Pepe Escobar: Interview mit einem Insider über die Tragödie des tiefen Staates

Pepe Escobar

Henry Kissinger, 97, Henry der K. für diejenigen, die ihm nahe stehen, ist entweder ein strategischer Denker im Stil eines delphischen Orakels oder ein zertifizierter Kriegsverbrecher für diejenigen, die ihm nicht so nahe stehen.

Jetzt scheint er sich eine Auszeit von seinem üblichen „Teile und Herrsche“-Geschäft genommen zu haben – der Beratung der Combo hinter dem POTUS, auch bekannt als Crash Test Dummy – um einige realpolitische Perlen der Weisheit auszustoßen.

Auf einem kürzlichen Forum in Arizona sagte Henry the K. in Bezug auf den schwelenden, überlebensgroßen sino-amerikanischen Konflikt: „Es ist das größte Problem für Amerika; es ist das größte Problem für die Welt. Denn wenn wir das nicht lösen können, dann besteht die Gefahr, dass sich auf der ganzen Welt eine Art kalter Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten entwickelt.“

Realpolitisch gesehen ist diese „Art von kaltem Krieg“ bereits im Gange; über den Beltway hinweg wird China einhellig als die wichtigste nationale Sicherheitsbedrohung der USA angesehen.

Kissinger fügte hinzu, dass die US-Politik gegenüber China eine Mischung aus der Betonung der US-Prinzipien“, um Chinas Respekt einzufordern, und dem Dialog, um Bereiche der Zusammenarbeit zu finden, sein müsse: „Ich sage nicht, dass Diplomatie immer zu vorteilhaften Ergebnissen führen wird… Das ist die komplexe Aufgabe, die wir haben… Niemandem ist es bisher gelungen, sie vollständig zu erfüllen.“

Henry the K. muss tatsächlich den – diplomatischen – Faden verloren haben. Was der chinesische Außenminister Wang Yi und der russische Außenminister Sergej Lawrow jetzt hauptberuflich tun, ist – vor allem dem Globalen Süden – zu demonstrieren, dass die von den Amerikanern erzwungene „regelbasierte internationale Ordnung“ absolut nichts mit dem Völkerrecht und der Achtung der nationalen Souveränität zu tun hat.

Zunächst hatte ich diese Henry-the-K.-Platitüden aus den Augen verloren. Aber dann zeigte jemand, der früher eine herausragende Position an der Spitze des US Deep State innehatte, dass er genau aufgepasst hatte.

Diese Persönlichkeit – nennen wir ihn Mr. S. – ist seit den frühen 2000er Jahren eine meiner unschätzbaren, vertrauenswürdigen Quellen. Gegenseitiges Vertrauen war immer der Schlüssel. Ich fragte ihn, ob ich ausgewählte Passagen seiner Analyse veröffentlichen dürfe, ohne Namen zu nennen. Das Einverständnis wurde gegeben – reumütig. Also schnallen Sie sich an.

Dancin‘ with Mr. S.

Herr S. scheint auf recht verblüffende Weise die kollektiven Ansichten einer Reihe von äußerst qualifizierten Leuten auszudrücken. Gleich zu Beginn weist er darauf hin, wie die Beobachtungen von Henry the K. das heutige Dreieck Russland-China-Iran erklären.

Der erste Punkt, den wir anführen, ist, dass nicht Kissinger die Politik für Nixon gemacht hat, sondern der Tiefe Staat. Kissinger war nur ein Botenjunge. In der Situation von 1972 wollte der Tiefe Staat aus Vietnam herauskommen, welche Politik als Eindämmung des kommunistischen Chinas und Russlands in Gang gesetzt wurde. Wir waren dort aufgrund der Domino-Theorie.

Er fährt fort:

Der Tiefe Staat wollte mit der Annäherung an den Vorsitzenden Mao, der mit Russland verfeindet war, eine Reihe von Zielen erreichen. Er wollte sich 1972 mit China gegen Russland verbünden. Das machte Vietnam bedeutungslos, denn China würde die eindämmende Partei Russlands werden und Vietnam bedeutete nichts mehr. Wir wollten ein Gleichgewicht zwischen China und Russland schaffen. Nun, China war 1972 keine Großmacht, aber es konnte Russland ausbluten lassen und es zwingen, 400’000 Truppen an seiner Grenze zu platzieren. Und unsere Politik des Tiefen Staates funktionierte. Wir vom Tiefen Staat hatten es durchdacht, und nicht Kissinger. 400’000 Truppen an der chinesischen Grenze waren eine Belastung für ihr Budget, wie später Afghanistan mit über 100’000 Truppen, und der Warschauer Pakt hatte weitere 600’000 Truppen.

Und das bringt uns nach Afghanistan:

Der Tiefe Staat wollte 1979 in Afghanistan ein Vietnam für Russland aufbauen. Ich gehörte zu denen, die dagegen waren, da dies das afghanische Volk unnötig als Kanonenfutter benutzen würde und das war unfair. Ich wurde überstimmt. Hier spielte Brzezinski Kissinger; ein weiteres überbewertetes Nichts, das nur Botschaften überbrachte.

Der Deep State beschloss auch, den Ölpreis abstürzen zu lassen, da dies Russland wirtschaftlich schwächen würde. Und das funktionierte 1985 und trieb den Preis auf acht Dollar pro Barrel, was die Hälfte des russischen Haushalts auffraß. Dann gaben wir Saddam Hussein im Grunde die Erlaubnis, in Kuwait einzumarschieren, um unsere fortschrittliche Armee zu schicken, um ihn auszuschalten und der Welt unsere waffentechnische Überlegenheit zu demonstrieren, was die Russen sehr demoralisierte und dem islamischen Öl die Angst vor Gott einjagte. Dann schufen wir die Star-Wars-Fiktion. Russland verlor zu unserer Überraschung die Nerven und brach zusammen.

Herr S. bezeichnet das alles als „wunderbar“, denn seiner Meinung nach „ging der Kommunismus raus und das Christentum kam rein“:

Wir wollten dann Russland in die Gemeinschaft der christlichen Nationen aufnehmen, aber der Tiefe Staat wollte sie zerstückeln. Das war dumm, da sie zumindest aus ihrer Mackinder-Sicht gegen China ausgleichen würden. Es war naiv von mir, auf eine Rückkehr des Christentums zu hoffen, da sich der Westen rasant auf den totalen moralischen Zerfall zubewegte.

In der Zwischenzeit wächst unser Verbündeter China weiter, da wir mit der Zerstückelung Russlands noch nicht fertig waren und die Berater, die wir nach Russland schickten, in den 1990er Jahren gegen meine Einwände die gesamte Wirtschaft zerstörten. Die 78-tägige Bombardierung Belgrads weckte Russland schließlich auf und sie begannen mit einer massiven Remilitarisierung, da es offensichtlich war, dass man am Ende die Absicht hatte, Moskau in den Boden zu bomben. Also wurden defensive Raketen unerlässlich. So entstanden die S-300, S-400, S-500 und bald die S-600er.

Der Tiefe Staat wurde von mir bei unseren Treffen gewarnt, wie die Bombardierung Belgrads 1999 Russland zur Remilitarisierung veranlassen würde, und ich verlor das Argument. Belgrad wurde 78 Tage lang bombardiert, im Gegensatz zur Bombardierung von Hitler für zwei Tage. Und China wächst weiter.

Warum das Gleichgewicht der Kräfte nicht funktioniert

Und das bringt uns zu einer neuen Ära – die in der Praxis mit der chinesischen Ankündigung der Neuen Seidenstraße im Jahr 2013 und dem Maidan in Kiew im Jahr 2014 begann:

China wacht insofern auf, als es zu begreifen beginnt, dass es nur benutzt wurde und die US-Flotte seine Handelsrouten kontrolliert, und beschließt 2014, sich Russland anzunähern, genau zu dem Zeitpunkt, als es Zeuge des Maidan-Umsturzes in der Ukraine wird. Dieser Umsturz wurde vom Tiefen Staat organisiert, als sie zu verstehen begannen, dass sie das Wettrüsten verloren hatten, und nicht einmal wussten, was geschah.

Der Tiefe Staat wollte Russland wieder in ein Vietnam in der Ukraine hineinziehen, um sie ausbluten zu lassen und den Ölpreis wieder abstürzen zu lassen, was sie auch taten. Peking studierte dies und sah das Licht. Wenn Russland gestürzt wird, wird der Westen alle ihre natürlichen Ressourcen kontrollieren, die sie sehen, dass sie selbst brauchen, da sie zu einer riesigen Wirtschaft größer als die USA gewachsen sind. Und Peking beginnt, eine warme Beziehung zu Moskau aufzubauen und versucht, landbasierte natürliche Ressourcen wie Öl und Erdgas von Russland zu erhalten, um die Meere für natürliche Ressourcen so weit wie möglich zu vermeiden. In der Zwischenzeit beschleunigt Peking massiv den Bau von U-Booten mit Raketen, die in der Lage sind, die US-Flotten zu zerstören.

Wo also passt Kissinger in Arizona hinein?

Nun, Kissinger spiegelt die Angst des Tiefen Staates vor der russisch-chinesischen Beziehung wider und will diese um jeden Preis getrennt halten. Dies wird hier interessanterweise von Kissinger abgedeckt. Er will nicht die Wahrheit über die Realitäten des Kräfteverhältnisses sagen. Er beschreibt sie als „unsere Werte“, obwohl die USA keine Werte mehr haben, sondern nur noch Anarchie, Plünderung und das Niederbrennen von Hunderten von Städten. Biden hofft, all diese entrechteten Massen kaufen zu können, während das Gelddrucken in die Höhe schießt.

Wir sind also wieder bei Kissinger, der über die neue russisch-chinesische Allianz schockiert ist. Sie müssen getrennt werden.

Nun, ich stimme nicht mit den Balance of Power-Intriganten überein, dass Moral oder edle Werte die internationalen Beziehungen bestimmen sollten und nicht die Macht. Die USA sind seit 1900 den Träumen vom Gleichgewicht der Kräfte gefolgt und stehen nun vor dem wirtschaftlichen Ruin. Diese Ideen funktionieren nicht. Es gibt keinen Grund, warum die USA nicht ein Freund Russlands und Chinas sein können, und die Differenzen können ausgearbeitet werden. Aber man kann nicht bis zur ersten Basis kommen, da Gleichgewichtsüberlegungen alles dominieren. Das ist die Tragödie unserer Zeit.