Bill Gates gründete 20 Briefkastenfirmen, um den Kauf von Ackerland in Nebraska im Wert von 113 Millionen Dollar zu verschleiern.

Ein Blick in die Bundesregister zeigt eine Reihe von Farmen in Nebraska, die als Eigentum von Ausländern aufgeführt sind, obwohl kein Land angegeben ist und nichts darauf hindeutet, dass diese Farmen mit ihren unscheinbaren Namen miteinander verwandt sein könnten.

Willowdale Farms, Merrick County Farms, Dove Haven Ranch, Champion Valley Farm, Schroder Family Farms und viele andere konzentrieren sich im Nordosten Nebraskas, erstrecken sich aber auch in die südöstliche Ecke und im Westen fast bis nach Wyoming.

In den Geschäftsbüchern Nebraskas haben sie eines gemeinsam: Die Büroadresse jeder Farm führt zu einem einstöckigen Backsteingebäude in einem Vorort von St. Louis, einem Büropark, in dem ein Zahnarzt, Rechtsanwälte und bis vor Kurzem auch ein Start-up-Unternehmen für Agrarlandinvestitionen namens AgCoA untergebracht sind.

AgCoA war jahrelang im Besitz des Canada Pension Plan Investment Board, einer staatlichen Gruppe, die die Pensionsgelder von 21 Millionen Kanadiern verwaltet.

Doch 2017 beschloss das kanadische Gremium, einen Teil seines amerikanischen Farmland-Portfolios im Wert von einer halben Milliarde Dollar zu verkaufen – darunter alle 22.830 Acres in Nebraska.

Der Käufer der unscheinbar klingenden Farmen in Nebraska wurde nicht öffentlich genannt. Die finanziellen Details der Transaktion und der gigantische Kredit, den er dafür aufnahm, sind bis heute nicht öffentlich bekannt.

Der Name des Käufers: Bill Gates.

Gates verworrenes Netzwerk

Der Milliardär und Mitbegründer von Microsoft hat in den vergangenen sechs Jahren mehr als 113 Millionen Dollar für den Kauf von Farmland in Nebraska ausgegeben.

Die Flatwater Free Press analysierte fünf Jahre lang Daten über Landverkäufe zwischen 2018 und 2022, die ursprünglich von einer Klasse für Datenjournalismus am University of Nebraska-Lincoln College of Journalism and Mass Communications gesammelt wurden.

Hätten diese Daten das Jahr 2017 eingeschlossen – als Gates‘ Unternehmen Mt. Edna Farms den massiven Kauf von der kanadischen Pensionskasse tätigte – wäre Gates der größte Käufer von Farmland in Nebraska gewesen, gemessen an den Ausgaben. Seit 2017 hat er mehr als das Doppelte für den zweitplatzierten Käufer ausgegeben.

Das Farmland von Gates wird von mehr als 20 Briefkastenfirmen im ganzen Land gehalten.

Einige davon sind mit einem Postfach in Kirkland, Washington, verbunden, dem Sitz von Cascade Asset Management, die alle Investitionen von Gates verwaltet.

Andere sind mit Lenexa, Kansas, und Monterey, Louisiana (371 Einwohner), verbunden, wo Reporter bereits Gates‘ Aktivitäten aufgespürt haben.

Diese Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich hinter einer Vielzahl von Firmennamen, sich überschneidenden Mitarbeitern und Adressen in mindestens drei Bundesstaaten verbergen, bilden ein Netzwerk, das noch verworrener und undurchsichtiger ist als das der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, die in Nebraska riesige Mengen an Ranchland kauft.

Weil es versteckt ist, wissen die Einwohner und Farmer von Nebraska, die in Gemeinden leben, in denen Gates einer der größten Landbesitzer ist, oft nicht, dass das Maisfeld am Ende der Straße einem der weltweit vermögendsten Männer gehört.

Gates besitzt heute rund 20.000 Hektar Ackerland in 19 Bezirken Nebraskas, nachdem er in den vergangenen Jahren einiges verkauft hat. Das größte Stück Land, etwa 8.500 Morgen, besitzt er in Holt County.

„Ich glaube, wenn man auf der Straße fragt, wem Mt. Edna Farms gehört, weiß niemand, was das ist“, sagt Bill Tielke, Vorsitzender des Verwaltungsrates von Holt County. „Die Leute wissen nicht, dass er so viel Land in Holt County besitzt.

Mt. Edna hat einen Betriebsleiter in Holt County, sagt Tielke, und die Leute vor Ort arbeiten für das Unternehmen und pachten das Land. Tielke hat als Erntegutachter für die örtlichen Landwirte gearbeitet, die das Land von Mt. Edna gepachtet haben, und er sagte, er hätte es nicht gewusst, wenn sie ihm nicht gesagt hätten, dass Gates das Land gekauft hat.

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es Glocken oder Pfeifen gab oder dass jemand etwas darüber gesagt hätte“, sagte Tielke.

Das Nebraska Farm Bureau lehnte es durch seine Sprecherin Cassie Hoebelheinrich ab, Gates‘ Landbesitz zu kommentieren.

„Das ist ein Thema, das wir nicht wirklich verfolgen und das für uns keine Priorität hat“, sagte Hoebelheinrich in einer E-Mail.

Gates‘ Landbesitz hat in Nebraska viele Gerüchte und einige Besorgnis ausgelöst, zum Teil wegen seiner Verbindungen zur Bill and Melinda Gates Foundation, die Programme in den Bereichen globale öffentliche Gesundheit, Nachhaltigkeit und Klimawandel durchführt.

Wenn Gates‘ Land an eine gemeinnützige Organisation übertragen würde – und damit möglicherweise von der Grundsteuer befreit wäre – würde dies die betroffenen Bezirke „dezimieren“, sagte Senator Tom Brewer, ein Republikaner, dessen Bezirk elf ländliche Bezirke in Zentral- und Nordnebraska umfasst, in einer E-Mail.

„Es würde den Gesetzgeber zwingen, zu handeln, um die Bezirke zu schützen“, schrieb Brewer.

Das Ackerland sei jedoch Teil der Finanzinvestitionen von Bill Gates, sagte das Unternehmen, das diese Investitionen verwaltet, und nicht Teil des Portfolios der Gates-Stiftung.

„Die Investitionen von Cascade in Farmen in Nebraska haben nichts mit den Landwirtschafts- oder Klimainitiativen der Bill & Melinda Gates Foundation zu tun“, sagte ein Sprecher von Cascade in einer E-Mail.

Cascade Asset Management lehnte es ab, weitere Fragen über den Kauf von Farmland in Nebraska und die Struktur der damit verbundenen Gesellschaften mit beschränkter Haftung (LLCs) zu beantworten.

Gates selbst hat kürzlich öffentlich bekräftigt, dass es sich bei seinen Farmlandkäufen um Investitionen handelt.

„Die Entscheidung, dieses Land zu kaufen, wurde von Leuten getroffen, die mir helfen, mein Geld so zu verwalten, dass wir eine gute Rendite erzielen, damit die Stiftung mehr Impfstoffe kaufen kann“, sagte Gates im November in einer Episode des Podcasts von Trevor Noah. „Und sie sahen, dass wir eine gute Rendite erzielen würden, wenn wir in Land investieren und die Produktivität dieses Landes verbessern könnten.“

Kaufen, leihen, sterben

Gates kassiert nicht nur Pachtschecks für sein Farmland in Nebraska. Er leiht sich damit auch schwindelerregende Summen.

Drei Tage vor Weihnachten 2021 reichte Mt. Edna Farms Unterlagen beim Dawson County ein und machte damit den Weg frei, einen Teil von Gates‘ Land als Sicherheit zu verwenden. Gates‘ LLC nahm daraufhin zwei Kredite für sein Farmland in Nebraska auf.

Die Gesamtsumme dieser Kredite: 700 Millionen Dollar.

Die Frage liegt auf der Hand: Warum verwendet Gates, der von Forbes zwischen 1995 und 2017 18 Mal als vermögendster Mann der Welt bezeichnet wurde, Farmland in Nebraska, um Kredite in Höhe von 700 Millionen Dollar aufzunehmen?

Das Nachrichtenmagazin ProPublica schätzte anhand von IRS-Daten das durchschnittliche Jahreseinkommen von Gates zwischen 2013 und 2018 auf 2,85 Milliarden Dollar, bei einem durchschnittlichen Bundeseinkommenssteuersatz von 18,4 Prozent. Dieses Einkommen stammt hauptsächlich aus dem Verkauf von Microsoft-Aktien, der steuerpflichtig ist.

Sehr wohlhabende Privatpersonen wie Gates nutzen jedoch häufig die Strategie, ihre Vermögenswerte, wie z.B. Grundstücke, zu beleihen, wenn sie Geld ausgeben wollen.

Ein Verkauf dieser Vermögenswerte würde zu steuerpflichtigem Einkommen führen, so Adam Thimmesch, Professor für Wirtschafts- und Steuerrecht an der University of Nebraska College of Law.

„Wenn man diese Vermögenswerte bis zu seinem Tod behält, entfällt der gesamte steuerpflichtige Gewinn. Die ideale Steuerplanung besteht also darin, in diese wertsteigernden Vermögenswerte zu investieren, wenn man wohlhabend genug ist, um dies zu tun“, so Thimmesch.

Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, erlaubt es das Steuerrecht, das Land zu vererben und beim Verkauf keine Steuern auf den langfristigen Wertzuwachs zu zahlen, so Thimmesch.

In der Zwischenzeit können ultrareiche Amerikaner ihr Vermögen beleihen, um ihren Lebensstil zu finanzieren oder andere Investitionen zu tätigen. Die Banken leihen gerne Geld für etwas wie Ackerland, weil der Wert eine Sicherheit darstellt“, sagt der Juraprofessor.

„Nach Ihrem Tod können Ihre Erben die Immobilie bei Bedarf verkaufen, um die Schulden zu tilgen, und es gibt einfach keine Steuerpflicht mehr“, sagt Thimmesch. „Man kann also diese ganze Steuerschicht abschaffen und trotzdem zu Lebzeiten von den Vorteilen des Vermögens profitieren.

Um diese sogenannte „Buy-Borrow-Die“-Methode anwenden zu können, müsste Gates sein Farmland in Nebraska vor seinem Tod auf seinen eigenen Namen überschreiben oder Alleineigentümer der Mt. Edna Farms LLC sein.

Die Unternehmensstruktur und die offiziellen Besitzverhältnisse der verschiedenen Briefkastenfirmen von Gates wurden nie öffentlich erklärt. Es sei unmöglich zu wissen, ob sein Land für die Steuerrückstellung infrage komme, sagte Thimmesch.

Cascade Investment weigerte sich, Fragen über das Darlehen und die Verwaltung der Gates-Investitionen zu beantworten und bestätigte lediglich, dass sie nicht mit den Aktivitäten der Gates-Stiftung in Verbindung stünden.

Unter der Oberfläche

Zu Gates Landbesitz in Nebraska gehört auch das wertvolle Wasser unter der Erde.

Er hat Zugang zu 191 bestehenden Brunnen, die den Wert des Landes für Landwirte und Investoren gleichermaßen steigern, da sie die Bewässerung der Felder ermöglichen.

Der Zugang zu Grundwasser ist für potenzielle Käufer von Ackerland oft eine Priorität. Wer in Nebraska Land besitzt, kann auf das Grundwasser zugreifen, aber die Natural Resource Districts regeln, wie das Wasser genutzt wird.

„Ich bin mir sicher, dass der NRD [Natural Resources District] über Gates Bescheid weiß und jeder dieser Brunnen zweifellos genehmigt ist, über zertifizierte Flächen verfügt und wahrscheinlich dem NRD jährlich Bericht erstattet“, sagt Don Blankenau, ein Anwalt, der die NRDs in Nebraska in Wasserfragen berät.

Die bestehenden Brunnen von Gates wurden mit dem Landkauf im Jahr 2017 auf Mt. Edna übertragen, wie aus öffentlichen Aufzeichnungen des Nebraska Department of Natural Resources hervorgeht.

„Wir behandeln Bill Gates nicht anders als Dean Edson oder sonst jemanden. Sie können das Land haben, aber das Wasser gehört ihnen nicht“, sagt Dean Edson, Direktor der Nebraska Association of Resource Districts. „Wenn sie das Wasser nutzen wollen, müssen sie Bill Gates um Erlaubnis fragen“.

Wenn Sie in Nebraska ein Grundstück ohne Brunnen kaufen, gibt es keine Garantie, dass das örtliche NRD eine Genehmigung für die Bohrung eines Brunnens erteilt. Wenn auf dem Grundstück jedoch bereits ein Brunnen vorhanden ist, hat das NRD wahrscheinlich schon eine Genehmigung für die Nutzung des Brunnens erteilt. Der Landbesitzer, ob Bill Gates oder Bill Jones, kann das Wasser weiterhin nutzen, solange er sich an die bestehenden Regeln hält, sagt Blankenau.

„In den Jahrzehnten, in denen ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich immer wieder die Befürchtung gehört, dass jemand ein großes Stück Land in den Sandhills kaufen und dann das Wasser abpumpen könnte“, sagt Blankenau.

Das sei fast unmöglich, weil Nebraska den Transport von Grundwasser stark einschränke, vorwiegend über die Staatsgrenzen hinaus oder als Handelsware.

Ein Investor wie Gates, der große Mengen Grundwasser per Pipeline oder Lastwagen abtransportiert, würde die Aufmerksamkeit der Nachbarn und der örtlichen NRD auf sich ziehen.

„Wenn man Grundwasser aus dem Boden holt, es mit Kohlensäure versetzt und Zucker hinzufügt, erhält man Limonade, die man überall hin transportieren kann. Dasselbe gilt für Bier. Einer meiner Anwaltskollegen hat mit dem Brauen angefangen, und ich necke ihn immer damit, dass er Grundwasser in Form von Bier exportiert“, sagt Blankenau.

In Holt County ist Gates‘ Betrieb von Nachbarn und Behörden weitgehend unbemerkt geblieben. Auch die eigentliche Bewirtschaftung des Landes hat sich kaum verändert.

Dennoch seien die Landkäufe von Gates von Bedeutung, sagt Tielke, Vorsitzender des Holt County Board of Directors. Die Käufe eines großen externen Investors schränken die Möglichkeiten für Kleinbauern ein, in den Sektor einzusteigen.

„Ich glaube, dass es für zukünftige Generationen sehr schwierig sein wird, junge Leute für die Landwirtschaft zu begeistern“, sagt Tielke. „Es wird schwierig sein, mit den Leuten zu konkurrieren, die jetzt hierher kommen und das Land kaufen.