Bill Gates: Die europäische Energiekrise ist „gut“

Sagt, dass die Menschen gezwungen sein werden, „schneller zu diesen neuen Ansätzen überzugehen“

Während die Menschen in Europa damit konfrontiert sind, dass sie es sich in diesem Winter nicht leisten können, ihre Häuser zu heizen, und eiskalte Stromausfälle erleben, erklärte Bill Gates, dass die Energiekrise „auf lange Sicht“ eine „gute“ Sache sei.

Mit Blick auf seine Investmentgesellschaft Breakthrough Energy Ventures, die sich mit der Klimapolitik (Kohlendioxidsteuer) befasst, erklärte Gates gegenüber CNBC: „Die Leute waren ein wenig optimistisch, wie schnell der Übergang vollzogen werden könnte.“

„Ohne russisches Erdgas, das in Europa verfügbar ist, ist das ein Rückschlag“, so Gates weiter.

„Wir müssen nicht-russische Kohlenwasserstoffquellen finden, um diese zu ersetzen, damit Kohlekraftwerke laufen und eine Vielzahl von Dingen, denn es hat Priorität, die Menschen warm zu halten und die Volkswirtschaften in einem anständigen Zustand zu halten“, so Gates.

Er fuhr fort: „Auf der anderen Seite ist es langfristig gut, weil die Menschen nicht vom russischen Erdgas abhängig sein wollen, so dass sie schneller zu diesen neuen Ansätzen übergehen werden.“

.⁦@BillGates⁩ on the European energy crisis: "It's good for the long run, because people don't want to be dependent on Russian natural gas, so they'll move to these new approaches, more rapidly"

Gates veröffentlichte am Dienstag einen „State of the Energy Transition„, in dem er erklärte, dass es in der Verantwortung von Ländern wie den Vereinigten Staaten liegen sollte, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe zu Wohlstand gekommen sind, auf eine vollständige Dekarbonisierung aller Wirtschaftssektoren hinzuarbeiten.

Er schreibt: „Viele Länder in Europa und Nordamerika haben die Atmosphäre mit Kohlenstoff gefüllt, um Wohlstand zu erlangen, und es ist sowohl unrealistisch als auch unfair, von allen anderen zu erwarten, dass sie auf ein bequemeres Leben verzichten, weil sich herausgestellt hat, dass dieser Kohlenstoff das Klima verändert.“

Gates schreibt auch: „Ich glaube nicht, dass der Markt allein in der Lage ist, eine ganze Volkswirtschaft in nur wenigen Jahrzehnten auf Null zu setzen“, und fügt hinzu: „Wir brauchen einen Plan, um den Prozess zu beschleunigen.“

Zwischenzeitlich….

Das britische Stromversorgungsunternehmen National Grid hat die britischen Haushalte gewarnt, sich auf Stromausfälle zwischen 16.00 und 19.00 Uhr an „sehr, sehr kalten“ Wochentagen im Januar und Februar einzustellen

The UK’s National Grid has warned British households to prepare for blackouts between 4pm and 7pm on ‘really, really cold’ weekdays in January and February

BBC hat geheime Skripte vorbereitet, die in der Sendung vorgelesen werden könnten, wenn Energieengpässe in diesem Winter zu Stromausfällen oder dem Verlust von Gaslieferungen führen – Guardian