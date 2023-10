Air Vax – Die neueste mRNA für die Lunge

Die Geschichte auf einen Blick

Forscher der Universität Yale haben eine Methode entwickelt, mit der mRNA über die Luft direkt in die Lunge gebracht werden kann

In einer Studie an Mäusen entwickelten die Wissenschaftler Polymer-Nanopartikel, die mRNA einkapseln und inhalierbar machen

Laut den Forschern könnte diese „neue Verabreichungsmethode die Art und Weise, wie Menschen geimpft werden, radikal verändern“ und die Impfung von Menschen in abgelegenen Gebieten oder von Menschen, die Angst vor Nadeln haben, erleichtern

Ein über die Luft übertragenes mRNA-Produkt könnte verwendet werden, um die Massen schnell zu impfen, ohne deren Wissen oder Zustimmung

Der Einsatz von obligatorischen, verdeckten Bioverbesserungen, einschließlich Medikamenten und Impfstoffen, an der Öffentlichkeit wird von der Wissenschaft befürwortet; auch die US-Regierung hat eine Geschichte verdeckter Biowaffenexperimente

Forscher der Universität Yale haben eine neue Methode entwickelt, um mRNA über die Luft direkt in die Lunge zu bringen. Das Team hat die Methode auch zur intranasalen Impfung von Mäusen eingesetzt, was die Möglichkeit eröffnet, sie in naher Zukunft an Menschen zu testen.

Während die Wissenschaftler diese Entwicklung als einfache Möglichkeit der Massenimpfung begrüßen, fragen sich Kritiker, ob die Entwicklung eines luftgetragenen Impfstoffs nicht für schändliche Zwecke verwendet werden könnte, einschließlich verdeckter Bioverbesserungen, die in der wissenschaftlichen Literatur bereits empfohlen wurden.

Yale-Team entwickelt luftgetragene mRNA und bringt sie in die Lunge

In einer Studie an Mäusen haben Wissenschaftler aus Yale polymere Nanopartikel entwickelt, die mRNA einkapseln und inhalierbar machen, so dass sie die Lunge erreichen kann. Courtney Malo, Redakteurin bei Science Translational Medicine, wo die Studie veröffentlicht wurde, erklärte:

„Die Fähigkeit, mRNA effizient in die Lunge zu transportieren, könnte unter anderem für die Entwicklung von Impfstoffen und Gentherapie genutzt werden. Hier zeigten Suberi et al., dass eine solche mRNA-Verabreichung durch die Verkapselung von mRNAs von Interesse in optimierten Poly(amin-co-ester)-Polyplexen [Nanopartikeln] erreicht werden kann. Die mit den Polyplexen verabreichten mRNAs wurden in der Lunge von Mäusen effizient in Proteine umgewandelt, wobei es nur wenige Hinweise auf Toxizität gab. Diese Plattform wurde erfolgreich als intranasaler SARS-CoV-2-Impfstoff eingesetzt und löste robuste Immunreaktionen aus, die einen Schutz gegen eine anschließende Virusinfektion gewährleisteten. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial dieses Verabreichungssystems für Impfstoffanwendungen und darüber hinaus“.

Das Team unter der Leitung des Zell- und Molekularphysiologen Mark Saltzman erklärte, dass der inhalierbare mRNA-Impfstoff erfolgreich gegen SARS-CoV-2 schützte, was „die Tür für die Verabreichung anderer Boten-RNA (mRNA)-Therapeutika für die Genersatztherapie und andere Behandlungen in der Lunge öffnet“.

Für die Studie erhielten Mäuse zwei intranasale Dosen von Nanopartikeln mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen, die sich bei den Tieren als wirksam erwiesen. In der Vergangenheit hatten mRNA-Therapien, die auf die Lunge abzielten, Schwierigkeiten, in die Zellen zu gelangen, die für die Expression des kodierten Proteins erforderlich sind, was als schlechte Transfektionseffizienz bekannt ist.

„Die Saltzman-Gruppe umging diese Hürde zum Teil durch die Verwendung eines Nanopartikels aus Poly(amin-co-ester)-Polyplexen oder PACE, einem biokompatiblen und hochgradig anpassbaren Polymer“, heißt es in einer Pressemitteilung der Yale University. In einer früheren Studie hatte Saltzman ein „Prime-and-Spike“-System zur Verabreichung von COVID-19-Spritzen ausprobiert, bei dem mRNA-Spritzen in einen Muskel injiziert und dann Spike-Proteine in die Nase gesprüht wurden.

Es stellte sich heraus, dass die Injektion möglicherweise überflüssig ist, und Saltzman setzt große Hoffnungen in die Verabreichungsmethode aus der Luft, die über Impfstoffe hinausgeht:

„In dem neuen Bericht gibt es keine intramuskuläre Injektion. Wir haben lediglich zwei Dosen intranasal verabreicht, eine Grund- und eine Auffrischungsdosis, und wir haben eine hochgradig schützende Immunantwort erhalten. Wir haben aber auch gezeigt, dass man generell verschiedene Arten von mRNA verabreichen kann. Es eignet sich also nicht nur für einen Impfstoff, sondern möglicherweise auch für die Genersatztherapie bei Krankheiten wie Mukoviszidose und Gen-Editing. Wir haben am Beispiel eines Impfstoffs gezeigt, dass es funktioniert, aber es öffnet auch die Tür für all diese anderen Arten von Eingriffen.“

Air Vax könnte die Art und Weise, wie Menschen geimpft werden, „radikal verändern

Saltzman sagt, dass diese „neue Methode der Verabreichung die Art und Weise, wie Menschen geimpft werden, radikal verändern könnte“, indem sie es einfacher macht, Menschen in abgelegenen Gebieten oder solche, die Angst vor Nadeln haben, zu impfen. Aber das ist noch nicht alles. Ein durch die Luft übertragener Impfstoff ermöglicht eine schnelle Verbreitung in der Bevölkerung.

Da der Impfstoff in der Luft freigesetzt wird, muss nicht jede Person einzeln geimpft werden – was nicht nur zeitaufwändig, sondern auch schwierig ist, wenn eine Person die Impfung ablehnt. Dies ist bei einem durch die Luft übertragenen Impfstoff nicht der Fall, der ohne Zustimmung oder gar Wissen der Bevölkerung in die Luft gebracht werden kann.

Eine ähnliche Strategie wird mit mRNA in Garnelen verfolgt, die zu klein und zu zahlreich sind, um einzeln injiziert zu werden. Stattdessen wurde ein oraler „Nano-Impfstoff“ entwickelt, um die Ausbreitung eines Virus zu stoppen. Shai Ufaz, Geschäftsführer des Unternehmens ViAqua, das die Technologie entwickelt hat, erklärte:

„Die orale Verabreichung ist der heilige Gral der Gesundheitsentwicklung in der Aquakultur, da es einerseits unmöglich ist, einzelne Garnelen zu impfen, und andererseits die Betriebskosten für das Krankheitsmanagement erheblich gesenkt und gleichzeitig die Ergebnisse verbessert werden können …“

Die Wissenschaftler aus Yale zielen zwar auf ein intranasales mRNA-Produkt ab, aber das Ergebnis ist dasselbe – möglichst viele exponierte Personen mit möglichst geringem Kosten- und Arbeitsaufwand zu erreichen. In der Yale-Studie heißt es:

„Eine inhalierbare Plattform für Boten-RNA (mRNA)-Therapeutika würde eine minimalinvasive und auf die Lunge ausgerichtete Verabreichung für eine Vielzahl von Lungenerkrankungen ermöglichen. Die Entwicklung von mRNA-Therapeutika, die auf die Lunge abzielen, wurde bisher durch eine schlechte Transfektionseffizienz und das Risiko einer durch das Vehikel ausgelösten Pathologie eingeschränkt. Hier berichten wir über ein inhalierbares polymerbasiertes Vehikel für die Verabreichung von therapeutischen mRNAs in die Lunge. Wir optimierten biologisch abbaubare Poly(amin-co-ester) (PACE)-Polyplexe [Nanopartikel] für die mRNA-Verabreichung unter Verwendung von Endgruppenmodifikationen und Polyethylenglykol. Diese Polyplexe erreichten eine hohe Transfektion von mRNA in der gesamten Lunge, insbesondere in Epithel- und Antigen-präsentierenden Zellen. Wir wendeten diese Technologie an, um einen Schleimhautimpfstoff gegen das Coronavirus 2 des schweren akuten respiratorischen Syndroms zu entwickeln, und stellten fest, dass die intranasale Impfung mit Spike-Protein-kodierenden mRNA-Polyplexen eine starke zelluläre und humorale adaptive Immunität auslöste und empfängliche Mäuse vor einer tödlichen Virusinfektion schützte. Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse das translationale Potenzial von PACE-Polyplexen für die therapeutische Verabreichung von mRNA in die Lunge“.

US-Regierung hat eine Vorgeschichte bei der Freisetzung von Biowaffen

Wenn man die Teile des Puzzles zusammensetzt, ergibt sich ein beunruhigendes Bild. Wie die Epoch Times berichtet, hat die US-Regierung in der Vergangenheit extreme Maßnahmen ergriffen, um der Öffentlichkeit COVID-19-Impfungen zu verordnen und zu fördern. Nun haben Forscher einen durch die Luft übertragbaren mRNA-Impfstoff entwickelt, mit dem die Massen schnell und ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung geimpft werden können.

Gibt es Beweise dafür, dass die Regierung oder eine andere Einrichtung Pläne hat, einen Luftimpfstoff heimlich auf die Bevölkerung loszulassen? Nein. Aber es gibt eine Geschichte, in der geheime Biowaffensimulationen an Amerikanern durchgeführt wurden. Im Jahr 1950 versprühte die US-Marine in der Nähe von San Francisco sechs Tage lang Bakterien der Art Serratia marcescens in die Luft.

Das als „Operation Sea Spray“ bezeichnete Projekt sollte ermitteln, wie anfällig die Stadt für einen Biowaffenangriff war. Serratia marcescens färbt alles, was es berührt, leuchtend rot und ist daher leicht zu finden. Der Erreger verbreitete sich in der ganzen Stadt, da die Bewohner die Mikroben über die Luft einatmeten. Obwohl das US-Militär zunächst davon ausging, dass Serratia marcescens Menschen nicht schaden würde, kam es zu einem Ausbruch, der bei einigen Menschen zu Harnwegsinfektionen führte.

Mindestens eine Person starb, und einige haben behauptet, dass die Freisetzung die mikrobielle Ökologie des Gebiets für immer verändert hat“, berichtet das Smithsonian Magazine. Dies war kein Einzelfall, denn die US-Regierung führte in den folgenden 20 Jahren viele weitere Experimente in den USA durch. Der Gedanke an ein Air-Vax-Experiment, das an einer ahnungslosen Öffentlichkeit durchgeführt wurde, ist zwar beunruhigend, aber nicht beispiellos.

Bioethik-Studie befürwortet verdecktes, obligatorisches Bioenhancement

Auch die Wissenschaft befürwortet den Einsatz von verdeckten, obligatorischen Bioenhancements. Parker Crutchfield von der Homer Stryker M.D. School of Medicine der Western Michigan University schreibt in der Zeitschrift Bioethics über moralisches Bioenhancement, d. h. den Einsatz biomedizinischer Mittel, um moralische Verbesserungen herbeizuführen.

Medikamentöse Behandlungen, einschließlich Impfstoffe, und Gentechnik sind mögliche Beispiele für Bioenhancements. Außerdem, so Crutchfield:

„Es ist notwendig, die Bevölkerung moralisch zu verbessern, um endgültigen Schaden zu verhindern. Moralisches Bioenhancement ist die potenzielle Praxis der Beeinflussung des moralischen Verhaltens einer Person durch biologische Eingriffe in ihre moralischen Einstellungen, Motivationen oder Dispositionen. Die Technologie, die ein moralisches Bioenhancement ermöglichen könnte, ist nicht vorhanden oder im Entstehen begriffen, aber gängige Beispiele für mögliche Eingriffe sind die Infusion von Medikamenten in die Wasserversorgung, die Empathie oder Altruismus verstärken, oder andere Eingriffe in die Emotionen oder Motivationen einer Person, um ihr moralisches Verhalten zu beeinflussen.“

Einige argumentieren, dass moralische Bioverbesserungen zum Wohle der Allgemeinheit obligatorisch sein sollten. Crutchfield glaubt, dass dies nicht weit genug geht. Er möchte auch, dass sie verdeckt sind:

„Ich gehe noch einen Schritt weiter und behaupte, dass, wenn moralisches Bioenhancement obligatorisch sein sollte, seine Verabreichung eher verdeckt als offen erfolgen sollte. Das heißt, dass es moralisch vorzuziehen ist, wenn ein verpflichtendes moralisches Bioenhancement verabreicht wird, ohne dass die Empfänger wissen, dass sie das Enhancement erhalten.“

Er geht sogar so weit zu behaupten, dass „ein verdecktes Pflichtprogramm Werte wie Freiheit, Nützlichkeit, Gleichheit und Autonomie besser fördert als ein offenes Programm.“ Hier haben wir also Beweise für die akademische Unterstützung der verdeckten Freisetzung von Medikamenten und anderen Bioverbesserungen in der Öffentlichkeit. In Verbindung mit der Entwicklung eines aus der Luft übertragbaren mRNA-Impfstoffs und der Erfahrung der Regierung mit Experimenten an der Öffentlichkeit zeichnet dies ein beunruhigendes Bild der Zukunft.

Probleme mit mRNA-COVID-Impfungen bleiben bestehen

Abgesehen von den Bedenken wegen der Übertragung über die Luft sind mRNA-COVID-19-Impfungen mit erheblichen Risiken verbunden – unabhängig davon, wie man ihnen ausgesetzt ist. Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, die die aktualisierte (bivalente) COVID-19-Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten haben, haben möglicherweise ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, wie die U.S. Centers for Disease Control and Prevention und die Food and Drug Administration mitteilten.

Darüber hinaus ergab eine große Studie aus Israel, dass der COVID-19 mRNA-Impfstoff von Pfizer mit einem dreifach erhöhten Risiko für Myokarditis verbunden ist, was zu einer Rate von 1 bis 5 Ereignissen pro 100.000 Personen führt. Auch andere erhöhte Risiken wurden nach der COVID-Impfung festgestellt, darunter Lymphadenopathie (geschwollene Lymphknoten), Blinddarmentzündung und Herpes-Zoster-Infektion.

Mindestens 16 183 Personen gaben außerdem an, nach einer COVID-19-Impfung einen Tinnitus entwickelt zu haben. Die Berichte wurden in der Datenbank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) der CDC erfasst. Wenn man jedoch bedenkt, dass nur zwischen 1 %27 und 10 %28 der unerwünschten Wirkungen jemals an VAERS gemeldet werden, ist die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher.

Wegen solcher Risiken ist eine informierte Zustimmung für jedes medizinische Verfahren, auch für Impfungen, unerlässlich. Mit der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen, die über die Luft übertragen werden, wird die Möglichkeit, dass die Einwilligung nach Aufklärung aufgehoben wird, noch realer.

Artikel als PDF