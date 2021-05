Teheran und Riad kurz vor einem Friedensabkommen

Von Lucas Leiroz: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

In den letzten Monaten haben sich im Nahen Osten einige Veränderungen vollzogen. Seit der Welle von Abkommen zwischen arabischen Nationen und Israel, die als Sicherheitsmaßnahme gegen den türkischen Vormarsch entstanden sind, sind wir Zeugen einer echten geopolitischen Neukonfiguration der Region geworden, bei der alte Allianzen gebrochen wurden und neue, bisher unvorstellbare Partnerschaften plötzlich auftauchten. Noch deutlicher wurde dies mit dem Aufstieg von Joe Biden in den USA und dem teilweisen Abbruch der Beziehungen zwischen Amerikanern und Saudis. Riad, das immer ein Satellit amerikanischer Interessen im Nahen Osten war, stand inmitten ständiger regionaler Bedrohungen plötzlich ohne Verbündeten da. Viele Experten hofften, dass dies dazu führen würde, dass das saudische Königreich auf der Suche nach einem neuen Bündnis Friedensverhandlungen mit Israel anstreben würde; es scheint jedoch, dass die Wahl Saudi-Arabiens auf den Iran und nicht auf Israel fallen wird.

In den letzten Tagen haben mehrere Medien berichtet, dass saudische und iranische Beamte heimlich miteinander sprechen, wichtige Themen für die bilateralen Beziehungen besprechen und den Weg für ein für beide Seiten vorteilhaftes Friedensabkommen ebnen. Zunächst handelte es sich nur um Spekulationen und die Zeitungen, die darüber berichteten, zitierten nur anonyme Quellen aus beiden Ländern. Am vergangenen Montag bestätigte die iranische Regierung jedoch, dass solche Verhandlungen tatsächlich stattfinden. Die von beiden Regierungen mit dem Dialog beauftragten Offiziere sind Fachleute aus den Geheimdiensten, was auf die Priorität in Fragen der Verteidigung und Sicherheit in diesem Annäherungsprozess hinweist. Die Treffen finden Berichten zufolge seit letztem Monat in Bagdad, der Hauptstadt des Irak, statt.

Trotz der Geheimhaltung der Gespräche wurden einige Themen bekannt, darunter der Krieg im Jemen, die im Irak operierenden Pro-Teheran-Milizen und die Beziehungen zu den USA. Was bei den Gesprächen herauskam, ist noch nicht bekannt, aber die Bedeutung der Themen zeigt bereits die Möglichkeit eines echten Fortschritts in der bilateralen Diplomatie. Es besteht natürlich ein gegenseitiges Interesse daran, Rivalitäten im Interesse größerer Interessen zu neutralisieren. Mohammad bin Salman hatte zuvor seinen Wunsch geäußert, die Beziehungen zum Iran zu verbessern, mit dem Ziel, eine positive Allianz für den gesamten Nahen Osten zu schaffen. Im gleichen Sinne sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, dass Teheran bereit sei, Differenzen mit Riad zugunsten einer bilateralen Zusammenarbeit auf der Grundlage des Prinzips der Toleranz zu ignorieren, was der Region Frieden und Stabilität bringen werde.

Die Erwartungen an die Verhandlungen sind gut, wenn man bedenkt, dass beide Seiten Interesse an einer Verbesserung der Beziehungen zeigen. Obwohl die Annäherung nicht unbedingt eine Koalition in militärischen Angelegenheiten oder eine große wirtschaftliche Zusammenarbeit bedeutet, scheinen zumindest die diplomatischen Beziehungen kurz vor der Wiederaufnahme zu stehen, was für den politischen Kontext in der Region besonders wichtig ist. Iran und Saudi-Arabien sind die Nationen mit dem größten Einfluss auf die islamischen Länder im Nahen Osten und alles, was die Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern betrifft, hat eine starke internationale Wirkung.

Einige internationale Faktoren begünstigen diesen Dialog stark. Die diplomatische Krise zwischen Washington und Riad, die von Biden initiiert wurde, war nicht die einzige jüngste Veränderung im geopolitischen Szenario des Nahen Ostens. Unter dem Vorwand des humanitären Diskurses haben mehrere westliche Länder ihre Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien untersagt, vor allem im Hinblick auf den Handel mit militärischem Material. Praktisch die gesamte Europäische Union hat ihre Waffenlieferungen an die Saudis eingestellt, die zunehmend unter den Sanktionen ihrer ehemaligen Verbündeten leiden. In der Praxis haben Saudis und Iraner das gleiche Problem in Bezug auf den Westen und das kann sie vereinen.

Es ist auch notwendig, den Rivalitätsfaktor zwischen Riad und Tel Aviv zu berücksichtigen. Im Jahr 2020 begann eine Welle von Friedensabkommen zwischen arabischen Nationen und Israel, die hauptsächlich von Washington vermittelt wurden. Saudi-Arabien hat sich geweigert, ein Abkommen mit Tel Aviv zu unterzeichnen, entgegen der Meinung vieler Experten, die glaubten, dass das Königreich dem von den VAE und Bahrain eingeschlagenen Weg folgen würde. Tatsächlich war die Motivation der arabischen Nationen, den Frieden mit Israel zu suchen, die Tatsache, dass sie die Türkei und den Iran als größere Bedrohung ansahen als den zionistischen Staat. Saudi-Arabien ist ein Feind der Türken und der Iraner, aber es erkennt Israel immer noch nicht als „kleinere Gefahr“ an und hat sich inmitten dieser wenigen Möglichkeiten für den rationalsten und strategischsten Weg entschieden: die Verbesserung der Beziehungen zum Iran, einer benachbarten islamischen Nation, was einen Abbau der Spannungen mit der Türkei bedeuten und gleichzeitig ein Bündnis gegen Israel stärken könnte.

Auch die jüngsten Unruhen in Israel könnten das Szenario im Nahen Osten noch mehr verändern. Die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern erreichen den höchsten Stand seit Jahren. Die Zahl der Gewalttaten ist wirklich alarmierend. Israelische Truppen und rechtsradikale zionistische Milizen gehen nicht nur während der Proteste mit extremer Brutalität gegen Araber vor, sondern vandalisieren auch heilige Stätten für Muslime, wie das Damaskustor und die Al-Aqsa-Moschee. Alle islamischen Nationen, ob arabisch oder nicht, begegnen der israelischen Gewalt mit starker Missbilligung, was das Szenario der Annäherung zwischen Arabern und Israelis, das im letzten Jahr begann, zumindest teilweise umkehrt. In der Tat, solange Israel offene religiöse und ethnische Verfolgung gegen Muslime aufrechterhält, besteht die Tendenz, dass die Spannungen innerhalb der islamischen Welt nachlassen, so dass sich Türken, Iraner, Saudis und alle islamischen Völker in einer Koalition gegen Israel zusammenschließen.

In einem anderen Szenario, wenn Israel aufgrund des starken internationalen Drucks die Gewalt reduziert, wird es unwahrscheinlich sein, dass die islamischen Nationen ihre internen Spannungen abbauen, und dann werden wir ein Polarisierungsszenario im Nahen Osten haben, bei dem einige arabische Länder in die Fußstapfen der VAE treten und sich mit Israel verbünden und andere Länder dem saudischen Weg folgen und sich dem Iran nähern. Im Moment scheint eines sicher: Der westliche Plan, Araber und Israelis in einer Anti-Iran-Koalition zu vereinen, die die regionale Dominanz von Tel Aviv garantiert, scheint bereits gescheitert zu sein.