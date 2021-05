Covid-Fälle von bereits geimpften: US-Gesundheitsministerium mit neuer Covid-Vertuschung und Anzeichen das es nicht nur in den USA so ist

mercola.com

COVID-19 war eine Pandemie von falsch-positiven Tests; die Sache, die den Betrug am Laufen hielt, war die Tatsache, dass Labore übermäßig hohe Zyklus-Schwellenwerte (CTs) bei der Verarbeitung der PCR-Tests verwendeten, was zu falsch-positiven Ergebnissen führte

Jetzt, da fast 100 Millionen Amerikaner gegen COVID-19 geimpft wurden, senkt die CDC den CT von 40 auf 28 bei der Diagnose von Impfstoff-Durchbrüchen – Fälle, bei denen vollständig geimpfte Personen mit COVID-19 diagnostiziert werden

Während bei gesunden Menschen fälschlicherweise COVID-19 diagnostiziert wurde, obwohl dies nicht der Fall war, weil die CT auf 40 oder 45 eingestellt war, versucht die CDC nun, die Anzahl der erfassten Durchbruchsfälle zu minimieren, indem sie eine CT verwendet, die die Anzahl der falsch-positiven Fälle minimiert

Bis zum 26. April 2021 hatte die CDC insgesamt 9245 Berichte über Impfstoff-Durchbruchsinfektionen erhalten. Davon waren 55% unter 60 Jahre alt, 835 erforderten einen Krankenhausaufenthalt (9%) und 132 starben (1%)

Das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System scheint seit Monaten im Rückstand zu sein. Seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkungen können auftreten, aber wir können einfach nicht den Trend sehen, und je länger der Rückstand, desto mehr Menschen werden einem potenziell gefährlichen Impfstoff ausgesetzt sein

Seit vielen Monaten warnen Experten davor, dass es sich bei COVID-19 weniger um eine virale Pandemie als vielmehr um eine „Casedemie“ handelt – eine Pandemie von falsch-positiven Tests – und dass der Betrug dadurch am Laufen gehalten wurde, dass Labore bei der Verarbeitung der PCR-Tests zu hohe Zyklusschwellen (CTs) verwendeten.

Ich habe dieses Schema in den Artikeln „COVID-19 Testskandal vertieft sich“ und „Erstaunlicher COVID-19 Testbetrug aufgedeckt“ ausführlich beschrieben. Die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Tests waren ursprünglich auf 45 CTs festgelegt, und die U.S. Centers for Disease Control and Prevention empfehlen einen CT von 40, doch der wissenschaftliche Konsens ist seit langem, dass alles über 35 CTs den Test unbrauchbar macht, da die Genauigkeit bei mickrigen 3% liegt. Der Rest, 97%, sind falsch-positive Ergebnisse.

Der PCR-Test-Betrug treibt nicht nur die Fallzahlen künstlich in die Höhe, sondern schürt auch den Mythos, dass asymptomatische Menschen eine potentielle Gesundheitsgefahr darstellen und deshalb die Geschäfte geschlossen werden müssen und jeder zu Hause bleiben und sich selbst in Quarantäne begeben muss.

Am 20. Januar 2021, dem Tag der Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten, senkte die WHO plötzlich die empfohlene CT, und garantierte damit, dass die Zahl der „Fälle“, d.h. der positiven PCR-Testergebnisse, stark sinken würde.

Jetzt hat das U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die CT sogar noch weiter gesenkt, was ein klarer Versuch zu sein scheint, COVID-19-Durchbruchsfälle zu verbergen, d.h. Fälle, in denen bei vollständig geimpften Personen COVID-19 diagnostiziert wird.

Wie die CDC Durchbruchsfälle vertuscht

Als Teil ihrer Untersuchung von COVID-19-Impfstoff-Durchbruchsfällen hat die CDC Richtlinien für das öffentliche Gesundheitswesen, klinische und Referenzlabore herausgegeben, wie Fälle zu testen und zu diagnostizieren sind, in denen vollständig geimpfte Personen im Verdacht stehen, sich mit COVID-19 infiziert zu haben. In diesen Richtlinien wird die Verwendung eines CT-Wertes von 28 oder weniger angegeben.

Während also im vergangenen Jahr gesunde Menschen fälschlicherweise als COVID-19-Infizierte diagnostiziert wurden, obwohl dies nicht der Fall war, weil der CT-Wert auf 40 oder 45 eingestellt war, wird nun versucht, die Zahl der registrierten Durchbruchsfälle zu minimieren, indem ein CT-Wert verwendet wird, der die Zahl der falsch-positiven Fälle minimiert.

Wäre die ganze Zeit ein CT von 28 verwendet worden, hätten wir nicht annähernd die Anzahl der „Fälle“ gehabt, die derzeit angepriesen werden, und die Pandemie wäre irgendwann im Jahr 2020 für beendet erklärt worden. Wäre dagegen ein CT von 40 oder 45 zur Diagnose von Durchbruchsfällen verwendet worden, können Sie sicher sein, dass die Zahlen weit höher wären als derzeit berichtet.

Gemeldete Durchbruchsfälle werden unterschätzt

Bis zum 26. April 2021 hatte die CDC insgesamt 9245 Berichte über Impfstoff-Durchbruch-Infektionen über ihre nationale COVID-19-Impfstoff-Durchbruch-REDCap-Datenbank erhalten, in die Ermittler der staatlichen Gesundheitsämter Daten aus ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen eingeben und verwalten können.

Von diesen 9245 Durchbruchsfällen waren 55% unter 60 Jahre alt, 835 erforderten einen Krankenhausaufenthalt (9%) und 132 starben (1%). Bei geschätzten 95 Millionen Amerikanern, die geimpft wurden, liegt die gemeldete Durchbruchsrate bei nur 0,0097 %. Allerdings betont die CDC auch, dass:

„Es ist wichtig zu beachten, dass die gemeldeten Impfdurchbruchsfälle eine Unterzahl darstellen werden. Dieses Überwachungssystem ist passiv und stützt sich auf freiwillige Meldungen der staatlichen Gesundheitsämter, die möglicherweise nicht vollständig sind. Außerdem werden nicht alle realen Durchbruchsfälle identifiziert, weil es keine Tests gibt.“

Auch COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen werden unterreportiert

Dies gilt auch für die gemeldeten Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs, die bis zum 23. April 2021 insgesamt 118’902 unerwünschte Ereignisse umfassten, von denen 12618 schwerwiegend waren und 3544 zum Tod führten.

So tragisch diese Zahlen auch sind, stellen auch sie eine zu tiefe Erfassung dar, da das U.S. vaccine adverse event reporting system (VAERS) ein passives Überwachungssystem ist, das sich auf freiwillige Meldungen stützt. Historisch gesehen werden weniger als 10 % der Impfstoffnebenwirkungen an VAERS gemeldet. Eine Untersuchung des U.S. Department of Health and Human Services beziffert die Zahl sogar auf 1 %.

Das bedeutet, dass die Zahl der Nebenwirkungen in Wirklichkeit 10- oder sogar 100-mal höher sein könnte als gemeldet. In Wirklichkeit könnten es zwischen 126’000 und 1,2 Millionen schwerwiegende Nebenwirkungen und zwischen 35’440 und 354’400 impfstoffbedingte Todesfälle sein.

VAERS scheint seit Monaten im Rückstand zu sein. Seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkungen können auftreten, aber wir können den Trend einfach nicht erkennen, und je länger der Rückstau andauert, desto mehr Menschen werden einem potenziell gefährlichen Impfstoff ausgesetzt sein.

Im Moment ist es auch schwierig, eine genaue Vorstellung davon zu bekommen, wo wir in Bezug auf Nebenwirkungen stehen, da VAERS seit Monaten im Rückstand zu sein scheint. Auf Twitter bemerkte Alex Berenson, dass es bis Ende April gedauert hat, bis die CDC auf einen Bericht vom Januar reagiert hat, was darauf hindeutet, dass die Daten, die Sie auf VAERS sehen, nicht die wahren, in Echtzeit gemeldeten Zahlen von Nebenwirkungen widerspiegeln.

Dies ist wichtig zu wissen, da das Hauptziel des Systems darin besteht, „neue, ungewöhnliche oder seltene unerwünschte Impfstoffereignisse zu erkennen“, um die Sicherheit von Impfstoffen zu überwachen. Ein Rückstand von Monaten deutet darauf hin, dass möglicherweise so viele Meldungen eingehen, dass die CDC sie nicht bewältigen kann.

Seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkungen können auftreten, aber wir können den Trend einfach nicht sehen, weil die Daten nicht angezeigt werden, und je länger der Rückstau, desto mehr Menschen werden einem potenziell gefährlichen Impfstoff ausgesetzt sein.

Warum sind Tausende von Todesfällen ignoriert?

In einem Interview mit dem Journalisten Alex Newman (Video oben), erklärte Dr. Peter McCullough, die Reaktion der Regierung auf die Pandemie hat zu Zehntausenden von unnötigen Todesfälle geführt, und die Massenimpfung Programm verursacht jetzt Tausende mehr und sie lassen es einfach passieren.

Er ist verblüfft über die nicht vorhandene Reaktion der Regierung auf die Tausenden von Todesfällen, die bereits in VAERS erfasst wurden, und stellt fest, dass das Massenimpfprogramm gegen die Schweinegrippe von 1976 nach nur 25 Todesfällen und ein paar hundert Fällen von Lähmungen zurückgezogen wurde. Auch Medikamente werden bei etwa 50 ungeklärten Todesfällen vom Markt genommen.

Im Durchschnitt werden 20 bis 30 Todesfälle nach der saisonalen Grippeimpfung gemeldet, die jedes Jahr etwa 195 Millionen Amerikanern verabreicht wird. Vergleichen Sie das mit den COVID-19-Impfstoffen. Bei 95 Millionen verabreichten Impfungen liegt die Zahl der Todesfälle bereits bei 3542, dem höchsten Wert für einen Impfstoff in der Geschichte. Der Kontrast in der Reaktion ist „alarmierend“, sagt McCullough.

Noch beunruhigender ist, dass die FDA nach der Überprüfung von 1600 dieser Todesfälle erklärte, dass kein einziger Todesfall mit dem Impfstoff in Verbindung stand. McCullough glaubt das nicht, denn er weiß aus eigener Erfahrung, dass es Monate dauern würde, so viele Todesfälle zu untersuchen.

„Es ist unmöglich, dass Ärzte ohne Erfahrung mit COVID 19 der Meinung sind, dass keiner der Todesfälle mit dem Impfstoff zusammenhängt“, sagt er. „Wir sitzen gerade auf der größten Anzahl von Impfstoff-Todesfällen, es gab Zehntausende von Krankenhausaufenthalten, die alle auf den Impfstoff zurückzuführen sind und stark sind …

Nach meiner professionellen Meinung war der sicherste Impfstoff auf dem Markt der Impfstoff von J&J. Und der wurde wegen sehr seltener Blutgerinnungsereignisse zurückgezogen. Wir haben sieben Millionen Menschen geimpft, aber Schätzungen zufolge sind die Blutgerinnungsraten bei den beiden anderen verfügbaren Impfstoffen [Pfizer und Moderna] wahrscheinlich 30 Mal so hoch wie bei J&J, und diese anderen sind sehr erfolgreich.“

Aktive Impfstoff-Überwachung noch Monate von der Implementierung entfernt

Die FDA hat auch zugegeben, dass sich die Analyse der Daten zur Impfstoffsicherheit um Wochen, wenn nicht gar Monate verzögern wird, da die Pandemie genau zu dem Zeitpunkt zuschlug, als die FDA von ihrem Post-Licensure Rapid Immunization Safety Monitoring (PRISM) Netzwerk, das zur Verfolgung von Nebenwirkungen des H1N1-Pandemieimpfstoffs verwendet wurde, auf ein neues System namens Biologics Effectiveness and Safety System (BEST) umstellte.

Die Verwendung eines Flickenteppichs von passiven Meldesystemen anstelle eines umfassenden, aktiven und zentralen Systems kann sich letztendlich als katastrophal erweisen. Wie von Kaiser Health News berichtet:

„Potenziell gefährliche, unvorhergesehene Reaktionen auf Impfstoffe sind möglicherweise nicht so offensichtlich in VAERS, ein System, von dem angenommen wird, dass es viele potenzielle Nebenwirkungen übersehen kann – oder in den zusätzlichen Überwachungssystemen der Nation, einschließlich des Vaccine Safety Datalink und des neuen telefonbasierten Tracking-Programms der CDC, v-safe.

Es ist ein ziemliches Sammelsurium verschiedener Systeme zur Datenerfassung“, sagt Dr. Katherine Yih, eine Biologin und Epidemiologin, die sich auf die Überwachung von Impfstoffen bei Harvard Pilgrim Health Care spezialisiert hat …

Der Vaccine Safety Datalink, obwohl hoch angesehen, enthielt nicht genug Impfungen innerhalb seiner Daten von neun Krankenhaussystemen, die 12 Millionen Menschen abdecken, um das J&J-Problem zu erfassen, sagten CDC-Beamte.

Und die Einschreibung in v-safe war weniger als erwartet, mit etwa 6 Millionen Menschen, die bis Ende März eingeschrieben waren, nur 6,4% derjenigen, die zu diesem Zeitpunkt geimpft waren.

Das bedeutet, dass zu einer Zeit, in der etwa 100 Millionen Amerikaner vollständig gegen COVID-19 geimpft wurden, die USA weiterhin auf ein Flickenteppich-Netzwerk von Impfstoff-Überwachungssystemen angewiesen sind, die möglicherweise nicht genügend große Teile der Bevölkerung überwachen, sagten Experten gegenüber KHN …

PRISM, das für die Arzneimittelsicherheit umgewidmet wurde … wurde nicht verwendet, um Impfstoff-Reaktionen während der COVID-19-Pandemie zu verfolgen, sagte [ehemaliger Direktor der Impfstoffsicherheit beim National Vaccine Program Office, Daniel] Salmon, der die Sicherheitsüberwachung für den H1N1-Impfstoff beaufsichtigte. Mit PRISM haben wir es in einer Krise getestet und es hat ein Jahrzehnt lang funktioniert … Ich war wirklich überrascht, als es nicht für COVID-19 verwendet wurde. Das war der Grund, warum wir es gebaut haben‘ …

FDA-Beamte sagten, die Fähigkeiten von PRISM seien in BEST integriert worden, das Daten von 100 Millionen Menschen untersuchen kann. Experten sagten KHN, dass es nicht ausgiebig genutzt wurde, um die Auswirkungen nach der Impfung zu überwachen, aber [FDA-Sprecherin Abby] Capobianco sagte: „Wir sind anderer Meinung. BEST ist als ein hochmodernes aktives Überwachungssystem aufgebaut‘ …

Die Sorge ist, dass die Behörden sich stark auf VAERS verlassen haben, ein ‚passives‘ System, das sich auf Berichte von Patienten und Gesundheitsdienstleistern stützt, um Probleme nach der Impfung zu erkennen, die mit den Impfungen zusammenhängen können oder auch nicht. Ein robustes ‚aktives‘ Überwachungssystem kann große Mengen von Patientenakten durchsuchen, um die Raten von unerwünschten Ereignissen bei Menschen, die geimpft wurden, mit denen zu vergleichen, die nicht geimpft wurden.“

CDC ignoriert Berichte über schwerwiegende unerwünschte Wirkungen

Um auf die CDC zurückzukommen, hat sie auch beschlossen, nicht mehr alle gemeldeten Fälle von Impfstoffdurchbrüchen zu überwachen (vielleicht, weil sie mit Berichten über Nebenwirkungen überlastet sind?) und nur noch Impfstoffdurchbrüche zu untersuchen, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen.

Jüngste Beschwerden von medizinischen Fachleuten werfen Fragen über die Fähigkeit der CDC auf, sogar diesen Teil des Jobs zu erledigen.

Wie das Review Journal berichtet, suchte das Ärzteteam, das ein 18-jähriges Mädchen behandelte, das wegen Blutgerinnseln im Gehirn, niedriger Thrombozytenzahl und anderen Anzeichen einer seltenen Blutgerinnungsstörung kurz nach der Verabreichung der COVID-19-Injektion von Johnson & Johnson eingeliefert wurde, „dringend Rat“ bei der CDC, der U.S. Food and Drug Administration und Johnson & Johnson, um Ideen zu erhalten, wie sie ihre junge Patientin am besten behandeln sollten.

Ihre Anfragen und Bitten um Hilfe wurden rundum ignoriert. Die FDA „hat im Grunde genommen aufgelegt“, sagte Dr. Brian Lipman dem Review Journal und fügte hinzu: „Wir haben im Grunde genommen von niemandem Hilfe bekommen.“ Es dauerte mehr als eine Woche, bevor sich die CDC überhaupt dazu durchringen konnte, zurückzurufen. Das ist kaum das, was man von den weltbesten Experten für Infektionskrankheiten erwarten würde, wenn man es mit einem akut lebensbedrohlichen Fall zu tun hat.

Regeln für die Meldung von COVID-19-Todesfällen ändern sich erneut

Anzeichen dafür, dass auch andere Länder beginnen, Daten so zu manipulieren, dass die Impfversagerraten minimiert werden, zeigt die Entscheidung Großbritanniens, die Regel aufzugeben, dass jeder, der innerhalb von 28 Tagen vor seinem Tod positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, als COVID-19-Todesfall zu zählen ist.

Jetzt, wo es keine Impfstoffe mehr gibt, soll COVID-19 nur noch als Todesursache aufgeführt werden, wenn der Patient tatsächlich an einem aktiven Fall von COVID-19 gestorben ist und an nichts anderem. Die Heuchelei ist an dieser Stelle geradezu vorhersehbar. Wie von iNews berichtet:

„Die tägliche Zählung der Coronavirus-Todesfälle innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Test wird wahrscheinlich fallen gelassen, nachdem wissenschaftliche Berater die Regierung gewarnt haben, dass sie ein zunehmend ungenaueres Maß für die Pandemie und den Impferfolg wird.

Die Modellierungs-Untergruppe des wissenschaftlichen Beratungsausschusses der Regierung Sage sagt, dass die 28-Tage-Definition vor der weit verbreiteten Impfung nützlich war, weil Todesfälle im Krankenhaus innerhalb eines Monats nach einem positiven Test höchstwahrscheinlich auf COVID-19 zurückzuführen waren.

Jetzt jedoch, wo Millionen von Menschen in Großbritannien geimpft sind, könnten Todesfälle aus anderen Gründen in den täglichen Daten auftauchen, wenn sie zuvor positiv auf Coronaviren getestet worden sind.

Eine hochrangige Quelle von Sage sagte: „Wenn die Definition gleich bleibt, würden diese Menschen als ‚Impfversager‘ gezählt werden, obwohl der Impfstoff den Tod durch COVID verhindert hat, sie aber in Wirklichkeit an etwas anderem gestorben sind.“

Entschädigung für COVID-19-Impfstoff-Verletzungen ist begrenzt

Abschließend sei daran erinnert, dass alle, die durch die COVID-19-„Impfstoffe“ verletzt wurden, finanziell auf sich allein gestellt sind.

Nicht nur, dass sie sich freiwillig als Versuchskaninchen für eine experimentelle Gentherapie zur Verfügung gestellt haben – was Sie auch tun, wenn Sie diese „Impfstoffe“ jetzt bekommen, da die Studien noch fast zwei Jahre entfernt sind und die Injektionen nur für den Notfall zugelassen sind – sie sind auch finanziell verantwortlich für alle medizinischen Behandlungen, die sie als Ergebnis ihrer Großzügigkeit benötigen könnten.

Wenn Sie sich entscheiden, an diesem Experiment teilzunehmen und verletzt werden, können Sie versuchen, eine Entschädigung aus dem Countermeasures Injury Compensation Act (CICP) zu beantragen, unter dem COVID-19-„Impfstoffe“ eine abgedeckte Gegenmaßnahme sind.

Sie können keine Entschädigung aus dem National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) beantragen und werden auch keine Entschädigung aus diesem Programm erhalten, das andere Impfstoffe, einschließlich des Grippeimpfstoffs, abdeckt. Sie können auch nicht den Impfstoffhersteller, die Regierung, Ihren Arzt oder andere Personen verklagen, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen beteiligt sind, da diese durch das PREP-Gesetz einen besonderen Haftungsschutz genießen.

Beachten Sie jedoch, dass die Entschädigung durch den CICP sehr begrenzt ist und nur bei schweren Verletzungen, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern und zu einer erheblichen Behinderung und/oder zum Tod führen, in Frage kommt. Und selbst wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, müssen Sie erst Ihre private Krankenversicherung aufbrauchen, bevor sie die Differenz auszahlt.

Sie müssen außerdem einen Antrag auf Leistungen innerhalb eines Jahres nach der Verabreichung des Impfstoffs stellen, und es liegt in Ihrer Verantwortung zu beweisen, dass Ihre Verletzung die „direkte Folge der Verabreichung der Gegenmaßnahme war, basierend auf zwingenden, zuverlässigen, gültigen, medizinischen und wissenschaftlichen Beweisen, die über eine bloße zeitliche Verbindung hinausgehen. Mit anderen Worten, Sie müssen beweisen, was der Impfstoffentwickler noch nicht festgestellt hat, da Sie Teil seiner noch laufenden Studie sind. Viel Erfolg!

Weitere Details und Hyperlinks zu Formularen für Leistungsanträge finden Sie in der juristischen Sidebar des Congressional Research Service, „Compensation Programs for Potential COVID-19 Vaccine Injuries“.

