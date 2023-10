Neue TV-Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon stellt Abtreibungsgegner als Schurken dar

The Morning Show“ von AppleTV+ mit den Abtreibungsbefürworterinnen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon folgt einem Trend, der in letzter Zeit immer wieder zu beobachten ist: Dramen, die versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Seit geraumer Zeit engagiert sich Jennifer Aniston für das Abtreibungsrecht. Nach der Verabschiedung des „Heartbeat Bill“ in Texas teilte sie einen nostalgischen Ausschnitt aus „Friends“, einer Serie, in der sie die Hauptrolle innehatte, und unterstrich ihre Position mit den Worten: „Nochmals … keine Gebärmutter, keine Meinung“. Als Roe v. Wade (Roe v. Wade ist ein bahnbrechendes Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1973, das den Weg für das Abtreibungsrecht in den USA geebnet hat.) ins Wanken geriet, äußerte sie die Befürchtung, dass bald auch die Geburtenkontrolle und die gleichgeschlechtliche Ehe angegriffen werden könnten. Zudem lobte Aniston Netflix für den Boykott des Bundesstaates Georgia, der Schutzmaßnahmen für ungeborene Kinder eingeführt hatte, und bezeichnete diese Aktion als „fantastisch“.

Ihr Co-Star in der beliebten AppleTV+-Serie „The Morning Show“ hat ebenfalls eine lange Pro-Abtreibungskampagne hinter sich. Im Jahr 2019 twitterte Reese Witherspoon, sie sei „mehr als bestürzt über die Verabschiedung neuer Abtreibungsverbote in Alabama, Kentucky, Mississippi, Georgia und Ohio“. Sie schloss sich anderen Prominenten an, die die texanischen Maßnahmen zum Schutz vorgeburtlicher Kinder verurteilten. Ähnlich reagierte Witherspoon auf die Aufhebung des Urteils Roe v. Wade.

Nichts davon ist von großer Bedeutung – die Menschen nehmen sich die politischen Ansichten von Prominenten nicht wirklich zu Herzen. Aber die Geschichten, die diese Stars erzählen, sind etwas ganz anderes. Seit der Abtreibungsdebatte vor der Aufhebung des Roe-Urteils und mit der Dobbs-Entscheidung hat Hollywood die Pro-Abtreibungs-Propaganda auf die Spitze getrieben. Ungeachtet der Ansichten der Hollywood-Elite waren Abtreibungsgeschichten im Allgemeinen nicht populär, aus dem einfachen Grund, dass sich niemand für sie interessierte.

Das hat sich in jüngster Zeit mit großen Abtreibungsdramen wie Never Rarely, Sometimes Always (2020), einer Hagiografie der Abtreibungsaktivistin Gloria Steinem, The Glorias (2020), der Abtreibungs-„Komödie“ Unpregnant und Elizabeth Banks‘ Call Jane (2022) über die Geschichte eines Untergrund-Abtreibungsnetzwerks aus der Zeit vor Roe geändert. Diese Geschichten sind kraftvolle Versuche, das Narrativ zu verändern, indem Abtreibung zum Mainstream wird und Abtreibungsaktivisten als Helden und Abtreibungsbefürworter als Bösewichte dargestellt werden.

Die Morning Show ist der jüngste Teil dieser Propagandakampagne. In der Premiere der dritten Staffel berichten die Journalistin Alex Levy (Jennifer Aniston) und der Moderator Bradley Jackson (Reese Witherspoon) über den Fall Roe v. Wade und die Geschichte einer jungen Frau, die Abtreibungspillen über die Grenze von Mexiko nach Texas schmuggelt. Wie in Call Jane werden auch hier diejenigen, die illegal abtreiben, als Helden dargestellt. Witherspoons Figur, die in der ersten Staffel zugibt, eine Abtreibung vorgenommen zu haben, will diese Geschichte erzählen und erklärt Levy, warum.

„Es gibt eine Frau in Texas“, erzählt sie, „die jeden Monat nach Mexiko reist, um Abtreibungspillen für Frauen zu besorgen, die nicht die Möglichkeit haben, stundenweit zur nächsten Klinik zu fahren. Ihre Mission ist essenziell. Jackson betont, dass die Abtreibungspille Leben rettet – wobei sie das Leben des ungeborenen Kindes außer Acht lässt. Später kritisiert sie Schwangerschaftskrisenzentren und bezeichnet sie als „irreführende Einrichtungen“. Diese würden schwangere Frauen systematisch belügen, insbesondere über die Dauer ihrer Schwangerschaft, sodass diese denken, es sei bereits zu spät für eine Abtreibung. Dabei könnten sie erst drei Wochen schwanger sein, aber man sagt ihnen, es wären acht, weil die gesetzliche Grenze bei sechs Wochen liegt.“

Die Journalisten bezeichnen die Schwangerschaftsberatungsstellen als „krank“ und „verrückt“, während Levy (Aniston) in ihrer Reportage die illegalen Schmuggler von Abtreibungspillen als „Teil eines Untergrundnetzwerks von Freiwilligen, die Abtreibungspillen aus Mexiko in die USA bringen“ lobt. Die medikamentöse Abtreibung ist sicher und effektiv und hier im abgelegenen Rio Grande Valley oft die einzige Möglichkeit“. Live Action veröffentlichte eine Antwort, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Abtreibungspille tatsächlich sehr gefährlich für die Mutter sein kann und dass „die PRCs Hunderttausenden von Frauen mit materiellen Gütern und Ressourcen geholfen haben, einschließlich Gesundheitsversorgung, Unterkunft, Babyausstattung, Windeln, Kleidung, Tagesbetreuung, Bildungsmöglichkeiten und mehr.

Eine Studie schätzt den Wert der kostenlosen Dienstleistungen der PRCs auf über 270 Millionen Dollar in nur einem Jahr.

In den nächsten Jahren werden wir viel von dieser Pro-Abtreibungs-Propaganda aus Hollywood auf der großen und kleinen Leinwand sehen. Geschichten haben eine große Überzeugungskraft, und die Abtreibungsbefürworter wollen mit großen Geschichten, sympathischen Charakteren und fesselnden moralischen Dramen die Mehrheit der Amerikaner auf ihre Seite ziehen – also für Abtreibung, gegen Schwangerschaftsberatungsstellen, Pro-Life-Politiker und Pro-Life-Gesetze und letztlich für einen neuen amerikanischen Konsens, der dazu führt, dass Roe im Bundesgesetz verankert wird.

Man muss den Schauspielern und dem Team der Morning Show jedoch zugute halten, dass ihr Drama ein genaues Abbild der Presse ist. So reden sie wirklich – und sie sind wirklich so offen darüber, auf wessen Seite sie wirklich stehen. Es ist nicht der kleine Mann. Es sind die Schmuggler von Abtreibungspillen.