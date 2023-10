Plattformen und Regierungen sollen laut UN gefährdende SDG-Narrativen bekämpfen.

SDGs stehen für „Sustainable Development Goals“ (auf Deutsch: „Ziele für nachhaltige Entwicklung“)

Fehlinformationspolitik der Vereinten Nationen soll abweichende Meinungen und Kritik an der Agenda 2030 zum Schweigen bringen: Perspektive

Die Vereinten Nationen ermutigen Online-Plattformen und Regierungen dazu, Erzählungen zu unterdrücken, die den Fortschritt auf dem Weg zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung, auch bekannt als Agenda 2030, gefährden könnten.

Im Vorfeld des UN-Zukunftsgipfels im nächsten Jahr – einer Art „einmaliger“ Zusammenkunft – hat das nicht gewählte globalistische Gremium 11 Grundsatzpapiere für seine „gemeinsame Agenda“ veröffentlicht.

An der digitalen Informationsfront umreißt das UN-Einweisung mit dem Titel „Information Integrity on Digital Platforms“ (Informationsintegrität auf digitalen Plattformen) den Wunsch der UN nach vollständiger narrativer Kontrolle über wissenschaftliche und politische Inhalte in Bezug auf Klima und COVID als eine Frage der Selbsterhaltung im Hinblick auf die Erreichung ihrer 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bis 2030.

„Überall auf der Welt beobachten die Vereinten Nationen, wie Fehlinformationen, Desinformation und Hassreden den Fortschritt bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung gefährden. Es ist klar geworden, dass „business as usual“ keine Option ist.“ UN POLICY BRIEF, INFORMATIONSINTEGRITÄT AUF DIGITALEN PLATTFORMEN, JUNI 2023

Noch bevor die Vereinten Nationen auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) für nachhaltige Entwicklung im vergangenen Jahr erklärten: „Die Wissenschaft gehört uns“, haben sie Suchergebnisse und Berichte über COVID und Klima manipuliert, so dass nur von den Vereinten Nationen genehmigte Nachrichten an der Spitze der Google-Suchergebnisse erscheinen.

Jede Information, die der UNO, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation (WHO), widerspricht, wird als Fehlinformation betrachtet.

In Vorbereitung des „Gipfels der Zukunft“ im nächsten Jahr erstellen die Vereinten Nationen nun einen „freiwilligen UN-Verhaltenskodex für die Integrität von Informationen auf digitalen Plattformen„, der im Kurzdossier „Integrität von Informationen auf digitalen Plattformen“ dargelegt wird.

Dieser „freiwillige UN-Verhaltenskodex“ ist voll von Maßnahmen, die darauf abzielen, abweichende Stimmen auf digitalen Plattformen zum Schweigen zu bringen, und zwar unter dem Deckmantel der Eindämmung von „Falsch- und Desinformation“, die bequemerweise mit Hassreden in einen Topf geworfen wird.

Um Ihnen eine Vorstellung von der schieren Größe und dem Ausmaß zu geben, in dem die UNO alles ausrotten möchte, was sie als „Falsch- und Desinformation“ ansieht, finden Sie hier einige politische Empfehlungen aus dem Abschnitt „Auf dem Weg zu einem Verhaltenskodex der Vereinten Nationen“ des Kurzdokuments, in dem nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch private Gruppen wie Interessengruppen (d. h. NGOs, Unternehmen, Hochschulen usw.), digitale Plattformen, Werbetreibende und Nachrichtenmedien aufgefordert werden, die Vorgaben der UNO zu erfüllen:

Alle Akteure sollten davon absehen, Desinformationen und Hassreden zu irgendeinem Zweck zu verwenden, zu unterstützen oder zu verstärken.

sollten davon absehen, Desinformationen und Hassreden zu irgendeinem Zweck zu verwenden, zu unterstützen oder zu verstärken. Alle Akteure sollten Ressourcen bereitstellen, um sich mit dem Ursprung, der Verbreitung und den Auswirkungen von Fehlinformationen und Hassreden zu befassen und darüber zu berichten, wobei die Menschenrechtsnormen und -standards zu beachten sind, und weiter in Fähigkeiten zur Überprüfung der Fakten in allen Ländern und Kontexten investieren.

sollten Ressourcen bereitstellen, um sich mit dem Ursprung, der Verbreitung und den Auswirkungen von Fehlinformationen und Hassreden zu befassen und darüber zu berichten, wobei die Menschenrechtsnormen und -standards zu beachten sind, und weiter in Fähigkeiten zur Überprüfung der Fakten in allen Ländern und Kontexten investieren. Alle Akteure sollten Schulungen und den Aufbau von Kapazitäten fördern, um das Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich Fehlinformationen, Desinformationen und Hassreden manifestieren, und um Präventions- und Eindämmungsstrategien zu stärken.

sollten Schulungen und den Aufbau von Kapazitäten fördern, um das Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich Fehlinformationen, Desinformationen und Hassreden manifestieren, und um Präventions- und Eindämmungsstrategien zu stärken. Alle Beteiligten sollten dringende und unmittelbare Maßnahmen ergreifen, um die sichere, verantwortungsvolle, ethische und menschenrechtskonforme Nutzung künstlicher Intelligenz zu gewährleisten und sich mit den Auswirkungen der jüngsten Fortschritte in diesem Bereich auf die Verbreitung von Fehlinformationen, Desinformationen und Hassreden auseinanderzusetzen.

sollten dringende und unmittelbare Maßnahmen ergreifen, um die sichere, verantwortungsvolle, ethische und menschenrechtskonforme Nutzung künstlicher Intelligenz zu gewährleisten und sich mit den Auswirkungen der jüngsten Fortschritte in diesem Bereich auf die Verbreitung von Fehlinformationen, Desinformationen und Hassreden auseinanderzusetzen. Die Mitgliedstaaten sollten den öffentlichen Zugang zu genauen, transparenten und glaubwürdigen staatlichen Informationen gewährleisten, insbesondere zu Informationen, die dem öffentlichen Interesse dienen, einschließlich aller Aspekte der Ziele für nachhaltige Entwicklung.

sollten den öffentlichen Zugang zu genauen, transparenten und glaubwürdigen staatlichen Informationen gewährleisten, insbesondere zu Informationen, die dem öffentlichen Interesse dienen, einschließlich aller Aspekte der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die Mitgliedstaaten sollten in unabhängige Forschung über die Verbreitung und die Auswirkungen von Fehlinformationen, Desinformation und Hassreden in allen Ländern und Sprachen investieren und diese unterstützen, insbesondere in unterversorgten Kontexten und in anderen Sprachen als Englisch, damit die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft frei und sicher arbeiten können.

sollten in unabhängige Forschung über die Verbreitung und die Auswirkungen von Fehlinformationen, Desinformation und Hassreden in allen Ländern und Sprachen investieren und diese unterstützen, insbesondere in unterversorgten Kontexten und in anderen Sprachen als Englisch, damit die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft frei und sicher arbeiten können. Digitale Plattformen und Werbetreibende sollten sicherstellen, dass Werbung nicht neben Online-Falsch- oder Desinformation oder Hassrede platziert wird und dass Werbung, die Desinformation enthält, nicht gefördert wird.

sollten sicherstellen, dass Werbung nicht neben Online-Falsch- oder Desinformation oder Hassrede platziert wird und dass Werbung, die Desinformation enthält, nicht gefördert wird. Digitale Plattformen sollten sinnvolle Transparenz in Bezug auf Algorithmen, Daten, Inhaltsmoderation und Werbung gewährleisten.

sollten sinnvolle Transparenz in Bezug auf Algorithmen, Daten, Inhaltsmoderation und Werbung gewährleisten. Digitale Plattformen sollten zugängliche Richtlinien zu Fehlinformationen, Desinformation und Hassreden veröffentlichen und darüber berichten, wie verbreitet koordinierte Desinformation auf ihren Diensten ist und wie wirksam die Maßnahmen sind, um solchen Aktivitäten entgegenzuwirken.

sollten zugängliche Richtlinien zu Fehlinformationen, Desinformation und Hassreden veröffentlichen und darüber berichten, wie verbreitet koordinierte Desinformation auf ihren Diensten ist und wie wirksam die Maßnahmen sind, um solchen Aktivitäten entgegenzuwirken. Digitale Plattformen sollten die umfassende Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Bemühungen zur Bekämpfung von Falsch- und Desinformation sowie Hassreden sicherstellen.

sollten die umfassende Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Bemühungen zur Bekämpfung von Falsch- und Desinformation sowie Hassreden sicherstellen. Nachrichtenmedien sollten sicherstellen, dass alle bezahlten Werbe- und Advertorial-Inhalte klar als solche gekennzeichnet werden und frei von Fehlinformationen, Desinformationen und Hassreden sind.

Nach ihren eigenen Worten ist die UNO in erster Linie mit dem befasst, was sie als „Fehlinformation“ ansieht, weil das nicht gewählte globalistische Gremium über Informationen besorgt ist, die sich auf die „Erfüllung des UN-Mandats und die inhaltlichen Prioritäten“ auswirken könnten, insbesondere wenn es um Kritik an ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung geht.

Laut dem UN-Gipfel der Zukunft: Unsere gemeinsame Agenda – Zusammenfassung zur „Integrität von Informationen“:

„Der digitale Raum ist sicherer und inklusiver mit allen Akteuren, die die Menschenrechte schützen, geleitet von […] einer speziellen Kapazität im UN-Sekretariat […], um auf Online-Falsch- und Desinformation und Hassreden zu reagieren, die die Erfüllung des UN-Mandats und die inhaltlichen Prioritäten beeinträchtigen.“ Vereinte Nationen, Gipfel der Zukunft: Unsere gemeinsame Agenda, September 2023

Was hat die UN also getan, um sicherzustellen, dass nur ihre eigenen Narrative auf den großen Tech-Plattformen verbreitet werden?

Wie bereits erwähnt, hat die UNO mit Google, TikTok und anderen Plattformen zusammengearbeitet, um Suchergebnisse und Inhalte zu manipulieren, die dem Narrativ der nicht gewählten Globalisten zu COVID und Klima zuwiderlaufen.

Jetzt, ein Jahr nachdem sie auf dem WEF gesagt hat: „Uns gehört die Wissenschaft, und wir denken, dass die Welt sie kennen sollte, und die Plattformen selbst tun das auch„, beklagt die UN-Untergeneralsekretärin für globale Kommunikation, Melissa Fleming, die Tatsache, dass sie niemanden bei Twitter/X anrufen kann, um „missbräuchliche Inhalte zu kennzeichnen“.

„Klima-Falsch- und Desinformation kann als falscher oder irreführender Inhalt verstanden werden, der die wissenschaftlich anerkannte Grundlage für die Existenz des vom Menschen verursachten Klimawandels, seiner Ursachen und Auswirkungen untergräbt.“ UN Policy Brief, Informationsintegrität auf digitalen Plattformen, Juni 2023

Der UN Policy Brief on Information Integrity on Digital Platforms, der nicht ein einziges, handfestes Beispiel für Fehlinformation oder Desinformation anführt, teilt dieselbe Meinung wie Fleming, indem er „Fehlinformation“ und „Desinformation“ mit „Hassrede“ in einen Topf wirft:

„Die Auswirkungen von Fehlinformationen, Desinformation und Hassreden im Internet sind überall auf der Welt zu beobachten, auch in den Bereichen Gesundheit, Klimaschutz, Demokratie und Wahlen, Gleichstellung der Geschlechter, Sicherheit und humanitäre Hilfe.“ UN Policy Brief, Informationsintegrität auf digitalen Plattformen, Juni 2023

Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat kürzlich erklärt, dass er Hassreden mit abweichenden Meinungen zu wissenschaftlichen und politischen Themen in einen Topf wirft:

„Digitale Plattformen werden missbraucht, um die Wissenschaft zu untergraben und Desinformation und Hass an Milliarden von Menschen zu verbreiten. Diese eindeutige und aktuelle globale Bedrohung erfordert klare und koordinierte globale Maßnahmen.“ Antonio Guterres, Vereinte Nationen, SEptember 2023

„Viele Opfer von COVID-19 weigerten sich, sich impfen zu lassen oder grundlegende Gesundheitsvorkehrungen zu treffen, nachdem sie im Internet Fehlinformationen und Desinformationen ausgesetzt waren.“ UN Policy Brief, Informationsintegrität auf digitalen Plattformen, Juni 2023

Letztlich sind die Vereinten Nationen gegen jede Information, die dem Narrativ der nicht gewählten Globalisten in Bezug auf die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung widerspricht oder in die Quere kommt – die beiden größten Beispiele aus jüngster Zeit betreffen die Bereiche Gesundheit/COVID und Klima.

„Fehlinformationen und Desinformation über den Klimanotstand verzögern dringend notwendige Maßnahmen, um eine lebenswerte Zukunft für den Planeten zu sichern“ UN Policy Brief, Informationsintegrität auf digitalen Plattformen, Juni 2023

Wenn Sie die Netto-Null-Politik, das COVID-Kontroll-Narrativ, Impfpässe oder die digitale Identität kritisieren, dann verbreiten Sie gefährliche Fehlinformationen, die die Pläne der Vereinten Nationen und anderer nicht gewählter globalistischer Organisationen behindern.