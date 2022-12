Bill Gates erhält strenge Warnung, dass er in einer Frage von Leben und Tod auf der falschen Seite steht

Der Architekt der Genfer Konsenserklärung, die von Dutzenden von Nationen angenommen wurde, die sich selbst als Befürworter des Lebens bezeichnen, sagt, Bill Gates stehe auf der falschen Seite eines der größten Probleme der Welt.

Das gilt auch für Joe Biden.

Denn beide werfen mit Geld um sich, um die Abtreibung zu fördern, obwohl ein wachsender Teil der Welt eindeutig für das Leben ist.

Valerie Huber, die Architektin dieser Erklärung, zitiert in einem Kommentar auf LifeNews.com die jüngste Ankündigung von Gates‘ Plan, über mehrere Jahre hinweg 7 Milliarden Dollar für Abtreibungshilfe in Afrika bereitzustellen.

Er sagte, sein eigentliches Ziel darin bestehe: „Die ständige Senkung der Müttersterblichkeit, die ständige Senkung der Neugeborenensterblichkeit und der Sterblichkeit von Kindern unter 5 Jahren – das ist wirklich die Messlatte, die unsere Stiftung antreibt.“

In einem Kommentar, dem sich Elyssa Koren von ADF International anschloss, fragte sich Huber, was solche Gelder eigentlich bewirken.

Sie erklärte: „Die internationale Entwicklungsfinanzierung ist unweigerlich an Bedingungen geknüpft, und meistens sind diese Bedingungen mit ideologischen Zielen verbunden. Ein Beispiel dafür ist die aggressive Abtreibungsförderung der Gates Foundation, die in krassem Gegensatz zu der starken Pro-Life-Kultur vieler afrikanischer Länder steht. In den meisten Ländern des Kontinents ist die Abtreibung illegal oder unterliegt starken Einschränkungen. Doch mit Geld lassen sich Gesetze umgehen, und letztlich besteht ein Großteil der Gründe für die enormen Summen, die in Entwicklungsländer fließen, darin, bestehende Gesetze zum Schutz des ungeborenen Lebens auszuhebeln.

„In diesem Zusammenhang könnten 7 Milliarden Dollar das untergraben, was die Menschen für ihre Länder wirklich wollen“, sagte sie.

Das Schicksal wollte es, dass am selben Tag, an dem Gates seinen „Gesundheits“-Ausgabenplan ankündigte, die weltweit führende Regierungskoalition zur Förderung der globalen Frauengesundheitspolitik in Washington tagte.

Die Gruppe „Genfer Konsens“, die 36 Länder aus fünf Kontinenten vertritt, eint die grundlegende Überzeugung, dass die Gesundheit von Frauen nicht als Geisel für ideologische Agenden herhalten sollte. Die Gruppe, die derzeit von der brasilianischen Regierung geleitet wird und bald in die ungarische Führung übergeht, ist der Beweis dafür, dass es eine lebhafte internationale Dynamik gibt, um sowohl die Frau als auch das ungeborene Kind in ihrem Streben nach einer echten Gesundheitsversorgung zu unterstützen“, heißt es in dem Kommentar.

„Wenn Frauen und Familien unterstützt werden, verändern sich die Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, und das kommt allen zugute, auch dem Ungeborenen. Wie der ungarische Botschafter in den USA, Szabolcs Takács, auf der Gedenkveranstaltung erklärte, vertritt die ungarische Regierung die Ansicht, dass ‚jeder Mensch das Recht auf Leben haben sollte … und dass das fötale Leben vom Moment der Empfängnis an geschützt werden muss‘. Ungarn lässt seinen Worten Taten folgen und stellt 6 Prozent seines BIP für familienfreundliche Maßnahmen zur Verfügung, einschließlich einer Politik, die Frauen mit vier oder mehr Kindern bis 2020 Steuererleichterungen gewährt, was zu einem dramatischen Rückgang der Abtreibungsraten im Land geführt hat.“

Ein weiterer Kommentar kam von Botschafter Alfonso Quiñónez aus Guatemala, der erklärte: „Das Leben beginnt mit der Empfängnis. Für uns gibt es keine Frage.“

Die Hebamme Agnes Kalonji verwies auf Einladung der Demokratischen Republik Kongo auf die Todesrate von 600 Frauen pro 100.000 Entbindungen und sagte, dass jeder Dollar, der in afrikanischen Ländern, die sich für das Leben einsetzen, für die Abtreibung ausgegeben wird, sowohl illegal ist als auch den Frauen einen Bärendienst erweist.

In dem Kommentar wird erklärt, dass der Genfer Konsens eine Verteidigung gegen Finanzierungen wie die von Gates darstellt, der in der Vergangenheit die Abtreibung zu einem Eckpfeiler seiner Spendenpläne gemacht hat. Er und andere bezeichnen Abtreibung oft als „Gesundheitsfürsorge“.

Senator Steve Daines, R-Mont, sagte auf der jüngsten Sitzung, das Ziel sei es, sicherzustellen, dass „internationales Recht und internationale Abkommen nicht umgeschrieben werden, um ein internationales Recht auf Abtreibung zu erfinden, das die ordnungsgemäß erlassenen Gesetze Ihrer Länder zum Schutz des ungeborenen Lebens außer Kraft setzen würde.“

„Die Hoffnung ist, dass die sich verändernde Abtreibungsdynamik in den USA als Folge der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Roe v. Wade aufhebt, die Entwicklungsländer in die Lage versetzen wird, unerwünschten Abtreibungsdruck zurückzuweisen“, heißt es in dem Kommentar.

Und das, obwohl die Biden-Administration „mit einer 9-prozentigen Erhöhung ihres Jahresbudgets für internationale Dienstleistungen im Bereich ’sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte‘ im Jahr 2022 zu den führenden Förderern von Abtreibungen im Ausland gehört.“