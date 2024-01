Bill-Gates-Insider warnt vor massivem Bevölkerungsrückgang in „hochgeimpften“ Ländern

Ein Vertrauter von Bill Gates, der als Impfstoffspezialist für den Microsoft-Mitbegründer tätig war, hat die Öffentlichkeit vor einem massiven Bevölkerungsrückgang gewarnt, der die Menschheit bald auslöschen werde.

Der ehemalige Wissenschaftler und Impfexperte der Bill & Melinda Gates Foundation, Dr. Geert Vanden Bossche, hat davor gewarnt, dass die Weltbevölkerung um „bis zu 30-40% in stark geimpften Ländern“ zurückgehen werde.

Bossche schlug in einem Interview mit dem Impfexperten und Forscher Steve Kirsch Alarm.

Er weist auch darauf hin, dass Covid nicht mit mRNA-Injektionen bekämpft werden kann, weil es weiter mutiert.

„Die Mutationen sind nicht mehr auf das Spike-Protein beschränkt, was auf eine erhöhte Aktivität der CTLs (zytotoxische T-Zellen) hindeutet, um die Infektiosität des Virus zu reduzieren“, erklärt Bossche Kirsch.

„Und diese CTL-Aktivität ist verantwortlich für den Rückgang der T-Zellen, die eigentlich die neutralisierenden Antikörper verstärken, welche die Virulenz verhindern“.

Aus dem gleichen Grund hat Bossche schon früher davor gewarnt, mitten in einer Pandemie einen Impfstoff für die Bevölkerung einzuführen.

Er weist darauf hin, dass die Impfung großer Teile der Bevölkerung die Viren nur stärker macht, anstatt sie zu besiegen.

Bossche erläuterte, dass in entwickelten Ländern mit hoher Durchimpfungsrate die Wellen schwerer Erkrankungen zunehmen.

„Am Ende würde diese Entwicklung unweigerlich zur Entstehung einer hochvirulenten Variante führen, die in den hochgeimpften Ländern Wellen von Krankenhauseinweisungen und schweren Erkrankungen auslösen würde – natürlich immer das Gleiche, nur eben in den hochgeimpften Ländern“, betonte Bossche.

Der Experte warnte davor, dass diese hochgeimpften Länder bald eine noch nie dagewesene Zahl von Todesfällen zu beklagen hätten.

„Meiner bescheidenen Meinung nach werden wir etwas völlig Neues erleben, was das Ausmaß der Morbiditäts- und leider auch der Mortalitätswelle betrifft, die auf uns zukommt“, sagte er.

Kirsch fragte Bossche, was dieses „noch nie dagewesene“ zukünftige Phänomen mit sich bringen werde.

Er antwortete, dass mehr als ein Drittel aller Menschen als direkte Folge der Einführung der Covid-mRNA-Injektion sterben werden.

„In einigen stark geimpften Populationen … würde es mich nicht überraschen, wenn wir es mit einer ernsthaften Dezimierung der Bevölkerung zu tun hätten, vielleicht bis zu 30 oder 40 Prozent in einigen Populationen“, sagte Bossche.

"What we will see is completely unprecedented in terms of magnitude of the wave of morbidity and unfortunately mortality…up to 30-40% in highly vaccinated countries." -Former Bill & Melinda Gates Foundation vaccine scientist @GVDBossche on VSRF LIVE. pic.twitter.com/tjQpdjy52q