Bill Gates, globale Impfungen, Mikrochips & Patent 060606

Es gibt viele Verschwörungstheorien – einige glauben, dass Reptilien die US-Regierung leiten und andere, dass Coca-Cola das Blut von christlichen Babys für die Herstellung seiner Softdrinks verwendet.

Es gibt Leute, die „Chemtrails“ gesehen haben, und andere, die dafür plädieren, beim Fernsehen Aluhüte zu tragen, um sich vor zerstörerischen Gehirnwaschwellen zu schützen.

Oft werden die Prophezeiungen der Heiligen Schrift als Kommentar zu irgendeiner technologischen Entdeckung oder einem Ereignis interpretiert.

Aber es gibt auch rationale Fakten, die zu leugnen keinen Sinn macht, weil sie dokumentiert sind.

Dazu gehören die Existenz des Bilderberg-Clubs, das MK-Ultra-Projekt der CIA und die Finanzierung dubioser politischer Aktivitäten in einer Reihe von Ländern durch George Soros.

Der im Folgenden beschriebene Fall bezieht sich auf eine offiziell dokumentierte Tatsache, die allerdings etwas Biblisches an sich hat.

Das Patent WO/2020/060606 wurde am 26. März 2020 angemeldet.

Die Patentanmeldung wurde von der Microsoft Technology Licensing, LLC, unter der Leitung von Bill Gates, bereits am 20. Juni 2019 eingereicht und am 22. April 2020 wurde das Patent international anerkannt.

Der Titel des Patents lautet „Cryptocurrency system using body activity data„. (Kryptowährungssystem unter Verwendung von Körperaktivitätsdaten)

Also, was ist diese Erfindung, die die Leute von Microsoft beschlossen haben, zu patentieren?

In der Zusammenfassung des Online-Patentantrags heißt es: „Die menschliche Körperaktivität, die mit einer einem Benutzer bereitgestellten Aufgabe verbunden ist, kann in einem Mining-Prozess eines Kryptowährungssystems verwendet werden. Ein Server kann eine Aufgabe für ein Gerät eines Benutzers bereitstellen, das kommunikativ mit dem Server verbunden ist. Ein Sensor, der kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelt oder in diesem enthalten ist, kann die Körperaktivität des Benutzers erfassen. Körperaktivitätsdaten können basierend auf der erfassten Körperaktivität des Benutzers erzeugt werden. Das Kryptowährungssystem, das kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelt ist, kann überprüfen, ob die Körperaktivitätsdaten eine oder mehrere Bedingungen erfüllen, die von dem Kryptowährungssystem festgelegt wurden, und dem Benutzer, dessen Körperaktivitätsdaten überprüft wurden, Kryptowährung zuweisen.“

Mit anderen Worten, es wird ein Chip in den Körper eingesetzt, der die tägliche körperliche Aktivität einer Person im Gegenzug für Kryptowährung überwacht.

Wenn die Bedingungen erfüllt sind, erhält die Person bestimmte Boni, die für etwas ausgegeben werden können.

Eine detaillierte Beschreibung der „Erfindung“ bietet 28 Konzepte, wie das Gerät verwendet werden könnte.

Sie enthält auch eine Liste von Ländern, für die die Erfindung bestimmt ist.

Im Wesentlichen sind dies alle Mitglieder der Vereinten Nationen und ein paar separat aufgeführte regionale Organisationen – das Europäische Patentamt, die Eurasische Patentorganisation und zwei afrikanische Organisationen zum Schutz geistigen Eigentums.

Obwohl das Einsetzen von Mikrochips in den Körper nichts Neues ist – das Masonic Youth Child Identification Program ist in den USA schon eine Weile in Betrieb, und Menschen, die sich selbst als Cyborgs bezeichnen, weisen verschiedene Implantate auf – ist die Beteiligung von Microsoft interessant.

Und warum hat das Patent die Codenummer 060606 erhalten? Ist es ein Zufall oder die bewusste Wahl dessen, was in der Offenbarung des Johannes als die Zahl des Tieres bezeichnet wird?

Bill Gates‘ Name wird in diesen Tagen ständig im Zusammenhang mit seinen Beteiligungen an Pharmaunternehmen, Impfungen und der Finanzierung der WHO genannt.

Obwohl die globalistischen Medien versuchen, Bill Gates als großen Philanthropen hervorzuheben und ihn auf jede erdenkliche Weise vor Angriffen und Kritik zu schützen, ist es unwahrscheinlich, dass sie in der Lage sein werden, ein ganzes Netz von Verbindungen zu verbergen.

Bill Gates‘ Firma ist an einem anderen Projekt beteiligt – dem digitalen ID-Projekt ID2020 Alliance.

Auf der Homepage heißt es, dass sich das Projekt seit 2016 mit dem Thema digitale Rechte beschäftigt.

Im Jahr 2018 arbeitete die Allianz mit dem Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen zusammen.

Zur Allianz gehören neben Microsoft auch die Rockefeller Foundation, das Designstudio IDEO.org (mit Büros in San Francisco und New York), das Beratungsunternehmen Accenture und Gavi, die Vaccine Alliance – ein Unternehmen, das sich für die Förderung und Verteilung verschiedener Impfstoffe auf der ganzen Welt einsetzt.

Das Sekretariat der Allianz hat seinen Sitz in New York.

Es ist bezeichnend, dass Gavi, die Impfstoffallianz, hauptsächlich Länder in Afrika und Asien abdeckt.

In Europa ist die Organisation nur in Albanien, Kroatien, Moldawien und der Ukraine aktiv, im Kaukasus in Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Gavi, die Impfstoff-Allianz, hat auch Verbindungen zur Bill & Melinda Gates Foundation, zur Weltbank-Gruppe, zur Weltgesundheitsorganisation und zu UNICEF.

Diese sind alle als Gründungspartner aufgeführt!

Seit Februar 2020 konzentriert sich Gavi, the Vaccine Alliance auf die Pandemie des Coronavirus.

Der CEO der Organisation ist Dr. Seth Berkley.

Obwohl der Hauptsitz von Gavi, the Vaccine Alliance, in Genf ist, stammt Berkley selbst, ein ausgebildeter Epidemiologe, aus New York.

Seit den späten 1980er Jahren hat er acht Jahre lang bei der Rockefeller Foundation gearbeitet und ist Fellow beim Council on Foreign Relations.

Außerdem ist er Beiratsmitglied des in New York ansässigen Acumen Fund.

Es wurde also eine weitere Verbindung gefunden.

Theologische Interpretationen der Patentnummer überlässt man wahrscheinlich am besten den Religionsexperten, aber es ist klar, dass es starke Verbindungen zwischen Organisationen und Unternehmen wie der Rockefeller Foundation, Microsoft, der Pharmalobby und der Weltbankgruppe gibt, ganz zu schweigen von den sekundären Dienstleistern.

Sie versuchen, die Rolle einer supranationalen Regierung zu spielen, indem sie sich ständig auf die Tatsache konzentrieren, dass nationale Regierungen heutzutage nicht in der Lage sind, Epidemien, Krankheiten, Hungersnöte usw. im Alleingang zu bewältigen.

Aber, wie China[, die DVRK und Russland] gezeigt haben, können sie es.

Der Westen kann und will dies jedoch nicht anerkennen, vor allem weil er die Macht nicht teilen will.

Also werden die globalistischen Medien ihre Informationskampagnen fortsetzen, bei denen die Schuld irgendwo anders als im Westen gesucht wird.

Es ist bezeichnend, dass gerade jetzt, wo zusätzliche Informationen über das Coronavirus aufgetaucht sind, falsche Geschichten über Chinas Rolle bei der Epidemie verstärkt und Statistiken manipuliert werden.

(Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde ursprünglich am 1. Mai 2020 veröffentlicht).