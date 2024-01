Werden wir auf ein weiteres Laborleck vorbereitet?

Von John Leake

Die „Vorbereitung auf die Krankheit X“ ähnelt der Planung für den Ausbruch des Coronavirus im Jahr 2019.

ANMERKUNG DES AUTORS: Der folgende Beitrag bezieht sich auf eine Angelegenheit von vitalem öffentlichem Interesse, die gerade jetzt stattfindet. Bitte teilen Sie ihn mit Ihren Netzwerken.

Am 17. Januar 2024 veranstaltet das Weltwirtschaftsforum eine Diskussion mit dem Titel „Preparing for Disease X„. Wie diese Diskussion auf der Website des WEF beschrieben wird:

Angesichts der neuen Warnungen der Weltgesundheitsorganisation, dass eine unbekannte „Krankheit X“ 20-mal mehr Todesopfer fordern könnte als die Coronavirus-Pandemie, stellt sich die Frage, welche neuen Maßnahmen erforderlich sind, um die Gesundheitssysteme auf die vielfältigen Herausforderungen vorzubereiten.

Zu den Konferenzrednern gehört Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die derzeit um Unterstützung für ihren vorgeschlagenen Pandemievertrag wirbt. Die WHO hat als Zieldatum für ein rechtsverbindliches Abkommen, das von den 194 Mitgliedsländern der UN-Gesundheitsorganisation angenommen werden soll, den Mai 2024 angekündigt.

Das jüngste Gerede über Krankheit X erinnert an den Herbst 2019, als die Vorbereitungen für eine „hypothetische“ Coronavirus-Pandemie begannen.

Betrachten Sie die folgenden Ereignisse bis zum 31. Januar 2020, als das International Health Regulation Emergency Committee der WHO den Ausbruch des neuartigen Coronavirus im Jahr 2019 zu einem Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) erklärte.

10. SEPTEMBER 2019: Ein Forschungsteam am Johns Hopkins bereitet eine Studie über das wachsende Risiko eines Ausbruchs einer Infektionskrankheit für das Global Preparedness Monitoring Board vor. Zu den Mitgliedern des 2018 von der Weltbankgruppe und der Weltgesundheitsorganisation gegründeten Gremiums gehören Antony Fauci, Jeremy Farrar (Leiter des Wellcome Trust) und George Gao (Direktor des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention von August 2017 bis Juli 2022).

12. SEPTEMBER 2019: Die öffentliche Online-Datenbank des Wuhan Institute of Virology mit Proben und Virussequenzen wird mitten in der Nacht zwischen 2:00 und 3:00 Uhr Ortszeit vom Netz genommen. Die Datenbank enthielt mehr als 22.000 Einträge mit Proben- und Erregerdaten, die von Fledermäusen und Mäusen gesammelt wurden. Die Datenbank enthielt wichtige Informationen zu jeder Probe, einschließlich der Art des Tieres, von dem sie entnommen wurde, des Ortes, an dem sie entnommen wurde, ob das Virus erfolgreich isoliert wurde, der Art des entnommenen Virus und seiner Ähnlichkeit mit anderen bekannten Viren.

18. SEPTEMBER 2019: Ein Bericht mit dem Titel A World At Risk wird vom Global Preparedness Monitoring Board veröffentlicht.

Die Titelseite des Berichts ist mit dem Bild eines Coronavirus illustriert, und der Text ist ein dringender Aufruf zum Handeln, damit die Welt weitaus mehr in die Vorbereitung auf eine Pandemie durch Atemwegsviren investiert. Wie der Bericht auf Seite 8 feststellt:

Das Bemerkenswerteste an dem Bericht ist, dass er NICHTS über die Notwendigkeit von Investitionen in die Verbesserung der Sicherheit von Biolaboren sagt. Er warnt ausdrücklich vor der Bedrohung durch einen tödlichen Atemwegserreger, der „versehentlich oder absichtlich freigesetzt“ wird, aber sein gesamter Aufruf zum Handeln besteht darin, ein Vermögen in die Reaktion auf einen solchen Erreger zu investieren, anstatt zu verhindern, dass er überhaupt erst freigesetzt wird.

19. OKTOBER 2019: Das Johns Hopkins Center for Public Security hat in Zusammenarbeit mit der Bill and Melinda Gates Foundation und dem World Economic Forum eine Pandemie-Simulationsübung durchgeführt. Johns Hopkins beschreibt die Veranstaltung wie folgt:

Die jüngste Pandemiesimulation des Zentrums, Event 201, versetzte die Teilnehmer mitten in einen unkontrollierten Ausbruch des Coronavirus, der sich von Südamerika aus wie ein Lauffeuer ausbreitete und weltweit Verwüstung anrichtete. Wie die fiktiven Nachrichtensprecher von „GNN“ berichteten, legte das immunresistente Virus (Spitzname CAPS) den Handel und den Reiseverkehr lahm und brachte die Weltwirtschaft in den freien Fall. In den sozialen Medien wimmelte es von Gerüchten und Fehlinformationen, Regierungen brachen zusammen, und die Bürger revoltierten.

Man beachte, dass in dieser Simulation der „unkontrollierte Coronavirus-Ausbruch“ von Südamerika und nicht von China ausgeht, obwohl das letztgenannte Land schon lange als wahrscheinlicher Ort des nächsten Coronavirus-Ausbruchs angesehen wurde. Dies erscheint mir als eine ziemlich plumpe Irreführung.

Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass die oben genannten Ereignisse im September und Oktober 2019 – nur wenige Monate bevor SARS-CoV-2 offiziell entdeckt und bekannt gegeben wurde – nur ein Zufall waren. Allerdings war den meisten Teilnehmern wahrscheinlich nicht bewusst, dass sich zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Studien und Seminare in Wuhan bereits ein neues Coronavirus ausbreitete. Das volle Wissen war wahrscheinlich auf einige wenige Geheimdienstler und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens in China und den Vereinigten Staaten beschränkt.

29. OKTOBER 2019: Dr. Anthony Fauci und Rick Bright, Direktor der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), nehmen an einer Konferenz am Milken Institute teil, um über die Notwendigkeit eines universellen Grippeimpfstoffs zu diskutieren. Der Moderator, der New Yorker-Autor Michael Specter, beklagte wiederholt, dass es keine ausreichende Motivation gäbe, die notwendigen Ressourcen zu investieren, um den „disruptiven“ Sprung von der herkömmlichen Impfstofftechnologie zur neuen Impfstofftechnologie zu vollziehen. Dr. Bright erklärt, dass die vielversprechendste neue Technologie zur Bekämpfung der Grippe oder anderer viraler Pandemien „auf Nukleinsäuren und Boten-RNA basierende Sequenzen sind, die schnell auf der ganzen Welt verbreitet werden können.“

12. DEZEMBER 2019: Ein MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (siehe Seiten 105-107) von NIAID/Moderna („Provider“) an Ralph Baric („Research Recipient“) wird von Professor Ralph Baric an der UNC Chapel Hill unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht die Übertragung von „mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten, die von NIAID und Moderna entwickelt wurden und sich in deren gemeinsamem Besitz befinden“ an Dr. Baric vor, „um Challenge-Studien mit dem mRNA-Impfstoff durchzuführen„.

Die Vereinbarung wurde von Ralph Baric am 12. Dezember 2019 unterzeichnet – 19 Tage BEVOR die Gesundheitskommission der Stadt Wuhan das WHO-Länderbüro China über „Fälle von Lungenentzündung unbekannter Ätiologie, die am 31. Dezember 2019 in der Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei festgestellt wurden, und 24 Tage BEVOR das Genom von SARS-CoV-2 am 5. Januar 2020 veröffentlicht wurde.

Hier ist es wichtig, die bemerkenswerte Geschichte von Dr. Ralph Baric zu erwähnen. Ab 2013 arbeitete Baric mit Wissenschaftlern am Wuhan Institute of Virology (WIV) zusammen, um Funktionsgewinne bei den Coronaviren Bat SL-CoV-WIV1 und SHCO15 zu erzielen. Seine Zusammenarbeit mit Ge Xing-Ye und Shi Zhengli begann kurz nachdem sie (zusammen mit Peter Daszak) diese beiden Viren bei Hufeisenfledermäusen in Südchina entdeckt hatten. Xing-Ye, Zhengli und Daszak veröffentlichten ihre Entdeckung 2013 in der Zeitschrift Nature in einem Artikel mit dem Titel Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor. Sie waren sehr aufgeregt, weil sie zum ersten Mal in der Geschichte ein wildes Fledermaus-Coronavirus gefunden hatten, das sich mit einem menschlichen ACE2-Rezeptor – einem Protein (Enzym) auf der Oberfläche vieler Zelltypen – verbinden würde.

Nach dieser wichtigen Entdeckung begann Baric zusammen mit seinen chinesischen Kollegen, diese beiden Viren zu zwei neuen chimären Viren zu formen, die die menschlichen Atemwege infizieren sollten. Sie berichteten über ihre Ergebnisse in Veröffentlichungen aus den Jahren 2015 und 2016.

1). Ein SARS-ähnlicher Cluster zirkulierender Fledermaus-Coronaviren hat das Potenzial, auch beim Menschen aufzutreten (veröffentlicht in Nature Medicine)

2). SARS-ähnliches WIV1-CoV hat das Potenzial, beim Menschen aufzutauchen (veröffentlicht in Proceedings of the National Academy of Sciences, oder PNAS).

Man beachte, dass Dr. Baric vier Jahre später die Materialtransfervereinbarung zur Durchführung von Studien mit dem mRNA-Impfstoff von NIAID/Moderna unterzeichnet.

Apropos MODERNA: Am 4. Februar 2016 meldete das Unternehmen ein Patent für eine proprietäre genetische Sequenz (SEQ ID11652, nt 2751-2733) an, die von Bancel S. et al. in Cambridge, Massachusetts, patentiert wurde.

Wie in der Ausgabe vom 21. Februar 2022 von Frontiers in Virology berichtet (MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site):

SARS-CoV-2-Spike-Protein und MSH3 Eine Besonderheit der Nukleotidsequenz, die für die PRRA-Furin-Spaltstelle im SARS-CoV-2 S-Protein kodiert, sind die zwei aufeinander folgenden CGG-Codons. Dieses Arginin-Codon ist bei Coronaviren selten: Die relative synonyme Codon Usage (RSCU) von CGG beträgt bei Pangolin-CoV 0, bei Fledermaus-CoV 0,08, bei SARS-CoV 0,19, bei MERS-CoV 0,25 und bei SARS-CoV-2 0,299 (8). Eine BLAST-Suche nach der 12-Nukleotid-Insertion führte uns zu einer 100%igen Rückwärtsübereinstimmung in einer proprietären Sequenz (SEQ ID11652, nt 2751-2733), die im US-Patent 9,587,003 zu finden ist, das am 4. Februar 2016 eingereicht wurde [von Bancel S. et al. in Cambridge, Massachusetts].

Zu der Frage, ob es sich bei dieser perfekten Übereinstimmung um einen reinen Zufall handeln könnte, merkten die Autoren an:

Konventionelle biostatistische Analysen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sequenz zufällig in einem 30.000-Nukleotide-Virusgenom vorhanden ist, 3,21×10^-11 [etwa 1 zu 3 Billionen] beträgt.

Beachten Sie auch, dass Stephane Bancel, bevor er 2011 CEO von Moderna wurde, CEO von bioMérieux war – einem französischen Diagnostikunternehmen, das zwischen 2004 und 2014 ein neues BSL-4-Labor am Wuhan Institute of Virology entworfen und gebaut hat.

Kein vernünftiger Erwachsener würde zu dem Schluss kommen, dass all dies nur ein Zufall ist. Der Zeitplan und die dokumentarischen Belege weisen eindeutig darauf hin, dass SARS-CoV-2 irgendwann im Jahr 2019 aus einem Labor des Wuhan Institute of Virology ausgetreten ist oder absichtlich freigesetzt wurde.

Aus den Unterlagen geht ferner hervor, dass bestimmte Schlüsselakteure wussten, dass sich im Herbst 2019 in Wuhan ein für Menschen hoch ansteckendes SARS-Coronavirus ausbreiten würde.

Wir machen das WEF, die WHO und die BSL-3- und BSL-4-Biolabore der Welt darauf aufmerksam.

Millionen umsichtiger Bürger in Ländern auf der ganzen Welt wissen inzwischen, dass SARS-CoV-2 in einem Labor in Wuhan mit französischer und amerikanischer Biotechnologie erzeugt wurde, um ein chinesisches Fledermaus-Coronavirus für den Menschen hochgradig ansteckend zu machen.

Wir wissen, dass Biolabors in China, der Ukraine, dem Vereinigten Königreich und den USA weiterhin gefährliche Gain-of-Function- und Serial-Passage-Verfahren an Viren durchführen, um sie für den Menschen ansteckend zu machen.

Wir wissen, dass der Grund für diese gefährliche Arbeit darin besteht, „Gegenmaßnahmen“ herzustellen, d. h. Impfstoffe, die für Hunderte von Milliarden an gekaperte Regierungen verkauft werden können.

Wir wissen, dass die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) des WEF eine Schlüsselfigur im COVID-19-Impfstoffgeschäft war und sich jetzt in Position bringt, um eine Schlüsselfigur im Disease X-Impfstoffgeschäft zu sein, wenn dieser „ hypothetische, unbekannte Erreger “ zu einem bekannten Erreger wird und sich ausbreitet.

“ zu einem bekannten Erreger wird und sich ausbreitet. Dutzende von Millionen Menschen sind diesem Betrug auf die Schliche gekommen. Wir werden uns nicht ein zweites Mal täuschen lassen.

Seit über einem Jahrzehnt fordern umsichtige und ethische Biosicherheitsexperten die Schließung gefährlicher Labore. Siehe zum Beispiel diesen Reuters-Bericht vom 14. Juli 2014: How to fix U.S. biosecurity leaks? Close some labs.

Im Jahr 2018 veröffentlichten die prominenten Virologen Edward C. Holmes, Andrew Rambaut und Kristian G. Andersen einen Artikel in Nature mit dem Titel Pandemics: spend on surveillance, not prediction. Darin argumentieren diese Wissenschaftler, dass es unmöglich ist, vorherzusagen, welche natürlichen Krankheitserreger sich entwickeln werden, um Menschen zu infizieren. Es gehört zu den großen Ironien der Wissenschaftsgeschichte, dass Holmes, Rambaut und insbesondere Andersen eine Schlüsselrolle bei der Verschleierung des wahren Laborursprungs von SARS-CoV-2 spielten.

Die Tatsache, dass die gesamte Vorhersagetätigkeit auf einem falschen Vorwand beruht, hat das Wachstum einer riesigen Industrie für die Vorhersage von Infektionskrankheiten, die mit Hunderten von Millionen an Fördergeldern unterstützt wird, nicht behindert.

Die Vorhersage ist der Vorwand für die Durchführung gefährlicher Funktionserweiterungen bei Tierviren, von denen man annimmt, dass sie am ehesten den evolutionären Sprung vom tierischen Wirt zum Menschen schaffen werden.

Dr. Peter McCullough und ich fordern alle vernünftigen Erwachsenen der Welt auf, gemeinsam die Schließung der gefährlichen Biolabors zu fordern. Wir können nicht darauf warten, dass der „hypothetische, unbekannte Erreger„, der jetzt als Krankheit X bezeichnet wird, entweicht oder absichtlich aus einem dieser Labors freigesetzt wird. Sollte sich dies wiederholen, wird es schwerwiegende Folgen für die Verantwortlichen haben.