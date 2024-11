Bill Gates-Insider warnt Covid-Geimpfte vor einer „Welle“ von noch nie dagewesenen Todesfällen

Frank Bergman

Ein weltweit anerkannter Virologe, der als führender Impfstoffberater von Bill Gates tätig war, hat die Öffentlichkeit gewarnt, dass denjenigen, die Covid mRNA-Injektionen erhalten haben, eine „Welle“ von „noch nie dagewesenen Todesfällen“ droht.

Der ehemalige Wissenschaftler und Impfstoffexperte der Bill & Melinda Gates Foundation, Dr. Geert Vanden Bossche, warnt vor einer bevorstehenden „Morbiditäts-“ und „Mortalitätswelle“ unter den Covid-geimpften Menschen.

Dr. Bossche hat davor gewarnt, dass die Bevölkerungszahlen weltweit bald einen „völlig beispiellosen“ Einbruch erleben werden.

Bossche sagt voraus, dass „bis zu 30-40%“ der Bevölkerung „in hochgeimpften Ländern“ bald sterben werden.

Der Spitzenwissenschaftler schlug in einem Interview mit dem Impfstoffexperten und Forscher Steve Kirsch Alarm.

Er weist auch darauf hin, dass Covid nicht mit mRNA-Injektionen bekämpft werden kann, weil es immer weiter mutieren wird.

„Die Mutationen sind nicht mehr auf das Spike-Protein beschränkt, was auf eine erhöhte Aktivität der CTLs (zytotoxische T-Zellen) zur Verringerung der viralen Infektiosität hindeutet“, erklärt Bossche Kirsch.

„Und diese CTL-Aktivität ist verantwortlich für den Rückgang der T-Zellen, die eigentlich die neutralisierenden Antikörper verstärken, die die Virulenz verhindern.“

Aus demselben Grund hat Bossche bereits früher davor gewarnt, dass es ein Fehler wäre, mitten in einer Pandemie einen Impfstoff für die Öffentlichkeit bereitzustellen.

Der Impfforscher weist darauf hin, dass die Impfung großer Teile der Bevölkerung die Viren nur stärker macht, anstatt sie zu besiegen.

Bossche erläuterte, dass in den hoch entwickelten, stark geimpften Ländern immer mehr schwere Krankheitswellen auftreten.

„Letztlich würde diese Entwicklung unweigerlich zum Auftauchen einer hochvirulenten Variante führen, die in hoch geimpften Ländern Wellen von Krankenhausaufenthalten und schweren Erkrankungen verursachen würde – natürlich immer das Gleiche, nur in hoch geimpften Ländern“, betonte Bossche.

Der Experte warnte dann, dass diese hoch geimpften Länder bald eine „beispiellose“ Anzahl von Todesfällen erleben werden.

„Meiner bescheidenen Meinung nach werden wir etwas völlig Neues erleben, was das Ausmaß der Morbiditäts- und leider auch der Mortalitätswelle angeht“, sagte er.

Kirsch bat Bossche um nähere Angaben darüber, was dieses „völlig beispiellose“ zukünftige Phänomen mit sich bringen würde.

Er sagte daraufhin voraus, dass mehr als ein Drittel aller Menschen als direkte Folge der Einführung der Covid-mRNA-Injektion sterben wird.

„In einigen der stark geimpften Populationen … würde es mich nicht überraschen, dass wir es mit einer ernsthaften Dezimierung der Bevölkerung zu tun haben werden, in einigen Populationen vielleicht bis zu 30 oder 40 Prozent„, kommentierte Bossche.

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Bossche die Covid-„Impfstoffe“ anprangert.

Bossche hat bereits früher vor einer drohenden Katastrophe für die Geimpften gewarnt.

Wie Slay News berichtet, warnte Bossche die Öffentlichkeit in einem separaten Interview, dass ein „massiver Tsunami“ von „Chaos“ und „Tod“ im Begriff sei, die weltweite Covid-mRNA-geimpfte Bevölkerung zu dezimieren.

Bossche warnte, dass eine „riesige, riesige Welle“ von Krankheiten und Todesfällen unter den mit Covid Geimpften nun „unmittelbar bevorsteht“.

Der Spitzenwissenschaftler sagt, dass dieser „massive Tsunami“ Krankenhäuser zum Einsturz bringen und ein finanzielles, wirtschaftliches und soziales „Chaos“ verursachen wird.

„Was ich voraussage, ist ein massiver, massiver Tsunami“ von Krankheit und Tod unter hoch geimpften Bevölkerungsgruppen mit geschwächtem Immunsystem, sagte Bossche.

„Sie werden sehen, was zum Beispiel in den nächsten Wochen passieren wird…immer mehr Fälle von schwerwiegenden langen Covid…

„Sie werden beginnen, die Welle der Krebserkrankungen zu ersetzen… jetzt haben wir eine eher chronische Phase.

„Es wird mit einer hyperakuten Phase enden, einer riesigen, riesigen Welle…

„Ich studiere das jetzt seit vier Jahren.

„Ich weiß, wovon ich spreche“, beteuert Bossche.

„Ich möchte, dass Ihre Zuhörer verstehen, dass wir in der bevorstehenden hyperakuten Covid-Krise eine vollkommen neue Welt aufbauen müssen…“

Bossche fährt fort.

„Es ist sehr, sehr klar, dass unsere Krankenhäuser zusammenbrechen werden, wenn das passiert.

„Und das bedeutet, dass das Chaos in allen Schichten der Gesellschaft – finanziell, wirtschaftlich, sozial, was auch immer – komplett sein wird.“

„Und das ist es, was ich ganz klar voraussage…

„Es ist sehr seltsam für mich, solche Aussagen zu machen, aber ich verheimliche es nicht, weil ich zu zweihundert Prozent davon überzeugt bin, dass es passieren wird“, warnte er.

„Dies wird etwas sein, das in die Geschichte eingehen wird, und zwar für viele, viele Generationen“, sagte er.

Bossche ist jedoch nicht der einzige Top-Experte, der einen großen Bevölkerungsrückgang vorhersagt.

Wie Slay News bereits berichtet hat, hat Professor Dolores Cahill, eine weltweit anerkannte Immunologie-Expertin, eine brisante Warnung an die Öffentlichkeit gerichtet, dass jeder, der mit Covid mRNA-Spritzen geimpft wurde, „innerhalb von 3 bis 5 Jahren sterben wird, auch wenn er nur eine Injektion bekommen hat.“

Prof. Cahill verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Hochdurchsatz-Proteinarrays, Antikörperarrays, Proteomik-Technologieentwicklung und Automatisierung.

Seit den Covid-mRNA-Spritzen Anfang 2021 auf den Markt kamen, schlägt Cahill Alarm wegen ihrer verheerenden Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit.

Cahill hält die Spritzen nicht nur für gefährlich, sondern warnt auch davor, dass sie letztlich jeden töten werden, der eine oder mehrere Dosen erhalten hat.

In einem Interview erklärt Cahill, wie die mRNA in den Injektionen allen Empfängern schadet und wie eine tickende Zeitbombe in den Covid-geimpften Personen wirkt.

Nachdem er erklärt hatte, wie sich die Impfungen auf die menschliche Gesundheit auswirken, machte Cahill die folgende erschreckende Vorhersage:

„Jeder, der eine mRNA-Injektion erhält, wird innerhalb von 3 bis 5 Jahren sterben, auch wenn er nur eine Injektion erhalten hat.“