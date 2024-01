Agenda 2030: Niederlanden macht den Anfang und wird fossile Fahrzeuge aus einem großen Teil seiner Städte verbannen, und das mit „erheblichen Konsequenzen!“

Den Haag will Lieferwagen, Taxis und Lastwagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, aus weiten Teilen der Stadt verbannen.

Im Zentrum und an der Küste wird an einer Null-Emissions-Zone gearbeitet, in der bis 2030 nur noch elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge zugelassen werden sollen.

Ab dem 1. Januar 2025 wird es im Zentrum eine Null-Emissions-Zone geben. Neue Lieferwagen und Lastwagen, die in dieser Zone fahren, müssen „sauber“ (elektrisch) sein. Für ältere Transporter und Lkw gilt eine Übergangsregelung bis 2030. Ab dem 1. Januar 2026 wird die Null-Emissions-Zone auf die Küste ausgedehnt. Die Zone wird deutlich größer als ursprünglich geplant.

Den Haag ist eine von 28 niederländischen Städten, die ab dem kommenden Jahr eine Null-Emissions-Zone einführen. Amsterdam hat das gesamte Gebiet innerhalb des Rings zur Umweltzone erklärt und Rotterdam wird fossile Nutzfahrzeuge aus den meisten Teilen der Stadt verbannen.

Auch die Innenstadt von Groningen wird zur Umweltzone. Der Groninger Abgeordnete Ton van Kesteren (PVV) warnt vor einer fortschreitenden Verödung der Innenstadt.

Allein in Den Haag sind rund 23.000 Lieferwagen und 1.500 Lkw zugelassen. Die Folgen für Unternehmer und Unternehmen werden weitreichend sein.

Mittlerweile führt der Gemeinderat von D66 Groen Links PvdA CDA PvdD Denk eine ausgedehnte Umweltzone ein, die ausschließlich für Elektro-Dienstwagen vorgesehen sein wird, mit erheblichen Folgen für MKB -Benutzer, möglicherweise vielen Insolvenzen, weil andere Dienstwagen verboten sind.

Es wird auch eine Überwachung mit Kameras geben. Wer mit einem „verbotenen“ Fahrzeug in die Zone einfährt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Richard de Mos von Hart voor Den Haag hat bereits angekündigt, dass seine Partei alles tun wird, um diese Politik zu stoppen.

Der Stadtrat von Den Haag, Ralf Sluijs, fügt hinzu: „Wir wollen die Stadt ‚gesünder‘ machen, indem wir hart arbeitende Unternehmer (sprich: Arbeitsplätze) töten. Operation erfolgreich, Patient gestorben. Willkommen in Den Haag“.