Paul Nurse, auf dem Campus der medizinischen Fakultät in Manhattan (Quelle).

Die Gruppe, die aus 14 Milliardären bestand, trug den Namen Good Club und war eine Zusammenkunft einiger der mächtigsten Menschen der Welt, um sich über ihre Geschichte des philanthropischen Kapitalismus auszutauschen und eine Reihe von Dingen zu diskutieren, an denen sie arbeiteten“. (Quelle)

Die Times berichtete: „Sie diskutierten darüber, wie sie sich auf ein „übergeordnetes Ziel“ einigen könnten, das ihre Interessen bündeln könnte… Nach dem Vorbild von Gates kam ein Konsens darüber zustande, dass sie eine Strategie unterstützen würden, bei der das Bevölkerungswachstum als potenziell katastrophale ökologische, soziale und industrielle Bedrohung angegangen wird. „Es war in gewisser Weise ein Gipfel zur Rettung der Welt„, so Gates. (Quelle)

„Die meisten dieser Milliardäre haben in der Vergangenheit große Summen für die Reduzierung der Bevölkerungszahl und des Bevölkerungswachstums ausgegeben. Mehrere von ihnen werden mit Vorschlägen für eine drastische Bevölkerungsreduzierung zitiert“. Quelle und Quelle

Könnte es sein, dass diese „Pläne“ schon seit diesem Treffen in die Tat umgesetzt wurden?

Die wahre Macht hinter dem Vorhang

Wir wissen, dass die Ideen, die Bill Gates hatte, und die Tatsache, dass er ungebührlichen Einfluss auf die globale Gesundheit ausübt, immer wieder geleugnet und als Verschwörungstheorien abgetan wurden, aber wie bei so vielen anderen Dingen entpuppen sich diese „Verschwörungstheorien“ häufiger als Fakten (Quelle).

Die obige Auswahl von Gates‘ „Unternehmungen“ ist öffentlich zugänglich, und zweifellos gibt es noch viel mehr Unternehmungen, die im Verborgenen bleiben, obwohl erstaunlicherweise niemand mit der Wimper zuckt, wenn es um seine Pläne geht.

Wir sehen, dass Gates schon seit langem Ideen hat, und obwohl er kein Arzt oder Wissenschaftler ist und daher keine Gesundheitsempfehlungen aussprechen kann, wurde er nie in ein öffentliches Amt gewählt, aber das spielt keine Rolle, denn er ist Milliardär und hat seinen Reichtum, seinen Einfluss und seine Schlauheit genutzt, um sich in eine Position zu bringen, in der er die globale Gesundheitspolitik zu seiner eigenen Zufriedenheit und zu seinem finanziellen Vorteil diktieren kann.

Er scheint auf jeden Fall nach Macht und Kontrolle zu streben, und es ist ihm gelungen, Einfluss auf zahlreiche Bereiche zu nehmen, die Risiken, Schäden und Leiden für die Öffentlichkeit mit sich bringen, indem er Gesundheitsorganisationen in aller Welt beträchtliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Dieser finanzielle Einfluss ermöglicht es ihm, deren Entscheidungsprozesse zu beeinflussen.

Vor allem seine eigenen Organisationen und die WHO gehören zu den Hauptbegünstigten dieser Spenden. Es handelt sich also nicht um Philanthropie, nicht um Wohltätigkeit, sondern um Bill Gates, der sich massiven politischen Einfluss erkauft, um seine Wünsche durchzusetzen.

Dies ist ein Ein-Mann-Nationalstaat, dies ist Oligarchie. Gates weist Züge eines Diktators auf und ist sicherlich der Mann hinter dem Vorhang, der versucht, die Massen mit seiner Ideologie zu kontrollieren.

Wir müssen uns die Frage stellen, warum ein Mann so viel Macht und Kontrolle über die Welt ausüben konnte.

Das verbotene Video

Das unten stehende Video wurde aus dem Internet verbannt, tauchte aber wieder auf und kann nur auf Plattformen angesehen werden, die die freie Meinungsäußerung befürworten, wie diese hier.