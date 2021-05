Bill Gates der Schürzenjäger, es werden immer mehr Details über seine wilde Vergangenheit bekannt

Bevor Bill Gates als elitärer Nerd bekannt wurde, der sich als führender Impfstoffexperte bezeichnet, war der Microsoft-Mitbegründer ein hart feiernder Schürzenjäger, der lokale Stripperinnen für Nackt-Pool-Partys rekrutierte und selbst nach seiner Heirat mit Melinda große Probleme mit Untreue hatte, wie nun eine Biografie zeigt.

Der wilde Lebensstil des Microsoft-Mitbegründers war in seinem inneren Kreis wohlbekannt – aber Zeitungen wie die New York Times verschwiegen die wenig schmeichelhaften Berichte, um weiterhin „mit dem Löffel gefüttert zu werden“, schrieb James Wallace in der 1997 erschienenen Biografie „Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace„.

Sie „berichteten nicht über die wilden Junggesellenabschiede, die der jungenhafte Vorsitzende von Microsoft in seinem Haus in Seattle veranstaltete, für die Gates einen der Nackt-Nachtclubs in Seattle besuchte und Tänzerinnen anheuerte, die zu ihm nach Hause kamen und mit seinen Freunden nackt in seinem Hallenbad schwammen“, schrieb Wallace.

Es war eine Fortsetzung seiner Zeit in Harvard, wo er „gerne die berüchtigte Combat Zone in Boston mit ihren Porno-Shows, Strip-Clubs und Prostituierten besuchte“, schrieb Wallace. -NY Post

Darüber hinaus verhielt sich Bill weiterhin wie ein Junggeselle, auch nachdem er 1988 mit seiner zukünftigen Frau Melinda zusammenkam.

„Er spielte noch eine Weile weiter, vor allem, wenn er geschäftlich unterwegs war, und machte sich häufig an weibliche Journalisten heran, die über Microsoft und die Unternehmensindustrie berichteten“, schreibt Wallace. „Seine Frauengeschichten waren bekannt, auch wenn nicht viel darüber berichtet wurde.“

Melinda, die letzte Woche nach 27 Jahren Ehe, zu der auch die Freundschaft ihres Mannes mit dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein gehörte, die Scheidung beantragte, „war sich Gates ‚der Frauenjäger“ bewusst war, selbst nachdem sie in einer Beziehung waren. Das Paar „lief heiß und kalt“, schrieb der Biograf und fügte hinzu, dass sie sich „für fast ein Jahr getrennt“ hätten, weil Gates sich nicht festlegen wollte.

„Als sie 1992 wieder zusammenkamen, wurde die Beziehung jedoch enger und stärker“, schrieb er.

Eine von Gates‘ Verflossenen, Ann Winblad, fuhr fort, mit dem Microsoft-Manager „die Wochenenden zu verbringen“, selbst nachdem er 1994 Melinda geheiratet hatte.

„Eine Beziehung mit Bill ist am Anfang ein Test. Bist du klug genug? Hast du genug gesunden Menschenverstand? Kannst du die Anforderungen erfüllen? Bist du sportlich genug?“, sagte Winblad zu Wallace, sie sagte, Gates habe sie nach ihrer Meinung über Melinda gefragt, bevor er sich definitiv entschieden hatte.

„Melinda ist Bills Wahl. Er hätte jede Frau als Frau fürs Leben wählen können. Er hat sie gewählt, und das bedeutet, dass sie eine außergewöhnliche Frau ist“, fügte Winblad hinzu.

Eine andere Ex, Jill Bennett – beschrieben als seine „erste ernsthafte Freundin“ – sagte, sie hätten sich wegen Gates‘ lange Arbeitszeiten getrennt.

„Am Ende war es schwierig, eine Beziehung mit jemandem aufrechtzuerhalten, der sich mit einem ‚Sieben-Stunden-Turnaround‘ rühmen konnte – was bedeutet, dass von dem Zeitpunkt, an dem er Microsoft verließ, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er am Morgen zurückkehrte, nur sieben Stunden vergingen“, sagte sie gegenüber Wallace. -NY Post

Ein langjähriger Freund von Gates und ehemaliger Microsoft-Manager Vern Raburn stimmte mit der Darstellung von Bill in der Biografie überein – er sagte der Daily Mail, dass es während der frühen Beziehung zwischen Gates und Melinda „Untreue“ gab.

„Nackt in einem Pool zu sein, ist keine große Sache“, sagte Raeburn, aber „es gibt einen Unterschied zwischen nackt in einem Pool mit einem Haufen anderer Leute zu sein, und nackt in einem Pool mit jemand anderem zu sein, oder in einem Bett mit jemand anderem.“

Laut Wallace, heute 74, war Gates „damals kein Chorknabe“.

„Viele dieser Microsoft-Kids von damals waren junge Kerle in pizzabefleckten T-Shirts, die zwei oder drei Tage lang an Software-Code arbeiteten“, so der Biograf weiter. „Dann feierten sie ein paar ziemlich wilde Partys, bei denen sie sich in Seattle Stripperinnen besorgten und sie zu Bill nach Hause brachten.“

Kurz gesagt, wenn der reiche Bill Gates nicht gerade um Mitternacht „geliehene“ Software für DOS und Windows zusammenschusterte, war er ein feierwütiger Junggeselle, dem es schwerfiel, das alles für Melinda aufzugeben. Jetzt ist er ein selbsternannter Impfstoff-Zar, dessen Frau ihn verlässt, nachdem seine jahrelange Freundschaft mit einem Pädophilen an die Öffentlichkeit gedrungen ist.