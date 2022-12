Wie die Meister die Schwärme pflegen: Das menschliche Verhalten in den sozialen Medien ähnelt dem von Staren in einem Schwarm

Ähnlich wie ein Schwarm Stare in einem unmöglich koordinierten Tanz fliegt, wird eine große Anzahl von Menschen in den sozialen Medien dazu gebracht, Gerüchte zu verbreiten und sich so zu verhalten, wie die Eliten es von ihnen erwarten.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Das menschliche Verhalten in den sozialen Medien ähnelt dem von Staren in einem Schwarm. Massen von Menschen reagieren auf einen Stimulus, z. B. einen Beitrag in den sozialen Medien, scheinbar als geschlossene Einheit ohne einen bestimmten Anführer, und das Ergebnis ist, dass etwas „viral“ geht

Es scheint ein spontanes Ereignis zu sein, das niemand kontrollieren kann, aber das ist es in Wirklichkeit nicht. Kuratierte Informationen, die vor anderen Informationen in den Newsfeeds der Menschen erscheinen, können das Verhalten der Menschen dramatisch beeinflussen. Es ist eine Form des Social Engineering

Diese Art des Social Engineering hat einen Nachteil. Finanzielle Anreize haben die Unternehmen der sozialen Medien dazu gebracht, jeden Inhalt mit hohem Engagement zu fördern. Diejenigen, die versuchen, bestimmte Arten von Informationen zu zensieren, müssen nun herausfinden, wie sie Big Tech dazu bringen können, ihr zugrunde liegendes Design zu ändern

Die Cybersecurity Infrastructure Security Agency (CISA) des Ministeriums für Innere Sicherheit ist der wichtigste Koordinator der illegalen staatlichen Zensur. Ihre ursprüngliche Aufgabe war es, die USA gegen ausländische Bedrohungen der Cybersicherheit zu verteidigen. Jetzt konzentriert sich die CISA vor allem auf inländische Bedrohungen, d. h. auf Amerikaner, die die Darstellung der Regierung in Frage stellen.

CISA arbeitet mit einem Kollektiv namens Election Integrity Partnership (EIP) zusammen, das die eigentliche Zensur durchführt. Die EIP besteht aus vier Gruppen, die soziale Medien überwachen: Stanford Internet Observatory, das Center for an Informed Public der Universität Washington, das Digital Forensic Research Lab des Atlantic Council und Graphika

In einem kürzlich erschienenen Aufsatz untersuchte Renée DiResta, die am Stanford Internet Observatory „pathologische Informationssysteme“ und „die Verbreitung bösartiger Narrative“ erforscht, das Verhalten der Online-Menge als Reaktion auf kuratierte Informationen. Die von ihr verwendete Metapher ist die eines Starenschwarms, in dem Tausende von Vögeln in einem scheinbar unmöglich koordinierten Tanz fliegen, der als Murmuration bekannt ist. Wie DiResta erklärt:

„In einem Gemurmel sieht jeder Vogel im Durchschnitt die sieben Vögel, die ihm am nächsten sind, und passt sein eigenes Verhalten entsprechend an. Wenn sich seine nächsten Nachbarn nach links bewegen, bewegt sich der Vogel normalerweise nach links. Wenn sie sich nach rechts bewegen, bewegt sich der Vogel normalerweise nach rechts. Der Vogel kennt das endgültige Ziel des Schwarms nicht und kann keine radikale Veränderung des Ganzen bewirken. Aber jede kleine Veränderung dieser Vögel, wenn sie in rascher Folge auftritt, verändert den Verlauf des Ganzen und schafft faszinierende Muster … Es ist eine Logik, die aus dem Netzwerk hervorgeht – es ist eine Verkörperung des Netzwerks … Der Stimulus – oder die Information – geht von einem Organismus zum nächsten durch diese Kette von Verbindungen … Computerbiologen und Informatiker, die sich mit diesen Tieren beschäftigen, beschreiben das Geschehen als „die schnelle Übertragung lokaler Verhaltensreaktionen auf Nachbarn“. Jedes Tier ist ein Knotenpunkt in einem System der Beeinflussung mit der Fähigkeit, das Verhalten seiner Nachbarn zu beeinflussen. Wissenschaftler bezeichnen diesen Prozess, bei dem sich Gruppen unterschiedlicher Organismen als eine geschlossene Einheit bewegen, als kollektives Verhalten. Das Verhalten ergibt sich aus der Beziehung der einzelnen Lebewesen zueinander, doch nur wenn wir den Blick über die Individuen hinaus weiten, sehen wir die gesamte Dynamik.“

Reagieren Sie auf kuratierte Köder?

Forschern wie DiResta zufolge ist das menschliche Verhalten in den sozialen Medien auffallend ähnlich. Massen von Menschen reagieren auf einen Stimulus, z. B. einen Social-Media-Beitrag, scheinbar als geschlossene Einheit ohne einen bestimmten Anführer, und als Folge davon geht etwas „viral“.

Es scheint ein spontanes Ereignis zu sein, das niemand kontrollieren kann. Aber ist es das auch? Wie sich herausstellt, können kuratierte Informationen, die anderen Informationen in den Newsfeeds der Menschen vorangestellt werden, das Verhalten der Menschen dramatisch beeinflussen.

DiResta bezeichnet dies als „Nudges“ oder „Köder“. Kuratierte Informationen, die in unser Blickfeld gerückt werden, beeinflussen schließlich unser Denken und Handeln und damit, was sich viral verbreitet und was nicht. Das ist eine unglaublich subtile Form der Einflussnahme. Im Grunde handelt es sich um Social Engineering vom Feinsten.

Es gibt einen Anstoß (kuratierte Informationen, die in den Feeds der Menschen nach vorne geschoben werden), die Menschen reagieren darauf, und plötzlich bewegt sich eine große Anzahl von Menschen in der Summe und schafft einen Trend. Im Grunde funktionieren Social Engineering und Verhaltensänderung, indem sie unsere Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ziel lenken.

Echokammern und gezielte Trends

In ihrem Aufsatz beschreibt DiResta auch, wie Online-Plattformen die sozialen Netzwerke der Menschen mithilfe von Algorithmen erweitern und Menschen mit ähnlichen Interessen miteinander verbinden. Ursprünglich geschah dies zu kommerziellen Zwecken, aber neben der Anpassung von Werbetreibenden an die entsprechenden Märkte hatte dies auch unbeabsichtigte Folgen. Soziale Netzwerke haben die Tendenz, zu Echokammern zu werden, was „Online-Murmeln“ wahrscheinlicher macht. DiResta fährt fort:

Nach den Aufforderungen, sich in Scharen zu versammeln, kommen die Aufforderungen, sich zu engagieren … Twitters „Trending Topics“ zum Beispiel zeigen jemandem, der sich dafür interessiert, einen aufkeimenden „Trend“ an, manchmal sogar dann, wenn der vermeintliche Trend zu diesem Zeitpunkt eher ein Rinnsal ist – weniger als, sagen wir, 2.000 Tweets. Aber dieser Akt, etwas in das Blickfeld des Nutzers zu schieben, hat Folgen: Die Funktion „Trending Topics“ zeigt nicht nur Trends auf, sondern prägt sie. Die Provokation geht an eine kleine Gruppe von Personen, die zur Teilnahme bereit sind. Der Nutzer, der den Anstoß erhält, klickt sich hinein, postet vielleicht seine eigene Meinung – was die Anzahl der Beiträge erhöht, dem Algorithmus signalisiert, dass der Köder geschluckt wurde, und das Profil des Themas für seine Follower erhöht. Ihr Beitrag wird nun in den Feeds ihrer Freunde angezeigt; sie sind einer der sieben Vögel, die ihre Follower sehen. Wiederkehrende Wutausbrüche nehmen in bestimmten Schwärmen Gestalt an … auch wenn nur sehr wenige Menschen außerhalb der Gemeinschaft eine Ahnung davon haben, dass etwas passiert ist. Marx ist ein Trending für dich, #ReopenSchools für mich, #transwomenaremen für die Libs Of TikTok Gruppe. Die Provokation wird geliefert, ein paar weitere Vögel reagieren auf das, was plötzlich in ihrem Blickfeld ist, und der Schwarm folgt … Wir verwenden oft die Formulierung „es ging viral“, um unser Online-Getümmel zu beschreiben. Das ist eine trügerische Phrase, die das Wie ausblendet und damit die Teilnehmer von jeglicher Verantwortung freispricht. Ein Gerücht verbreitet sich nicht einfach – es verbreitet sich, weil wir es verbreiten, auch wenn das System so konzipiert ist, dass es die Aufmerksamkeit auf sich zieht und diese Verbreitung fördert.“

Social Media Unternehmen befinden sich in einer Zwickmühle

Ein virales Ereignis kann zwar für eine bestimmte Sache von Vorteil sein, es kann aber auch katastrophale Folgen haben, wenn Menschen auf etwas reagieren, das sie nicht vollständig verstehen. Die Kuratierung von Gleichgesinnten in Netzwerken hat auch den Nachteil, dass gegenteilige Ansichten, die ein besseres Gleichgewicht schaffen könnten, nicht in dieses Netzwerk gelangen.

Viele beharren heute darauf, dass die Antwort auf „Fehlinformationen“, die sich viral verbreiten, in der Kuratierung, Moderation und Zensur von Inhalten liegt. Doch damit wird das Pferd von hinten aufgezäumt, denn es sind die Algorithmen in den sozialen Medien, die diese Netzwerke und das Online-Getöse überhaupt erst entstehen lassen.

Die Unternehmen der sozialen Medien profitieren von der Steigerung des Engagements, d. h. sie fördern die Ausweitung sozialer Netzwerke mit gleichgesinnten Ideen und stoßen die Netzwerke zu Massenreaktionen an. Ein hohes Engagement bedeutet mehr Aufmerksamkeit für Werbetreibende und damit höhere Werbeeinnahmen für das Social-Media-Unternehmen.

Laut DiResta bestünde eine bessere Lösung darin, „nicht mehr nur an die Moderationsrichtlinien der Plattformen als ‚Lösung‘ zu denken, sondern vorrangig das Design zu überdenken“.

„Twitter könnte sich zum Beispiel dafür entscheiden, seine Trending-Funktion ganz abzuschaffen oder in bestimmten Regionen während sensibler Momente wie Wahlen – es könnte zumindest die Nudges darauf beschränken, tatsächliche großflächige oder regionale Trends aufzuzeigen, und nicht einfach kleinteiliges Geschwafel. Instagram könnte eine maximale Followerzahl einführen … Diese sind substanzagnostisch und nicht reaktiv … Wir könnten die Art und Weise, wie Plattformen ihre Nutzer miteinander verbinden, oder die Faktoren, die bestimmen, was die Empfehlungs- und Kuratierungsalgorithmen der Plattformen in das Blickfeld bringen, neu bewerten … Dies könnte eine weitaus größere Wirkung haben als der Kampf um die Moderation von Inhalten, um ein gesünderes Informations-Ökosystem zu schaffen.

Wer ist Renée DiResta?

Hier werde ich den Kurs ein wenig ändern und Sie bitten, DiRestas Aufsatz im Kontext dessen zu betrachten, worüber sie wirklich spricht, nämlich Social Engineering durch bessere und schmackhaftere Formen der Zensur. Wenn Sie diesen Blickwinkel nicht erkannt haben, liegt das zum Teil an den Abschnitten, die ich zitiert habe, aber auch daran, dass Sie wahrscheinlich nicht wissen, wer DiResta ist.

Ihr Aufsatz wirkt zwar gut begründet, aber die Leser täten gut daran, sich zu überlegen, für wen sie arbeitet, wer zu ihrem Netzwerk gehört und warum sie das vorschlägt, was sie vorschlägt.

Laut DiResta haben die Algorithmen der sozialen Medien eine Landschaft geschaffen, in der „Fehlinformationen“ gedeihen und sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Schlimmer noch, es ist eine Landschaft, in der Falschdenker dauerhafte Bindungen eingehen – und sich mit anderen Falschdenkern zu viel größeren Gruppen zusammenschließen, die sich gegenseitig unterstützen.

„Die vor Jahren entwickelten Netzwerke – als amoralische Empfehlungsmaschinen beispielsweise vorschlugen, dass Anti-Impf-Aktivisten sich den QAnon-Gemeinschaften anschließen könnten – schufen echte Verbindungen.“ schreibt Renée DiResta

Zusätzlich zu den oben zitierten Vorschlägen schlägt sie noch eine weitere Option vor: „Ein Massenexodus aus dem gegenwärtigen Ökosystem in etwas völlig Neues … das Metaverse, vielleicht.“

Ich habe bereits darüber geschrieben, wie die globalistische Kabale hinter The Great Reset beabsichtigt, uns in eine digitale Identität, eine soziale Kreditbewertung, digitale Zwillinge und eine zunehmend virtuelle Realität zu treiben. Wenn sie also eine Massenmigration in das Metaversum vorschlägt, ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl, denn dorthin will uns die globalistische Kabale letztlich treiben.

Ein Propagandist der Neuen Weltordnung

Also, wer ist DiResta? Sie ist die Forschungsleiterin des Stanford Internet Observatory, das im Juni 2019 gegründet wurde, um Maßnahmen zur Internetzensur zu fördern und die Berichterstattung in sozialen Medien in Echtzeit zu überwachen. Sie ist Mozilla Fellow für Medien, Fehlinformationen und Vertrauen, Beraterin des Kongresses und des Außenministeriums und Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR).

Der CFR wird zum Teil von den Gates-, Rockefeller-, Ford- und Carnegie-Stiftungen finanziert und hat die Außenpolitik der USA seit seiner Gründung vor 95 Jahren beeinflusst. Fast alle US-Verteidigungsminister waren Mitglieder auf Lebenszeit, ebenso wie die meisten CIA-Direktoren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn man bedenkt, dass das Ziel des CFR von Anfang an darin bestand, eine totalitäre Ein-Welt-Regierung, eine Neue Weltordnung (NWO) mit globaler Herrschaft von oben nach unten zu schaffen.

„[Das Ziel des CFR ist] die Überführung der Souveränität und der nationalen Unabhängigkeit der USA in eine allmächtige Eine-Welt-Regierung … Dieses Verlangen, die Souveränität und Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten aufzugeben, ist bei den meisten seiner Mitglieder allgegenwärtig … Im gesamten CFR-Lexikon gibt es keinen Begriff der Abscheu, der eine so tiefe Bedeutung hat wie ‚America First‘.“ CFR-Mitglied Admiral Chester Ward, 1975

Im Jahr 1950 sagte der Sohn eines der CFR-Gründer, James Warburg, vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats: „Wir werden eine Weltregierung haben, ob es Ihnen gefällt oder nicht – durch Eroberung oder Zustimmung“. In ähnlicher Weise schrieb der CFR-Insider Admiral Chester Ward 1975, das Ziel des CFR sei „die Unterwerfung der Souveränität und nationalen Unabhängigkeit der USA unter eine allmächtige Eine-Welt-Regierung“.

Ward zufolge ist der Wunsch, „die Souveränität und Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten aufzugeben, in den meisten ihrer Mitglieder allgegenwärtig“, und „im gesamten CFR-Lexikon gibt es keinen Begriff der Abscheu, der eine so tiefe Bedeutung hat wie ‚America First‘.“

Mit Wards letzter Bemerkung im Hinterkopf, die 1975 veröffentlicht wurde, ist es interessant, darüber nachzudenken, wer sich Präsident Trumps America-First-Agenda widersetzt hat und warum. Viele Amerikaner, auch wenn sie Trump persönlich nicht mögen oder unterstützen, stimmen darin überein, dass es für jede Führung eine rationale Entscheidung ist, sich zuerst um Amerika und die Interessen der Amerikaner zu kümmern, und es fällt ihnen schwer zu erklären, wie eine Anti-Amerika-First-Politik gut für die Nation sein kann.

Nun, Ward gibt uns die Antwort. Diejenigen, die sich gegen eine „America First“-Politik aussprechen, tun dies, weil sie im Auftrag eines Netzwerks arbeiten, das den Nationalismus zugunsten einer Eine-Welt-Regierung beseitigen will.

DiResta ist CFR-Mitglied und eine „Fehlinformationsspezialistin“. Als solcher ist ihr Aufsatz ein interessantes Beispiel für subtile NWO-Propaganda. Während einige ihrer Vorschläge positive Auswirkungen zu haben scheinen, fehlt eine Diskussion darüber, wie eine Neugestaltung der Algorithmen auf sozialen Medienplattformen Menschen und Ansichten noch effizienter zensieren kann.

Sie sind der designierte Feind im Dritten Weltkrieg

Was wissen wir sonst noch über DiResta? Nun, wir wissen, dass sie Mitglied der Lancet Commission on Vaccine Refusal, Acceptance and Demand ist. Ende 2021 hat sie gemeinsam mit Chelsea Clinton und Dr. Peter Hotez einen Artikel in The Lancet verfasst, in dem sie die Auswirkungen von Fehlinformationen über Impfstoffe auf die Akzeptanz von COVID-Impfungen diskutieren.

Dabei stellen sie in The Lancet „eine koordinierte, evidenzbasierte Aufklärungs-, Kommunikations- und Verhaltensinterventionsstrategie vor, die den Erfolg von COVID-19-Impfprogrammen in den USA wahrscheinlich verbessern wird“.

Sie spielt auch eine wichtige Rolle bei der Einrichtung eines Zensurbüros im Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS). Im November 2022 veröffentlichte die Foundation for Freedom Online einen ausführlichen Artikel, in dem dieser Übergang und die beteiligten Hauptakteure detailliert beschrieben wurden. Wie die Foundation for Freedom Online erklärt:

„Diese Geschichte hat zwei institutionelle Seiten: die Regierung innerhalb des DHS und die nichtstaatliche Seite, die aus einem Netz gleichgesinnter Partner aus dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft besteht. Zusammen bildet dieses Netz das öffentlich-private Zensurnetz des DHS …“

Auf Regierungsseite ist die Cybersecurity Infrastructure Security Agency (CISA), eine Unterabteilung des DHS, der wichtigste Koordinator. Als sie 2018 gegründet wurde, bestand ihre Aufgabe darin, die USA gegen ausländische Cybersicherheitsbedrohungen wie russische Hacker und ausländische Propaganda zu schützen.

Seitdem und vor allem in den letzten drei Jahren hat sich CISA zu einer staatlichen Einrichtung entwickelt, die sich fast ausschließlich auf inländische Bedrohungen konzentriert, d. h. auf Amerikaner, die das Narrativ der Regierung in Frage stellen – ein Narrativ, das wiederum für eine Eine-Welt-Regierung und entschieden gegen den amerikanischen Nationalismus ist.

Auf der Seite der Nichtregierungsorganisationen ist ein Kollektiv namens Election Integrity Partnership (EIP) der wichtigste Knotenpunkt. Die EIP besteht aus vier Gruppen, die soziale Medien überwachen: Stanford Internet Observatory, das Center for an Informed Public der Universität Washington, das Digital Forensic Research Lab des Atlantic Council und Graphika.

DiResta ist über das Stanford Internet Observatory, das Teil des EIP ist, direkt mit der Zensurabteilung des CISA verbunden, wo sie als Top-Lieutenant die Forschung zu Fehlinformationen und böswilligen Darstellungen leitet. Sie hat auch eine Reihe von Vorträgen bei CISA-Desinformationsgipfeln gehalten. Aber das ist noch nicht alles. Die Stiftung für Freiheit Online schreibt:

„Die prominente Rolle, die Renée DiResta bei EIP – einem von der Regierung unterstützten Internet-Zensur-Konsortium – spielt, ist besonders besorgniserregend und beunruhigend. Bevor DiResta Forschungsleiterin des Stanford-Disinfo-Labors wurde, war sie Forschungsdirektorin für eine inzwischen berühmt-berüchtigte, skandalumwitterte und in Ungnade gefallene politische Hetzfirma namens New Knowledge LLC. Im Dezember 2018 deckte die New York Times auf, dass DiRestas von demokratischen Spendern finanzierte kleine Cybersecurity-Firma New Knowledge heimlich Tausende gefälschter „russischer Bots“ (Benutzerkonten, die mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) erstellt wurden, um eine russische IP-Adresse zu simulieren) auf Twitter und Facebook erstellt und diese gefälschten „russischen Bots“ dann massenhaft für die Kampagne des oppositionellen republikanischen Senatskandidaten Roy Moore angemeldet hatte. DiResta tat dies – oder zumindest die kleine Firma, in der sie Geschäftsführerin war – in der Hitze der Sonderwahlen in Alabama im November 2017, die maßgeblich über die Kontrolle der Partei über den US-Senat entschieden. Es war ein Rennen, das Moore knapp verlor und für das New Knowledge – in seinem eigenen Bericht – die Lorbeeren erntete. Damals glaubten die Mainstream-Nachrichten tatsächlich, dass Roy Moore von den Russen unterstützt wurde. Aber es war nur DiRestas professionelle Desinformationsfirma, die sich in die Wahl einmischte.“

Zensur zur Sicherung einer Eine-Welt-Regierung

Stiftung für Freiheit Online geht weiter:

„Eine Gemeinsamkeit, die diese vier Einrichtungen verbindet, ist, dass jeder ihrer Direktoren von Januar 2017 bis Anfang 2020 aggressiv (unbegründete) Behauptungen aufstellte, dass die russische Einmischung Donald Trump geholfen habe, die Wahl 2016 zu gewinnen, indem sie inauthentische Bots und Troll-Accounts in den sozialen Medien einsetzte … Jede der vier Einheiten, aus denen EIP besteht, ist auch eng mit dem US-Militär und dem außenpolitischen Establishment verbunden … Es ist sehr hilfreich, das Netzwerk und die Operationen von EIP im Detail zu verstehen, denn durch EIP hat das DHS die Infrastruktur für seine derzeitige Rolle als Regierungskoordinator für Takedowns und die Drosselung der Online-Redaktion von US-Bürgern aufgebaut.“

Um dieses Zensurnetzwerk besser zu verstehen, lesen Sie bitte den Originalartikel, da ich hier nur eine kurze Zusammenfassung geben kann. Kurz gesagt wurde das EIP vom DHS/CISA als eine Möglichkeit für die Regierung geschaffen, das Gesetz zu umgehen und ihre illegale Zensur der amerikanischen Öffentlichkeit hinter dem Deckmantel von Privatunternehmen und Nichtregierungsorganisationen zu verbergen.

In einem Interview mit dem Atlantic Council gibt der Leiter von EIP, Alex Stamos (ehemaliger Sicherheitschef von Facebook), zu, dass die DHS-EIP-Partnerschaft eingerichtet wurde, um die Zensur auszulagern, die die Regierung aufgrund „fehlender gesetzlicher Ermächtigung“ nicht durchführen konnte.

Sie koordinieren die Entfernung unerwünschter Inhalte mithilfe einer Echtzeit-Chat-App, die das DHS, das EIP und die Unternehmen der sozialen Medien gemeinsam nutzen. Bestimmte Plattformen wie Facebook und Twitter haben auch ihre eigenen speziellen Portale, auf denen Regierungsbeamte auf Inhalte hinweisen können, die sie entfernt haben möchten.

EIP mischt sich in Wahlen ein und steuert COVID-Narrativen

Die EIP trat zunächst in Aktion, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 zu kontrollieren, aber die Kontrolle von Wahlen ist bei weitem nicht ihr einziger Schwerpunkt. Mit dem Auftauchen von COVID-19 wandte sich die Zensur schnell allem zu, was COVID betrifft. Die Stiftung für Freiheit Online erklärt:

„… nach der Wahl 2020 änderte EIP seinen Namen und benannte sich um in eine Organisation namens ‚Virality Project‘ (VP). Das VP machte genau denselben Zensurjob der Regierung wie EIP, nur dass es COVID-19 zensierte, anstatt Wahlen zu zensieren … VP zensierte schließlich zusammen mit seinen Regierungspartnern 66 einzelne Social-Media-Beiträge, die sich im Kalenderjahr 2021 im Internet über COVID verbreiteten. Nicht 66 Beiträge. 66 komplette Beiträge. Das hatte Auswirkungen auf Millionen von Beiträgen und veränderte möglicherweise die gesamte politische Richtung der Reaktion der amerikanischen Bürger auf die COVID-Pandemie.“

Das Informationsschlachtfeld verstehen

Ausgehend von dem, was wir über DiResta wissen, können wir nun erkennen, wie ihr bemerkenswerter Aufsatz a) die Rolle von Big Tech im Bereich des Social Engineering in der Vergangenheit, b) den Nachteil der finanziellen Beweggründe von Big Tech bei der Zensur von NWO-Gegenberichten und c) den Wunsch der NWO-Kabale, dass Big Tech in Zukunft seine Methoden ändert, um die Reichweite unerwünschter Inhalte zu begrenzen, darstellt. Es wäre ratsam, dies zur Kenntnis zu nehmen.

Ein großer Teil des Propagandakriegs betrifft Menschen und Organisationen, die behaupten, eine Sache zu sein, aber das komplette Gegenteil tun. DiResta ist zum Beispiel Leiterin der Abteilung „Data for Democracy “ und gleichzeitig an einer Verschwörung zur direkten Umgehung des demokratischen Wahlprozesses beteiligt.

Aus ihrer Mitgliedschaft im CFR können wir die Absicht hinter einem solchen antidemokratischen Verhalten ablesen. Sie arbeitet im Auftrag derjenigen, die eine Eine-Welt-Regierung errichten wollen. Zu diesem Zweck arbeitet sie auch mit Organisationen zusammen, die sich auf Zensur im Auftrag der Regierung spezialisiert haben.

Illegale staatliche Zensur ist schon schlimm genug, aber das ist noch nicht alles. Wie in „Zensur war nicht genug, sie wollen uns zerstören“ beschrieben, werden nach dem Scheitern von Zensur und Deplatforming die Handschuhe ausgezogen und noch zerstörerischere Taktiken der Cyberkriegsführung angewandt. Unsere Regierung führt buchstäblich Krieg gegen die amerikanische Öffentlichkeit, und obwohl die Informationskontrolle die bevorzugte Maßnahme ist, schreckt sie auch vor aggressiveren Taktiken nicht zurück.

Die Vorstellung, dass eine Regierung einen Krieg gegen ihre eigenen Bürger führt, erscheint völlig irrational und unerklärlich – bis man sich vergegenwärtigt, dass der CFR seit fast einem Jahrhundert die Außenbeziehungen der USA kontrolliert und sein Hauptziel stets darin bestand, die Souveränität der USA zu untergraben und die Schaffung einer Eine-Welt-Regierung zu fördern.

Heute gibt es ein riesiges Netzwerk von Personen und Organisationen, die zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen, einschließlich einer langen Liste von Regierungsbeamten. Bevor sich etwas ändern kann, muss die Öffentlichkeit das Schlachtfeld verstehen und wissen, worum es in der Schlacht wirklich geht.

In Wirklichkeit geht es um die Unterwerfung der USA unter eine Eine-Welt-Regierung, und DiRestas Essay – mit ihrem enthüllten Hintergrund – hilft uns auf Umwegen zu verstehen, wie der Krieg geführt wird. Sie haben immer ein Ziel und einen Plan, um dorthin zu gelangen. Dann entwerfen sie die Geschichten, die zur Umsetzung dieses Plans nötig sind.

Jetzt, da das Endziel klar ist – die Errichtung einer Eine-Welt-Regierung – wird es viel einfacher zu bestimmen, wie eine bestimmte Erzählung verwendet wird, um dieses Ziel zu erreichen. Auf unserem Weg nach vorn müssen so viele wie möglich geschickt darin werden, zu erkennen, wie verschiedene Erzählungen verwendet werden, um die Herde zu kuratieren und die Menschen dazu zu bringen, sich in eine gewünschte Richtung zu bewegen.

