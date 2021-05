US-Truppen versuchen, von Afghanistan nach Zentralasien vorzudringen

Von Valery Kulikov: Er ist politischer Experte, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook “.

Zu Beginn der Evakuierung der NATO-Koalitionstruppen, die seit 20 Jahren in Afghanistan stationiert sind, besteht ein äußerst ernstes und noch ungelöstes Problem für die Vereinigten Staaten darin, diese Streitkräfte sowie ihre Waffen und militärische Ausrüstung abzuziehen.

Einige Medien haben bereits von einem hochrangigen Beamten des Weißen Hauses gehört, dass einige der abziehenden Truppen in die indopazifische Region verlegt werden sollen. Es ist jedoch ziemlich klar, dass in diesem Fall nur ein Teil der abgezogenen Koalitionstruppen betroffen ist. Aber 10.000 US- und NATO-Truppen in Afghanistan mit all den Waffen und der militärischen Ausrüstung, die sie während der Besatzungsjahre angehäuft haben, müssen innerhalb der verbleibenden sechs Monate vor Ablauf der von US-Präsident Joe Biden (11. September) angekündigten Frist irgendwo eingesetzt werden.

Und der Umfang dieser Aufgabe wird immer gewaltiger, da das amerikanische Militär eine Bestandsaufnahme aller von Koalitionstruppen gelagerten militärischen Ausrüstung vornimmt. Obwohl es möglich ist, einen Teil davon vor Ort zu verkaufen oder an die afghanischen Sicherheitskräfte zu übertragen, wird es von Natur aus sehr schwierig und teuer sein, den verbleibenden großen Teil nach Europa oder in andere US-Stützpunkte zu exportieren.

Sicherlich würden die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten lieber Militärstützpunkte in den Nachbarländern Afghanistans haben, als Truppen in entlegenere Gebiete wie den Nahen Osten zu verlegen. Washington lehnt den Iran sofort ab, und Pakistan ist eine höchst unwahrscheinliche Option.

Im Jahr 2008, als die Beziehungen zwischen den USA und Pakistan zunehmend angespannt wurden, gründeten Washington und seine Verbündeten das „Northern Distribution Network“ (NDN), über das nicht tödliche Militärmaterial aus Europa über Russland und Zentralasien an Koalitionstruppen in Afghanistan geliefert wurden. Nach der kritischen Reaktion des Westens auf die Ereignisse auf der Krim kündigte Russland 2015 Vereinbarungen zum Transport von Fracht für Koalitionsstreitkräfte durch sein Hoheitsgebiet. Der NDN operiert jedoch weiterhin und liefert Fracht über Georgien und Aserbaidschan, über das Kaspische Meer nach Kasachstan und weiter nach Usbekistan und Afghanistan. Heute liefert dieser NDN nicht nur Material nach Afghanistan, sondern bleibt auch die Hauptroute für den Export ausländischer militärischer Ausrüstung aus Afghanistan.

Aber es ist eine Sache, Waffen und Ausrüstung zu bewegen, und eine ganz andere, Militärstützpunkte in unmittelbarer Nähe Afghanistans zu haben. Im Rahmen seiner Informationskampagne über die angebliche künftige militärische Unterstützung der Operationen afghanischer Regierungstruppen gegen terroristische Gruppen wie Jamaat Ansarullah, die Islamische Dschihad-Union, die Islamische Bewegung Usbekistans (IMU) und den Islamischen Staat Irak sowie Levante-Khorasan (ISIL), das die Stabilität Zentralasiens gefährden kann, versucht Washington, das Interesse der zentralasiatischen Staaten an diesen Stützpunkten zu stärken.

Unter diesen Bedingungen wird die Möglichkeit, Koalitionskräfte aus Afghanistan in ein zentralasiatisches Land zu entsenden, was in Washington besonders beliebt ist. Und einige aktuelle Medienberichte deuten darauf hin, dass das US-Militär maximale Anstrengungen unternehmen wird, um einige seiner Truppen nach Zentralasien zu entsenden. Es gibt bereits intensive Vorarbeiten, um sich darauf vorzubereiten. So führte US-Außenminister Antony Blinken bereits am 22. April Telefongespräche mit den Außenministern Usbekistans und Kasachstans, und am 23. April fand sein virtuelles Treffen mit allen Leitern der Außenministerien zentralasiatischer Länder im Format C5 + 1 statt.

Heute hat Russland nicht nur Militärstützpunkte in Zentralasien – in Kirgisistan und Tadschikistan -, sondern auch China hat eine kleine Militärbasis in den abgelegenen Bergregionen des Fernen Ostens Tadschikistans – an der Schnittstelle der tadschikischen, chinesischen und afghanischen Grenze. Beide Länder arbeiten mit tadschikischen Streitkräften zusammen, um Razzien zur Drogenbekämpfung in Afghanistan durchzuführen.

Usbekistan hat keine russischen oder chinesischen Militärbasen und ist kein Mitglied der von Russland geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (CSTO) wie Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan. Und wenn Usbekistan einer Sicherheitsbedrohung ausgesetzt ist, kann es nur auf bilaterale Militärabkommen zählen, weshalb Washington der Ansicht ist, dass der Einsatz von US-Truppen ihm zusätzliche Garantien für die Abschreckung von in Afghanistan stationierten Militanten bieten könnte.

Bei seinen Berechnungen über die Möglichkeit einer Umverteilung von Truppen nach Zentralasien stützt sich das Pentagon auf die Tatsache, dass die NATO seit fast zwanzig Jahren mit den Republiken dieser Region zusammenarbeitet und Tadschikistan, Usbekistan und Kirgisistan seit 1997 Mitglieder des Euro-Atlantiks Partnerschaftsrat sind. Washington versteht jedoch auch gewisse Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit, da jedes der Länder seine eigenen Merkmale der Interaktion aufweist. Insbesondere Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan sind Mitglieder der CSTO, während Usbekistan negative Erfahrungen mit den „revolutionären“ Umwälzungen in Andischan in den 2000er Jahren gemacht hat. Für die Vertragsparteien des Vertrags über kollektive Sicherheit sieht Artikel 2 einen kollektiven Kampf gegen „Bedrohungen der Sicherheit, Stabilität, territorialen Integrität und Souveränität eines oder mehrerer Staaten“ vor.

Dennoch erwartet Washington, die Tatsache zu nutzen, dass die US-amerikanischen und russischen Stützpunkte zuvor gleichzeitig in Kirgisistan stationiert waren und sich sowohl russische als auch NATO-Stützpunkte in Tadschikistan befanden. Das letzte Mal, dass westliche Truppen Stützpunkte in Zentralasien benutzten, war von 2001 bis 2014, aber für die USA und die westlichen Länder lief es damals nicht allzu reibungslos.

US- und NATO-Beamte machen jedoch kein Geheimnis aus ihrem Wunsch, erneut zu versuchen, ihre Militärbasen in Zentralasien zu platzieren. Obwohl Tadschikistan die längste Grenze zu Afghanistan hat und das Land für die Amerikaner aufgrund der kurzen Zeit, die benötigt wird, um zu den Orten der Luftangriffe zu gelangen, sehr praktisch ist, ist das Erscheinen einer amerikanischen Militärbasis hier, obwohl nicht unmöglich, immer noch unwahrscheinlich auf die Anwesenheit einer russischen Militäreinheit.

Das Erscheinen einer vollwertigen US-Basis in Usbekistan, die unter Präsident Karimov bereits eine Pentagon-Basis hatte, ist wahrscheinlicher. Aus diesem Grund haben die USA kürzlich besonderen Wert auf die Entwicklung der militärischen Zusammenarbeit mit dem Land gelegt. Insbesondere neulich gab es eine amerikanische Delegation unter der Leitung von Herzog Pirak, stellvertretender Leiter für strategische Planung und Politik beim Zentralkommando der US-Streitkräfte. Während dieses Besuchs fanden eine Reihe von Treffen statt, unter anderem mit dem Chef des Generalstabs der Streitkräfte Usbekistans, Shukhrat Kholmukhamedov, mit dem sie über die Zusammenarbeit im militärischen Bereich diskutierten. Trotz der Tatsache, dass Usbekistan jetzt aktiv die militärische Zusammenarbeit mit Russland entwickelt, was ein wesentlicher Faktor für die Gewährleistung der regionalen Sicherheit und die Stärke der usbekischen Streitkräfte ist,

Trotz der Bedeutung der Fortsetzung der internationalen Bemühungen zur Bekämpfung terroristischer Aktivitäten in Afghanistan und der Intensivierung der Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere nach dem Abzug der US- und NATO-Militäreinheiten aus Afghanistan, wird die Frage eines sogar vorübergehenden Einsatzes dieses Militärkontingents in Zentralasien sicherlich bestehen unter Berücksichtigung der Position Russlands sowie Chinas entschieden werden. Was die Position Moskaus und Pekings betrifft, werden sie die jüngsten Aktionen Washingtons angemessen berücksichtigen, die bekanntermaßen seine antirussische und antichinesische Rhetorik sowie die militärischen Vorbereitungen in Bezug auf Russland und China nicht einschränken.