Israels aggressives Vorgehen ist nicht zu rechtfertigen

Das, was die drei abrahamitischen Religionen als das Heilige Land betrachten, wird wieder einmal von Gewalt heimgesucht, die durch „Israels“ unvertretbare Handlungen provoziert wird. Der selbsternannte jüdische Staat versuchte, Palästinenser aus dem Viertel Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem zu vertreiben, das seit 1967 illegal von „Israel“ besetzt ist, um dort neue koloniale Siedlungen zu errichten. „Israel“ verbot den Palästinensern auch, sich in der Nähe des Damaskustors zu versammeln, wo sie sich oft während des muslimischen heiligen Monats Ramadan treffen. Außerdem beschränkte „Israel“ die Zahl der Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee, einer der heiligsten Stätten des Islam.

Diese Entscheidungen veranlassten die Palästinenser zu Protesten, die teilweise auch innerhalb der Al-Aqsa-Moschee stattfanden, indem sie Flaschen und Steine auf die „israelischen“ Sicherheitsdienste warfen, was wiederum dazu führte, dass diese das Gotteshaus mit Gummigeschossen und Betäubungsgranaten angriffen. Die hybride politisch-militärische Bewegung Hamas stellte daraufhin „Israel“ ein Ultimatum, seine Sicherheitskräfte aus der Al-Aqsa-Moschee und dem Viertel Sheikh Jarrah abzuziehen sowie alle Palästinenser freizulassen, die kürzlich festgenommen worden waren. Diese Warnung wurde nicht beachtet, weshalb die Hamas Raketen aus dem Gazastreifen auf „Israel“ abfeuerte, was einen Vergeltungs-Luftangriff auslöste.

Die von „Israel“ provozierte Gewalt ist schon bedauerlich genug, da sie durch die aggressiven kolonialen Ambitionen des jüdischen Staates gegen das besetzte palästinensische Volk in völligem Widerspruch zum Völkerrecht ausgelöst wurde, aber sie wurde noch schlimmer durch die Tatsache, dass sie direkt vor dem muslimischen Feiertag Eid al-Fitr stattfindet, der das Ende des Ramadan feiert. Muslime auf der ganzen Welt sind daher besonders erzürnt über das, was ihren Glaubensbrüdern im Heiligen Land gerade passiert, weshalb so viele ihrer Führer wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die „israelischen“ Angriffe sehr laut verurteilt haben.

„Israel“ stellt alle seine Handlungen als im Rahmen seiner souveränen Rechte dar und behauptet, dass die internationale Gemeinschaft voreingenommen gegen sie ist, manchmal sogar offen des Antisemitismus beschuldigt, aber solche Anschuldigungen sind unbegründet. Seine Besetzung des ehemaligen palästinensisch bewohnten jordanischen Territoriums nach 1967 ist nach internationalem Recht illegal, ebenso wie sein ständig wachsendes Netzwerk von kolonialen Siedlungen dort. „Israel“ hat die Palästinenser zum Widerstand provoziert, weil seine Opfer das Gefühl hatten, dass sie keine andere Möglichkeit hatten, die weltweite Aufmerksamkeit auf ihre legitime Sache zu lenken. Leider verstößt „Israel“ weiterhin ungestraft gegen internationales Recht.

Einige Beobachter haben bemerkt, dass es äußerst verdächtig ist, dass die Gewalt ausbrach, als sie es während des Endes des Ramadan tat. Einige spekulieren, dass Premierminister Benjamin Netanjahu absichtlich die Flammen der Gewalt geschürt hat, um das gewalttätige Szenario zu fabrizieren, das seither eingetreten ist, um als die einzige politische Figur zu erscheinen, die in der Lage ist, „Israel“ gegen das zu verteidigen, was seine Regierung als sogenannte „terroristische Angriffe“ der Palästinenser bezeichnet. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass es ihm kürzlich nicht gelungen ist, eine Regierung zu bilden, obwohl er die vierte Wahlrunde in zwei Jahren gewonnen hat. Eine andere Partei soll nun versuchen, eine Koalition zu bilden.

Diese Theorie scheint plausibel genug, da jeder hätte vorhersagen können, dass die Palästinenser so reagieren würden, wie sie es angesichts solcher Provokationen getan haben, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie während des Ramadan und direkt vor Eid al-Fitr stattfinden. Es scheint durchaus der Fall zu sein, dass die Palästinenser manipuliert wurden, ihre Interessen mit gewaltsamen Mitteln zu verteidigen, um als Vorwand für eine politisch bequeme „israelische“ Kampagne gegen die Hamas zu dienen, die möglicherweise Netanyahus Image aufpolieren könnte. Die daraus resultierende Einsicht untermauert das Argument, dass „Israels“ aggressive Handlungen nicht zu rechtfertigen sind.

Der Kolonialismus hätte im letzten Jahrhundert enden sollen, doch er dauert bedauerlicherweise bis heute im Heiligen Land an. Schlimmer noch, „Israels“ Verbrechen werden absichtlich während des wichtigsten muslimischen Feiertages verstärkt, um die Gläubigen zu provozieren, damit sie verzweifelt auf die einzige Art und Weise reagieren, die einige von ihnen kennen, nämlich mit Gewalt. Ihre Reaktion diente dazu, Netanyahus wahrscheinlich vorgeplante Kampagne gegen die Hamas in diesem politisch günstigen Moment zu „rechtfertigen“, nachdem seine Versuche, eine Koalition zu bilden, gerade gescheitert waren. Die ganze Welt muss „Israel“ verurteilen, sinnvolle Kosten für seine Verstöße gegen das Völkerrecht auferlegen und sich mit Palästina solidarisieren.