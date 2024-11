USA und Rumänien: Strategische Partnerschaft für innovative Wetterkontrolle durch Cloud Seeding

Am Freitag wurde das erste speziell ausgerüstete Flugzeug zur Niederschlagserhöhung in Rumänien eingeweiht – ein entscheidender Schritt für die rumänische Landwirtschaft und den Klimaschutz. Dieses Flugzeug, geliefert von dem US-Unternehmen Fargo Jet aus North Dakota und erworben durch die rumänische Firma Intervenții Active Interventions in Atmosphere (IAA), ist mit modernster Cloud-Seeding-Technologie ausgestattet. Die US-Botschafterin in Rumänien, Kathleen Kavalec, betonte bei der Eröffnungszeremonie die Bedeutung dieses Ereignisses als Teil der „starken strategischen Partnerschaft“ zwischen den USA und Rumänien. Sie lobte das Engagement beider Nationen, innovative Lösungen zur Unterstützung der Landwirtschaft und zum Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels zu fördern.

James Sweeney, Präsident des Fargo Jet Centre, hob die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der IAA hervor und zeigte sich überzeugt, dass dies der Beginn einer langfristigen Kooperation sei, die Rumäniens Landwirtschaft durch innovative Technologien nachhaltig unterstützen könne. „Durch diese Partnerschaft bringen wir nicht nur Geräte ins Land, sondern teilen auch unser Wissen und unsere Erfahrungen, die wir in über 60 Jahren und in mehr als 30 Ländern gesammelt haben“, erklärte Sweeney. Fargo Jet und das Schwesterunternehmen Weather Modification International (WMI) gelten als Pioniere im Bereich des Cloud Seeding und bieten seit Jahrzehnten weltweit Lösungen zur Wettermodifikation an.

Emil Sârbu, Leiter der IAA, erläuterte, dass das Flugzeug über eine hochentwickelte Ausstattung verfügt, die ein leistungsstarkes Kommunikationssystem und moderne Cloud-Seeding-Technologie umfasst. Diese Technologie nutzt verschiedene Wirkstoffe wie Silberjodid und Natriumchlorid, um Hagelstürme zu verhindern oder Niederschläge anzuregen. Rumänien plant laut Sârbu die Anschaffung weiterer Flugzeuge, um flächendeckend im ganzen Land operieren zu können.

Die gesetzliche Grundlage dafür bildet das rumänische Gesetz 173/2008, das die aktive Wetterbeeinflussung regelt und den Einsatz von bis zu acht Flugzeugen für Cloud-Seeding-Einsätze vorsieht. Rumänien gehört somit zu den wenigen Ländern in Europa mit einer umfassenden Gesetzgebung für Wetterkontrolle. Ionuț Lucian Lazăr, Programmdirektor der Anti-Hagel-Einheit in Vrancea, erklärte, dass die Technologie des Cloud Seeding dabei hilft, Kondensationskerne in Wolken einzubringen und dadurch gezielt Niederschläge auszulösen.

Mit dieser Partnerschaft demonstrieren die USA und Rumänien ihr gemeinsames Engagement für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft und den Kampf gegen den Klimawandel – ein innovativer Schritt, der die bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen stärkt und die strategische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern weiter vertieft.