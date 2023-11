Bill Gates drängt auf digitalen Ausweis für Neugeborene in Kenia – Kritiker warnen vor Überwachungsrisiken

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Wie die Kenyan Daily Post berichtet, wurde die Rolle der Bill & Melinda Gates Foundation bei der Unterstützung der kenianischen Regierung bei der Entwicklung und Einführung eines von der Regierung unterstützten digitalen ID-Programms nach einer Reihe von Treffen hinter verschlossenen Türen“ mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto bekannt gegeben.

Die Bill & Melinda Gates Foundation setzt ihren weltweiten Vorstoß zur Unterstützung staatlich geförderter digitaler ID-Programme fort. Diesmal hat sie Kenia im Visier, wo sie die Regierung bei der derzeit in Entwicklung befindlichen digitalen ID-Initiative „Maisha Namba“ beraten wird, berichtet Reclaim the Net.

Nach Angaben der Kenyan Daily Post wurde Gates‘ Rolle bei der Unterstützung der kenianischen Regierung bei der Entwicklung und Einführung von Maisha Namba nach einer Reihe von Treffen hinter verschlossenen Türen“ mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto bekannt gegeben.

„Der Milliardär, der als Verfechter von GVO-Lebensmitteln bekannt ist, hat sich mit Ruto in einer Reihe von Treffen getroffen, seit er an die Macht gekommen ist, wobei die meisten dieser Treffen geheim gehalten wurden“, schrieb die Kenyan Daily Post.

„Die Vereinbarung wird die Regierung mit wichtigen technischen Experten und Partnern zusammenbringen, die professionelle Beratung anbieten werden, um eine reibungslose Einführung zu gewährleisten“, berichtet Kenyans.co.ke.

Alexis Hancock, Leiter der technischen Abteilung der Electronic Frontier Foundation, erklärte gegenüber The Defender, dass eine solche Geheimhaltung zwischen Regierungen und Privatunternehmen üblich sei.

„Externe Unternehmen bieten verschiedenen Regierungen oft Lösungen an, dass sie ihr Problem mit ihrem Produkt lösen können“, sagte sie. „Wenn Regierungen dies umsetzen wollen, sollte die betreffende Technologie zunächst von der Bevölkerung geprüft werden können, bevor sie eingesetzt wird, und sie sollte verschoben werden, wenn sie nicht als sicher und gerecht angesehen wird.“

Laut Biometric Update soll Maisha Namba „verschiedene Herausforderungen angehen, wie die Identifizierung und Authentifizierung von Bürgern, den Schutz von primären Registrierungsdokumenten wie Geburtsurkunden und nationalen Personalausweisen und die Verbesserung der Verwaltung von Sozialprogrammen und Regierungsoperationen.“

Die Identifikationsnummer, die mit der Maisha Namba verbunden ist, „wird auch für die Anmeldung zu staatlichen Dienstleistungen, einschließlich Bildung, Krankenversicherung, Steuern und Sozialversicherung, verwendet werden.“

Einige Experten glauben jedoch, dass das Maisha-Namba-Programm andere, unangekündigte Ziele verfolgt. Dr. Wahome Ngare, Vorsitzender der Kenya Catholic Doctors Association, sagte gegenüber The Defender, dass Maisha Namba als ein Programm zur Verfolgung von Impfungen dienen wird.

„Maisha Namba – Kiswahili für ‚Lebensnummer‘ – ist ein biometrisches Impfsystem für Neugeborene, das Geburtsurkunden ersetzen und dabei helfen wird, Kinder von der Geburt bis zum Alter von fünf Jahren zu verfolgen“, sagte Ngare. „Es wird dazu dienen, zu überwachen und sicherzustellen, dass alle Kinder ihre Impfungen erhalten.“

Ngare sagte, dass die Maisha Namba-Studie zwischen Februar und März durchgeführt wurde und nun von der Regierung eingeführt wird, höchstwahrscheinlich als Teil der allgemeinen Gesundheitsversorgung.

Er führte das Engagement von Gates für Maisha Namba auf die Beteiligung von Unternehmen wie Microsoft und Gavi, der Vaccine Alliance, zurück.

Gavi trägt nach eigenen Angaben dazu bei, dass fast die Hälfte aller Kinder auf der Welt gegen tödliche und schwächende Infektionskrankheiten geimpft werden können. Sie wurde 1999 gegründet, wobei die Gates-Stiftung zu den Mitbegründern und einem der vier ständigen Vorstandsmitglieder gehörte.

Gavi unterhält eine Kernpartnerschaft mit UNICEF, der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Gavi in ihre Liste der „relevanten Akteure“ aufnimmt.

„Auf einer tieferen Ebene und nach meinem Verständnis sind Maisha Namba und die Maisha-Karte Teil der größeren internationalen ID2020-Initiative, die von Gates durch Gavi und Microsoft und ihren gescheiterten Impfpass gefördert wird“, sagte er.

„Aus diesem Grund wird sich der volle Wert und der Schmerz des digitalen ID-Systems zeigen, wenn die Weltgesundheitsorganisation die nächste Pandemie ankündigt, insbesondere wenn die Internationalen Gesundheitsvorschriften im nächsten Jahr verabschiedet werden“, fügte Ngare hinzu.

Ngare bezog sich dabei auf Änderungen der bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften, die derzeit von den WHO-Mitgliedern zusammen mit einem vorgeschlagenen Pandemievertrag“ verhandelt werden.

Die ID2020-Allianz hatte zuvor die Entwicklung von digitalen ID- und Impfpässen gefördert. Microsoft ist ein Gründungsmitglied der ID2020 Alliance, ebenso wie Gavi, die Gates Foundation, die Weltbank, Accenture und die Rockefeller Foundation.

„Wenn alles nach Plan läuft, wird Bill Gates nicht nur Milliarden von Afrikanern mit seinen mRNA-Impfstoffen impfen“, sagte Ngare. „Er hat ein digitales Ausweissystem für Regierungen auf der ganzen Welt geschaffen, um sicherzustellen, dass niemand seine Impfungen verpasst und dass diejenigen, die die Impfung verweigern, von Reisen oder vom Zugang zu staatlichen Dienstleistungen ausgeschlossen werden können.“

Gates unterstützte biometrische digitale ID-Initiativen auf der ganzen Welt, darunter das erste derartige Programm, Aadhaar, das 2009 in Indien eingeführt wurde. Aadhaar erfasst über 99 % aller indischen Erwachsenen und verbindet sie mit vielen öffentlichen und privaten Diensten. Das Programm hat Kontroversen ausgelöst, die Gates jedoch zurückgewiesen hat.

Auch andere Experten äußerten Bedenken, die denen von Ngare ähneln. Der in Kalifornien ansässige Anwalt für Datenschutz Greg Glaser sagte gegenüber The Defender: „Impfpässe waren ein Testlauf für eine globale biometrische ID“, und fügte hinzu:

„Der biometrische Ausweis ist für die dystopische Gesellschaft der Zukunft das, was Batterien für die Fernbedienung Ihres Fernsehers sind. Ohne die Batterien funktioniert die Fernbedienung nicht. Ohne biometrischen Ausweis versagt die dystopische Technologie: soziale Kreditscores, digitale Zentralbankwährungen [CBDCs], intelligente Geräte im Internet der Dinge. „All dies wird nutzlos, wenn es nicht gelingt, die Massen durch biometrische Identifizierung in neue Technologiesysteme zu integrieren.“

Nach Ansicht von Glaser verfolgen solche Bemühungen einen größeren Zweck.

„Transhumanismus ist das Endspiel, und der biometrische Ausweis ist seine Achillesferse“, sagte Glaser. „All diese Dinge in unserem Leben hängen heute grundlegend von einem Ausweis ab: Rechte, Staatsbürgerschaft, Zugehörigkeit, Stellung vor Gericht, Konten, Privilegien, Dienstleistungen, Landtitel und vieles mehr. Ohne eine Form des Ausweises, meist in Form eines Namens, aber oft auch in Form von Nummern, die zunehmend mit biometrischen Daten verknüpft werden, kann eine Person kaum Zugang zu diesen Dingen haben“, sagte er.

„Menschen zu kontrollieren bedeutet, Ausweise zu kontrollieren“, fügte er hinzu. „Sogar nationale Regierungen sind jetzt völlig abhängig von ihren Organisations- und Unternehmens-IDs“.

Auch Irene Polansky, eine Bürgerin, die regelmäßig am National Call for Safe Technology teilnimmt, der von Wired Broadband Inc. und Virginians for Safe Technology veranstaltet wird, sagte gegenüber The Defender, dass COVID-19 ein Beta-Test für das sei, was noch kommen wird, und dass man den angepriesenen Vorteilen neuer Technologien wie der digitalen ID mit Vorsicht begegnen sollte.

„Andernfalls werden wir – und das Leben und die körperliche Autonomie und die angeborenen Rechte unserer Kinder – und unsere Teile des Planeten, unser Eigentum und unsere Bürgerrechte und unsere Brieftaschen – unsere hart verdienten Gelder und finanziellen Mittel – kollektiv und tyrannisch gezwungen und verschlungen, ohne dass wir uns dagegen wehren oder uns überraschen lassen“, sagte sie.

Digitaler Ausweis für Neugeborene ist Teil der „enormen Möglichkeiten“, die Gates in Afrika sieht

Mark Suzman, CEO der Gates Foundation, erklärte gegenüber Business Daily Africa, dass seine Organisation die kenianische Regierung mit technischen Experten und Partnern zusammenbringen wird.

„Unsere Rolle ist immer die eines Beraters. Wir können die Regierung mit wichtigen technischen Experten und Partnern zusammenbringen, aber wir sind sehr ermutigt durch das, was wir sehen, und durch das Engagement des Präsidenten. Wir haben eine Reihe spezifischer Investitionshilfen für die digitale Identität. Wir stellen sie sogar breiteren Plattformen zur Verfügung“, sagte er.

Laut Business Daily Africa ist diese Unterstützung der kenianischen Regierung Teil dessen, was die Gates Foundation als „enorme Möglichkeiten, die durch die Existenz einer digitalen Identität in Kenia erschlossen werden können“ sieht.

„Dies ist eine große Priorität von Präsident Willam Ruto, und wir denken, dass dies sehr angemessen ist, denn ein starkes, robustes, offenes digitales Identitätssystem wird tatsächlich zu einer Plattform, die nicht nur die finanzielle Eingliederung fördert, bei der Kenia bereits weltweit führend ist, sondern auch eine Plattform sein kann, die tatsächlich wichtige Fortschritte in der Gesundheitsfürsorge, im Bildungswesen und bei anderen Dienstleistungen vorantreibt“, sagte Suzman.

Doch die Gates-Stiftung ist nicht der einzige globale Akteur, der an der Einführung von Maisha Namba beteiligt ist. Nach Angaben von Kenya’s Capital News unterzeichneten die kenianische Regierung und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) im August eine Absichtserklärung zur Unterstützung des noch jungen digitalen ID-Programms.

Reclaim the Net zufolge sieht der Plan vor, dass jedem Neugeborenen eine Maisha Namba zugewiesen wird, die es sein Leben lang begleitet. Rukia Chitechi, stellvertretende Kommissarin für den Bezirk Nyandarua, sagte: „Das System soll über die Schulen laufen, indem sichergestellt wird, dass jedem geborenen Kind eine Maisha Namba zugewiesen wird.“

Das Ziel 16.9 der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) fordert die Bereitstellung einer digitalen legalen Identität für alle, einschließlich Neugeborener, bis 2030.

Glaser: „Das SDG-Ziel 16.9 der Vereinten Nationen bestätigt, dass die Regierungen bis zum Jahr 2030 jedem einen biometrischen Ausweis ausstellen werden, auch Babys … Das bedeutet, dass die Vereinten Nationen mit Unternehmen und lokalen Regierungen zusammenarbeiten, um Ihnen und Ihren Kindern bis 2030 einen biometrischen Ausweis auszustellen, ob Sie das wollen oder nicht.“

In einem Tweet sagte Julius Kibet Bitok, Kenias Staatssekretär für Einwanderung und Bürgerdienste: „Das digitale Identitätssystem wird den Kenianern eine sichere und zuverlässige Möglichkeit bieten, ihre Identität für eine Vielzahl von Zwecken zu verifizieren, einschließlich des Zugangs zu staatlichen Dienstleistungen, der Eröffnung von Bankkonten und Reisen.“

„Es wird auch dazu beitragen, Betrug und Korruption zu verringern und die Effizienz zu verbessern“, fügte er hinzu.

Ngare stellte diese Theorie in Frage. „Auf den ersten Blick und wenn die Regierung der Inhaber der Daten ist und nicht Dritte wie Microsoft oder seine Untergebenen, könnte es die Erbringung von Dienstleistungen verbessern und Betrug reduzieren, wie von Regierungsvertretern behauptet“, sagte Ngare und fügte hinzu, dass er bezweifle, dass dies der Fall sein werde.

In ähnlicher Weise sagte Hancock: „Wenn [die digitale ID] richtig gemacht wird, kann ein Faktor der Bequemlichkeit den Menschen zugute kommen, die für die Erneuerung wichtiger Dokumente lange Wege zurücklegen müssen oder vorübergehende Ausweise ausstellen, während sie auf ihre offiziellen Dokumente warten. Es gibt auch andere Methoden, wie die ’selektive Offenlegung‘, bei der man nicht alle seine Daten anzeigen muss, sondern nur die, die für eine bestimmte Transaktion erforderlich sind.“

Hancock sagte, sie sei besorgt darüber, wie ein „langfristiger, dauerhafter Identifikator“ dazu verwendet werden könnte, „Menschen zu verfolgen und einen Überwachungsstaat zu schaffen oder im Laufe der Zeit von einem bösen Akteur kompromittiert zu werden, der versucht, Informationen, die mit diesen eindeutigen Identifikatoren verbunden sind, weiterzugeben“.

„Jedes Mal, wenn ein Inhaber eines digitalen Ausweises seinen Ausweis benutzt, besteht für den Ausweisaussteller und den Ausweisprüfer die Möglichkeit, persönliche Daten über den Ausweisinhaber zu sammeln“, fügte sie hinzu.

Befürchtung, dass die digitale ID zu einer „permanenten Struktur für die Überwachung auf staatlicher Ebene“ führen wird

Laut Biometric Update „versucht die Regierung, das Vertrauen der Bevölkerung in die Maisha Card zu gewinnen, und hat klargestellt, dass ihre Ausstellung nicht obligatorisch sein wird“, sondern dass sie neben den bestehenden Ausweisdokumenten als legaler Identitätsnachweis akzeptiert werden soll.

In einem separaten Bericht von Biometric Update heißt es jedoch: „Es ist eine zwei- bis dreijährige Übergangszeit geplant, in der die bisherigen nationalen Ausweise schrittweise abgeschafft werden sollen.“

Hancock sagte, sie bevorzuge „kurzlebige Ausweise für Transaktionen und die Möglichkeit, sie zu entsorgen oder zu ändern, wenn sie kompromittiert werden“. Sie ist auch besorgt über Mandate im Zusammenhang mit digitalen Ausweisen und darüber, dass diese möglicherweise zu einer dauerhaften Struktur für die Überwachung auf staatlicher Ebene führen könnten.

„Die Menschen sollten die Möglichkeit haben, sich gegen digitale Systeme zu entscheiden und ein Recht auf Papier zu haben, wenn sie sich nicht wohl fühlen“, sagte Hancock.

Ähnliche Behauptungen bezüglich der Optionalität wurden über Indiens digitales ID-Programm Aadhaar aufgestellt, wie The Economist schrieb: „Obwohl Aadhaar optional sein sollte, ist es schwer, ohne es zu funktionieren.“

Die kenianische Regierung behauptet, dass die Einführung von Maisha Namba auch dazu dient, das Land mit den internationalen Standards für den weltweiten Reiseverkehr in Einklang zu bringen, wie sie von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation und anderen Organisationen festgelegt wurden.

Maisha Namba wird mit einem Budget von 1 Milliarde kenianischen Schilling (etwa 6,8 Millionen Dollar) finanziert, berichtet Biometric Update. Nach Angaben von Business Daily Africa sollte das Programm ursprünglich am 2. Oktober starten, doch die Einführung wurde am 29. September verschoben.

Laut Reclaim the Net betonen kenianische Beamte, dass das neue System darauf abzielt, eine Reihe von Problemen zu lösen, wie die Authentifizierung von Bürgern, den Schutz von primären Identifikationsdokumenten, eine verbesserte Verwaltung von Sozialprogrammen und -operationen und die Vereinfachung des Zugangs zu Dienstleistungen wie Gesundheitsfürsorge, Bildung, Besteuerung und sozialer Sicherheit“, aber die Bedenken der Öffentlichkeit könnten zu dem verschobenen Start beigetragen haben.

„Trotz dieser Bedenken haben Regierungsvertreter versucht, den Bürgern zu versichern, dass sie sich für den Schutz der Privatsphäre und die von Maisha Namba versprochene Integration einsetzen“, so Reclaim the Net weiter.

Glaser stellte solche Behauptungen der „Inklusivität“ in Frage.

‚Inklusivität‘ ist … ein falsches Argument, das Politiker vor der Kamera verwenden“, sagte er. „Die Realität ist, dass der biometrische Ausweis jeden auf den kleinsten gemeinsamen Nenner von staatlichen Sozialhilfeempfängern bringt … Inklusion ist politische Sprache für die Regierung, die sich selbst Ihrer Familie aufzwingt und Ihre Kinder wie Mündel des Staates behandelt.“

Glaser kritisierte auch öffentlich-private Partnerschaften. „Als ich mich mit biometrischen Ausweisen beschäftigte, lernte ich, dass die Regierungen nicht an der Spitze der Nahrungskette stehen. Vielmehr sind es private Unternehmen wie Microsoft, Oracle und Accenture, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, weil sie die Technologie entwickeln und besitzen und die Daten an der Spitze verwalten.

Einige Kenianer „sehr besorgt und misstrauisch“ über Gates‘ Bemühungen in Kenia

Die kenianischen Behörden haben versucht, der Öffentlichkeit zu versichern, dass ihre persönlichen Daten auf der neuen digitalen Plattform sicher sein werden.

Der Leiter des kenianischen Nationalen Registrierungsbüros für die Region Kipipiri, Joel Muchunu, sagte, das Maisha Namba Programm werde fortschrittliche Sicherheitsmerkmale enthalten, einschließlich kryptographischer Technologie zur Datensicherheit, berichtete die Kenya News Agency.

Irungu Houghton, Exekutivdirektorin von Amnesty International, „begrüßte“ laut Biometric Update das Maisha Namba-Programm und die Bemühungen der kenianischen Regierung um die digitale Transformation, äußerte aber „Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Daten, die für das Maisha Namba-Programm gesammelt werden“ und sagte, es sei wichtig, dass die Kenianer „sich sicher sind, dass sie die Möglichkeiten dieser digitalen Plattform verstehen und sich ihrer bewusst sind.“

Diese Zusicherungen haben jedoch nicht alle Kenianer überzeugt. Laut Reclaim the Net gibt es „eine offensichtliche Welle der Skepsis“, wobei Aktivisten aus bestimmten Regionen „Bedenken über eine unzureichende Infrastruktur, einen unzuverlässigen Netzzugang sowie Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der bürgerlichen Freiheiten“ äußern.

Einige Aktivisten argumentierten, Maisha Namba sei nicht von einem früheren Versuch der kenianischen Regierung zu unterscheiden, dem Huduma Namba, wie die kenianische Zeitung The Star berichtet. Dieses Programm wurde im Oktober 2021 vom Obersten Gerichtshof Kenias für verfassungswidrig erklärt, da es gegen das kenianische Datenschutzgesetz verstößt.

Ngare sagte, Huduma Namba sei „gescheitert, weil [die Regierung] beabsichtigte, die DNA einzubeziehen“.

Andere Aktivistengruppen, angeführt von der kenianischen Menschenrechtskommission, „fordern eine stärkere gesetzliche Grundlage“ und „warnen vor der Möglichkeit der Diskriminierung und der Aushöhlung der Privatsphäre“ und warnen, dass es „an öffentlichem Engagement mangelt“, ebenso wie an „verfahrenstechnischen und rechtlichen Garantien“, wie Biometric Update berichtet.

Andere Aktivisten „beschuldigten die Regierung, ihr Versprechen, die Überprüfung von Personen, die einen Ausweis beantragen, abzuschaffen, rückgängig zu machen“ und behaupteten, dass „skrupellose Regierungsbeamte die Überprüfung nutzen, um Schmiergelder zu verlangen“, so The Star.

Kenianische Beamte behaupteten, das Land hinke bei der digitalen Umsetzung hinterher, wodurch die Gefahr bestehe, dass Kenia die Standards der internationalen Vollzugsbehörden nicht einhalte.

Ngare sagte, die kenianische Öffentlichkeit im Allgemeinen sei nicht sehr vertraut mit Gates, aber diejenigen, die ihn kennen, seien sehr besorgt und misstrauisch“. Er sagte, es gebe keinen großen Widerstand gegen Maisha Namba, „weil es auf den ersten Blick nach einer guten Idee klingt“.

„Die meisten Menschen kennen die dunkle Seite von Bill Gates und seine Verbindung zur Entvölkerungsagenda nicht“, sagte er. „Die Nutznießer der NGOs [Nichtregierungsorganisationen], die seine Stiftung unterstützt, und einige Nutznießer seiner Philanthropie bewundern ihn. Diejenigen, die die tieferen Untertöne der Eugenik-Agenda kennen, verabscheuen ihn“.

Der Financial Times zufolge räumt Gates „ein, dass die digitale ID missbraucht werden könnte“ und sagt: „Alles, was den Staat effektiver macht, ist gut für die Dinge, die man gerne vom Staat erledigt haben möchte, und schlecht für die Dinge, die man nicht gerne vom Staat erledigt hat.“

„Aber wenn man an einen Staat glaubt, der für Bildung sorgt, der einen wählen lässt und der einem Gesundheitsdienste anbietet, dann muss es eine Vorstellung davon geben, wer meine Bürger sind und ob sie Anspruch auf diese Leistungen haben“, fügte er hinzu.

Ngare sagte, dass die Beteiligung von Gates an Maisha Namba nur eine seiner vielen Interessen in Afrika sei, da er zuvor an der „heimlichen Verabreichung von fruchtbarkeitsregulierenden Tetatus-Impfstoffen an kenianische Frauen in den Jahren 2014-2015 beteiligt war, die von Gavi und der WHO unterstützt wurde“, was ihm zufolge „noch frisch in unseren Köpfen ist.“

„Er hat viele Interessen in Afrika, darunter Gesundheit und Ernährung, Gleichstellung der Geschlechter, Krankheitsvorbeugung, -behandlung und -forschung, Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen für die Armen“, sagte Ngare und fügte hinzu, dass die Gates-Stiftung angekündigt hat, ihren afrikanischen Hauptsitz im Jahr 2022 in Kenia einzurichten.

Die Gates-Stiftung stehe auch „an der Spitze der Finanzierung zur Bekämpfung von HIV, Tuberkulose und Malaria“ in Afrika, so Ngare, und stelle „mehr Mittel zur Verfügung, um den Zugang zu mRNA-Forschung und Impfstoffherstellungstechnologie zu fördern, die die Fähigkeit von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen unterstützt, qualitativ hochwertige, lebensrettende Impfstoffe in großem Maßstab zu entwickeln.“

„Er investiert stark in die Entwicklung, Herstellung und Verteilung von Impfstoffen durch Gavi … und macht die Impfstoffe für Länder mit niedrigem Einkommen zu erschwinglichen oder subventionierten Preisen verfügbar“, fügte Ngare hinzu. „Die Regierungen der USA und Europas finanzieren die Impfstoffentwicklung, an der sich die Entwickler und Sponsoren wie Gates bereichern.“

„Die Ausweitung der mRNA-Technologie auf Tuberkulose, Malaria und HIV würde Gates die Möglichkeit bieten, Impfstoffe speziell für Afrikaner zu entwickeln“, sagte Ngare.

Die kenianische Autorin Nanjala Nyabola, Autorin von „Digital Democracy, Analogue Politics: How the Internet Era is Transforming Politics in Kenya“, sagte laut Financial Times: „Digitale Identitätssysteme werden Regierungen nur noch effizienter in dem machen, was sie ohnehin schon tun“, und fügte hinzu, dass digitale IDs als Instrument zur Unterdrückung oder Diskriminierung bestimmter Bürger eingesetzt werden könnten.

Polansky sagte, dass die digitale ID-Technologie dazu beiträgt, „ein zentralisiertes, für Regierungen und Unternehmen zugängliches Datenbanknetzwerk zu erleichtern, das bereits in das drahtlose Netzwerk integriert ist“.

„Wir müssen viel mehr Leute mit der Wahrheit aus den nicht-konspirativen Gräben aufwecken. Die drahtlosen Geräte, von denen die Leute behaupten, sie bräuchten sie unbedingt, um ihre Schritte zu zählen, ihr Leben und ihr Zuhause – und das ihrer Kinder – zu steuern und sie mit der Gesellschaft auf dem Laufenden zu halten, sind die gleichen Geräte, von denen aus die Gesellschaft bereits auf Techno-Totalitarismus eingestellt ist.“