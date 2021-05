Corona-Impfungen: Zahlen deuten auf eine zunehmende Katastrophe hin

Letzte Woche veröffentlichte die unabhängige Forscherin Virginia Stoner einen Artikel über die Zahl der Todesfälle nach der Corona-Impfung mit dem Titel „The deadly cover-up around the corona vaccine“. Der Artikel behandelt Todesfälle in den Vereinigten Staaten.

Die Zahl der an VAERS gemeldeten Todesfälle ist in diesem Jahr sprunghaft angestiegen, sagt Stoner: „Das ist keine ‚Verschwörungstheorie‘, sondern eine unbestreitbare Tatsache.“ Die VAERS verfolgt unerwünschte Reaktionen auf Impfstoffe in den USA.

Wir sprechen hier von einem noch nie dagewesenen Anstieg, sagt sie. Vierzig Prozent der Meldungen von Todesfällen, die VAERS jemals erhalten hat, kamen in den letzten vier Monaten. Stoner weist darauf hin, dass die Zahl der Todesfälle nicht gestiegen ist, weil die Impfung weit verbreitet ist.

Dramatischer Anstieg

Die Zahl der Todesfälle stieg von 2794 stand vom 5. April auf 3005 am 12. April und auf 3848 am 26. April. Das sind 1054 Todesfälle in nur 21 Tagen. Alle Altersgruppen zeigen einen dramatischen Anstieg.

Um Ihnen eine kleine Vorstellung zu geben: In früheren Jahren wurden jährlich zwischen 250 und 350 Millionen Impfstoffe verabreicht und etwa 100 Menschen starben nach der Impfung. In diesem Jahr starben in nur vier Monaten über 3800 Menschen bei 150 Millionen Corona-Impfungen.

Eine Katastrophe bahnt sich an

Experten werden argumentieren, dass diese Todesfälle nicht alarmierend sind. Sie sind aber in der Tat alarmierend. Im Laufe der Jahre wurde viel geschrieben – sogar in den Mainstream-Medien – über die Anzahl der gemeldeten Fälle von Nebenwirkungen. Längst nicht alle Fälle werden gemeldet, sodass die tatsächliche Zahl der Todesfälle viel höher ist. Bis zu 100-mal höher könnten diese sein. Es könnte also durchaus sein, dass allein in den USA 380’000 Menschen an den Corona-Impfstoffen gestorben sind.

In der Zwischenzeit behaupten die „Experten“ weiterhin, dass der Impfstoff „sicher und wirksam“ ist, und die Medien, Politiker, Konzerne und Prominente tun alles, um die Öffentlichkeit von der Notwendigkeit der Impfung zu überzeugen.

Virginia Stoner ist sich über den Corona-Impfstoff im Klaren: Es kommt eine Katastrophe auf uns zu.